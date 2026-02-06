Un fel de „Ministerul Adevărului” din Orwell: Președintele Argentinei înființează un departament pentru a combate „minciunile presei”
Aktual24, 6 februarie 2026 08:20
Președinția argentiniană a anunțat joi crearea unui „Departament de răspuns oficial”, o inițiativă guvernamentală menită să contracareze ceea ce administrația acuză a fi „dezinformare și manipulare” din partea mass‑mediei și a clasei politice. Contul, lansat pe platforma X (fost Twitter), a fost promovat de președintele Javier Milei și a generat critici puternice din partea organizațiilor […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
08:20
Un fel de „Ministerul Adevărului” din Orwell: Președintele Argentinei înființează un departament pentru a combate „minciunile presei” # Aktual24
Președinția argentiniană a anunțat joi crearea unui „Departament de răspuns oficial”, o inițiativă guvernamentală menită să contracareze ceea ce administrația acuză a fi „dezinformare și manipulare” din partea mass‑mediei și a clasei politice. Contul, lansat pe platforma X (fost Twitter), a fost promovat de președintele Javier Milei și a generat critici puternice din partea organizațiilor […]
08:10
Alianță doar cu numele: Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va „chiuli” iar de la o reuniune oficială NATO # Aktual24
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, programată pentru 12 februarie, la Bruxelles, potrivit unor surse oficiale americane. Statele Unite vor fi reprezentate la întâlnire de Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politici, unul dintre principalii arhitecți ai strategiei de securitate a actualei administrații americane. Tensiuni în […]
Acum o oră
07:50
Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA – cauțiunea e un „fleac”: 800 000 de lei # Aktual24
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, în valoare de 800.000 de lei, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Decizia a fost luată după ce edilul a fost audiat timp de aproape șase ore la sediul DNA, în cadrul unui dosar ce vizează suspiciuni de abuz în […]
07:40
Garanția eșecului? Donald Trump își declară sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat public că îi acordă „susținerea sa deplină” premierului ungar Viktor Orbán, în perspectiva alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe rețeaua Truth Social și a atras rapid atenția presei internaționale, având în vedere relația apropiată dintre cei doi lideri și contextul politic tensionat din Ungaria. […]
Acum 2 ore
07:20
Fostul premier norvegian Thorbjørn Jagland, anchetat penal în cazul Epstein – în SUA nimeni dintre cei implicați nu este cercetat # Aktual24
Autoritățile norvegiene au confirmat deschiderea unei anchete penale asupra fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, sub suspiciunea de corupție agravată, în contextul relațiilor sale cu finanțatorul american Jeffrey Epstein. Cazul a atras atenția opiniei publice atât în Norvegia, cât și pe plan internațional, având în vedere pozițiile de rang înalt deținute de Jagland de-a lungul carierei sale […]
07:10
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediție care se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției. Până pe 22 februarie, circa 2.900 de sportivi […]
Acum 12 ore
23:10
Sezonul rece vine la pachet nu doar cu temperaturi scăzute și zile mai scurte, ci și cu o creștere vizibilă a numărului de răceli și infecții urinare. Deși par afecțiuni diferite, ele au în comun factori favorizanți specifici iernii: imunitatea scăzută, expunerea prelungită la frig, deshidratarea și timpul petrecut în spații închise. Înțelegerea acestor mecanisme […]
23:10
Chipul unui înger de pe o frescă recent restaurată a unei bazilici din Roma, care părea să aibă trăsăturile premierului italian, Giorgia Meloni, a fost îndepărtat după ce a stârnit indignare și a declanșat o anchetă a Ministerului Culturii. Reprezentarea lui Meloni pe corpul unui înger a apărut în urma lucrărilor de restaurare efectuate Bazilica […]
22:50
Sportivii care vor ajunge pe podium la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia vor primi cele mai scumpe medalii din istoria Jocurilor, datorită prețurilor în creștere ale metalelor prețioase. Peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume care participă la evenimente de la schi și […]
22:40
Agenția Mondială Antidoping (WADA) ar putea investiga dacă apar dovezi că săritorii cu schiurile își injectează acid hialuronic în încercarea de a-și îmbunătăți performanțele sportive. În ianuarie, ziarul german Bild a relatat că săritorii își injectau penisul cu acid hialuronic înainte de a fi măsurați pentru costumele lor, potrivit BBC. Acidul hialuronic, care nu este […]
