Poliţia italiană primeşte noi competenţe de arestare, după proteste violente la Torino şi înainte de Jocurile Olimpice de iarnă
News.ro, 6 februarie 2026 05:20
Poliţia italiană va putea reţine temporar persoanele suspectate de tulburarea ordinii publice înainte de mitingurile stradale, pentru a le împiedica să provoace tulburări, în conformitate cu un nou decret privind ordinea publică adoptat joi de guvernul de dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
05:30
Bitcoin cade sub 67.000 de dolari, pe fondul intensificării vânzărilor şi al pesimismului privind funcţia monedei digitale # News.ro
Bitcoin a coborât joi sub nivelul de 67.000 de dolari, pe măsură ce încrederea investitorilor continuă să se erodeze într-un activ cândva prezentat drept ”aur digital” şi rezervă de valoare alternativă.
Acum 30 minute
05:20
Poliţia italiană primeşte noi competenţe de arestare, după proteste violente la Torino şi înainte de Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Poliţia italiană va putea reţine temporar persoanele suspectate de tulburarea ordinii publice înainte de mitingurile stradale, pentru a le împiedica să provoace tulburări, în conformitate cu un nou decret privind ordinea publică adoptat joi de guvernul de dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, relatează Reuters.
05:10
Bursele europene au închis joi în scădere; Banca Angliei şi Banca Centrală Europeană au menţinut dobânzile neschimbate # News.ro
Piaţa de acţiuni din Europa a închis joi în teritoriu negativ, pe fondul unei noi serii consistente de raportări financiare ale companiilor, în timp ce Banca Angliei şi Banca Centrală Europeană (BCE) au menţinut dobânzile neschimbate, relatează CNBC.
Acum o oră
05:00
SUA şi Iranul negociază vineri în Oman, după represiunea sângeroasă din republica islamică. Discuţiile sunt conduse de Steve Witkoff şi Abbas Araghchi, două personalităţi cu parcursuri diplomatice complet diferite # News.ro
Iranul şi Statele Unite încep vineri negocieri în Oman, pe care Teheranul doreşte să le limiteze strict la programul său nuclear, în timp ce Washingtonul lasă să planeze ameninţarea militară în caz de eşec, relatează AFP. Aceste discuţii, care se desfăşoară la Muscat, sunt primele de la atacurile asupra instalaţiilor nucleare iraniene efectuate în iunie anul trecut de Statele Unite, în timpul războiului de 12 zile declanşat de un atac israelian împotriva Iranului.
Acum 6 ore
01:20
Dosarele Epstein: Jack Lang a fost convocat la MAE francez, în timp ce creşte presiunea pentru a demisiona de la Institutul Lumii Arabe # News.ro
Jack Lang, fost ministru francez al culturii şi preşedinte al Institutului Lumii Arabe, a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe pentru a da explicaţii, după ce a fost menţionat în dosarele Epstein. El este somat să dea explicaţii cu privire la legăturile sale cu criminalul sexual Jeffrey Epstein, executivul francez fiind îngrijorat că această controversă ar putea afecta Institutul Lumii Arabe, pe care îl prezidează din 2013, relatează AFP.
00:50
Dosarele Epstein. Norvegia deschide o anchetă asupra lui Thorbjørn Jagland, fost premier şi secretar general al Consiliului Europei # News.ro
Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care a fost şi preşedinte al Consiliului Europei, precum şi preşedinte al Comitetului Nobel pentru pace, pentru suspiciuni de „corupţie agravată” din cauza legăturilor sale din trecut cu criminalul sexual american Jeffrey Epstein, relatează AFP.
00:30
Radu Miruţă, despre veniturile militarilor: S-ar putea întâmpla să reuşesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem / Politic, se foloseşte prea mult Armata română / Cum vrea să facă rost de bani ministrul Apărării # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că-şi doreşte să crească veniturile militarilor – fie că sunt în activitate, fie că sunt pensionari şi s-a gândit la o modalitate de a face rost de banii necesari. O analiză realizată la ministerul pe care-l conduce i-a arătat că 75% dintre militarii care îndeplinesc toate condiţiile de pensionare au ales să nu plece din sistem, deşi nu primesc bani în plus O creştere a veniturilor acestora cu un anumit procent după împlinirea vârstei de pensionare i-ar putea determina să rămână mai mult la locul de muncă, iar astfel ministerul, care plăteşte din bugetul său şi salariile şi oensiile, ar face o economie.
