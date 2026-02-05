PrimaSport » FCSB - FC Botoșani. Mamadou Thiam deschide scorul în finalul primei reprize
Gazeta Sporturilor, 5 februarie 2026 23:20
PrimaSport » FCSB - FC Botoșani. Mamadou Thiam deschide scorul în finalul primei reprize
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
23:40
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, în runda 25 din Superliga. Pe lângă Ngezana, care a acuzat o problemă medicală în încălzire, Juri Cisotti și Daniel Graovac au părăsit terenul accidentați. Stoperul a ieșit la pauză, în timp ce mijlocașul a părăsit terenul șchiopătând în minutul 68. ...
23:40
Jucătorii de la FC Botoșani cred în calificarea în play-off: „FCSB nu era într-o perioadă bună, dar le-am dat noi puțin avânt” # Gazeta Sporturilor
Giannis Anestis și Sebastian Mailat, jucătorii celor de la FC Botoșani, au comentat înfrângerea suferită în fața celor de la FCSB, scor 1-2, într-un meci din etapa #25 din Superliga.Giannis Anestis, unul dintre cei mai buni oameni din meciul de pe Arena Națională, a vorbit despre prestația sa și rămâne încrezător că FC Botoșani poate prinde play-off-ul, chiar dacă acum se află într-o poziție dificilă: locul 6, cu 39 de puncte acumulate și la un punct distanță de ...
Acum 30 minute
23:30
Joao Paulo (27 de ani), ultimul transfer al celor de la FCSB, a debutat în victoria campioanei împotriva Botoșaniului, scor 2-1. La final, a spus care este jucătorul bucureștenilor pe care îl apreciază cel mai mult. Joao Paulo s-a declarat foarte fericit de transferul la FCSB și a spus care este colegul său preferat. Este vorba despre Darius Olaru, pe care l-a apreciat încă de când l-a avut ca adversar. ...
Acum o oră
23:20
Gigi Becali și-a ales favoritul din victoria obținută de FCSB cu Botoșani: „E mai bun decât Bîrligea” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a intrat în direct după victoria obținută de echipa sa cu FC Botoșani, scor 2-1, și l-a lăudat în mod special pe Mamadou Thiam (30 de ani), autorul primului gol al meciului. ...
23:20
23:20
23:20
23:20
23:20
23:20
23:20
La câteva minute după FCSB - Botoșani, Dennis Politic a fost prezentat oficial în Superliga # Gazeta Sporturilor
Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, a fost prezentat oficial la Hermannstadt.Transferul care l-a costat pe Gigi Becali mult, Alexandru Musi plus un milion de euro, a fost trimis împrumut la gruparea din Sibiu până la finalul sezonului curent. Anunțul a venit imediat după fluierul final din FCSB - FC Botoșani, scor 2-1. Fotbalistul nu a fost pe foaia de joc. ...
23:10
Darius Olaru a menționat detaliul care o putea ajuta pe FCSB în lupta pentru play-off: „Ar fi prins bine” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, mijlocașul și căpitanul de la FCSB, a marcat golul victoriei în meciul cu FC Botoșani, scor 2-1, apoi a oferit declarații la flash-interviu. Olaru a spus că FCSB, care a jucat în cupele europene în ultimele sezoane, se descurcă mai bine decât adversarele atunci când trebuie să joace din 3 în 3 zile. Îi pare rău că în Superliga nu există mai multe etape intermediare. ...
23:10
Leo Grozavu, antrenorul celor de FC Botoșani, a comentat înfrângerea suferită pe Arena Națională în fața celor de la FCSB, scor 1-2, într-un meci din etapa #25 din Superliga.Leo Grozavu a vorbit despre evoluția echipei sale în partida cu FCSB, despre lupta la titlu, dar și despre calmitatea pe care a arătat-o pe bancă în partida de pe Arena Națională. ...
23:10
23:10
23:00
Iftime a oprit brusc dialogul cu jurnaliștii, deranjat de ce i-a strigat un bărbat în fața Arenei Naționale # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a dat declarații de la Arena Națională imediat după ce echipa lui a fost învinsă de FCSB, scor 1-2. Dialogul cu presa a fost oprit brusc din cauza unor strigăte cu iz politic.Valeriu Iftime a recunoscut că echipa lui a fost clar depășită de FCSB în acest meci și consideră că Botoșani nu are față de play-off. ...
Acum 2 ore
22:40
FCSB - FC Botoșani 2-1 a fost tradus de statistica șuturilor cadrate: 14 la 3. Era logic ca echipa gazdă să bată la 4-5 goluri diferență, numai că ea a șchiopătat pe final, din cauza unor carențe care încă bântuie. Moldovenii ar fi avut nevoie de unii ca Anestis și în câmp.Camerele de luat vederi surprindeau numai 3.000 și câteva sute de spectatori pe Arena Națională, tribune în moarte clinică, inima lor dacă mai pâlpâie. ...
