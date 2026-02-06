Ultimatumul lui Ciucu: „Dacă nu primim 5,5 miliarde, Bucureștiul intră în faliment!”
HotNews.ro, 6 februarie 2026 10:20
Primarul General, Ciprian Ciucu, a anunțat deschiderea unor negocieri cu Ministerul Finanțelor și liderii coaliției de guvernare pentru a evita intrarea Municipiului București în incapacitate de plată. „Îmi bat capul acum cu Ministerul Finanţelor şi…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
10:30
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat # HotNews.ro
Un înalt oficial militar rus, generalul-locotenent Vladimir Alexeiev, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri la Moscova, potrivit anchetatorilor, citați de presa de stat, scrie Reuters. Vladimir Alekseev a…
Acum 30 minute
10:20
Primarul General, Ciprian Ciucu, a anunțat deschiderea unor negocieri cu Ministerul Finanțelor și liderii coaliției de guvernare pentru a evita intrarea Municipiului București în incapacitate de plată. „Îmi bat capul acum cu Ministerul Finanţelor şi…
10:20
„Să ne luăm soldații și echipamentele?”. Ambasadorul SUA, în conflict cu guvernarea Poloniei, în apărarea lui Trump. Premierul Tusk îi ceruse să nu dea lecții Varșoviei # HotNews.ro
Un schimb de replici postate joi seară online a ridicat tensiunea dintre Tom Rose, ambasadorul SUA la Varșovia, și politicienii aflați la guvernare. Declanșatorul: decizia președintelui parlamentului de a nu susține nominalizarea lui Donald Trump…
Acum o oră
09:50
Răsturnare de situație în cazul profesorului acuzat că a sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii # HotNews.ro
Inițial, cadrul didactic a fost plasat pe 1 februarie în arest la domiciliu de către Judecătoria Câmpulung.
Acum 2 ore
09:30
Cei mai buni specialiști în investiții îți spun cifrele pe care să-ți faci bugetul pe 2026, care sunt riscurile și la ce te poți aștepta în acest an # HotNews.ro
Economia României intră în 2026 cu o combinație rară de creștere anemică, inflație încă ridicată și risc politic în creștere – un cocktail mai degrabă de gestionat decât de celebrat. Pentru un investitor sau un…
09:20
Măsură de ultimă oră luată de Estonia la graniță: „Deoarece Rusia se comportă uneori irațional” # HotNews.ro
Stat membru UE și NATO, Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la frontiera cu Rusia, începând cu 24 februarie, din motive de securitate, anunță guvernul de la Tallinn, potrivit dpa, citată de…
09:10
Laureatul Nobel Vernon Lomax Smith, Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din București # HotNews.ro
Academia de Studii Economice din București a adăugat un nou nume de prestigiu în galeria personalităților onorate cu titlul de Doctor Honoris Causa. Profesorul Vernon Lomax Smith, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, a primit…
09:10
Actrița dintr-un serial de referință al Netflix spune că a renunțat complet la cafeină din cauza unei probleme medicale avute după o călătorie # HotNews.ro
Actrița britanică Claire Foy afirmă că, în pofida programului adesea lung de pe platourile de filmare din cauza căruia a ajuns să bea până la 17 cești de ceai și cafea pe zi, a reușit…
08:40
După amenințările reciproce și trimiterea unei „armada masive” în Orientul Mijociu, SUA și Iranul încearcă azi și cartea diplomației. Ce vizează negocierile și care sunt „liniile roșii” # HotNews.ro
Înalți oficiali americani și iranieni sunt așteptați să se întâlnească vineri în Oman pentru discuții directe, în contextul unei crize care a stârnit temeri privind o confruntare militară între cele două țări, scrie BBC. Negocierile…
Acum 4 ore
08:30
Procurorii DNA fac în această dimineaţă percheziţii la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind modul de eliberare a autorizațiilor pentru construcția de blocuri noi, au declarat surse judiciare pentru HotNews. Sunt vizate fapte de corupție…
08:30
România vs Polonia: de ce un investitor alege Varșovia pentru siguranță și Bucureștiul pentru randament # HotNews.ro
„Investitorii se uită foarte pragmatic atunci când vine vorba de a investi și am observat în practică faptul că o țară cu care suntem în reală competiție este Polonia. Și sunt foarte multe investiții care…
08:10
