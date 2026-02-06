Cele două zodii care vor avea parte de un final de iarnă de neuitat. Acești nativi reușesc să-și vadă visul transformat în realitate
Click.ro, 6 februarie 2026 02:10
Pe măsură ce sezonul rece se apropie de final, astrele pregătesc momente speciale pentru anumite zodii care reușesc să-și transforme visurile în realitate. Este o perioadă în care eforturile depuse în ultimele luni dau roade, iar oportunitățile se aliniază perfect cu dorințele lor.
Pe măsură ce sezonul rece se apropie de final, astrele pregătesc momente speciale pentru anumite zodii care reușesc să-și transforme visurile în realitate. Este o perioadă în care eforturile depuse în ultimele luni dau roade, iar oportunitățile se aliniază perfect cu dorințele lor.
Primatele, inclusiv oamenii, se bazează în mod tradițional pe inteligență și forță fizică pentru a supraviețui, dar există o excepție remarcabilă în lumea mamiferelor: Nycticebus, singura primată veninoasă cunoscută.
De ce este bine să păstrezi anumite lucruri doar pentru tine. Cele mai importante aspecte în care psihologii recomandă discreția # Click.ro
Trăim într-o lume în care rețelele sociale și comunicarea instantanee au transformat fiecare moment al vieții noastre într-o posibilă expunere publică. În acest context, granița dintre deschidere și expunere excesivă devine tot mai subtilă.
Andreea Raicu, mărturisiri sincere despre schimbările hormonale: „Starea mea psihică nu a fost cea mai bună”. Secretele care o ajută să își mențină echilibrul # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) a dezvăluit ce a ajutat-o să facă față schimbărilor hormonale care au apărut odată cu înaintarea în vârstă. Vedeta a apelat la ajutorul unui specialist ce i-a oferit informații prețioase despre sănătatea sa și i-a creat un tratament personalizat.
Cum să îți protejezi mobilierul din lemn pe timpul iernii. Greșelile care îl pot deteriora fără să îți dai seama # Click.ro
Odată cu sosirea sezonului rece, piesele din lemn aflate în exterior sunt deosebit de vulnerabile la condițiile meteo dure. Frigul, umezeala, zăpada și alternanțele rapide între îngheț și dezgheț pot provoca deteriorări structurale și estetice, dacă nu sunt luate măsuri de protecție înainte de insta
Robert Negoiță, plasat sub control judiciar într-un dosar DNA. Primarul sectorului 3, obligat să plătească în valoare de 800.000 de lei # Click.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află sub control judiciar, după ce procurorii au stabilit o cauțiune în valoare de 800.000 de lei, potrivit unor surse din anchetă. Măsura a fost dispusă în dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție, în care edilul este vizat pentru fapte conexe cor
Oana Roman, asaltată de un val de critici în mediul online. Gestul vedetei care a stârnit reacții: „Am greșit” # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) a fost recent ținta unor mesaje răutăcioase pe Instagram, după ce a comentat cazul tulburător al lui Jeffrey Epstein. Vedeta s-a declarat îngrijorată de modul în care oamenii au reacționat la un detaliu minor.
Rețeta vegană, ideală pentru diete sau mese echilibrate. Se prepară rapid și ai nevoie doar de câteva ingrediente. VIDEO # Click.ro
O masă gustoasă nu are nevoie de ingrediente complicate sau de mult timp petrecut în bucătărie. Legumele la tavă, completate de un sos vegan de iaurt cu usturoi și mentă, reprezintă o variantă echilibrată, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină. Rețeta se remarcă prin simplitate, ingredient
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală # Click.ro
Kate Middleton (44 de ani) a publicat un mesaj emoționant despre lupta cu cancerul. Marcată de propriile probleme de sănătate, Prințesa de Wales a transmis că este alături de toți cei diagnosticați cu această boală.
Răzvan Fodor, îngrijorat de efectele tehnologiei asupra adolescenților: „Oamenii nu mai au discerământ”. Cum își protejează fiica de tentații # Click.ro
Răzvan Fodor se declară îngrijorat față de impactul tehnologiei asupra adolescenților. Vedeta a spus ce îl sperie cel mai tare, dar și cum o ferește pe fiica sa, Diana, de tentațiile din prezent.