22:30
SUA și Rusia au convenit să reia dialogul la nivel înalt între forțele lor armate. Anunțul a venit după o întâlnire între ofițeri militari superiori americani și ruși la Abu Dhabi, în marja discuțiilor despre războiul din Ucraina. Comandamentul european al forțelor armate ale SUA a declarat că dialogul reînnoit va „oferi un contact militar […]
22:30
Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, a purtat torța olimpică, joi seara, în capitala Lombardiei, cu o zi înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, potrivit site-ului FC Inter News. După ce a preluat torța de la președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio, Chivu a purtat flacăra olimpică […]
22:20
Negocierile de pace se încheie fără un progres semnificativ, însă Rusia și Ucraina fac schimb de prizonieri # Aktual24
Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri de război și civili, după două zile de discuții de pace mediate de SUA la Abu Dhabi. Un total de 157 de ucraineni – dintre care șapte civili – și 157 de soldați ruși au ajuns acasă în cadrul primului schimb din ultimele patru luni, potrivit […]
22:10
Momentul în care mâncăm este la fel de important ca ceea ce mâncăm. Tot mai mulți medici și cercetători atrag atenția că organismul procesează alimentele diferit în funcție de ora din zi. De aceea, micul dejun este considerat o masă care susține sănătatea metabolică, în timp ce cina copioasă, mai ales consumată târziu, favorizează îngrășarea. […]
22:10
Spania reacționează la mesajul transmis de Pavel Durov tuturor utilizatorilor de Telegram din țară despre planul de interzicere a rețelelor sociale # Aktual24
Spania l-a acuzat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, de „răspândire de minciuni” și de încercare de a submina instituțiile democratice după ce acesta a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani și de a trage la răspundere companiile […]
21:40
Peste 10.500 de tone de monede vechi în leva vor fi retrase și topite. Bulgaria se pregătește să emită primele bancnote euro # Aktual24
Bulgaria înregistrează progrese remarcabile în tranziția către moneda euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, conform cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE). La începutul anului 2026, lotul inițial de bancnote euro a intrat în circulație prin Eurosistem, marcând un moment istoric pentru economia bulgară, scrie Novinite. Iliya Lingorski, membru al Consiliului […]
21:40
Lia Savonea, o nouă reacție la documentarul Recorder: ”O manipulare, a selecta patru dosare din zeci de mii nu este o analiză” # Aktual24
Șefa ICCJ, Lia Savonea, a susținut joi în ședința Secției de Judecători a CSM concluziile raportului Inspecției Judiciare legat de dezvăluirile din documentarul Recorder ”Justiție capturată”. Ea a spus că documentarul este o ”manipulare”. Secția de judecători a CSM a validat raportul Inspecției Judiciare cu opt voturi pentru și două împotrivă. Cele două voturi contra […]
21:20
Fratele directorului Shin Bet, pus sub acuzare pentru „sprijinirea inamicului” în legătură cu contrabanda de țigări în Gaza # Aktual24
Fratele directorului agenției de informații interne a Israelului a fost acuzat de „sprijinirea inamicului în timp de război” pentru presupusul său rol într-o rețea de contrabandă care introducea țigări și alte bunuri în Gaza în timpul blocadei israeliene asupra teritoriului palestinian ocupat. Bezalel Zini a fost una dintre cele peste 10 persoane acuzate în legătură […]
21:10
Experții susțin că India „nu-și poate permite să-l umilească” pe Putin. Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump # Aktual24
Într-un nou episod al tensiunilor geopolitice, Kremlinul a respins afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achizițiile de petrol rusesc în cadrul unui acord comercial cu Statele Unite. Moscova subliniază că New Delhi nu a transmis nicio confirmare oficială privind oprirea importurilor și reafirmă importanța parteneriatului strategic […]
21:00
Dosarele Epstein aruncă mai multă lumină asupra eforturilor lui Steve Bannon de a influența politica europeană # Aktual24
Zeci de mesaje conținute în ultima tranșă a dcumentelor Epstein scot la iveală încercările fostului strateg șef al lui Donald Trump, Steve Bannon, de a apela la Jeffrey Epstein pentru sprijin și finanțare pentru a consolida partidele europene de extremă dreaptă. Mesajele datează în mare parte din 2018 și 2019, când Bannon, după ce a […]
20:50
Temele abordate de Xi Jinping și Donald Trump în discuția telefonică din această săptămână # Aktual24