00:30
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, ceea ce stârneşte temeri cu privire la o nouă cursă a înarmărilor, relatează AFP.
00:20
Olguţa Vasilescu îi răspunde lui Radu Miruţă pe tema blocului din Craiova: Este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN / Ce spune despre depozitul de muniţie # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea. Ea afirmă că într4e bloc şi radar sunt 8 kilometri, iar linia imaginară care umeşte cele două puncte trece chiar prin mijlocul cladirii de birouri a fabricii Ford. ”O dărâmăm şi pe ea?”, se întreabă Olguţa Vasilescu, precizând, de asemenea, că blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN.
00:10
Formaţia Atletico Madrid s-a calificat, joi seară, în semifinalele Cupei Spaniei, trecând în sferturi de Betis Sevilla, scor 5-0.
00:10
Formaţia Atalanta Bergamo s-a calificat, joi seară, în semifinalele Cupei Italiei, eliminând în sferturi echipa Juventus Torino, scor 3-0.
00:00
Radu Miruţă, despre veniturile militarilor: S-ar putea întâmpla să reuşesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem / Politic, se foloseşte prea mult Armata română / Cum vrea să facă rost de bani ministurul Apărării # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că-şi doreşte să crească veniturile militarilor – fie că sunt în activitate, fie că sunt pensionari şi s-a gândit la o modalitate de a face rost de banii necesari. O analiză realizată la ministerul pe care-l conduce i-a arătat că 75% dintre militarii care îndeplinesc toate condiţiile de pensionare au ales să nu plece din sistem, deşi nu primesc bani în plus O creştere a veniturilor acestora cu un anumit procent după împlinirea vârstei de pensionare i-ar putea determina să rămână mai mult la locul de muncă, iar astfel ministerul, care plăteşte din bugetul său şi salariile şi oensiile, ar face o economie.
5 februarie 2026
23:50
FBI intensifică operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie. Anchetatorii pleacă de la premisa că este încă în viaţă, la cinci zile după ce a fost răpită. Ultimatumul dat de răpitori ar expira joi seara # News.ro
Anchetatorii din Arizona presupun că mama în vârstă a popularei vedete de televiziune din SUA Savannah Guthrie este „încă în viaţă”, la cinci zile după ce a fost răpită de la domiciliul său, dar nu a fost identificat încă niciun suspect, în timp ce un bilet ar indica joi după-amiază ca termen-limită pentru plata unei răscumpărări cerute în criptomonedă, relatează Reuters.
23:40
FCSB şi Hermannstadt au anunţat, joi, că mijlocaşul Dennis Politic a fost împrumutat de gruparea bucureşteană clubului din Sibiu.
Acum 8 ore
23:30
Jucătoarea ucraineană Daria Snigur, locul 144 WTA, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului Transylvania Open, fază în care o va înfrunta pe Sorana Cîrstea.
23:30
Ministrul Apărării: Acel drone wall, în care cineva ca într-un joc pe calculator lasă o perdea, prin care nu mai trece absolut nimic, este o utopie / Protejăm zonele populate # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, joi seară, că supravegherea graniţei cu Ucraina, unde războiul este încă în plină derulare, se realizează zilnic, fiind vorba despre decizii care trebuie luate la secundă, în funcţie de traiectoria detectată a dronelor de atac. Misiunea principală, spune ministrul, este protejarea zolelor locuite. ”Până acum ne-a reuşit”, a declarat Miruţă, adăugând că un zid al dronelor aşa cum există în jocurile video – se trage o perdea şi nimic nu mai trece – este o utopie.
23:10
Miruţă: Pe noi trebuie să ne preocupe ca România să fie în stare să apere România / Nu se poate doar să aştepţi ca cineva să vină să-ţi cureţe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci / Ce spune despre corupţia din industria de apărare # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Muruţă, a declarat, joi seară, că România trebuie să fie preocupată să se poată apăra singură şi să se ocupe de lucrurile pe care le poate face concret, pe lângă acţiunile politice şi diplomatice pe care le poate face la nivelul UE şi al Alianţei Nord-Atlantice. ”Nu se poate doar să aştepţi ca cineva să vină să-ţi cureţe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci”, crede ministrul, care precizează că Armata română are nevoie constant de echipamente şi nu are cui le cere, întrucât industria de apărare nu este pusă la punct. Parte din problemă, crede ministrul, este şi corupţia din industrie.
