Trump anunţă un miting de rugăciune, la 17 mai, pe National Mall, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”
News.ro, 6 februarie 2026 10:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
10:30
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 # News.ro
One United Properties, investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte din România, a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în anul 2025, aferente unei suprafeţe de 57.018 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale. La 31 decembrie 2025, One United Properties avea în construcţie un total de 3.655 de unităţi, precum şi 45.500 mp de spaţii de birouri şi comerciale, cu o valoare totală brută de dezvoltare (GDV) de peste 1,4 miliarde de euro.
Acum 30 minute
10:20
Trump anunţă un miting de rugăciune, la 17 mai, pe National Mall, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP.
10:20
Laurence Fisburne se alătură lui Scarlett Johansson şi Mike Flanagan pentru un nou coşmar în universul „Exorcistul”, anunţă Variety.
10:20
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina # News.ro
Coreea de Nord a deschis Jocurile Naţionale de Iarnă, potrivit presei de stat, sportivii din acest stat izolat neparticipând la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, după ce nu au reuşit să obţină locuri de calificare, relatează Reuters.
10:20
DGASPC Sibiu dezminte afirmaţiile viceprimarului din Chirpăr, unde doi copii au murit după ce au căzut într-un pârâu, că ar fi ştiut despre situaţia familiei care mai pierduse doi copii: Familia nu era în evidenţe ca fiind într-o situaţie de risc # News.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu dezminte afirmaţia făcută de către viceprimarul din localitatea Chirpăr, unde doi copii au murit după ce au căzut în apele îngheţate ale unui pârâu, potrivit căreia instituţia cunoştea situaţia familiei care mai pierduse doi copii. Specialiştii susţin în continuare că această familie nu se afla în evidenţele DGASPC Sibiu şi nu fusese semnalată ca fiind într-o situaţie de risc. DGASPC adaugă că, în mod contrar celor afirmate de viceprimar, secretarul Primăriei Chirpăr a declarat public că nu a fost transmisă nicio sesizare către DGASPC Sibiu şi că instituţia nu avea cunoştinţă despre situaţia invocată.
Acum o oră
09:40
INS: Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2025, au scăzut cu 2,4%, la 13,9 milioane persoane. Doar 18,6% au fost turişti străini, cei mai mulţi din Germania, Italia şi Israel # News.ro
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente şi camere de închiriat, în anul 2025, au scăzut cu 2,4%, la 13,917 milioane persoane, în scădere cu 2,4% faţă de anul 2024, arată datele Institutului Naţional de Statisică (INS). Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 81,4%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 18,6%, cei mai mulţi veniţi din Germania, Italia şi Israel.
Acum 2 ore
09:30
Autoritatea electorală portugheză confirmă organizarea turului doi al alegerilor prezidenţiale duminică, în pofida unor perturbări provocate de intemperii. Primăria din Alcacer do Sal, afectată de inundaţii, a amânat alegerile duminica viitoare # News.ro
Autoritatea electorală portugheză a confirmat organizarea turului doi al alegerilor prezidenţiale duminică, aşa cum s-a prevăzut, în pofida unor perturbări provocate de intemperii care au afectat această ţară iberică în ultimele zile, relatează AFP.
09:20
Mai multe gospodării din judeţul Buzău sunt afectate de ploaia căzută în ultimele ore, iar proprietarii au solicitat sprijin din partea pompierilor pentru evacuarea apei acumulate în curţi sau anexe gospodăreşti. Conform Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, a fost depăşită cota de atenţie pe râul Nişcov, în localitatea Mierea. De asemenea, drumul comunal dintre Grăjdana şi Barbunceşti, în comuna Tisău, a fost blocat de aluviuni. De asemenea, două drumuri judeţene au fost afectate de tasări şi de alunecări de teren.
09:10
Gruparea Leicester City a fost penalizată cu şase puncte de către Liga Engleză de Fotbal pentru încălcarea regulilor financiare, relatează BBC.