Convorbirea telefonică dintre președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, marchează un nou episod tensionat, dar esențial, în relația dintre cele mai mari două puteri ale lumii. Discuția, purtată într-un moment sensibil pentru echilibrul geopolitic global, a adus în prim-plan tema Taiwanului, schimburile economice și principalele crize internaționale, într-un dialog descris de ambele […]
20:40
Până la 185 de miliarde de dolari. Alphabet (Google) își va dubla investițiile în inteligență artificială # Aktual24
Gigantul internetului Alphabet a anunțat o creștere masivă a cheltuielilor sale de investiții. Anul acesta, compania-mamă a Google intenționează să investească între 175 și 185 de miliarde de dolari pentru a satisface cererea tot mai mare de produse de inteligență artificială (IA). Prin comparație, Alphabet a investit peste 90 de miliarde de dolari anul trecut, […]
20:40
”Ambasadorul nu este guvernator, Polonia nu este colonie”. Conflict major între Varșovia și Washington. Premierul Tusk: ”Aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să se dea lecții” # Aktual24
Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Thomas Rose, a declanșat o amplă controversă politică după ce a anunțat întreruperea contactelor cu președintele Sejmului polonez, Włodzimierz Czarzasty, în urma unor declarații critice ale acestuia la adresa președintelui american Donald Trump, conflictul generând reacții dure privind suveranitatea Poloniei și rolul diplomației americane. Thomas Rose a răspuns unei postări […]
20:20
Presshub: Câtă prevenție e în stare să facă România: 61% dintre români vor screening oncologic, însă doar 5% ajung la el # Aktual24
România are câteva „insule” de normalitate în sistemul de sănătate, mai are și medici dedicați sau inițiative locale care funcționează pe ici pe colo. Dar când vine vorba de prevenție – mai ales în oncologie – intrăm într-o zonă în care lucrurile se întâmplă, prea des, după ce e târziu. Nu pentru că oamenii nu […]
20:10
În industria germană se conturează o redresare după o lungă perioadă de declin. Comenzile au crescut în decembrie în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani. Perspectivele pentru industria germană se îmbunătățesc: comenzile nu numai că au crescut pentru a patra lună consecutiv în decembrie, dar și în cel mai puternic ritm din ultimii […]
19:40
Publicația World Factbook a oferit o imagine detaliată, bazată pe fapte și informații adunate de Agenție, a țărilor străine, a economiilor, armatelor, resurselor și societăților acestora. Casa Albă a luat măsuri pentru a reduce personalul la CIA și la Agenția Națională de Securitate la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, forțând agenția să […]
Acum 24 ore
19:20
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată şi omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe. Potrivit […]
19:10
”Biodrone”. Rusia experimentează un nou tip de drone: porumbei cu cipuri implantate în creier # Aktual24
Rusia testează porumbei transformați în „biodrone” prin cipuri implantate în creier, într-un experiment controversat susținut de fonduri apropiate Kremlinului. Un startup rusesc promite să transforme păsările obișnuite în drone vii, controlabile de la distanță, pentru monitorizare și recunoaștere, provocând dezbateri intense în comunitatea internațională de știință și bioetică, scrie Meduza. Cum funcționează porumbeii transformați în […]
18:50
Disponibilizări la uzinele Dacia, robotizarea va lăsa peste 900 de oameni fără loc de muncă # Aktual24
Automobile Dacia pregătește un amplu proces de reducere a personalului începând cu anul 2026, în contextul accelerării automatizării și robotizării producției, potrivit informațiilor obținute de NewsCenter.ro din surse apropiate conducerii companiei și sindicatelor de pe platforma de la Mioveni. Sursele citate arată că producătorul auto intenționează să renunțe, pe parcursul anului viitor, la un număr […]
18:50
Crin Antonescu, tot mai aproape de AUR. Împreună cu Piperea a lansat atacuri violente la adresa președintelui Dan și a lui Bolojan: ”Nicușor Dan nici nu știe pe ce lume se află” – VIDEO # Aktual24
Fostul candidat pretins pro-european la alegerile prezidențiale apare într-o fimare la aceeași masă cu europarlamentarul Gheorghe Piperea și amândoi se întrec în atacuri la adresa lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan. ”Noi avem președinte pe Nicușor Dan, care nu știe ce-i cu el, nici nu știe pe ce lume se află. Îmi ăare […]
18:40
Companiile rusești sunt alungate din Venezuela după capturarea lui Maduro de către SUA, se plânge Lavrov # Aktual24
Companiile rusești sunt împinse să părăsească Venezuela în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către Statele Unite luna trecută, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, sugerând că mișcarea a fost determinată de presiuni din partea Washingtonului. „În acest moment, în urma evenimentelor din Venezuela, companiile noastre sunt forțate deschis să părăsească țara”, a declarat […]