Băiatul care a fost supranumit „noul Einstein”. La doar 11 ani a devenit student la Harvard și a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume # Click.ro
William James Sidis a fost recunoscut încă din copilărie drept unul dintre cei mai inteligenți oameni care au trăit vreodată. La doar 11 ani, el devenea cel mai tânăr student admis în istoria Universității Harvard, iar presa vremii îl prezenta ca pe „noul Einstein”. Născut în 1898, la New York, Will
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, vacanță de poveste în Dubai. Detaliul care le-a atras atenția urmăritorilor: „Ai înflorit!” # Click.ro
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, este într-o formă de zile mari. Coregrafa se află în aceste zile în Dubai, iar energia pozitivă pe care o emană în imaginile publicate în mediul online reprezintă dovada clară că a trecut peste perioada dificilă a separării.
Nume de copii interzise în lume. Ce nu au voie părinții din Franța, Suedia sau Japonia să aleagă # Click.ro
Alegerea unui nume pentru copil poate fi o adevărată provocare pentru părinți, mai ales când legislația impune restricții. În multe țări, autoritățile au stabilit reguli stricte pentru a proteja copilul de nume ofensatoare.
Suspecţii, „meditaţi” de Inteligenţa Artificială! Mulţi dintre cei 33 de angajaţi al CFR Călători trimişi în judecată au apelat la ChatGPT pentru a le spune ce să declare # Click.ro
Suspecţii, „meditaţi” de Inteligenţa Artificială! Mulţi dintre cei 33 de angajaţi al CFR Călători trimişi în judecată au apelat la ChatGPT pentru a le spune ce să declare.
Relațiile se îmbunătățesc pentru cinci zodii în săptămâna 9-15 februarie 2026. Acești nativi au parte de surprize romantice înainte de Valentine's Day # Click.ro
Săptămâna 9-15 februarie 2026 aduce oportunități importante de schimbare în dragoste pentru cinci zodii. Unul dintre cele mai puternice evenimente astrologice ale anului are loc pe 13 februarie, când Saturn intră în zodia Berbec. Această mișcare poate transforma viața personală și romantică, dar și
Vibraţiile clopotelor au dus la prăbuşirea bisericii. Biserica Reformată din Cehu Silvaniei a fost ctitorită în urmă cu peste 500 de ani # Click.ro
Prăbușirea turnului Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei a șocat pe toată lumea, fiind vorba de o clădire de patrimoniu, cu o istorie de peste 500 de ani.
Efectele benefice ale ceaiul de cătină. Pentru ce afecțiuni este recomandat.
Rutina de îngrijire care așază pielea în centrul atenției feminine.
Cum își protejează Anca Țurcașiu pielea în vacanța din Thailanda. Produsul accesibil pe care îl folosește: „Este foarte important” # Click.ro
Anca Țurcașiu (55 de ani) le-a dezvăluit fanilor cum își protejează pielea în vacanța din Thailanda. Vedeta are două reguli importante, printre care folosirea unui produs accesibil, pe care oricine îl poate găsi în magazine.
Atenție la „roamingul involuntar”! La granița României cu Serbia au apărut indicatoare de avertizare # Click.ro
Șoferii și pasagerii din vestul țării pot avea costuri mari la telefon, fără să treacă granița: în apropierea frontierei cu Serbia, telefoanele se pot conecta automat la rețele sârbești, fenomen cunoscut ca „roaming involuntar”. Direcția de Drumuri Timișoara montează panouri de avertizare.
Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul expirat. Șoferii nu trebuie să ignore asta sub nicio formă! # Click.ro
Pentru mulți șoferi, permisul de conducere rămâne un document pe care îl folosesc foarte rar. De cele mai multe ori, acesta stă în portofel sau în aplicația mobilă, iar conducătorii auto pleacă la drum fără să verifice data de expirare. Problema apare, însă, exact în momentele nepotrivite: la un con
Dan Negru, mesaj emoționant. Bunicul prezentatorului TV, martor al unei tragedii uitate de România: „Noi, în mașini încălzite, ne speriem de -3 °C” # Click.ro
Dan Negru a adus un omagiu emoționant bunicului său, Moș Pali, comemorând sacrificiile soldaților români în Bătălia de la Stalingrad, una dintre cele mai grele și sângeroase confruntări ale celui de-Al Doilea Război Mondial.