23:10
Organizatorii Forumului de la Davos deschid o anchetă cu privire la legăturile preşedintelui său cu Jeffrey Epstein # News.ro
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunţat joi deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile preşedintelui său, norvegianul Borge Brende, cu criminalul sexual Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 şi 2019, relatează AFP.
23:00
Judecătorul Dacian Dragoş crede că anularea alegerilor a fost o decizie necesară la momentul respectiv: Cunoscându-mi colegii, ştiu că chiar şi-au scrutat conştiinţele şi-au decis aşa cum a fost bine pentru ţară / Nu a fost nicio interferenţă din exterior # News.ro
Judecătorul Dacian Dragoş de la Curtea Constituţională a României afirmă că decizia de anulare a alegerilor a fost necesară la momentul respectiv şi nu crede că au existat niciun fel de ingerinţe.
23:00
Tragedie la meciul Kocaelispor-Beşiktaş, din Cupa Turciei. Un suporter a murit după ce a căzut din tribună # News.ro
Un suporter al echipei Kocaelispor a murit la spital după ce a căzut din tribună, joi, în timpul meciului Kocaelispor-Beşiktaş, din Cupa Turciei. Harda Kaçmaz avea 21 de ani.
22:50
Un tânăr a murit, iar un bărbat a fost grav rănit într-un accident rutier în Timiş / Cei doi se aflau pe un moped şi au fost loviţi de o maşină # News.ro
Un tânăr de 22 de ani a murit, iar un bărbat de 46 de ani a fost rănit grav, după un accident rutier în care au fost implicaţi. Cei doi se aflau pe un moped, când o femeie aflată la volanul unei maşini a intrat în plin în ei. Accidentul a avut loc între Jimbolia şi Cărpiniş, în judeţul Timiş.
22:50
Trump transmite un mesaj de susţinere pentru realegerea lui Viktor Orban, aflat în dificultate în sondaje # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj de susţinere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, numindu-l pe aliatul său „un lider cu adevărat puternic şi influent”, cu aproape două luni înaintea alegerilor din 12 aprilie din această ţară, în condiţiile în care liderul maghiar este pe locul al doilea în sondajele de opinie.
22:40
Medicul Adrian Gabără: Procesăm din ce în ce mai mult alimentele şi poţi să mănânci un hamburger chiar şi fără dinţi/ De la o generaţie la alta nu mai există impulsul ca să apară, de exemplu, molarul de minte # News.ro
Lt. col. dr. Adrian Gabără, medic primar chirurgie oro-maxilo-facială la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central din Bucureşti, a declarat că, din cauza faptului că procesăm din ce în ce mai multe alimente, sunt adolescenţi la care nu le mai cresc molarii de minte.
22:30
Medicul Adrian Gabără: România este în loc fruntaş, cred că pe locul 2, la numărul de fumători din Uniunea Europeană/ Fumatul este principalul responsabil de apariţia cancerului în zona cap şi gât # News.ro
Lt. col. dr. Adrian Gabără, medic primar chirurgie oro-maxilo-facială la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central din Bucureşti, a declarat că România se află pe un loc fruntaş la numărul de fumători din Uniunea Europeană. De aceea, prevenţia este foarte importantă pentru că pot să apară cancere în gât.
22:30
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.
22:20
Dacian Dragoş, întrebat dacă se aşteaptă să fie suspendat din funcţie: Teoretic, pe baza legii, nu ar fi posibil / Orice e posibil, sigur / Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România / Mi s-a părut bizar că este şi colegul Mihai Busuioc contestat # News.ro
Judecătorul Dacian Dragoş de la Curtea Constituţională a României consideră că nu există argumente pentru suspendarea sa din funcţie, ”teoretic, pe baza legii”. El spune, însă, că practic orice este posibil pentru că ”şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”. Chiar dacă va fi schimbat, Dacian Dragoş nu crede că ar reprezenta un eşec pentru cariera sa, întrucât nu a greşit cu nimic.
22:10
UPDATE - Robert Negoiţă a plecat de la sediul DNA / Întrebat dacă se consideră vinovat: Nu, nici vorbă / Plasat sub control judiciar cu o cauţiune de 800.000 de lei # News.ro
Primarul Sectoului 3, Robert Negoiţă, a plecat, joi seară, de la sediul DNA după ore întregi de audieri şi a declarat presei că nu se consideră vinovat.