22:30
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul și căpitanul celor de la FCSB, a înscris pentru 2-1 în meciul cu FC Botoșani, din runda cu numărul 25 din Superliga. Meciul de pe Arena Națională a fost unul foarte important pentru ambele echipe în vederea șanselor la intrarea în play-off. După o primă repriză în care campioana României a ratat mai multe ocazii importante, gazdele au deschis scorul chiar înainte de pauză, prin Mamadou Thiam. ...
22:30
După ce Peluza Nord a anunțat că revine pe Arena Națională la meciul disputat de FCSB cu FC Botoșani în etapa 25 din Superliga, campioana en-titre a adunat o asistență de doar 3.344 de spectatori, dintre care 8 din partea oaspeților.Ultrașii FCSB-ului au început un protest la ultimul meci din Europa League, 1-1 cu Fenerbahce, când sectorul tradițional al Peluzei Nord a fost lăsat gol. ...
22:00
Oțelul n-a avut șut pe poartă la Craiova, dar Laszlo Balint „apreciază curajul jucătorilor lui” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul Oțelului Galați, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi din eșecul suferit în deplasare cu Universitatea Craiova, scor 0-1, în ciuda faptului că gălățenii nu au cadrat niciun șut pe poarta oltenilor.A fost al doilea eșec suferit de Oțelul în acest an calendaristic, după 0-1 cu CFR Cluj, iar lupta pentru play-off se complică și mai tare pentru trupa lui Laszlo Balint. ...
22:00
Nici Anestis n-a mai avut ce face! Thiam a deschis scorul în meciul cu Botoșani, profitând de haosul din apărare # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam (30 de ani), fotbalistul folosit vârf de FCSB în detrimentul lui Daniel Bîrligea, a deschis scorul pe Arena Națională în minutul 42 al întâlnirii cu FC Botoșani, partidă din cadrul etapei #25 din Superliga.După multe acțiuni ofensive fără succes, Mamadou Thiam a reușit să introducă balonul în poarta apărată de Giannis Anestis, goalkeeper care a avut o prestație foarte bună și multe parade.VIDEO. ...
22:00
Sebastian Chitoșcă (33 de ani), fostul fotbalist care a jucat pentru FCSB și FC Botoșani, a fost invitat la emisiunea GSP Live Special și a analizat prima repriză a meciului de pe Arena Națională, dintre bucureșteni și moldoveni.Chitoșcă și-a încheiat cariera prematur, în 2019, ultimul sau club fiind U Cluj. Până atunci, acesta a jucat la FCSB (2016-2017), dar și la FC Botoșani (2017-2019). VIDEO. ...
Acum 4 ore
21:40
Nicușor Bancu, fundașul stânga al celor de la Universitatea Craiova, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, într-un meci din etapa #25 din Superliga.Veteranul din lotul oltenilor a abordat mai multe subiecte, printre care meciul din această seară, meciul viitor cu Dinamo, dar și barajul Turcia - România, programat pe 26 martie.VIDEO. ...
21:20
Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, foarte supărate pe deciziile organizatorilor Transylvania Open: „Nu ne convine absolut deloc” # Gazeta Sporturilor
După ce au fost eliminate în semifinalele competiției de dublu de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au venit la conferința de presă și și-au exprimat nemulțumirea legată de programarea meciului și de timpul îndelungat de pauză pe care l-a primit Xinyu Wang, sportivă ce jucase și la simplu în această zi. ...
21:10
David Matei (19 ani), mijlocașul ofensiv de la Craiova, a oferit declarații la finalul meciului cu Oțelul, scor 1-0, în care a marcat singurul gol al partidei. Tânărul venit de la Steaua în vară a decis meciul de pe „Oblemenco”. A înscris cu o execuție sigură, după o respingere în față a portarului advers. A fost al treilea gol înscris de aceasta în cele cele 18 partide în care a jucat. ...
21:00
Filipe Coelho, avertisment după meciul cu Oțelul Galați: „Nu va fi simplu în viitor” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a comentat victoria la limită a echipei sale în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, într-un meci din etapa #25 din Superliga.Antrenorul portughez al oltenilor a subliniat faptul că a fost un meci dificil pentru echipa sa, dar și faptul că cei de la Galați nu și-au creat ocazii clare de gol. ...
