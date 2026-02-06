Un fel de „Ministerul Adevărului” din Orwell: Președintele Argentinei înființează un departament pentru a combate „minciunile presei”

14:20

Unul din cinci cetățeni care locuiesc în orașe din Europa Centrală și de Est declară că nu deține o mașină, nici personal, nici la nivelul gospodăriei, potrivit datelor din studiul Friendly City Index, realizat în 27 de orașe din nouă țări din regiune, cu populație de peste 250.000 de locuitori. Conform studiului, București se află […]