„Atac” la suveranitatea Uniunii Europene, denunță un membru CNA după raportul din Congresul SUA despre „cenzura” din UE # HotNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei juridice din cadrul Congresului SUA, conform căruia Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale UE și exercită presiuni asupra platformelor de socializare pentru a cenzura…
07:50
VIDEO Imagini cu primul schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina după 5 luni: 314 persoane eliberate în urma negocierilor de la Abu Dhabi # HotNews.ro
După cinci luni de blocaj, Rusia și Ucraina au eliberat 314 prizonieri joi, în urma negocierilor de la Abu Dhabi coordonate de emisarul american Steve Witkoff. Părțile au convenit reluarea discuțiilor pentru încetarea conflictului, potrivit Reuters.…
07:30
Cine sunt cele 16 românce care intră azi în rândul sfinților? Ceremonia de canonizare, oficiată de Patriarhul Daniel # HotNews.ro
Ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 românce cu viață sfântă va fi oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, vineri, la Catedrala Patriarhală. Programul va începe la…
07:20
Le lipsește forța marilor puteri, dar posedă capacități industriale de producere a bogăției sau diplomatice foarte consistente. În plus, sunt indispensabile pentru Statele Unite și China, scrie presa elenă. Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare…
07:10
„Dacă mâine am un puseu, sunt pedepsit pentru că boala mi-a făcut rău”. Povestea lui Eduard / Ce angajați pot pierde „între unul și două salarii pe an” din cauză că prima zi de concediu medical nu se mai plătește # HotNews.ro
O decizie care îi lovește cel mai mult pe pacienții cu afecțiuni cronice grave, care au nevoie de internări periodice, mulți dintre ei de spitalizare lunară. Așa vede Eduard Pletea hotărârea Guvernului de a nu…
07:10
„Palmaresul” penal al primarul Robert Negoiță, acuzat acum de DNA de abuz în serviciu: cinci dosare penale, nicio vinovăție # HotNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a fost vizat de-a lungul anilor de mai multe investigații ale procurorilor, însă până în prezent într-un singur dosar a fost trimis în judecată, dar și faptele din acel dosar…
07:10
O serie de procese istorice începute în SUA încearcă să răspundă la o întrebare esențială despre rețelele sociale # HotNews.ro
În Statele Unite, mai multe procese considerate istorice încearcă să răspundă unei întrebări care până recent părea mai degrabă retorică: pot rețelele sociale să dea dependență, la fel ca țigările? Și, dacă da, pot fi…
07:00
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, renunță la investițiile în sectorul industrial/logistic al pieței imobiliare, din cauza randamentelor scăzute, de 7,5%, oferite de această nișă, spun sursele Profit.ro. Citiți mai mult…
Acum 12 ore
01:10
Uber, obligată să plătească 8,5 milioane de dolari, într-un proces în care o femeie a acuzat un șofer că a oprit mașina și a violat-o # HotNews.ro
Compania Uber trebuie să plătească 8,5 milioane de dolari după ce a fost găsită vinovată într-un proces intentat de o femeie care a acuzat că a fost agresată sexual de un șofer al platformei de…
00:40
„Grosolan încălcat”. Trump respinge oferta lui Putin privind ultimul pact nuclear dintre SUA și Rusia și propune altceva # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a respins joi oferta omologului său rus de a prelungi voluntar, cu un an, limita privind desfășurarea armelor nucleare strategice, după expirarea pactului bilateral New START, care ținut acest tip de…
00:40
Dosarele Epstein: Cum încerca strategul MAGA Steve Bannon să obțină sprijin şi finanţare pentru partidele de extremă dreapta din Europa # HotNews.ro
Zeci de mesaje conţinute în ultima tranşă de dosare Epstein date publicităţii dezvăluie încercările fostului strateg-şef al lui Trump, Steve Bannon, de a-l convinge pe Jeffrey Epstein să ofere sprijin şi finanţare pentru a susţine…
00:00
Fost prim-ministru, anchetat în Europa pentru legăturile cu Jeffrey Epstein. Suspiciuni de „corupție agravată” # HotNews.ro
Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite AFP, preluată de Agerpres. Şef…
5 februarie 2026
23:50
CIA, Agenţia americană de Informaţii, a anunţat încetarea publicării raportului său anual privind „Starea lumii” (World Factbook), o lucrare de referință foarte populară care a fost difuzată fără intermitenţe timp de mai bine de 60…
23:30
În beznă și sub amenințarea unei blocade SUA, Cuba se îndreaptă spre o situație-limită: Președintele tocmai a anunțat planul de raționalizare # HotNews.ro