18:30
Găinării la Batalionul 52. Ministrul Apărării: ”Au fost inventate activități inexistente pentru a se încasa sume de bani” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi că, în urma unui control operativ efectuat la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare, au fost descoperite multiple nereguli grave, care vizează ocuparea ilegală a unor funcții, falsificarea rezultatelor la selecții, activități fictive pentru obținerea de bani și folosirea personalului militar în scopuri personale. „În urma controlului […]
18:20
Inspecția Judiciară, control la Curtea de Apel după reportajul Recorder: ”Nu s-a găsit nicio neregulă!” # Aktual24
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București, în urma unui control efectuat la această instanță după dezvăluirile ‘Recorder’, catalogând prescrierea dosarelor ca o ‘coincidență temporală’. ‘Din perspectiva activității Inspecției Judiciare, atât în materia răspunderii disciplinare, cât și în cea a controalelor tematice, au fost identificate situații în care noțiunea de […]
18:20
Ministrul Apărării intră peste Clubul Steaua: ”Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că sunt în desfășurare două investigații de audit și verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central și la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv cu privire la situația de la echipa de fotbal Steaua, subliniind că obiectivul este utilizarea eficientă a fondurilor publice. „Sunt în curs două […]
18:10
Veste bună pentru Kiev. Statele Unite au testat cu succes o rachetă accesibilă ca preț, rază lungă de acțiune, destinată Ucrainei # Aktual24
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au testat cu succes o rachetă de croazieră destinată Ucrainei, marcând un moment-cheie în consolidarea capacităților de apărare ale Kievului și deschizând drumul către producția în serie a unei arme cu rază lungă de acțiune și costuri reduse. Programul, dezvoltat într-un ritm accelerat, demonstrează o schimbare strategică majoră: arme mai […]
17:50
Ministrul Apărării acuză Primăria Craiova de ilegalități: ”A autorizat un bloc de locuințe în apropierea depozitelor de muniție” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a acuzat joi că un bloc de locuinţe la Craiova a fost autorizat să fie ridicat în apropierea depozitelor de muniţie, fără respectarea reglementărilor privind distanţa faţă de obiectivele militare, situaţie care, potrivit oficialului, afectează funcţionarea unui radar militar. Într-o conferinţă de presă susţinută joi, ministrul Apărării a relatat că un […]
17:40
Zelenski susține că Putin urmărește să ”umilească” Europa: ”El se teme doar de Donald Trump” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lansează un avertisment dur Kremlinului: „Interesul lui Vladimir Putin este să umilească Europa”. Într-un interviu recent acordat postului France 2, liderul de la Kiev a tras un semnal de alarmă asupra lipsei de fermitate a Europei față de Moscova și asupra riscului ca aceasta să încurajeze agresiunea rusă. Declarațiile vin într-un […]
17:20
Presshub: Bătălia pentru rejudecarea lui Dan Voiculescu: Tribunalul București cere acte de la PG în cazul Camelia Bogdan # Aktual24
Tribunalul București a amânat, pentru 19 februarie, cererea de admitere în principiu a revizuirii deciziei din dosarul ICA, cerere depusă de mogulul media Dan Voiculescu, după ce la dosar au fost trimise mai multe documente de către fosta judecătoare Camelia Bogdan. Apărătorul lui Voiculescu a cerut un termen scurt pentru a studia documentele depuse la […]
17:10
Moscova expulzează un angajat al ambasadei germane ca măsură de represalii, după ce un diplomat rus a fost acuzat de spionaj și expulzat din Germania # Aktual24
Șeful misiunii diplomatice germane a primit o notă prin care un diplomat de la ambasada Germaniei la Moscova este declarat persona non grata, un răspuns de tip „tit-for-tat” la o acțiune similară a guvernului german. Moscova îndepărtează un angajat al ambasadei germane ca răspuns la acțiunea Berlinului de a expulza un diplomat rus pe care […]
17:00
Instanța a admis contestațiile formulate de inculpații Georgescu Adriana-Mihaela și Iscru Gheorghe și a respins propunerea de arestare preventivă înaintată de procurorii anticorupție, dispunând în schimb plasarea acestora în arest la domiciliu, potrivit unei decizii definitive pronunțate joi. Decizia a fost luată de judecătorii de drepturi și libertăți, care au desființat încheierea din 29 ianuarie […]
16:40