20:40
Încep Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina » Cum s-au descurcat sportivii români de-a lungul celor 22 de participări # Gazeta Sporturilor
Boberii Ioan Panțuru și Nicolae Neagoe au adus singura medalie din palmaresul României la Jocurile Olimpice de iarnă, un bronz cucerit în 1968, la Grenoble. La ediția din acest an, delegația tricoloră numără 29 de sportivi. ...
20:40
Pierdere pentru FCSB! S-a accidentat la încălzire și a ieșit din echipa de start # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, s-a accidentat la încălzire înaintea meciului cu FC Botoșani, din runda 25 din Superliga, și a fost scos din echipa de start.Siyabonga Ngezana era titular pe foaia de joc a celor de la FCSB pentru meciul împotriva moldovenilor, unul foarte important în economia luptei pentru play-off. Acesta ar fi urmat să facă „cuplu” cu Andre Duarte, stoperul transferat de campioană în această iarnă. ...
20:30
20:30
Gică Craioveanu, comparație surprinzătoare după Universitatea Craiova - Oțelul Galați: „Am văzut asta la Real Madrid în trecut” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu, legenda oltenilor, a comentat victoria la limită a celor de la Universitatea Craiova în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, într-un meci din etapa #25.Gică Craioveanu nu s-a arătat încântat de jocul celor de la Universitatea Craiova din acest joc, dar consideră că au câștigat un meci în care au jucat prost reprezintă o calitate a unei campioane. ...
20:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele Transylvania Open: meci cu emoții pentru româncă # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a învins-o în sferturile de finală Transylvania Open pe Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), scor 7-5, 6-4. Deși era favorită clară, meciul nu a fost unul ușor pentru singura româncă aflată în competiție. În semifinalele turneului de la Cluj-Napoca, singura românăcă rămasă în competiție o va înfrunta pe câștigătoarea duelului Yue Yuan (27 de ani, 130 WTA) - Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA). ...
20:00
Situație incredibilă pentru cea mai surprinzătoare campioană din Premier League » Sancționată cu o depunctare, e aproape de retrogradarea în a treia divizie # Gazeta Sporturilor
Leicester City, campioană în Premier League în sezonul 2015-2016, a fost sancționată cu o deducere de 6 puncte în clasamentul din Championship, al doilea eșalon din Anglia, după ce o comisie independentă a concluzionat că „vulpile” au încălcat regulile financiare în sezonul 2023-2024. ...
20:00
Cristi Chivu se numără printre celebritățile care au purtat flacăra olimpică în penultima zi înaintea startului Jocurilor de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Antrenorul lui Inter a fost în echipa care-i mai cuprinde pe fostele jucătoare italiene de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, dar și pe președintele CONI, Luciano Buonfiglio. ...
Acum 6 ore
19:20
Partenera lui Vinicius junior vine cu detalii din viața intimă: „Când merg la ginecolog, trebuie să mă consult cu medicul lui Real Madrid. Pentru orice unguent!” # Gazeta Sporturilor
Statutul de superstar în fotbalul mondial implică responsabilitate permanentă din partea jucătorului. Asta după cum a spus și Virginia Fonseca, iubita lui Vinicius, de la Real Madrid, despre partenerul ei. Rutina lui Vinicius Junior, vedeta lui Real Madrid, nu lasă loc de improvizație: program strict, reguli de odihnă, o alimentație măsurată cu meticulozitate și o supraveghere constantă a oricărui factor care i-ar putea afecta performanța sau compromite un control doping. ...
19:10
Michael Carrick, antrenorul lui Manchester United, a oferit vești despre accidentații din lotul „diavolilor roșii”. Pentru fundașul central Matthijs de Ligt veștile nu sunt îmbucurătoare.Inițial se preconiza că fundașul olandez va reveni repede sub comanda lui Carrick. De Ligt a jucat ultima dată la sfârșitul lunii noiembrie, într-un meci cu Crystal Palace, și a absentat deja timp de 12 partide. ...
19:10
Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open și a continuat tradiția » Ce a rostit în limba română # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-a calificat în semifinalele Transylvania Open, după o victorie cu 6-0, 6-4 în fața Majei Chwalinska (24 de ani, 146 WTA). În semifinale, ea o va întâlni pe Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA), care a produs surpriza în fața lui Xinyu Wang (24 de ani, 33 WTA): 6-4, 6-4. ...
18:40
Decizie de neînțeles a starului de 22 de ani » Și-a încheiat prematur împrumutul la Fenerbahce și va evolua în Rusia # Gazeta Sporturilor
Jhon Duran (22 de ani) a cerut rezilierea împrumutului său de la Al-Nassr la Fenerbahce și va evolua în Rusia, la Zenit, până la finalul acestui sezon. Această mutare reprezintă o cădere incredibilă pentru atacantul columbian, care în urmă cu un sezon marca goluri pentru Aston Villa în Liga Campionilor. ...