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a anunțat joi că guvernul său va lansa săptămâna viitoare un plan pentru a face față penuriei de combustibil, în contextul în care SUA intenționează să blocheze aprovizionarea cu petrol a…
23:20
Miliarde de măști sanitare, distruse în Germania. Achiziții enorme făcute în timpul pandemiei # HotNews.ro
Guvernul german a anunţat joi că a incinerat aproximativ trei miliarde de măşti sanitare achiziţionate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite şi au expirat între timp, relatează agenţia DPA, preluată de…
23:00
Judecătorul CCR Dacian Dragoș, întrebat pe stradă de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. „Nu depinde numai de mine” # HotNews.ro
Dacian Dragoș, judecător la Curtea Constituțională, a spus, la Antena 3, că este întrebat pe stradă sau de cunoscuți de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. Dragoș a adăugat că, „în general”, oamenii înțeleg explicațiile…
22:50
Craiova învinge Oţelul şi oltenii revin pe primul loc / FCSB reuşeşte a doua victorie consecutivă # HotNews.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din SuperLiga. Oltenii au avut prima ocazie importantă a partidei încă din minutul 5, când Bancu a…
22:40
Autoritățile din Moscova au dreptul să controleze telefoanele pasagerilor din metrou. Care este pretextul # HotNews.ro
Conducerea metroului din Moscova a anunțat pe 2 februarie că inspectarea telefoanelor mobile ale pasagerilor poate fi aplicată, „la nevoie”, ca măsură suplimentară de securitate, în plus față de controalele care au loc deja în…
22:40
Noi convorbiri între ruși, ucraineni și americani sunt prevăzute să aibă loc „în săptămânile următoare’”, a anunțat joi negociatorul-șef al Kievului, după discuții „constructive” la Abu Dhabi care au dus la un nou schimb de…
22:40
Lavrov susține că Rusia are contacte „secrete” cu unii lideri UE. Despre Macron spune că „nu este serios” / „Tot ce fac europenii este să saboteze negocierile dintre noi şi americani” # HotNews.ro
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept „diplomaţie patetică” declaraţiile…
22:10
Proiectul privind sancționarea membrilor CCR, criticat de un judecător al Curții: „Abia atunci ar fi controlată, se distruge independența ei” # HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că proiectul PNL privind sancționarea judecătorilor Curții care boicotează ședințele de plen ar distruge independența instituției întrucât i-ar pune la membrii săi „la cheremul” celor care i-au numit. Într-o emisiune…
22:00
Robert Negoiţă, după cele șase ore de audieri la DNA: Nu mă consider vinovat, nici vorbă # HotNews.ro
Primarul Sectoului 3, Robert Negoiţă, a plecat, joi seară, de la sediul DNA după ore întregi de audieri şi a declarat presei că nu se consideră vinovat. Robert Negoiţă a ieşit joi seară din sediul…
Acum 24 ore
21:20
Trump își exprimă întreaga susținere pentru Viktor Orban, în alegerile din aprilie: „Noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a manifestat joi deplina susținere pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie din această țară, numindu-l pe vechiul său aliat „un lider cu adevărat puternic și influent”, într-o…
21:20
Judecătorul CCR Dragoș Damian nu crede că va fi suspendat din motive politice: „Nu cred că există atâta indecență la nivelul justiției” # HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a afirmat, la Antena 3 că o eventuală suspendare a sa din funcție în urma unei decizii a instanței ar fi nejustificată, fiind „un joc care se joacă în alte sfere”.…
21:00
Cristian Tudor Popescu pune o întrebare despre „tentaculele KGB”, după raportul Congresului SUA privind anularea alegerilor din România # HotNews.ro
Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat joi, în termeni duri, raportul preliminar al Comisiei juridice din cadrul Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din țara noastră. Comisia Europeană…
20:50
Cea mai căutată meserie de Silicon Valley nu are nimic de-a face cu programarea sau ingineria # HotNews.ro
În era „boom”-ului inteligenței artificiale generative, expertiza în AI a devenit o competență foarte căutată inclusiv în CV-urile programatorilor. Dar companiile de tehnologie sunt dispuse să plătească un salariu consistent și pentru un alt tip…
20:10
Un fost șef al armatei române spune ce „putem bănui” că vor face SUA și Rusia după expirarea pactului nuclear și anticipează „o mare realizare” pentru China # HotNews.ro