Germania a anunțat o creștere semnificativă a prezenței sale militare în Lituania, ridicând numărul de soldați la aproape 2.000. Această mișcare face parte din eforturile de a consolida securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja orice potențială agresiune din partea Rusiei. Brigada 45 blindată „Lituania”, formată în aprilie anul trecut, devine astfel prima […]
16:40
Planurile suveraniștilor: ”Câte 25 de ani pușcărie pentru toți cei care l-ați denigrat pe Călin Georgescu. Călătorie sprâncenată la temniță” – VIDEO # Aktual24
Noua vedetă a postului Realitatea Plus, Virgil Zidaru (Makaveli), afirmă că, în urma raportului preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, țoți cei care l-au ”denigrat” pe Călin Georgescu vor ajunge să execute câte 25 de ani de închisoare. ”Parada s-a terminat. O să vă duceți la pușcărie, câte 25 de ani […]
15:40
Greenpeace critică sponsorizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă de către producători de combustibili fosili # Aktual24
Activiștii Greenpeace au organizat joi un protest la Milano împotriva sponsorizării Jocurilor Olimpice Milano-Cortina de către gigantul energetic Eni, avertizând că emisiile de combustibili fosili amenință viabilitatea sporturilor de iarnă. Purtând pancarte pe care scria „Dați afară poluatorii din Jocuri”, activiștii au amplasat o machetă a inelelor olimpice acoperite cu petrol negru în fața catedralei […]
15:40
EXCLUSIV Cum a ajuns Claudiu Manda secretar general al PSD. Lideri PSD: ”Lia Olguța Vasilescu a amenințat că își va depune candidatura la șefia partidului și că ar avea șanse reale să câștige” # Aktual24
Sorin Grindeanu, actualul președinte al PSD, l-a susținut pe Claudiu Manda pentru funcția de secretar general al PSD la presiunile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a amenințat că va candida ea însăși la șefia PSD dacă soțul ei nu primește funcția, au declarat mai mulți lideri ai PSD pentru aktual24.ro. La finalul anului 2024, […]
15:20
”Pista rusă”. Firele din Cazul Epstein duc la Moscova și către „un prieten al lui Vladimir Putin” – Amplă investigație Le Parisien # Aktual24
Suspiciunile și acuzațiile privind legături internaționale ale rețelei lui Jeffrey Epstein continuă să zdruncine elitele politice și economice mondiale, pe fondul noilor documente declasificate de autoritățile americane, relatează publicația franceză Le Parisien. Potrivit unei ample investigații realizate de Le Parisien, una dintre cele mai spectaculoase dimensiuni ale cazului de proxenetism asociat cu Epstein conduce spre […]
15:10
Ucraina, folosită ca poligon de încercare pentru un sistem american secret de apărare antidrone # Aktual24
SUA se pregătește pentru o posibilă desfășurare a unui nou sistem mobil de contra-drone, care ar putea îmbunătăți semnificativ protecția unităților împotriva amenințărilor aeriene și ar putea schimba abordarea războiului cu drone la nivel tactic. Sistemul în cauză este sistemul avansat Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), care este probabil o modificare a sistemului de rachete sol-aer […]
14:40
Groenlanda doboară recorduri de temperatură. Insula își reorientează economia de la pescuit la minerale # Aktual24
Groenlanda, insula arctică râvnită de președintele american Donald Trump, a cunoscut cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată, în 2026. Rata de încălzire este de patru ori mai rapidă decât media globală cea ce schimbă perspectivele pentru mai multe sectoare, de la pescuit la minerit. Citirile preliminare ale temperaturii de la Institutul Meteorologic Danez din […]
14:30
Președintele Dan pune punct scandalului suveranist: ”Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că ”Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, în contextul acuzațiilor propagandei suveraniste legate de raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite. ”Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că […]
14:20
Iași, campion în Europa la numărul de deținători de mașini. Doar 2,6% dintre ieșeni spun că nu au mașină # Aktual24
Unul din cinci cetățeni care locuiesc în orașe din Europa Centrală și de Est declară că nu deține o mașină, nici personal, nici la nivelul gospodăriei, potrivit datelor din studiul Friendly City Index, realizat în 27 de orașe din nouă țări din regiune, cu populație de peste 250.000 de locuitori. Conform studiului, București se află […]
14:10
Acordul START se încheie azi. Rusia anunță că „nu mai este legată” de limitele privind armele nucleare # Aktual24
Rusia a anunțat miercuri că „nu mai este legată” de limitele privind numărul de focoase nucleare pe care le poate desfășura, deoarece ultimul său tratat de control al armelor cu Statele Unite expiră. Noul acord START se va încheia joi, eliberând oficial atât Moscova, cât și Washingtonul de o serie de restricții asupra arsenalelor lor […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.