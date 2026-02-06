Percheziţii DNA la primăria Sectorului 5
Financial Intelligence, 6 februarie 2026 08:50
City manager-ul Sectorului 5 din Capitală, Iulian Cârlogea, arhitectul primăriei Sectorului 5 și polițiști locali ar fi percheziționați […] The post Percheziţii <b>DNA</b> la primăria Sectorului 5 appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
08:50
City manager-ul Sectorului 5 din Capitală, Iulian Cârlogea, arhitectul primăriei Sectorului 5 și polițiști locali ar fi percheziționați […] The post Percheziţii DNA la primăria Sectorului 5 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:30
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei în 2025, în creștere cu 6%; Propunere de dividend – 50% din rezultatul net # Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei, în 2025, în creștere cu 6%, și un ROE […] The post BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei în 2025, în creștere cu 6%; Propunere de dividend – 50% din rezultatul net appeared first on Financial Intelligence.
08:30
One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 (comunicat) # Financial Intelligence
One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în […] The post One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 (comunicat) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:00
Economia mondială – debutul pozitiv al anului economic 2026 umbrit de ajustările bursiere în sectorul tehnologic (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Indicatorii macroeconomici comunicați la începutul anului 2026 au prezentat evoluții predominant favorabile, care confirmă gradul […] The post Economia mondială – debutul pozitiv al anului economic 2026 umbrit de ajustările bursiere în sectorul tehnologic (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România # Financial Intelligence
Automobile Dacia continuă programul anual de plecări voluntare destinat angajaților. Măsura vizează salariații ale căror posturi sunt afectate […] The post Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:00
Record de spații industriale și de logistică închiriate în România în 2025; Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați (Cushman & Wakefield Echinox) # Financial Intelligence
Cererea pentru spații industriale și de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri […] The post Record de spații industriale și de logistică închiriate în România în 2025; Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați (Cushman & Wakefield Echinox) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trump lansează un site în numele său pentru a cumpăra medicamente mai ieftine # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită […] The post Trump lansează un site în numele său pentru a cumpăra medicamente mai ieftine appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA cere cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat”, înaintea negocierilor importante cu Teheranul # Financial Intelligence
Ambasada virtuală a SUA în Iran a emis vineri dimineață o alertă de securitate prin care îi îndemna […] The post SUA cere cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat”, înaintea negocierilor importante cu Teheranul appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Hillary Clinton dorește audierea, în public, a mărturiilor despre Jeffrey Epstein: „Să oprim jocurile” # Financial Intelligence
Fosta secretar de stat SUA Hillary Clinton i-a provocat joi pe republicanii din Comitetul de Supraveghere a Camerei […] The post Hillary Clinton dorește audierea, în public, a mărturiilor despre Jeffrey Epstein: „Să oprim jocurile” appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Bitcoin a scăzut cu 15%, ajungând pentru scurt timp sub 61.000 de dolari, pe măsură ce vânzările masive se intensifică, iar îndoielile cu privire la criptomonede cresc # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut pentru scurt timp sub 61.000 de dolari joi seară, pe măsură ce încrederea investitorilor a […] The post Bitcoin a scăzut cu 15%, ajungând pentru scurt timp sub 61.000 de dolari, pe măsură ce vânzările masive se intensifică, iar îndoielile cu privire la criptomonede cresc appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Noi discuţii cu participarea Ucrainei, Rusiei şi SUA, ‘în săptămânile următoare’, anunţă Kievul # Financial Intelligence
Noi convorbiri între ruşi, ucraineni şi americani sunt prevăzute să aibă loc “în săptămânile următoare”, a anunţat joi […] The post Noi discuţii cu participarea Ucrainei, Rusiei şi SUA, ‘în săptămânile următoare’, anunţă Kievul appeared first on Financial Intelligence.
06:30
O delegaţie a Uniunii Europene a anunţat joi, la La Paz, în urma unei vizite la nivel înalt, […] The post UE anunţă o cooperare de mai multe milioane de euro cu Bolivia appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump a cerut joi “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral […] The post Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
00:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță – plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de […] The post Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță – plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei appeared first on Financial Intelligence.
