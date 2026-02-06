STENOGRAME Negoiță, urmărit de DNA și pe TikTok. „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova”
Cotidianul de Hunedoara, 6 februarie 2026 11:50
Negoiță ar fi fost informat de faptul că drumul ce urma să fie construit trecea fix deasupra unei conducte de gaz, reiese din stenogramele obținute de Cotidianul din surse judiciare.
Acum 5 minute
12:10
ASPA lansează primul târg de adopții din 2026 dedicat câinilor fără stăpân, promovând adoptarea responsabilă și oferind consiliere viitorilor proprietari.
Acum 15 minute
12:00
Dezastru ecologic în Wellington, Noua Zeelandă, unde milioane de litri de apă uzată netratată au ajuns în mare. Autoritățile au emis avertizări pentru populație.
12:00
Pieter Mulier părăsește Alaïa pentru a deveni noul director creativ al Versace.
12:00
Detalii cutremurătoare în crima care a zguduit Sibiul. Femeia care ar fi oferit sfaturi unei tinere acuzate că și-a omorât mama e fosta parteneră a milionarului ucis în bătaie.
Acum 30 minute
11:50
Cristian Chivu are a primit o ofertă de prelungire a contractului cu Inter Milano. Noua înțelegere ar urma să fie valabilă până în 2029.
11:50
11:40
Ultimul pariu pentru pace: SUA și Iranul negociază în timp ce Teheranul își armează rachetele # Cotidianul de Hunedoara
Este o zi cu miză uriașă în Orientul Mijlociu. În Oman, oficiali americani și iranieni se așază la masa negocierilor, într-o încercare dramatică de a evita o confruntare militară care ar putea aprinde întreaga regiune. Tensiunile sunt la cel mai ridicat nivel din ultimul an.
Acum o oră
11:30
Canada și Franța deschid consulate în Groenlanda pentru a bloca ambițiile lui Donald Trump. Gestul susține suveranitatea insulei în fața presiunilor SUA.
11:30
După dosarul Negoiță, USR pune lupa pe George Tuță: Sunt „tovarăși de drum” # Cotidianul de Hunedoara
„George Tuță și Robert Negoiță nu sunt simple cunoștințe politice, ci tovarăși de drum în coaliția PSD–PNL".
11:30
VIDEO Cod roșu de inundații în Buzău. Mesaje RO-ALERT și drumuri blocate după ploile torențiale # Cotidianul de Hunedoara
Cod roșu de inundații în județul Buzău după ploi abundente. Alunecări de teren, drumuri blocate și intervenții ale pompierilor în mai multe localități.
11:20
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că subminează democrația. AUR i-ar contrazice # Cotidianul de Hunedoara
Pavel Durov a intervenit și în Alegerile Prezidențiale din 2025. În ziua turului 2, a trimis un mesaj către toți utilizatorii Telegram în care acuza faptul că Franța ar fi intervenit pentru cenzurarea vocilor suveraniste.
11:20
Autoritățile ruse caută o persoană care a împușcat un general rus de mai multe ori și a fugit de la locul faptei.
Acum 2 ore
11:10
Primul set a fost o demonstrație de forță din partea Emmei Răducanu, care s-a impus cu 6-0, câștigând două game-uri pe propriul serviciu fără să piardă vreun punct.
11:00
Sorana a avut nu mai puțin de 23 de șanse de break în meci și, deși a fructificat doar patru dintre ele, acestea au fost suficiente pentru a obține victoria.
10:50
MAE a decuplat fundația lui Dan Dungaciu de la finanțări dupa 19 ani. Reacția liderului AUR # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit surselor Cotidianul, fundația lui Dan Dungaciu, unul dintre strategii partidului lui George Simion, era desemnată mereu, din pixul ministrului, de Ministerul de Externe pentru a avea acces la fonduri și influență. Ministrul Oana Țoiu a demarat, pentru prima dată în 19 ani, o procedură de selecție și a fost desemnată o altă fundație.
10:50
Trump convoacă americanii la un miting de rugăciune pe 17 mai, la Washington. Președintele vrea să „dedice din nou America lui Dumnezeu".
