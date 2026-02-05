Olguţa Vasilescu, replică pentru Radu Miruţă pe tema blocului din Craiova care ar bloca un radar militar
Digi24.ro, 6 februarie 2026 00:30
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea. Ea afirmă că între bloc şi radar sunt 8 kilometri, iar linia imaginară care umeşte cele două puncte trece chiar prin mijlocul cladirii de birouri a fabricii Ford. „O dărâmăm şi pe ea?”, se întreabă Olguţa Vasilescu, precizând, de asemenea, că blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN.
• • •
Acum o oră
00:40
Mexic încearcă să trimită combustibil Cubei, stat confruntat cu o criză severă, fără a fi sancționat de SUA (surse) # Digi24.ro
Oficialii mexicani iau în considerare trimiterea de combustibil în Cuba pentru a acoperi nevoile de bază ale țării, cum ar fi electricitatea și transportul, fără a provoca represalii din partea Washingtonului, care a amenințat cu aplicarea de tarife vamale împotriva țărilor care furnizează combustibil insulei din Caraibe, au declarat patru surse familiarizate cu această chestiune, potrivit Reuters.
00:30
Acum 2 ore
23:50
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed # Digi24.ro
Aeronavele private au primit permisiunea de a intercepta drone rusești abia în vara anului 2025, atunci când apărarea Ucrainei și-a dat seama că fiecare avion contează. De atunci, un mic avion de transport An-28, bimotor, cu elice și echipajul său de voluntari a reușit să ajute la interceptarea a peste 100 de drone.
23:50
Donald Trump susține că merită să ajungă în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că merită să ajungă în rai pentru că a făcut „o mulțime de lucruri bune pentru oameni perfecți”. Trump a declarat apoi la evenimentul National Prayer Breakfast că afirmația recentă, potrivit căreia s-ar putea să nu ajungă în rai, era, de fapt, o glumă. El a acuzat mass-media că a citat cuvânt cu cuvânt remarca sa anterioară despre viața de apoi, sugerând că reportajele nu au clarificat faptul că el glumea, anunță European Pravda.
23:40
Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană (The Guardian) # Digi24.ro
Zeci de mesaje conţinute în ultima tranşă de dosare Epstein date publicităţii dezvăluie încercările fostului strateg-şef al lui Donald Trump, Steve Bannon, de a-l convinge pe Jeffrey Epstein să ofere sprijin şi finanţare pentru a susţine partidele de extremă dreapta din Europa, scrie The Guardian.
23:30
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru realegerea lui Orban, aflat în dificultate în sondajele din Ungaria: „Viktor muncește din greu” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj de susţinere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, numindu-l pe aliatul său „un lider cu adevărat puternic şi influent”, cu aproape două luni înaintea alegerilor din 12 aprilie din această ţară, în condiţiile în care liderul maghiar este pe locul al doilea în sondajele de opinie.
Acum 4 ore
22:40
Satelitul românesc, sub semnul întrebării. Miruță cere garanții înainte de lansare: „Nu dăm 700.000 de euro doar să-l vedem cum pleacă” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în direct la Digi24, că România are nevoie de capacități moderne de comunicații prin satelit și de o industrie de apărare revitalizată, însă deciziile trebuie luate pragmatic, cu riscuri calculate. Despre satelitul militar pe care și l-ar dori Armata, ministrul a subliniat că „suntem în analiză dacă îl lansăm. Lansarea costă în jur de 700.000 de euro și nu garantează că produsul, odată ajuns pe orbită, va funcționa”, adăugând că „700.000 de euro doar ca să-l vedem cum pleacă eu nu prea semnez”. Miruța a discutat și despre programul SAFE, achizițiile militare și miza investițiilor strategice, precizând că România a semnat deja contractul de achiziţie pentru rachete Mistral.
22:40
De ce întârzie decizia CCR privind pensiile magistraților. Judecătorul Dacian Dragoș: „Este o lege mai greu de analizat” # Digi24.ro
Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș afirmă că nu a fost luată încă o decizie privind legea referitoare la pensiile magistraților, deși sesizarea se află pe masa CCR din luna octombrie, deoarece este vorba despre „o lege mai greu de analizat, din multe perspective”. Magistratul spune însă că impasul va fi depășit „în curând”, relatează News.ro.