22:10
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse au fost eliminate în semifinale la Transylvania Open, la dublu / Nemulţumirile exprimate de românce la final # News.ro
Perechea Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse a fost eliminată, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open.
22:00
Judecător constituţional: Nu ar trebui modificată legea CCR / Ce s-ar întâmpla dacă s-ar putea revoca judecătorii Curţii Constitucţionale de către cei care i-au numit? Ar fi tot timpul la cheremul acestora / Se distruge independenţa Curţii # News.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoş apreciază că nu este oportună modificarea legii de funcţionare a Curţii Constituţionale, pentru că deja există prevăzute sancţiuni pentru anumite comportamente. Posibilitatea de revocare din funcţie a magistraţilor de către cei care i-au numit ar duce, potrivit lui Dacian Dragoş, la distrugerea independenţei CCR şi la controlarea judecătorilor.
21:40
Robert Negoiţă a plecat de la sediul DNA / Întrebat dacă se consideră vinovat: Nu, nici vorbă # News.ro
Primarul Sectoului 3, Robert Negoiţă, a plecat, joi seară, de la sediul DNA după ore întregi de audieri şi a declarat presei că nu se consideră vinovat.
Acum 12 ore
21:30
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a purtat joi purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina.
21:30
The Guardian: Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană # News.ro
Zeci de mesaje conţinute în ultima tranşă de dosare Epstein date publicităţii dezvăluie încercările fostului strateg-şef al lui Donald Trump, Steve Bannon, de a-l convinge pe Jeffrey Epstein să ofere sprijin şi finanţare pentru a susţine partidele de extremă dreapta din Europa, scrie The Guardian.
21:20
Judecătorul Dacian Dragoş, despre cererea de suspendare a sa: Nu văd ceva consistent care să mă implice / Poate este o lovitură care se vrea să dea celui care m-a numit în funcţie sau e o bătălie politică / Ce spune despre vechimea în funcţie # News.ro
Judecătorul Dacian Dragoş de la Curtea Constituţională a României (CCR) consideră că nu există un motiv privind suspendarea sa din funcţie şi apreciază că poate este o lovitură care se vrea a fi dată celui care l-a numit în funcţie, respectiv preşedintele Nicuşor Dan sau este o bătălie politică în care nu are ce să caute. Dacian Dragoş a precizat că are peste 25 ani vechime în ştiinţele juridice.
21:20
Elena Zaharia şi Ioana Sîngeorzan s-au completat la masa de joc spre podiumul de la dublu feminin, joi, la WTT Feeder Cappadocia 2026, competiţia care se desfăşoară în Turcia, între 2-6 februarie.
21:10
Echipa masculină de tenis a României va disputa, în perioada 6–7 februarie 2026, în deplasare, barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis. Va înfrunta selecţionata Paraguayului, iar tragerea la sorţi a meciurilor a avut loc joi.
21:10
Judecătorul Dacian Dragoş, întrebat de ce nu există o decizie a CCR cu privire la legea referitoare la pensiile magistraţilor: Este o lege mai greu de analizat, din multe perspective / Societatea se reflectă şi în CCR / Un impas care se va depăşi în curân # News.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoş afirmă că nu a fost luată încă o decizie cu privire la legea referitoare la pensiile magistraţilor, deşi sesizarea se află pe masa judecătorilor constituţionali din luna octombrie, pentru că ”este o lege mai greu de analizat, din multe perspective”. El crede, totuşi, că acest impas va fi depăşit în curând.
20:50
Dacian Dragoş povesteşte cum a fost selectat de către preşedintele Nicuşor Dan pentru Curtea Constituţională / Magistratul şi şeful statului nu se cunoşteau anterior # News.ro
Judecătorul Dacian Dragoş, care a fost numit prin decret prezidenţial în funcţia de magistrat în cadrul Curţii Constituţionale a României, a explicat, joi seară, că şeful statului, Nicuşor Dan, a ales dintre mai multe CV-uri pe care le avea la Administraţia Prezidenţială. Dacian Dragoş a precizat că nu el şi-a trimis CV-ul la Preşedinţie şi nu-l cunoştea pe şeful statului.
20:30
Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova / Au fost evacuate 30 de persoane din şase locuinţe / Circulaţia rutieră în zonă, deviată - FOTO # News.ro
O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevardul din Craiova, iar la faţa locului se află mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zona respectivă. Gazul a fost oprit de la robinetul central.
