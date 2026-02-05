Olguţa Vasilescu, replică pentru Radu Miruţă pe tema blocului din Craiova care ar bloca un radar militar

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea. Ea afirmă că între bloc şi radar sunt 8 kilometri, iar linia imaginară care umeşte cele două puncte trece chiar prin mijlocul cladirii de birouri a fabricii Ford. „O dărâmăm şi pe ea?”, se întreabă Olguţa Vasilescu, precizând, de asemenea, că blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN.