5 februarie 2026
21:40
Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump a cerut joi “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral […] The post Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Donald Trump a anunţat joi “deplina sa susţinere” pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, de care este apropiat, […] The post Alegeri în Ungaria: Trump îşi anunţă “susţinerea deplină” pentru Orban appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Pachetul de măsuri fiscale și de investiții pentru relansarea economică – comunicat MFP # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a publicat azi în transparență un pachet legislativ ce vizează instituirea unor mecanisme de susținere a […] The post Pachetul de măsuri fiscale și de investiții pentru relansarea economică – comunicat MFP appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Ministerul Finanţelor propune modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune modificări la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, acestea vizând excluderea unor venituri din plafonul de […] The post Ministerul Finanţelor propune modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Bonificaţie de 3% pentru persoanele fizice care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 (proiect) # Financial Intelligence
Persoanele fizice ar putea primi o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în […] The post Bonificaţie de 3% pentru persoanele fizice care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ministerul Finanţelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale, începând cu 2026 (proiect) # Financial Intelligence
Contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit […] The post Ministerul Finanţelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale, începând cu 2026 (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ministerul Finanţelor propune un credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune introducerea un mecanism de credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare, care ar permite contribuabililor să beneficieze de […] The post Ministerul Finanţelor propune un credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ministerul Finanţelor va finanţa investiţii strategice în economie prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor va finanţa proiecte de investiţii strategice în economie, prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare […] The post Ministerul Finanţelor va finanţa investiţii strategice în economie prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va primi 1 miliard de lei pentru instrumentele de garantare şi finanţare în nume şi cont stat (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor este autorizat ca pentru 2026 să transfere suma de 1 miliard de lei la dispoziţia Băncii […] The post Banca de Investiţii şi Dezvoltare va primi 1 miliard de lei pentru instrumentele de garantare şi finanţare în nume şi cont stat (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane # Financial Intelligence
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se […] The post Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Exim Banca Românească va primi în perioada 2026-2030 până la 1 miliard de lei pentru susţinerea creditelor la export (proiect) # Financial Intelligence
Exim Banca Românească va primi de la Ministerul Finanţelor, în perioada 2026 – 2030, sume de până la […] The post Exim Banca Românească va primi în perioada 2026-2030 până la 1 miliard de lei pentru susţinerea creditelor la export (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Generalul (r) Ştefan Dănilă: Faptul că New START nu a fost reînnoit nu înseamnă pragul unui război nuclear # Financial Intelligence
Faptul că Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă nu au reînnoit tratatul de dezarmare nucleară nu înseamnă […] The post Generalul (r) Ştefan Dănilă: Faptul că New START nu a fost reînnoit nu înseamnă pragul unui război nuclear appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Activele internaţionale ale Lukoil sunt vizate şi de alte companii, în pofida acordului cu Carlyle (Reuters) # Financial Intelligence
Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului […] The post Activele internaţionale ale Lukoil sunt vizate şi de alte companii, în pofida acordului cu Carlyle (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Banca Angliei menţine nemodificată dobânda, dar înrăutăţeşte previziunile economice # Financial Intelligence
Banca Angliei (BoE) a decis joi să menţină nemodificată dobânda de politică monetară la 3,75%, în linie cu […] The post Banca Angliei menţine nemodificată dobânda, dar înrăutăţeşte previziunile economice appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:40
Încep lucrările la Family Market Tomești. Investiție de 28 milioane de euro în conceptul de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS # Financial Intelligence
Proiectul Family Market Tomești, dezvoltat de compania IULIUS, a obținut autorizația de construire, marcând un pas esențial în […] The post Încep lucrările la Family Market Tomești. Investiție de 28 milioane de euro în conceptul de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Primarul Robert Negoiță, audiat la DNA în legătură cu drumul construit pentru fratele său # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat într-un […] The post Primarul Robert Negoiță, audiat la DNA în legătură cu drumul construit pentru fratele său appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat la Abu Dhabi fără progrese, cu excepția unui schimb de prizonieri # Financial Intelligence
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi […] The post Discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat la Abu Dhabi fără progrese, cu excepția unui schimb de prizonieri appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Nazare: Impactul bugetar al pachetului de relansare economică, estimat la 2,1 – 2,2 miliarde de lei, în primul an # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că impactul bugetar al măsurilor prevăzute în pachetul de relansare economică va […] The post Nazare: Impactul bugetar al pachetului de relansare economică, estimat la 2,1 – 2,2 miliarde de lei, în primul an appeared first on Financial Intelligence.