09:10
Soţul lui Elton John „indignat” de practicile tabloidului Daily Mail pe care le consideră „o abominaţie” # News.ro
David Furnish a declarat că este „o abominaţie” faptul că editorul ziarului Daily Mail a putut scrie articole „înguste la minte” despre el şi soţul său, Elton John, folosind informaţii obţinute în mod ilegal.
09:00
Gigantul american Meta a început să testeze o aplicaţie dedicată unei reţele sociale în care utilizatorii pot posta numai conţinut video generat cu ajutor inteligenţei artificiale.
08:50
Duşurile din cele 70 de camere ale satului olimpic care găzduieşte delegaţiile olimpice la Milano au fost sabotate înainte de începerea JO, a anunţat joi comitetul de organizare.
08:50
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, în direct la Televiziunea Română/ 125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români # News.ro
Cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 vor fi difuzate în direct pe TVR 1 şi TVR Sport, în perioada 6-22 februarie. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.
08:40
INTERVIU - Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment / De la Drulă nu aşteptam felicitări, aşteptam scuze # News.ro
Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, anunţă noul primar general, liberalul Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat News.ro. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, mai spune Ciucu.
08:40
Procurorii DNA fac vineri percheziţii la Prmăria Sectorului 5.
Acum 4 ore
08:30
Germania va introduce obligaţii de investiţii pentru platformele de streaming şi posturile TV şi aproape va dubla finanţarea guvernamentală pentru industria cinematografică naţională, în efortul de a consolida atractivitatea ţării ca hub de producţie, a anunţat joi Ministerul Culturii.
08:30
Jocurile Olimpice de iarnă promit un recital al lui Mariah Carey în italiană şi un omagiu adus lui Giorgio Armani, dar tensiunile geopolitice planează: „Este esenţial să luptăm pentru pace” # News.ro
Mariah Carey va cânta în italiană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Andrea Bocelli va interpreta arii în italiană, engleză, franceză şi spaniolă, în duet cu Chris Stapleton şi columbianca Karol G. Dar, în ciuda eforturilor organizatorilor de a crea o atmosferă de sat global, războiul politic şi ideologic din America, care se extinde, ar putea arunca o umbră asupra Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, care încep vineri.
08:10
Negocierile Iran/ SUA - Regizorul Jafar Panahi se teme că poporul iranian va fi sacrificat # News.ro
Celebrul regizor iranian Jafar Panahi se teme că interesele poporului iranian vor fi „sacrificate” în cadrul negocierilor irano-americane prevăzute pentru vineri, chiar dacă ţara se află în „stare de şoc” după o mobilizare reprimată în sânge, a declarat acesta într-un interviu acordat AFP.
08:10
Companiile de utilităţi din energie spun că impactul negativ al reglementărilor şi al legislaţiei impredictibile reprezintă cel mai mare risc pentru sectorul energetic din România # News.ro
Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) atrage atenţia că reglementările impredictibile şi intervenţiile administrative reprezintă principalul risc pentru sectorul energetic, iar politicile publice bazate pe premise eronate riscă să distorsioneze piaţa, în loc să ofere soluţii reale. Potrivit ACUE, furnizorii nu stabilesc preţul pieţei angro şi nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport şi distribuţie, taxele şi TVA, iar marja de furnizare este structural limitată într-o piaţă concurenţială.
07:50
Perspectivele companiilor europene se îmbunătăţesc, însă profiturile sunt aşteptate încă în scădere # News.ro
Perspectivele privind sănătatea mediului corporativ în Europa s-au îmbunătăţit, potrivit celor mai recente prognoze publicate joi, chiar dacă investitorii au analizat un set mixt de rezultate la nivel european, iar bursele globale şi-au prelungit seria de scăderi, transmite Reuters.
07:40
”Dezastru ecologic” în capitala Noii Zeelande, unde milioane de litri de apă uzată netratată s-au scurs în mare - VIDEO # News.ro
Locuitorii capitalei Noii Zeelande au fost sfătuiţi să nu intre în apă, să nu culeagă fructe de mare şi să nu-şi plimbe câinii pe plajele locale, după o avarie produsă la staţia de epurare a apelor uzate, transmite The Guardian.
