Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca. Care este motivul
Fanatik, 6 februarie 2026 05:10
Aflată în Cluj-Napoca pentru a participa la un turneu de tenis, Emma Răducanu nu a reușit să vadă prea mult din municipiu. A explicat cum a luat această decizie.
Acum 30 minute
05:10
Acum 6 ore
01:00
Joao Paulo, mesaj pentru Gigi Becali după debutul la FCSB: „Acolo îmi place să joc!”. Care e coechipierul lui preferat # Fanatik
Joao Paulo a debutat la FCSB, la câteva zile după transferul la campioana României. Jucătorul african a dezvăluit pe ce post îi place să joace şi care e coechipierul său preferat.
00:40
FCSB este destul de aproape de un nou transfer! Este vorba despre un atacant: anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali!
00:30
Marius Șumudică, declarația momentului după ce a pierdut cu 0-6: „Al-Hilal ar fi între primele 5 în UEFA Champions League”. Românul, lăudat de Simone Inzaghi # Fanatik
Marius Șumudică s-a convins după ce a văzut Al-Hilal la treabă în Arabia Saudită! Antrenorul român, profund impresionat de echipa lui Simone Inzaghi
00:10
Alertă la FCSB, după 2-1 cu Botoșani! Elias Charalambous anunță probleme medicale pentru trei fotbaliști: „A simțit o durere!” # Fanatik
Elias Charalambous a fost mulțumit de modul în care echipa sa a evoluat în victoria cu FC Botoșani, 2-1, însă a anunțat că există probleme la nivel de lot.
00:00
Darius Olaru a numit principala problemă a FCSB-ului după 2-1 cu FC Botoșani: „Chiar acum m-am uitat și am văzut” # Fanatik
Darius Olaru a reacționat după golul decisiv înscris în victoria FCSB-ului, 2-1 cu FC Botoșani. Ce a declarat căpitanul campioanei despre prestația lui Joao Paulo.
00:00
Gigi Becali a dat deja verdictul despre Joao Paulo! Fotbalistul a jucat doar 26 de minute pentru campioana României în meciul cu FC Botoșani
5 februarie 2026
23:50
Ilie Dumitrescu a avut un remarcat surpriză după FCSB – FC Botoșani 2-1: „E din alt film!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a avut cuvinte de laudă pentru cei de la FCSB după victoria obținută cu FC Botoșani, 2-1, și a avut un remarcat surpriză din echipa bucureșteană.
23:40
Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnaliștii, întrerupt! Ce i-a strigat un fan în fața Arenei Naționale, după FCSB – Botoșani 2-1 # Fanatik
Valeriu Iftime s-a declarat dezamăgit de prestaţia echipei sale în meciul cu FCSB, iar apoi dialogul cu jurnaliştii a fost întrerupt de un fan turbulent care l-a înjurat pe patronul Botoşaniului.
Acum 8 ore
23:30
Leo Grozavu, discurs diferit după FCSB – FC Botoșani 2-1: „De multe ori ne agităm de pomană. Încă n-am murit” # Fanatik
FC Botoșani a pierdut meciul cu FCSB, 1-2, și lupta pentru play-off se încinge, iar Leo Grozavu a recunoscut superioritatea pe care bucureștenii au avut-o.
23:20
Pontul zilei de vineri, 6 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Rapid – Petrolul # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 6 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Rapid - Petrolul.
23:20
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru # Fanatik
S-a vehiculat că formează un cuplu cu pilotul de la Ferrari, însă acum Kim Kardashian a apărut alături de un alt sportiv de renume. Despre cine este vorba, de fapt.
23:00
Gigi Becali, euforic după FCSB – FC Botoşani 2-1: „Au dat război, toată echipa! Am distrus adversarul, l-am năucit” Ce spune de play-off # Fanatik
Gigi Becali şi-a schimbat discursul după FCSB - FC Botoşani 2-1. Patronul roş-albaştrilor a fost încântat de jocul echipei, spunând că meciul ar fi trebuit să se încheie 7-1.
23:00
Gigi Becali a făcut un anunț foarte important după victoria pe care FCSB a obținut-o pe teren propriu contra celor de la FC Botoșani. Patronul campioanei a dezvăluit că a dublat salariul unui fotbalist.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 6 februarie 2026, poate aduce un câștig de 390 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
22:40
După 2-1 cu Botoșani, FCSB a aflat că are o mare problemă! Un gol marcat în prelungiri le dă fiori roș-albaștrilor în lupta la play-off # Fanatik
FCSB a câștigat cu 2-1 meciul direct cu FC Botoșani, o contracandidată la play-off, dar tot poate avea emoții în lupta cu moldovenii
22:30
Eliminate de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian și Gabi Ruse au venit nervoase la conferință: „Nu ne-am simțit ca acasă. Ne-a afectat emoțional”. Video # Fanatik
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost extrem de dezamăgite după eșecul suferit în semifinala turneului de dublu de la Transylvania Open. Ce au acuzat cele două sportive.