Cum a scăpat o familie de facturile uriașe: „Simțeam că înnebunesc”. Pe ce insulă din Grecia s-au mutat cei 3 membri și câți bani plătesc pe lună # Click.ro
Un cuplu din Marea Britanie a găsit soluția pentru a scăpa de cheltuielile enorme de acasă. Renae Wąsik și soțul ei, Pawel, au lăsat în urmă confortul din Regatul Unit pentru insula Lefkada, unde trăiesc astăzi o viață liniștită și accesibilă.
Amendă ireală pentru un șofer din Republica Moldova. Câți bani trebuie să achite pentru că evitat de 18 ori plata taxelor pe o autostradă din Italia # Click.ro
Un cetățean moldovean a fost judecat în Italia după ce, timp de o lună, a circulat în mod repetat pe autostrăzile de pe coasta Adriaticii fără a achita taxele de drum. Deși anchetatorii au estimat un prejudiciu de aproximativ 14.000 de euro, instanța a decis achitarea acestuia.
Cum vrea Guvernul Bolojan să relanseze economia. Ministerul de Finanțe a anunțat măsurile pentru 2026 # Click.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi mai multe propuneri de relansare economică și ajutorare a mediului de afaceri, program anunțat cu o zi înainte de premierul Ilie Bolojan. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică pe siteul ministerului și prevede mai multe scheme de ajutor.
Ce fel de tată este Șerban Copoț: „Ei sunt inima noastră”. Unde și-a dus băiatul cel mare # Click.ro
Șerban Copoț (44 de ani) este un familist convins și un tată desăvârșit.
Țara din Europa care interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Ce alte țări vor să adopte măsuri similare # Click.ro
Grecia se pregătește să restricționeze accesul minorilor la platformele de socializare, autoritățile de la Atena anunțând interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii cu vârste sub 15 ani. În acest sens, guvernul elen dezvoltă deja un mecanism de verificare a vârstei, care urmează să fi
Cât valorează medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Sunt cele mai scumpe din istorie # Click.ro
Medaliile care vor fi acordate câștigătorilor Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, desfășurate între 6 și 22 februarie 2026, vor fi cele mai scumpe din istoria competiției. Care este motivul?
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a informat joi că asocierea formată din BAWI Construction și Swietelsky Construct a fost desemnată câștigătoarea contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – etapa a III-a. Proiectul are o valoare de 523 de milioane de l
Mădălina Ghenea, victorie în instanță: „Este greșit să taci”. Pedeapsa pe care a primit-o femeia care a hărțuit-o ani la rând # Click.ro
Mădălina Ghenea (38 de ani) a câștigat procesul cu femeia care a hărțuit-o în mediul online ani de zile. Agresoarea a fost condamnată la închisoare și trebuie să plătească despăgubiri de mii de euro.
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi # Click.ro
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi.
Taxiurile zburătoare sunt tot mai aproape de a deveni realitate.
Britney Spears (44 de ani) a declarat că îi este „frică” de familia sa și că se simte „norocoasă să fie în viață” într-o postare șocantă pe rețelele sociale.
Sydney Sweeney (28 de ani) a încins Instagramul zilele trecute, după ce a publicat o nouă serie de imagini provocatoare pentru linia sa de lenjerie SYRN.
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert # Click.ro
Elwira Petre (44 de ani) revine în atenția comunității sale de fani din mediul online cu o altă rețetă gustoasă pentru copiii care au poftă de dulce. Soția lui Mihai Petre (46 de ani) a explicat cum pregătește tiramisu, rețetă adaptată pentru cei mici: fără ouă, cafea și alcool.
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux # Click.ro
Odihna și starea de bine sunt influențate de mai mulți factori, printre care amintim un detaliu care face diferența: mirosul plăcut al covoarelor din dormitor. Iată câteva trucuri care îți fac camera să miroasă ca una de hotel.