07:30
Canada renunţă la obligaţia ca toate maşinile vândute în ţară să fie electrice până în 2035 # News.ro
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anulat joi mandatul potrivit căruia toate vehiculele vândute în ţară trebuie să fie electrice până în 2035, anunţând în acelaşi timp investiţii majore pentru a sprijini tranziţia industriei auto către vehiculele electrice, transmite France 24.
07:20
Şefa BCE Christine Lagarde va prezenta liderilor UE ”o listă de verificare” pentru accelerarea reformelor # News.ro
Preşedinta European Central Bank, Christine Lagarde, va pune pe masa liderilor Uniunii Europene, săptămâna viitoare, o listă concretă de măsuri menite să stimuleze creşterea economică şi competitivitatea blocului, într-o încercare neobişnuit de directă de a presa guvernele să accelereze un proces de reformă considerat prea lent şi timid, relatează Reuters.
07:00
Compania Uber, condamnată de o instanţă americană să plătească 8,5 milioane de dolari pentru violul unei pasagere / Decizia ar putea crea un precedent # News.ro
Un juriu american a condamnat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care acuza unul dintre şoferii săi că a violat-o. Această decizie, prima dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare, ar putea crea un precedent, transmite Le Figaro.
06:50
Titlurile companiei-mamă a Google, Alphabet, au scăzut cu 5% joi, chiar dacă a depăşit estimările Wall Street privind veniturile şi profitul, pe fondul unor planuri masive de creştere a investiţiilor în inteligenţă artificială în 2026, relatează CNBC.
06:40
Bombardamentele ucrainene provoacă ”daune grave” în Belgorod, Rusia, afirmă guvernatorul - VIDEO # News.ro
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat ”daune grave” în oraşul rus Belgorod, situat în apropierea frontierei, a declarat vineri dimineaţa guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
Acum 6 ore
06:30
A fost făcut primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni / A vizat 314 persoane, unele dintre ele deţinute de aproape patru ani - VIDEO # News.ro
Ucraina şi Rusia au încheiat, joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, cele două părţi efectuând un schimb important de prizonieri şi convenind să reia negocierile în curând, transmite Reuters.
06:30
„Să tacă armele, încep Jocurile Olimpice”. Va fi respectat armistiţiul olimpic în perioada competiţiei de la Milano-Cortina? # News.ro
Dacă regulile Greciei antice ar fi respectate şi astăzi, atacurile cu drone şi rachete asupra Ucrainei s-ar opri timp de 7 săptămâni. Conform armistiţiului olimpic, pe perioada Jocurilor Olimpice, armele trebuie să tacă.
06:30
OpenAI a anunţat joi lansarea Frontier, o nouă platformă destinată mediului enterprise, parte a strategiei de extindere către clienţii corporativi, transmite CNBC.
06:20
Jocurile Olimpice de iarnă: Mikaela Shiffrin, Ilia Malinin sau Johannes Høsflot Klæbo, printre vedetele aşteptate să strălucească # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina vor cuprinde 116 probe din 16 sporturi de iarnă şi se aşteaptă să atragă aproximativ 2.900 de sportivi din 90 de ţări. Care sunt principaii concurenţii ce ar trebui să urmăriţi?
06:20
Jocurile Olimpice de iarnă: Bobul a adus singura medalie pentru România, în 1968, la Grenoble / Prezentarea sportivilor şi programul românilor la Milano # News.ro
România va fi reprezentată de 28 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă. Pentru Team Romania bobul este cea mai performantă disciplină sportivă de iarnă. Singura care a adus o medalie, bronz la Grenoble 1968, prin Ion Panţuru - Nicolae Neagoe.
06:10
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini sau Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere # News.ro
Se ridică din nou cortina pentru o nouă eră a Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de iarnă. Astăzi, ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, produsă de Balich Wonder Studio la Stadionul Olimpic Milano San Siro, va avea ca scop adăugarea unei noi dimensiuni incluzive acestei sărbători globale.
06:10
Jocurile Olimpice de iarnă: România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă / Julia Sauter va fi portdrapelul României # News.ro
România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Portdrapelul României la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter.
06:00
Canada şi Franţa, care se opun cu fermitate dorinţei lui Donald Trump de a controla Groenlanda, vor deschide vineri consulate în capitala teritoriului autonom danez, într-un gest puternic de sprijin pentru guvernul local, transmite AFP.
05:50
Armata SUA afirmă că a ucis două persoane într-un atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO # News.ro
Armata SUA a anunţat că a ucis două persoane într-un atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est, transmite Reuters.
05:50
Pentagonul, solicitat de senatori democraţi să investigheze SpaceX privind posibila implicare a investitorilor chinezi # News.ro
Doi senatori democraţi din SUA au cerut joi Pentagonului să demareze o verificare urgentă a companiei SpaceX, în contextul unor acuzaţii conform cărora investitori chinezi ar fi achiziţionat în secret participaţii în compania privată de rachete, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.
05:30
Bitcoin cade sub 67.000 de dolari, pe fondul intensificării vânzărilor şi al pesimismului privind funcţia monedei digitale # News.ro
Bitcoin a coborât joi sub nivelul de 67.000 de dolari, pe măsură ce încrederea investitorilor continuă să se erodeze într-un activ cândva prezentat drept ”aur digital” şi rezervă de valoare alternativă.
05:20
Poliţia italiană primeşte noi competenţe de arestare, după proteste violente la Torino şi înainte de Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Poliţia italiană va putea reţine temporar persoanele suspectate de tulburarea ordinii publice înainte de mitingurile stradale, pentru a le împiedica să provoace tulburări, în conformitate cu un nou decret privind ordinea publică adoptat joi de guvernul de dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, relatează Reuters.
05:10
Bursele europene au închis joi în scădere; Banca Angliei şi Banca Centrală Europeană au menţinut dobânzile neschimbate # News.ro
Piaţa de acţiuni din Europa a închis joi în teritoriu negativ, pe fondul unei noi serii consistente de raportări financiare ale companiilor, în timp ce Banca Angliei şi Banca Centrală Europeană (BCE) au menţinut dobânzile neschimbate, relatează CNBC.
05:00
SUA şi Iranul negociază vineri în Oman, după represiunea sângeroasă din republica islamică. Discuţiile sunt conduse de Steve Witkoff şi Abbas Araghchi, două personalităţi cu parcursuri diplomatice complet diferite # News.ro
Iranul şi Statele Unite încep vineri negocieri în Oman, pe care Teheranul doreşte să le limiteze strict la programul său nuclear, în timp ce Washingtonul lasă să planeze ameninţarea militară în caz de eşec, relatează AFP. Aceste discuţii, care se desfăşoară la Muscat, sunt primele de la atacurile asupra instalaţiilor nucleare iraniene efectuate în iunie anul trecut de Statele Unite, în timpul războiului de 12 zile declanşat de un atac israelian împotriva Iranului.
Acum 12 ore
01:20
Dosarele Epstein: Jack Lang a fost convocat la MAE francez, în timp ce creşte presiunea pentru a demisiona de la Institutul Lumii Arabe # News.ro
Jack Lang, fost ministru francez al culturii şi preşedinte al Institutului Lumii Arabe, a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe pentru a da explicaţii, după ce a fost menţionat în dosarele Epstein. El este somat să dea explicaţii cu privire la legăturile sale cu criminalul sexual Jeffrey Epstein, executivul francez fiind îngrijorat că această controversă ar putea afecta Institutul Lumii Arabe, pe care îl prezidează din 2013, relatează AFP.
00:50
Dosarele Epstein. Norvegia deschide o anchetă asupra lui Thorbjørn Jagland, fost premier şi secretar general al Consiliului Europei # News.ro
Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care a fost şi preşedinte al Consiliului Europei, precum şi preşedinte al Comitetului Nobel pentru pace, pentru suspiciuni de „corupţie agravată” din cauza legăturilor sale din trecut cu criminalul sexual american Jeffrey Epstein, relatează AFP.
00:30
Radu Miruţă, despre veniturile militarilor: S-ar putea întâmpla să reuşesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem / Politic, se foloseşte prea mult Armata română / Cum vrea să facă rost de bani ministrul Apărării # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că-şi doreşte să crească veniturile militarilor – fie că sunt în activitate, fie că sunt pensionari şi s-a gândit la o modalitate de a face rost de banii necesari. O analiză realizată la ministerul pe care-l conduce i-a arătat că 75% dintre militarii care îndeplinesc toate condiţiile de pensionare au ales să nu plece din sistem, deşi nu primesc bani în plus O creştere a veniturilor acestora cu un anumit procent după împlinirea vârstei de pensionare i-ar putea determina să rămână mai mult la locul de muncă, iar astfel ministerul, care plăteşte din bugetul său şi salariile şi oensiile, ar face o economie.
00:30
Donald Trump a pledat joi pentru un „nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, ceea ce stârneşte temeri cu privire la o nouă cursă a înarmărilor, relatează AFP.
00:20
Olguţa Vasilescu îi răspunde lui Radu Miruţă pe tema blocului din Craiova: Este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN / Ce spune despre depozitul de muniţie # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea. Ea afirmă că într4e bloc şi radar sunt 8 kilometri, iar linia imaginară care umeşte cele două puncte trece chiar prin mijlocul cladirii de birouri a fabricii Ford. ”O dărâmăm şi pe ea?”, se întreabă Olguţa Vasilescu, precizând, de asemenea, că blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN.
00:10
Formaţia Atletico Madrid s-a calificat, joi seară, în semifinalele Cupei Spaniei, trecând în sferturi de Betis Sevilla, scor 5-0.
00:10
Formaţia Atalanta Bergamo s-a calificat, joi seară, în semifinalele Cupei Italiei, eliminând în sferturi echipa Juventus Torino, scor 3-0.
00:00
Radu Miruţă, despre veniturile militarilor: S-ar putea întâmpla să reuşesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem / Politic, se foloseşte prea mult Armata română / Cum vrea să facă rost de bani ministurul Apărării # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că-şi doreşte să crească veniturile militarilor – fie că sunt în activitate, fie că sunt pensionari şi s-a gândit la o modalitate de a face rost de banii necesari. O analiză realizată la ministerul pe care-l conduce i-a arătat că 75% dintre militarii care îndeplinesc toate condiţiile de pensionare au ales să nu plece din sistem, deşi nu primesc bani în plus O creştere a veniturilor acestora cu un anumit procent după împlinirea vârstei de pensionare i-ar putea determina să rămână mai mult la locul de muncă, iar astfel ministerul, care plăteşte din bugetul său şi salariile şi oensiile, ar face o economie.
5 februarie 2026
23:50
FBI intensifică operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie. Anchetatorii pleacă de la premisa că este încă în viaţă, la cinci zile după ce a fost răpită. Ultimatumul dat de răpitori ar expira joi seara # News.ro
Anchetatorii din Arizona presupun că mama în vârstă a popularei vedete de televiziune din SUA Savannah Guthrie este „încă în viaţă”, la cinci zile după ce a fost răpită de la domiciliul său, dar nu a fost identificat încă niciun suspect, în timp ce un bilet ar indica joi după-amiază ca termen-limită pentru plata unei răscumpărări cerute în criptomonedă, relatează Reuters.
23:40
FCSB şi Hermannstadt au anunţat, joi, că mijlocaşul Dennis Politic a fost împrumutat de gruparea bucureşteană clubului din Sibiu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.