20:30
Transylvania Open: Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca, trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5).
20:20
Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova / Au fost evacuate 30 de persoane din şase locuinţe / Circulaţia rutieră în zonă, deviată # News.ro
O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevardul din Craiova, iar la faţa locului se află mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zona respectivă. Gazul a fost oprit de la robinetul central.
20:10
Superliga: Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi 1-0 şi oltenii revin pe primul loc al clasamentului # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Superligă.
20:10
Trafic îngreunat pe DN10, în zona Sătuc, unde au ajuns pe carosabil cantităţi mari de apă - FOTO # News.ro
Circulaţia pe DN10, care leagă Buzăul de Braşov, se desfăşoară cu dificultate, joi seară, pe raza localităţii Sătuc, acolo unde cantităţi mari de apă au ajuns pe carosabil antrenând şi aluviuni de pe versanţi.
20:00
Albania a anunţat joi sfârşitul interdicţiei care viza TikTok, decretată în urmă cu unsprezece luni, asigurând că platforma s-a angajat să pună în aplicare „noi mecanisme de securitate”. Accesul la TikTok, care are peste un miliard de utilizatori în întreaga lume, fusese blocat în martie 2025, după moartea unui adolescent înjunghiat de un coleg de clasă în timpul unei bătăi declanşate de o dispută pe reţeaua socială, relatează AFP.
19:50
Vlad Gheorghe: PSD, dimineaţa e la putere, seara, în prime-time, este în opoziţie / Când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei, costurile împrumuturilor României cresc. Toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar # News.ro
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a declarat joi că PSD, dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie, el arătând că, atunci când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei de guvernare, costurile împrumuturilor României cresc şi toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar.
19:50
Asociaţia Pro Infrastructură: Gara Braşov, afectată de... modernizare / Ne aşteptăm ca lucrările să mai dureze 2-3 ani / Organizaţia reclamă soluţii de cascadorii râsului - FOTO # News.ro
Asociaţia Pro Infrastructură afirmă, joi seară, că modernizarea gării Braşov, proiect iniţiat în urmă cu 15 ani, riscă să se mai prelungească 2-3 ani, pentru că antreprenorul se mişcă sab. În plus, organizaţia reclamă soluţii de cascadorii râsului.
19:40
FIFA a înregistrat 5,973 transferuri internaţionale în perioada de mercato din ianuarie, un număr record / Câte transferuri s-au făcut în România # News.ro
Un număr record de 5.973 de transferuri internaţionale au fost înregistrate în perioada de mercato din ianuarie în fotbalul masculin, potrivit unui raport FIFA publicat joi.
19:40
Administraţia SUA întrerupe contactele cu preşedintele parlamentului polonez din cauza „insultelor” aduse lui Trump # News.ro
Ambasadorul SUA la Varşovia a anunţat joi că a rupt orice legătură cu preşedintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile preşedintelui american şi a refuzat să-i susţină ambiţiile de a obţine Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters.
19:30
Vlad Gheorghe: Ilie Bolojan rezistă şi merge mai departe, este mai determinat ca niciodată / În 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii # News.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul Bolojan rezistă, merge mai departe şi este mai determinat ca niciodată. El a mai spus că, în 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii.
19:20
Ministerul Finanţelor detaliază pachetul de măsuri fiscale şi de investiţii pentru relansarea economică şi stimulare a economiei # News.ro
Ministerul Finanţelor detaliază, joi seară, pachetul de măsuri fiscale şi de investiţii pentru relansarea economică şi stimulare a economiei. Pachetul conţine măsuri pentru persoane fizice, IMM şi firme, dar şi scheme de susţinere.
19:20
Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România prezintă ce a zis premierul cu privire la eliminarea scutirilor pentru persoanele cu dizabilităţi: Sunt nişte bani. Mulţi, puţini, sunt bineveniţi. Este decizia mea şi mi-o asum # News.ro
Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a prezentat, joi, ce a zis premierul Ilie Bolojan, cu privire la eliminarea scutirilor pentru persoanele cu dizabilităţi, în momentul când i s-a prezentat impactul bugetar care era nesemnificativ, ea arătând că răspunsul premierului către secretarul de stat care a calculat impactul bugetar al măsurii a fost: ”Sunt nişte bani. Mulţi, puţini, sunt bineveniţi. Este decizia mea şi mi-o asum”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.