22:40
Ministrul Apărării, despre atacurile cu drone rusești în zona Deltei Dunării: N-avem încă un zid. Acel „drone wall” este o utopie # Digi24.ro
Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre apărarea României în cazul atacurilor ruseși din Ucraina, aproape de frontiera României. Ministrul Apărării spune că apărarea împotriva acestor aparate „ne-a reușit”, dar precizează că îi este greu să vorbească despre un sistem care să „acopere tot”.
22:30
Radu Miruță, despre situația industriei de apărare: „Cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze. Le mai rearanjez piesele puțin” # Digi24.ro
Radu Miruță, despre situația industriei de apărare: „Cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze. Le mai rearanjez piesele puțin”
22:20
Ținta Ministerului Apărării pentru angajări în Armată: 2.000 de voluntari în 2026. Câți își dorește Radu Miruță în 2027 # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi seară, la Digi24, că a cerut la legea bugetului de stat pentru 2026 alocări de finanțe pentru 2.000 de voluntari care să intre în Armată. Acesta prevede ca în 2027 numărul recrutărilor să crească până la 4.000, în funcție de cum se derulează acest program.
22:20
Planul ministrului Radu Miruță de a mări pensiile militare. „Politicul folosește prea mult Armata Română, unele guverne au ales cinic” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a fost invitatul Jurnalului de seară și al lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Una dintre temele abordate – opinia generalului Gheorghiță Vlad, Șeful marelui Stat Major al Apărării, că „trebuie redată demnitatea militarilor printr-o lege corespunzătoare a pensiilor militare”. Pe scurt, ce ar trebui să se facă pentru a nu mai exista o ruptură pe de-o parte între pensiile militarilor și pe de alta între militarii pensionați și cei în activitate.
Acum 6 ore
21:20
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale # Digi24.ro
Admiterea în Forțele pentru Operații Speciale ale Armatei Române este cunoscută drept „Săptămâna Iadului”, una dintre cele mai dure selecții militare din România. Zeci de candidați sunt supuși, timp de mai multe zile, unor probe extreme: frig, privare de somn, mâncare puțină și antrenamente continue. Mulți renunță, puțini rezistă. Jurnaliștii Digi24, Valentin Stan și Claudiu Ristea, au petrecut trei zile alături de candidați și au surprins imagini rare din interiorul acestui proces de selecție, unde fiecare greșeală poate fi fatală visului de a purta bereta verde.
21:20
Dacian Dragoș, despre încercarea AUR de a-l suspenda din CCR: Indirect poate fi vizat Nicușor Dan # Digi24.ro
Judecătorul Dacian Dragoş, care a fost numit prin decret prezidenţial în funcţia de magistrat în cadrul Curţii Constituţionale a României, a explicat, joi seară, că şeful statului, Nicuşor Dan, a ales dintre mai multe CV-uri pe care le avea la Administraţia Prezidenţială. Dacian Dragoş a precizat că nu el şi-a trimis CV-ul la Preşedinţie şi nu-l cunoştea pe şeful statului. El susține că ținta proceselor intentate de avocata Silvia Uscov din partea AUR privind suspendarea actelor prin care el și Mihai Busuioc au fost numiţi ca judecători la CCR l-ar viza indirect pe Nicușor Dan.
21:10
Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă. Unul dintre ei, fiu de fost ofițer important în MAI # Digi24.ro
Focuri de armă lângă Capitală pentru prinderea unor traficanți de droguri. Polițiștii au folosit armamentul din dotare după ce unul dintre indivizi a încercat să scape. Doi polițiști au fost răniți după ce traficantul a intrat cu mașina în autoturismele anchetatorilor.
