Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că subminează democrația. AUR i-ar contrazice

Trei tineri au fost arestați după jaful de la o sală de jocuri de noroc. Sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, pedepsită cu 5 până la 12 ani de închisoare.