15:50
ACUE: Reglementările impredictibile și intervențiile administrative – principalul risc pentru sectorul energetic # Financial Intelligence
Furnizorii nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport și distribuție, taxele […] The post ACUE: Reglementările impredictibile și intervențiile administrative – principalul risc pentru sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Cristina Prună, USR: Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum România # Financial Intelligence
Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum […] The post Cristina Prună, USR: Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum România appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a anunţat miercuri suspendarea publicării raportului său anual privind “Starea lumii”, […] The post CIA nu va mai publica emblematicul său raport anual despre “Starea lumii” appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Dezarmare nucleară: Expirarea New START are implicaţii şi asupra unor puteri nucleare regionale din Asia # Financial Intelligence
Tratatul New START privind armele nucleare, care a expirat pe 5 februarie şi, pentru prima dată în ultimele […] The post Dezarmare nucleară: Expirarea New START are implicaţii şi asupra unor puteri nucleare regionale din Asia appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Declaraţiile şi acţiunile SUA faţă de Rusia se contrazic, declară ministrul de externe rus # Financial Intelligence
Sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor […] The post Declaraţiile şi acţiunile SUA faţă de Rusia se contrazic, declară ministrul de externe rus appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit azi despre câteva modificări fiscale care urmează, la TaxEU Forum. Florin Bărbuță, […] The post Modificări fiscale, anunțate de ministrul Finanțelor (consultant) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Ministrul Finanţelor: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive # Financial Intelligence
Anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României şi se va muta accentul de […] The post Ministrul Finanţelor: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Valabilitatea Tratatului dintre SUA și Rusia privind limitarea armelor ofensive strategice expiră azi # Financial Intelligence
La 5 februarie 2026 expiră valabilitatea Tratatului între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă privind Măsurile de […] The post Valabilitatea Tratatului dintre SUA și Rusia privind limitarea armelor ofensive strategice expiră azi appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Procurorii anticorupție efectuează, joi, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu, au precizat, pentru […] The post Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 (surse) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:40
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Star Residence Invest, prima platformă investițională listată la Bursa de Valori București dedicată sectorului imobiliar, își consolidează echipa […] The post Adrian Tănase, fostul CEO BVB, preia funcția de CFO Star Invest appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Fondurile speculative au câștigat 24 de miliarde de dolari vânzând short acțiuni software, în acest an, și își măresc pariul # Financial Intelligence
Fondurile speculative își măresc pariurile short pe acțiunile software, contribuind la vânzarea brutală din acest sector de până […] The post Fondurile speculative au câștigat 24 de miliarde de dolari vânzând short acțiuni software, în acest an, și își măresc pariul appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Bitcoin se prăbușește după ce secretarul Trezoreriei Bessent a declarat că guvernul SUA nu poate spune băncilor să salveze criptomonedele # Financial Intelligence
Bitcoin (BTC-USD) a scăzut sub 73.000 de dolari pe token miercuri seară, prelungind pierderile de la începutul sesiunii, […] The post Bitcoin se prăbușește după ce secretarul Trezoreriei Bessent a declarat că guvernul SUA nu poate spune băncilor să salveze criptomonedele appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Statele Unite vor purta discuţii cu Iranul vineri, în Oman, a declarat miercuri pentru AFP un înalt oficial […] The post Casa Albă confirmă discuţiile cu Iranul în Oman appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Cooperarea dintre Taipei şi Washington “nu se va schimba” după avertismentul lui Xi, asigură preşedintele taiwanez # Financial Intelligence
Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a asigurat joi că cooperarea dintre Taipei şi Washington “nu se va schimba”, după […] The post Cooperarea dintre Taipei şi Washington “nu se va schimba” după avertismentul lui Xi, asigură preşedintele taiwanez appeared first on Financial Intelligence.
06:40
FT: Două vehicule spaţiale ruse au desfăşurat activităţi de spionaj în apropierea sateliţilor europeni # Financial Intelligence
Oficialii europeni responsabili cu securitatea consideră că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 […] The post FT: Două vehicule spaţiale ruse au desfăşurat activităţi de spionaj în apropierea sateliţilor europeni appeared first on Financial Intelligence.
4 februarie 2026
22:50
Mircea Abrudean: Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon central în strategia de apărare a României # Financial Intelligence
Contribuţia constantă a României la securitatea regională, angajamentul ferm pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene şi ale NATO şi […] The post Mircea Abrudean: Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon central în strategia de apărare a României appeared first on Financial Intelligence.
22:40
Trump consideră că ayatollahul Khamenei “ar trebui să fie foarte îngrijorat acum” # Financial Intelligence
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, “ar trebui să fie foarte îngrijorat acum”, a afirmat preşedintele american Donald […] The post Trump consideră că ayatollahul Khamenei “ar trebui să fie foarte îngrijorat acum” appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.