10:50
Anomalie. Negoiță nu mai poate fi primar în Sectorul 3, dar nici nu-și pierde mandatul. Cine îi preia atribuțiile # Cotidianul de Hunedoara
Robert Negoiță a primit din partea procurorilor DNA interdicția de a-și exercita mandatul de primar pe perioada controlului judiciar.
10:50
Antrenorul lui Internazionale Milano, Cristian Chivu a purtat flacăra olimpică pe un traseu de câteva sute de metri din Piața Sant'Ambrogio.
10:40
Trei tineri au fost arestați preventiv după ce au jefuit o sală de jocuri de noroc # Cotidianul de Hunedoara
Trei tineri au fost arestați după jaful de la o sală de jocuri de noroc. Sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, pedepsită cu 5 până la 12 ani de închisoare.
10:30
Ionuț Negoiță neagă acuzațiile DNA: Unde am interes, îmi fac singur drumurile # Cotidianul de Hunedoara
„Drumul în discuție este pur și simplu creat să traverseze două zone, dar nu are nicio legătură cu vreun punct de-al meu de interes", a spus Ionuț Negoiță.
10:30
Sosirile turistice în România au scăzut în 2025 cu 2,4%, până la 13,9 milioane de persoane. Doar 18,6% au fost turiști străini, arată datele INS.
Acum 4 ore
10:10
Lia Olguța Vasilescu atac la baionetă la ministrul Apărării. După ce acesta a acuzat că un bloc recent construit în Craiova incurcă radarul de la Cârcea, edilul din Bănie a avut o tiradă de exceptie.
10:10
Soțul lui Elton John acuză Daily Mail de „abominații" după ce ar fi angajat detectivi pentru a le intercepta telefoanele. David Furnish susține în instanță că tabloidul le-a furat datele medicale și le-a încălcat intimitatea. Trustul de presă neagă toate acuzațiile de spionaj.
09:40
ADHD sau efect al suprastimulării digitale? Diferențierea corectă, esențială pentru tratamente eficiente # Cotidianul de Hunedoara
Creșterea numărului de copii agitați și impulsivi: cauză neurologică sau reacție la mediu?
09:30
Ziua și sectorul pentru DNA. Procurorii au descins la primăria lui Piedone Jr # Cotidianul de Hunedoara
Descinderile DNA la Primăria Sectorului 5 vin la doar o zi după ce autoritățile au făcut o acțiune similară la Sectorul 3, unde edil este social-democratul Robert Negoiță.
09:20
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă a luat sfârșit odată cu alegerile pentru București. Edilul a dezvăluit că nu a răspuns mesajelor de felicitare din noaptea victoriei, considerând că acuzațiile primite în campanie au fost neadevărate.
08:50
ACUE avertizează că intervențiile administrative și datoria de 10 miliarde de lei a statului blochează sectorul energetic. Furnizorii cer politici bazate pe realități economice, nu pe premise false.
08:20
OpenAI lansează Frontier, o platformă care transformă agenții AI în „colegi virtuali" pentru marile companii.
Acum 6 ore
08:00
Ucraina și Rusia au realizat un schimb de 314 prizonieri după negocierile de la Abu Dhabi mediate de SUA. Deși s-au înregistrat progrese diplomatice, luptele continuă, iar divergențele privind garanțiile de securitate și controlul teritorial rămân puncte critice.
07:40
Fără limite oficiale asupra arsenalelor celor două puteri, ONU și liderii mondiali avertizează asupra unei curse a înarmărilor și a unui risc nuclear fără precedent.
Acum 8 ore
05:50
Grosul grupării Thuma e formată din lideri cu rezultate slabe: număr mic de primari, dar și puțini parlamentari.
Acum 24 ore
22:30
Un judecător CCR dă din casă și explică de ce nu avem decizie pe Pensiile Speciale # Cotidianul de Hunedoara
De ce nu avem încă o decizie definitivă de la CCR pe reforma pensiilor speciale asumată de Guvern? Iată explicația unui judecător CCR.
22:10
Primarul Negoiță, cauțiunea mai mare decât Coldea. Suma pe care trebuie să o plătească pentru a rămâne în libertate – surse # Cotidianul de Hunedoara
Edilul
21:30
Crin Antonescu s-a întors și „lovește” în Bolojan: E ca un instalator chemat să repare o țeavă # Cotidianul de Hunedoara
Crin Antonescu, fost lider PNL și candidat la prezidențiale, îl compară pe Ilie Bolojan cu un instalator chemat să repare o țeavă.
