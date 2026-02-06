Companie de ride sharing, condamnată să plătească despăgubiri de 8,5 milioane de dolari unei pasagere care acuză că a fost violată

00:30

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea. Ea afirmă că între bloc şi radar sunt 8 kilometri, iar linia imaginară care umeşte cele două puncte trece chiar prin mijlocul cladirii de birouri a fabricii Ford. „O dărâmăm şi pe ea?”, se întreabă Olguţa Vasilescu, precizând, de asemenea, că blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN.