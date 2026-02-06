Trump anunţă un miting de rugăciune, la 17 mai, pe National Mall, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”

00:00

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că-şi doreşte să crească veniturile militarilor – fie că sunt în activitate, fie că sunt pensionari şi s-a gândit la o modalitate de a face rost de banii necesari. O analiză realizată la ministerul pe care-l conduce i-a arătat că 75% dintre militarii care îndeplinesc toate condiţiile de pensionare au ales să nu plece din sistem, deşi nu primesc bani în plus O creştere a veniturilor acestora cu un anumit procent după împlinirea vârstei de pensionare i-ar putea determina să rămână mai mult la locul de muncă, iar astfel ministerul, care plăteşte din bugetul său şi salariile şi oensiile, ar face o economie.