22:30
Olimpiu Moruțan, noul star de la Rapid, transferat în această iarnă de giuleșteni, a fost întrebat dacă o vrea pe FCSB în play-off și a răspuns sincer.
22:30
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele # Fanatik
FCSB a câştigat cu 2-1 meciul cu FC Botoşani şi rămâne "în viaţă" în lupta pentru play-off. A fost o etapă foarte bună pentru campioana en-titre, dar "top 6" este încă departe. Toate calculele
22:10
Bîrligea și Târnovanu, colegi de suferință la FCSB – FC Botoșani! Cum au fost surprinse rezervele de lux ale campioanei pe Arena Națională. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, doar rezerve la FCSB - FC Botoșani! Cum au fost surprinse vedetele lui Gigi Becali în prima repriză pe Arena Națională
21:50
Care este cel mai mare regret al Soranei Cîrstea, după 20 de ani în tenis. Sportiva a spus totul abia acum # Fanatik
Părerea de rău cu care rămâne, de fapt, Sorana Cîrstea după ce a dedicat 20 de ani din viața sa tenisului. Jucătoarea de 35 de ani a dat cărțile pe față.
21:50
Lecție de fair-play! Cum au fost surprinși Șumudică și Benzema imediat după ce starul francez i-a dat 3 goluri echipei românului. Video # Fanatik
Karim Benzema a dat recital cu echipa lui Marius Șumudică în Arabia Saudită! Moment special petrecut între cei doi la finalul meciului
Acum 12 ore
21:30
Peluza Nord s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat încă din minutul 1 al meciului FCSB – FC Botoșani. Foto # Fanatik
Meciul dintre FCSB și FC Botoșani, din runda cu numărul 25 a SuperLigii, a cunoscut revenirea suporterilor de la Peluza Nord în tribune, asta după ce aceștia s-au aflat în protest.
21:20
Scandal pe drepturi de imagine la Dinamo! Fiica regretatului Lică Nunweiller cere daune de milioane de euro de la club: Cîrjan și Musi sunt și ei vizați # Fanatik
Fiica fostului mare fotbalist al lui Dinamo, Lică Nunweiller, este în război cu echipa din „Ștefan cel Mare” și solicită daune financiare semnificative! Care este motivul și ce a transmis într-un demers către CNA
21:20
Darius Olaru, criză de nervi în FCSB – FC Botoşani! A cerut penalty, dar decizia luată de Iulian Călin l-a scos din sărite. Video # Fanatik
Darius Olaru a făcut o criză de nervi în meciul dintre FCSB şi FC Botoşani. În minutul 25, mijlocaşul a căzut în careu după ce a fost ţinut de Bordeianu. Decizia arbitrului l-a scos din sărite.
21:10
Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună capăt zilelor. ”A fost oprit de colegi” # Fanatik
Detalii exclusive obținute de FANATIK despre gestul extrem al bărbatului care și-a sechestrat concubina și copilul. Cu ce a încercat să-și facă rău și cum a fost oprit la timp de polițiști.
21:10
Filipe Coelho își „înțeapă“ rivalii după Universitatea Craiova – Oțelul 1-0: „Nu vreau să nu fiu fair-play, dar…” # Fanatik
Universitatea Craiova a învins Oțelul Galați cu 1–0, iar Filipe Coelho a analizat meciul și a avertizat că urmează o perioadă dificilă pentru echipa sa. Ce a spus despre adversara de azi.
21:00
Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu „galacticii”, după 1-0 cu Oțelul: „Am văzut asta la Real Madrid anul trecut” # Fanatik
Universitatea Craiova a câştigat cu 1-0 meciul cu Oţelul şi revine pe primul loc în SuperLiga. Gică Craioveanu a făcut o comparaţie surpriză între jucătorii lui Coelho şi "galacticii" e la Real Madrid.
20:50
CCA a decis arbitrul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, meci care ar putea să fie unul decisiv în lupta pentru locul 1 la finalul sezonului regulat.
20:30
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani! Ngezana s-a accidentat la încălzire # Fanatik
Schimbare în echipa de start a FCSB-ului împotriva lui FC Botoşani. Ngezana s-a accidentat la încălzire şi va fi înlocuit de Graovac.
20:20
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor ambelor echipe # Fanatik
Decizia instanței privind palmaresul Universității Craiova a stârnit reacții intense în Bănie. Multe comentarii cu tentă ironică au venit din zona Băniei imediat după hotărârea istorică.
20:10
Declarație-șoc: „Aș legaliza și prostituția în România!” A explodat şi a venit cu o propunere despre legea lobby-ului # Fanatik
Dumitru Dragomir a adus în discuție la "Profețiile lui Mitică" două propuneri legislative care, dacă ar fi adoptate, ar crește veniturile la bugetul de stat.
20:00
Emoții în Bănie! Puștiul-minune al Universității Craiova a lovit decisiv în duelul cu Oțelul, apoi a ieșit accidentat # Fanatik
Duelul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați, din runda cu numărul 25 a SuperLigii, a fost unul crâncen, care s-a deblocat după un gol marcat de perla oltenilor.