20:50
Soluții de „cascadorii râsului” la modernizarea Gării Brașov, reclamă Asociația Pro Infrastructură. Lucrările, după un proiect din 2011 # Digi24.ro
Asociaţia Pro Infrastructură afirmă, joi seară, că modernizarea gării Braşov, proiect iniţiat în urmă cu 15 ani, riscă să se mai prelungească 2-3 ani, pentru că antreprenorul se mişcă sab. În plus, organizaţia reclamă soluţii de cascadorii râsului.
20:40
Conductă de gaz spartă la Craiova: zeci de oameni evacuați, circulația rutieră este deviată # Digi24.ro
O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevardul din Craiova, iar la faţa locului se află mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zona respectivă. Gazul a fost oprit de la robinetul central.
20:30
Furtuna Leonardo a făcut prăpăd în Spania și Portugalia. 4.000 de persoane evacuate, școli închise și trafic paralizat în Andaluzia # Digi24.ro
Furtuna Leonardo a adus peste 600 de litri pe metru pătrat în doar 36 de ore, în Spania. Mai multe localități din Cadiz au fost inundate, râurile ieșind din matcă în toată Andaluzia. Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate, școlile au fost închise, iar legăturile feroviare și rutiere au fost suspendate în mai multe zone ale țării. În Portugalia, localnici din mai multe sate au fost salvați cu bărcile de către echipele de intervenție, în urma năvălirii puhoaielor, anunță Euronews.
20:30
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie dacă nu înţelegem că izolaţionismul creşte # Digi24.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul Bolojan rezistă, merge mai departe şi este mai determinat ca niciodată. El a mai spus că, în 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii.
20:10
Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei # Digi24.ro
Ambasada Statelor Unite a anunțat pe Facebook că deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor primi vize după ce vor trece printr-un proces de verificare și să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru obținerea vizei.
20:00
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la Varșovia acuzat că l-a insultat pe Trump: e legat de Nobelul pentru Pace # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la Varşovia a anunţat joi că a rupt orice legătură cu preşedintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile preşedintelui american şi a refuzat să-i susţină ambiţiile de a obţine Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters.
20:00
Torța olimpică a ajuns la Milano, iar românul Cristi Chivu antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a numărat printre printre celebritățile sportive care au alergat cu torța în mână.
20:00
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază conținutul pachetului de relansare economică # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a detaliat, joi seară, pachetul de măsuri fiscale şi de investiţii pentru relansarea economică şi stimulare a economiei. Pachetul conţine măsuri pentru persoane fizice, IMM şi firme, dar şi scheme de susţinere. Măsuri de stimulare a investițiilor, facilități fiscale și miza reducerii deficitului sunt direcțiile principale pe baza cărora a fost gândit și construit pachetul de relansare economică, a anunțat și premierul Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferință de presă.
19:40
Prescrierea dosarelor de corupție, o „coincidență temporală”. Ce spune Inspecția Judiciară după controlul la Curtea de Apel București # Digi24.ro
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București, în urma unui control efectuat la această instanță după dezvăluirile „Recorder”, catalogând prescrierea dosarelor ca o „coincidență temporală”.
19:40
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera demersurile de verificare a persoanelor de peste 90 de ani, înscrise pe listele de votare # Digi24.ro
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a avut, joi, o întâlnire de lucru cu directorul general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), chestorul de poliţie Cătălin-Aurel Giulescu, pe tema actualizării Registrului Electoral.
19:30
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după vizita în Israel: ce schimbări vrea să aducă în sistemul de sănătate din România # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va valorifica în decizii concrete pentru sistemul medical din România experiența acumulată în urma vizitei oficiale în Statul Israel, unde a avut discuții la cel mai înalt nivel instituțional cu președintele Isaac Herzog. Potrivit ministrului, temele abordate au vizat finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe, iar modelul medical israelian, bazat pe integrarea îngrijirii și utilizarea tehnologiei, este prezentat drept un reper pentru reformarea sistemului de sănătate din România.
Acum 8 ore
19:20
Ambasada României în SUA, anunț despre parteneriatul-cheie privind mineralele critice. Ce teme a abordat Oana Țoiu la Washington # Digi24.ro
România reprezintă un aliat strategic în asigurarea viitorului mineralelor critice, a transmis Ambasada țării noastre în Statele Unite, după conferința ministerială desfășurată la Washington. Ministrul de Externe Oana Țoiu se află într-o vizită de lucru în capitala Statelor Unite, miercuri participând la reuniunea ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio.