21:20
Eminența cenușie a lui Bolojan acuză PSD de joc dublu: Guvernează dimineața și seara intră în opoziție # Cotidianul de Hunedoara
Social-democrații sunt acuzați de joc dublu. PSD, deși este la guvernare la aceeași masă cu liberalii, ar expune și o atitudine de vizibilă opoziție față de strategia Executivului, în același timp.
20:20
România și SUA, la aceeași masă. Ce a reușit să discute Oana Țoiu, șefa MAE, la Trump acasă # Cotidianul de Hunedoara
Resurse, poziție strategică și parteneriate-cheie. România intră într-o ecuație globală sensibilă, unde miza nu este doar economică, ci și geopolitică.
20:00
Obicei periculos ignorat: 70% dintre români întârzie somnul din cauza telefonului. Ce efecte are asupra creierului și cum poate fi prevenit # Cotidianul de Hunedoara
Obiceiurile digitale din timpul nopții nu sunt doar o problemă de autocontrol, ci pot deveni un risc real pentru sănătatea mintală.
18:50
Ministrul Apărării spune că desecretizarea detaliilor despre ajutorul militar pentru Ucraina ar putea afecta securitatea României și nu ajută strategia Armatei Române.
18:40
Miruță, dezvăluiri în lanț: CSA Steaua, buget cât toată Superliga. Radar militar, afectat de un bloc # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță a mai vorbit în cadrul conferinței de presă și despre setul de nereguli descoperite la o bază militară din Satu Mare, unde soldații erau trimiși să lucreze în gospodăriile superiorilor.
18:40
În 2024, Bezos spunea că marile ziare greșesc adresându-se doar elitelor. Acum este acuzat de obediență față de Donald Trump
18:30
94% dintre români sunt proprietari pe locuința în care stau. Le dăm lecții europenilor # Cotidianul de Hunedoara
Românii sunt proprietari aproape în totalitate, dar trăiesc în cele mai înghesuite locuințe din UE. Cum se împacă aceste două realități?
18:20
14 firme prinse că au înșelat statul cu 1,6 milioane de euro. Au dat toți banii înapoi de frica procurorilor # Cotidianul de Hunedoara
Zeci de transporturi au fost declarate cu date false pentru a plăti taxe mai mici, iar statul a fost păgubit cu peste 1,6 milioane de euro. După intervenția procurorilor și aducerea la cunoștință a acuzațiilor penale, întreaga sumă a fost returnată, iar ancheta este în desfășurare.
18:10
Ministrul Energiei ne face promisiuni: Gazele nu se vor mai scumpi până în martie 2027 # Cotidianul de Hunedoara
Facturile la gaze nu vor crește pentru români cel puțin până la 31 martie 2027. Statul va controla prețul de la producător până la factura finală, astfel încât oamenii să plătească cel mult cât plătesc acum.
18:10
„Harta națională a mortalității infantile ne arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale", explică Salvați Copiii.
17:20
Senatorul USR Ștefan Pălărie consideră că această tentativă de schimbare a legii seamănă cu celebra OUG 13.
17:20
În urmă cu câteva zile, avocata ar fi fost internată.
17:10
Blackout în Stuttgart: pană de curent cauzată de o fluctuație de tensiune a afectat traficul semafoarele și transportul public din oraș.
17:00
Inspecția Judiciară contrazice Recorder: „Nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile din materialul de presă” # Cotidianul de Hunedoara
„Analiza materialului de presă relevă și faptul că acesta nu menține în mod constant o delimitare clară între faptele verificabile și opiniile sau interpretările autorilor".
16:50
Scandalul concediului medical neplătit. Rogobete se sucește: excepții pentru anumite categorii # Cotidianul de Hunedoara
Din 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, potrivit actualei forme legislative.
16:50
PENNY devine partener al Muzeului Fotbalului. Miodrag Belodedici & RONNY, prezenți la inaugurare # Cotidianul de Hunedoara
La inaugurare a fost prezent și fostul mare internațional Miodrag Belodedici. Alături de el, a fost mascota RONNY „cel mai înfocat suporter al Echipei Naționale de Fotbal".
