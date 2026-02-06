Kira Hagi, imagini emoționante alături de tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit ieri 61 de ani

12:20

Cinci săptămâni încheiate în formatul TV care face ca începutul de săptămână să fie de neratat! Cu probe care îi trec pe cei de acasă prin toate stările, de la râs, la lacrimi și de la seriozitate, la comedie reală, Power Couple rămâne prima alegere în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.