19:20
Activele Lukoil sunt vizate de cel puțin alte două companii, în pofida acordului cu Carlyle. „Cu siguranţă nu e o afacere încheiată” # Digi24.ro
Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului petrolier rus de săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului său către fondul american de private equity Carlyle, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
19:10
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică” # Digi24.ro
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept „diplomaţie patetică” declaraţiile liderului francez privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova. În acelaşi timp, el a susţinut că există contacte între Moscova şi unii lideri din UE, dar aceştia cer să nu fie dezvăluite public.
19:10
Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR # Digi24.ro
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată şi omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe.
18:50
O nouă lovitură pentru Elon Musk: VW a vândut anul trecut, în Europa, mai multe vehicule electrice decât Tesla. Topul mărcilor pe 2025 # Digi24.ro
Volkswagen a depăşit anul trecut Tesla în privinţa vânzărilor de maşini complet electrice în Europa, conform datelor firmei de consultanţă JATO Dynamics publicate joi, o nouă lovitură pentru producătorul auto american, după ce grupul chinez BYD a devenit cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, transmite Reuters.
18:50
Keir Starmer și-a cerut scuze pentru legăturile fostului ambasador britanic în SUA cu Epstein: Mulți oameni cu putere v-au dezamăgit # Digi24.ro
Premierul Marii Britanii și-a cerut joi scuze de la victimele pedofilului Jeffrey Epstein, după ce noile dezvăluiri din dosarele Epstein arată legături ale fostului ambasador al Regatului Unit la Washington cu acesta. Starmer spune că Peter Mandelson a mințit când și-a preluat mandatul, negând orice apropiere de Epstein.
18:40
Trump nu exclude noi atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului: „Am auzit că Teheranul încearcă să reia programul nuclear” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude noi atacuri militare ale SUA împotriva Iranului, avertizând că liderii de la Teheran ar trebui să fie „foarte îngrijorați” pe măsură ce negocierile privind programul nuclear al țării continuă. Oficialii americani și iranieni au declarat miercuri că vineri vor avea loc discuții la nivel înalt cu Iranul în Oman, care vizează inclusiv programul nuclear al Teheranului, anunță Kyiv Post.
18:30
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt probleme menționate de autorități # Digi24.ro
Autoritățile japoneze dintr-un oraș situat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul cireților înfloriți din acest an, afirmând că numărul crescut de turiști este imposibil de gestionat pentru localnici, scrie BBC News. Afluxul de turiști în orașul Fujiyoshida a dus la congestii cronice de trafic și la poluarea mediului, iar unii locuitori afirmă că au avut de-a face cu turiști care au pătruns fără permisiune în grădini private sau și-au făcut nevoile în acestea.
18:10
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE care i-a fost complice, plasați în arest la domiciliu: acuzații de trafic de influență # Digi24.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant delict de către procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, precum şi complicele său, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general SIE, vor fi eliberaţi din arestul preventiv, după ce instanţa supremă le-a admis contestaţiile la această măsură şi a dispus plasarea acestora în arest la domiciliu.
18:10
HARTĂ Crește mortalitatea infantilă în România: cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce județe înregistrează cele mai multe decese # Digi24.ro
Rata mortalității infantile în România a crescut în 2024 la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Diferențele între județe sunt mari: județul Mureș a înregistrat 13 decese la mia de nou-născuți, aproape de patru ori mai mult decât București (3,3 la mie), iar Ialomița și Suceava depășesc 10 decese la mia de copii. Organizația Salvați Copiii România arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii complexe depinde de dotarea maternităților, de accesul rapid la servicii medicale și de aparatura disponibilă în secțiile de neonatologie.
18:00
CSM a admis cererea de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, cunoscută pentru episodul „m-a sunat Lia” # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, joi, cererea de pensionare formulată de judecătoarea Ionela Tudor, președinta Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice a Curții de Apel București, delegată în funcția de vicepreședinte al instanței. Propunerea de eliberare din funcție urmează să fie înaintată președintelui României.