18:30
18:30
Știm arbitrul de la Dinamo - Universitatea Craiova! El este alesul lui Kyros Vassaras pentru derby-ul de titlu din runda #26 # Gazeta Sporturilor
Duminică, de ora 20:00, Dinamo și Universitatea Craiova se vor duela pe Arena Națională în cel mai important meci al rundei #26. GSP.RO a aflat că Istvan Kovacs (41 de ani) este arbitrul pe care Kyros Vassaras, președintele CCA, l-a ales pentru acest derby de top de la București.Lupta pentru play-off și supremație în fruntea clasamentului se dă etapă de etapă. Echipele din primul pluton trag de fiecare punct, iar fiecare partidă devine una extrem de palpitantă. ...
18:20
18:10
Ioan Andone (65 de ani) a spus că se așteaptă ca CFR Cluj, echipa antrenată de Daniel Pancu (48), să se califice în play-off în actualul sezon de Superliga. CFR Cluj a început sezonul foarte slab, însă Daniel Pancu a reușit să îi redreseze pe ardeleni. După o serie de 6 victorii la rând în competiția internă, „feroviarii” sunt pe locul 7, cu 38 de puncte, la unul în spatele celor de la FC Botoșani. ...
18:00
Sabin Ilie (50 de ani), fostul atacant care a trecut pe la Steaua, Rapid sau Dinamo, a avertizat-o pe FCSB înaintea duelului cu FC Botoșani.FCSB și FC Botoșani se înfruntă de la 20:30 în ultima partidă din etapa 25-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Roș-albaștrii se pregătesc de un meci dificil, iar Sabin Ilie i-a avertizat în privința moldovenilor. ...
Acum 8 ore
17:40
Oleksandra Oliynykova, de neoprit! Ucraineanca a produs surpriza și e în semifinalele Transylvania Open: „E greu să descriu ce simt” # Gazeta Sporturilor
Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA) s-a calificat în semifinalele Transylvania Open, după o surpriză reușită în fața lui Xinyu Wang (24 de ani, 33 WTA), scor 6-4, 6-4. La finalul jocului, câștigătoarea s-a bucurat puternic, a scăpat racheta din mâna și apoi a luat drapelul Ucrainei pe umeri.Primul sfert de finală de la Transylvania Open a fost cel dintre Oleksandra Oliynykova și Xinyu Wang, chinezoaica fiind mare favorită a partidei de la Cluj-Napoca. ...
17:40
Bayern Munchen a prelungit contractul unei vedete: „Nu m-aș fi gândit niciodată că voi fi aici timp de 10 ani” # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen a anunțat, prin intermediul unui comunicat oficial, faptul că una dintre vedetele echipei, Serge Gnabry (30 de ani), și-a prelungi contractul cu clubul până în 2028.Gnabry evoluează pentru gigantul din Bavaria din 2017, iar contractul său urma să expire în vara anului 2026. Intrat în ultimele 6 luni de contract, Bayern Munchen nu a ezitat să îi mai ofere încă doi ani de contract. ...
17:40
Eden Hazard a dezvăluit cine e cel mai bun antrenor cu care a lucrat în carieră: „Modul în care gândește și își transmite ideile este uimitor” # Gazeta Sporturilor
Eden Hazard (35 de ani), fostul star al echipei naționale a Belgiei, a mărturisit că Jose Mourinho (63 de ani) a fost cel mai bun antrenor pe care l-a avut de-a lungul carierei sale.De asemenea, Hazard a dezvăluit că speră să-l vadă în curând pe Cesc Fabregas (38 de ani) pe banca lui Chelsea, unde a fost coleg cu fostul mijlocaș spaniol în perioada 2014-2019. Ibericul se află în acest moment pe banca tehnică a celor de la Como, echipa care ocupă locul 6 în Serie A. ...
17:30
Mihăiță Pleșan a numit fotbalistul esențial pentru Craiova! Și nu este Baiaram: „Este important ca el să fie sănătos” » Ce zice de FCSB: „Play-out” # Gazeta Sporturilor
Mihăiță Pleșan, 43 de ani, fost internațional, actual agent de jucători, a spus pentru GSP.ro pe cine vede favorită la titlu și de ce. Este impresionat de Nicușor Bancu, pe care îl vede omul providențial pentru parcursul oltenilor. Și nu vede FCSB în play-off!Mihăiță Pleșan a fost jucător la Craiova, Dinamo, Poli Timișoara și Steaua, întrevede o luptă palpitantă pentru titlu în acest sezon de Superligă. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.