19:50
Fosta campioană a Angliei a fost depunctată din cauza problemelor financiare, iar situația din clasament a devenit una dramatică.
19:40
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv # Fanatik
Informații de ultimă oră și extrem de importante în legătură cu Ofri Arad, transferul de Champions League de la FCSB. Când va debuta mijlocașul israelian în echipa lui Elias Charalambous.
19:40
Fanatik SuperLiga, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Andrei Vochin, Marian Aliuță și Super-Gigi
19:20
Costel Gâlcă anunță schimbări în primul 11 la Rapid, înaintea derby-ului cu Petrolul: „E nevoie de ceva mai fresh” # Fanatik
Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Petrolul, nu a vrut să vorbească despre titlu. Ce schimbări a anunțat antrenorul în Giulești.
18:50
Ce nereguli a scos la iveală ultimul control de audit la STB: datorii mascate și „risc de fraudă la intervenția directorilor” # Fanatik
Ce nereguli au scos la iveală ultimul control de audit la STB, măsura cerută de primarul Ciucu și blocată de consilierii PSD și AUR. Ce probleme a descoperit recent și Curtea de Conturi
18:50
Al-Okhdood – Al-Hilal, în etapa 21 din campionatul Arabiei Saudite. Cum arată echipele de start. Marius Șumudică, duel tare cu Simone Inzaghi # Fanatik
Marius Șumudică se pregătește de duelul cu liderul din Arabia Saudită! Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Hilal în etapa 21 de campionat. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre meciul antrenorului român.
18:50
Fotbalul modern nu mai este doar despre intuiție, pasiune sau noroc. În ultimii ani, modul în care suporterii, analiștii și pasionații de statistici privesc meciurile s-a schimbat radical. Apariția platformelor de analiză avansată, accesul rapid […]
18:20
Scouteri la Universitatea Craiova – Oțelul! Vedetele echipei, urmărite de două cluburi din străinătate # Fanatik
Veste de ultim moment în contextul meciului Universitatea Craiova - Oțelul Galați! Scouteri din străinătate sunt prezenți pe „Ion Oblemenco”
18:10
Nicușor Bancu, direct în top la startul meciului cu Oțelul. Seară istorică pe „Ion Oblemenco” pentru căpitanul Universității Craiova # Fanatik
Nicușor Bancu a fost omagiat înainte de Universitatea Craiova – Oțelul Galați, după ce a ajuns la 420 de meciuri în tricoul Științei. Căpitanul alb-albaștrilor a urcat pe locul 3 all-time în istoria clubului.
18:10
Pedeapsa cu moartea pentru vizionarea unui serial iubit de români: coșmarul trăit de tinerii din Coreea de Nord. ONU se arată îngrijorată. „Avem dovezi” # Fanatik
Adolescenții sunt executați public și trimiși în lagăre de muncă pentru că vizionează un serial popular și în România. Legile din Coreea de Nord îi îngrijorează pe cei de ONU, care trag un semnal de alarmă
18:00
În perioada 6-22 februarie nordul Italiei devine epicentrul sporturilor de iarnă, un adevărat festival al zăpezii și gheții care aduce laolaltă aproape 3000 de sportivi din peste 90 de țări. România este reprezentată la Jocurile […]
18:00
Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va câştiga titlul” # Fanatik
Un fost jucător de la Dinamo și Rapid se teme de prezența FCSB-ului în play-off. Campioana en-titre trebuie să treacă de FC Botoșani pentru a spera în continuare la o poziție în primele 6 din SuperLiga.
17:50
Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au încins Farul – Dinamo 2-3: “A plonjat! Este definiţia simulării” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat toate fazele controversate din Farul Constanța - Dinamo 2-3. Ce spune fostul arbitru despre contactul din careu în urma căruia Alex Musi a primit galben pentru simulare.
17:40
Fotbalist nou sub comanda lui Eugen Neagoe. Pe cine se va putea baza antrenorul Petrolului după meciul cu Rapid # Fanatik
Ploieștenii se zbat să iasă din zona fierbinte a clasamentului, în care se află după 25 de etape jucate în Superliga României, acolo unde au cel mai slab atac
17:30
Reacția spumoasă a bărbatului care deține un tigru siberian în Dâmbovița, după ce a fost săltat de Gardă. Povestea neștiută: „Sunt lei peste tot de furat” # Fanatik
Un tigru siberian a devenit vedetă de TikTok, dar i-a adus și necazuri dâmbovițeanului care îl crește. FANATIK a aflat poveste din spatele imaginilor virale!
17:20
Lovitură de teatru! După Politic, FCSB e gata să cedeze un alt fotbalist în SuperLiga: „Am discutat cu domnul Becali” # Fanatik
După Dennis Politic, un nou fotbalist poate pleca de la FCSB la FC Hermannstadt. Claudiu Rotar a oferit toate detaliile în direct. Pe FANATIK găsiți numele jucătorului ce e aproape de a o părăsi pe echipa campioană.