Faptul că Statele Unite ale Americii și Federația Rusă nu au reînnoit tratatul de dezarmare nucleară nu înseamnă automat că suntem în pragul unui război nuclear sau că brusc se vor schimba arsenalele și vom…
20:10
Trump cheamă la o adunare de rugăciune, în mai, la Washington: „Vom consacra din nou America lui Dumnezeu” # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat joi organizarea unei adunări de rugăciune, în data de 17 mai, la Washington, pentru a „consacra din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP. „Pe 17 mai 2026, invităm americanii…
20:10
Un consilier al lui Bolojan compară atacurile PSD cu „rachetele sol-sol”. „În 2028 o să fim cu toții istorie dacă nu înțelegem riscul curentului izolaționist” # HotNews.ro
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a declarat, la Europa FM, că PSD este dimineața la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie, comparând atacurile social-democraților la adresa premierului cu „rachete sol-sol” care cresc costurile de…
20:00
Prima reacție publică a Liei Savonea după ce Inspecția Judiciară a respins toate acuzațiile semnalate în documentarul Recorder. Replica tăioasă pentru o judecătoare care s-a opus # HotNews.ro
Secția de Judecători a CSM a validat joi raportul prin care Inspecția Judiciară a concluzionat că nicio acuzație din documentarul Recorder „Justiție Capturată” nu se confirmă. Prezentă la ședința CSM, președinta Înaltei Curți de Casație…
19:30
„Toată comanda trupelor s-a prăbușit”. Kievul revendică o lovitură majoră administrată armatei ruse pe câmpul de luptă, cu ajutorul unei companii americane # HotNews.ro
Reuters scrie că nu a putut verifica amploarea perturbării sistemului de comunicații al rușilor, dar trei surse ucrainene au declarat că aceasta pare să fie una majoră.
19:30
DNA l-a trimis în judecată pe Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Procurorii îl acuză de intermedierea unei mite # HotNews.ro
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al…
18:50
Decizie furioasă, cu efect imediat, a ambasadorului american în Polonia. Denunță „insulte scandaloase” la adresa lui Trump # HotNews.ro
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt joi contactele cu președintele parlamentului de la Varșovia, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să-i susțină ambițiile…
18:50
Raportul Inspecției Judiciare privind documentarul Recorder: prescrierea dosarelor de la CAB, „coincidență temporală” # HotNews.ro
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la această instanţă după dezvăluirile Recorder, catalogând prescrierea dosarelor ca „o coincidenţă temporală”, informează Agerpres. Ancheta Recorder „Justiție…
18:30
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri” # HotNews.ro
Slovenia pregătește un proiect de lege pentru a interzice accesul la social media al minorilor cu vârsta sub 15 ani, a anunțat joi vicepremierul Matej Arcon în cadrul unei conferințe de presă. Slovenia, care are…
18:20
Bombardamente „reușite” asupra poligonului militar de unde rușii își lansează rachetele hipersonice Oreșnik, revendicate de armata ucraineană # HotNews.ro
Armata ucraineană a afirmat joi că a efectuat o serie de atacuri „reușite” în luna ianuarie asupra unei baze de lansare a rachetelor balistice rusești cu rază medie de acțiune, scrie Reuters. Statul Major al…
18:10
MApN vrea obligatoriu ca navele de patrulare finanțate prin SAFE să fie construite la șantierul Mangalia / Cum răspunde ministrul Miruță, întrebat dacă exclude din cursă Damen Galați # HotNews.ro
Contractul de circa 700 de milioane de euro finanțat prin programul SAFE pentru două nave de patrulare „este metoda de salvare a șantierului naval de la Mangalia”, a răspuns, joi, ministrul Apărării, Radu Miruță, întrebat…
18:00
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare către țările Uniunii: „Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit” # HotNews.ro
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfăşurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice…
18:00
Arabia Saudită a dat drumul tacit la vânzările de alcool, după 73 de ani: „O sticlă m-a costat 124 de dolari, dar nu mă deranjează” # HotNews.ro
Arabia Saudită a început discret să le permită rezidenților străini înstăriți să cumpere alcool, o schimbare majoră după o interdicție de 73 de ani. Comentatorii se așteaptă ca această relaxare să fie extinsă, în cele…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.