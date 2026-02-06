Acţiunile Alphabet au scăzut joi cu 5%, după rezultate peste aşteptări; ce spun analiştii

23:10

Ministrul Apărării, Radu Muruţă, a declarat, joi seară, că România trebuie să fie preocupată să se poată apăra singură şi să se ocupe de lucrurile pe care le poate face concret, pe lângă acţiunile politice şi diplomatice pe care le poate face la nivelul UE şi al Alianţei Nord-Atlantice. ”Nu se poate doar să aştepţi ca cineva să vină să-ţi cureţe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci”, crede ministrul, care precizează că Armata română are nevoie constant de echipamente şi nu are cui le cere, întrucât industria de apărare nu este pusă la punct. Parte din problemă, crede ministrul, este şi corupţia din industrie.