Iuliana Marciuc reacționează după criticile aduse de Mihai Trăistariu Andreei Bălan, la aflarea veștii că face parte din juriul Eurovision 2026: „Una dintre cele mai bune realizatoare de show-uri!” # Click.ro
Iuliana Marciuc intervine în scandalul Eurovision, după ce Mihai Trăistariu a criticat prezența în juriu a Andreei Bălan. Șefa delegației României la Eurovision consideră că atitudinea acestuia la adresa artistei a fost extrem de dură.
Cum să-ți recapeți energia chiar și în cele mai mohorâte zile de iarnă? Trucuri simple care dau roade # Click.ro
Zilele scurte, lipsa soarelui și temperaturile scăzute își pun amprenta asupra nivelului nostru de energie în sezonul rece. Mulți oameni resimt iarna o stare accentuată de oboseală, lipsă de motivație și dificultăți de concentrare.
Cuvintele părinților au o putere enormă asupra dezvoltării emoționale a copiilor. De multe ori, anumite replici sunt rostite din oboseală, stres sau dorința de a corecta rapid un comportament, fără a ne da seama că ele pot lăsa urme adânci în psihicul copilului.
Taxele pentru locurile de veci: când trebuie plătite și ce se întâmplă dacă expiră concesiunea # Click.ro
În România, locurile de veci din cimitirele publice nu sunt proprietate privată, ci sunt concesionate pe perioade limitate de timp conform legislației în vigoare și regulamentelor locale ale administrațiilor cimitirelor.
Luke Thompson, Yerin Ha, Ruth Gemmell și Hannah Dodd participă la Balul Mascat Bridgerton din București # Click.ro
Sezonul acesta, Bucureștiul intră în lumina reflectoarelor - actorii care îi interpretează pe Benedict Bridgerton, Sophie Baek, Lady Violet Bridgerton și Francesca Bridgerton se vor întâlni cu fanii.
Dana Săvuică și Carmen Negoiță, 10 zile de vis în Guadeloupe: „Am făcut o cură cu fructe tropicale, ne-am distrat cu rom și maracuja” # Click.ro
Dana Săvuică se ghidează după principiul “Călătorului îi stă bine cu drumul” așa că a plecat să exploreze o superbă insulă, alături de prietena ei de suflet și de vacanțe exotice, Carmen Negoiță.
Ce va face Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV. Ce planuri are prezentatorul TV: „Eram așa de fericit că am emisiunea mea” # Click.ro
Se încheie un capitol memorabil din cariera lui Cătălin Măruță (48 de ani), realizatorul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV. Ultima ediție va fi difuzată mâine, 6 februarie, iar el face declarații despre planurile pe care le are. Soțul Andrei Măruță (39 de ani) a vorbit deschis despre finalul emisi
Portughezul ar fi protestat câteva zile la clubul său.
Cine e frumușica de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, surprinsă în ipostaze intime, în plină zi, alături de un estetician care ar fi căsătorit, într-un peco din Capitală. Imaginile au creat mare vâlvă # Click.ro
Ruxandra Luca, vedeta de la Antena 1, cunoscută pentru aparițiile sale în cadrul emisiunii matinale Neatza cu Răzvan și Dani, a intrat în atenția presei după ce a fost surprinsă în compania unui bărbat care ar fi căsătorit. Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime chiar în plină zi, marți, într-
Ce pun unguroaicele în cartofii prăjiți să iasă crocanți pe exterior și moi pe interior. Sunt extrem de diferiți de cei pe care îi fac românii # Click.ro
Cartofii prăjiți sunt una dintre cele mai iubite garnituri, însă nu toți ies la fel: uneori sunt prea moi, alteori se îmbibă cu ulei sau nu capătă acea crustă crocantă pe care o găsim în restaurante.
Cove, pe repede-nainte: turnee prin țară, televiziune, teatru și visuri pe două roți: „Ca orice bărbat care visează și la libertate…” # Click.ro
Cove (51 de ani) nu își mai vede capul de treabă!
Echipa românului defilează în toate competițiile.
Ce a putut să facă Ramona Olaru înainte de a intra în televiziune? „Un vis într-o valiză mică, roșie!” # Click.ro
Ramona Olaru, asistenta de la Super Neatza, destăinuiri în premieră despre viața ei la 18 ani.