18:00
Când inteligența crește fără biologie
18:00
Venezuela ar putea organiza alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Maria Corina Machado. Trump nu a fost consultat # Digi24.ro
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a estimat că țara sa ar putea organiza noi alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Politico, deși a recunoscut că, personal, nu a discutat deocamdată cu președintele Donald Trump despre demararea acestui proces.
17:50
Români reținuți în Spania, în cadrul operațiunii „Portofel”. Câți bani ar fi furat conaționalii noștri # Digi24.ro
Șapte români au fost reținuți de poliția din Spania, într-o operațiune la care au participat zeci de agenți. Banda botezată „Potofel” a dat zeci de spargeri în ultimul an, iar prejudiciul se apropie de 400 de mii de euro.
17:40
Un membru PNL a sesizat CNCD în urma limbajului pe care l-ar fi folosit Alina Gorghiu într-o ședință de partid: „Un climat umilitor” # Digi24.ro
Ștefan Jicol, membru PNL Sector 3, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, ar fi declarat în ședința de luni a conducerii că PNL este „un partid de misogini și labagii”. Liberalul susține că replicile acesteia creează un climat „foarte umilitor”.
17:40
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed # Digi24.ro
17:30
Cooperarea cu Rusia nu schimbă poziția SUA privind războiul din Ucraina, dă asigurări JD Vance. Solicitarea Moscovei către Washington # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu acordat jurnalistei americane Megyn Kelly că Washingtonul nu exclude cooperarea cu Rusia în anumite domenii, argumentând că acest lucru nu contrazice poziția SUA cu privire la războiul din Ucraina, anunță European Pravda.
17:30
Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3 # Digi24.ro
Robert Negoiță, primarul acuzat de abuz în serviciu de către DNA, are o carieră politică legată de PSD. În iunie 2024 a fost reales în funcție cu peste 53% din voturi, deși este un personaj controversat. Numele său apare în mai multe dosare.
Acum 12 ore
17:20
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, într-o conferință de presă, că prețurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici nu vor crește în perioada următoare, afirmând că mecanismul pregătit de Guvern garantează menținerea nivelului actual al facturilor cel puțin până la 31 martie 2027.
17:20
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat joi că Şantierul Naval Mangalia, cel mai mare din Uniunea Europeană de pe flancul estic al NATO, poate fi salvat doar dacă în perioada următoare vor fi construite navele prevăzute în programul SAFE și Armata Română va plasa comenzile necesare. El a subliniat că salvarea şantierului este esenţială pentru industria naţională de apărare și că menţinerea acestuia sub controlul statului român reprezintă o prioritate strategică, avertizând că fără aceste măsuri şantierul riscă falimentul sau lichidarea.
17:10
Miruță pune tunurile pe Steaua: bugetul clubului sportiv va fi redus drastic. Verificări sunt anunțate și la Spitalul Militar # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua. El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc, şi a adăugat că doreşte ca utilizarea acestor bani să fie făcută într-un mod eficient.
17:00
Ceferiști acuzați că luau șpagă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de dosare. Ce voiau ei să afle de la Inteligența Artificială # Digi24.ro
Zeci de suspecți de fraudă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de acuzații. Este vorba despre angajați ai CFR, acuzați că blocau locuri în vagoane, iar mai apoi le vindeau pe sub mână, chiar în tren. Anchetatorii au descoperit că cei vizați de anchetă întrebau inteligența artificială. „Ce ar trebui să declare în fața procurorilor?”, informează Digi24.
16:40
Licitație majoră la Năvodari: 58 de sectoare de plajă vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 10 ani # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță, joi, organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Perioada de închiriere este de 10 ani, anunță ANAR.
16:30
Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze, afirmă Zelenski. Câte aparate MiG-29 ar putea primi Ucraina # Digi24.ro
Ucraina este pregătită să dea la schimb dronele sale pentru avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul polonez Donald Tusk.
