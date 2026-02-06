„Sunt victimă colaterală”. Judecătorul CCR Dacian Dragoș vorbește despre atacul politic al AUR și avertizează că ținta reală poate fi Nicușor Dan
Adevarul.ro, 6 februarie 2026 11:30
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că demersul avocatei AUR de a-l suspenda de la Curtea Constituțională nu îl vizează doar pe el, ci reprezintă o lovitură politică îndreptată împotriva președintelui Nicușor Dan.
Acum 5 minute
11:45
Armand Goșu, la Interviurile Adevărul. Ce spune istoricul despre raportul SUA legat de anularea alegerilor din 2024 # Adevarul.ro
Istoricul Armand Goșu, prezent în platoul Adevărul, explică contextul în care în care teme precum anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sau unirea cu Republica Moldova revin pe agenda publică.
11:45
Autoritățile sunt în alertă după ce un deținut considerat periculos a evadat. Acesta nu s-a întors la timp în Penitenciarul Giurgiu după învoire.
Acum 15 minute
11:30
CFR SA, investigată privind un posibil abuz de poziţie dominantă. Se analizează dacă limitează accesul altor furnizori de energie # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.
11:30
Expert: Prețul „administrat” al gazelor naturale va duce la apariția „băieților deștepți” în energie # Adevarul.ro
Prețul „administrat” al gazelor naturale, anunțat de premierul Ilie Bolojan ca măsură tranzitorie pentru renunțarea la plafonarea prețului, va duce la apariția „băieților deștepți” în energie, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, în cadrul unei analize care prezintă efectele acestei măsuri
11:30
Interceptări în dosarul lui Robert Negoiță. Angajații primăriei Sector 3 știau problemele, dar au ignorat avertismentele. „Nimeni nu e șmecher forever” # Adevarul.ro
Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță arată că angajații primăriei Sector 3 știau de problemele drumurilor construite peste magistralele de gaz și de posibilele riscuri de explozie, însă avertismentele au fost ignorate.
11:30
Acum o oră
11:00
Trump a cerut un nou tratat, „îmbunătăţit şi modernizat”, cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea New START # Adevarul.ro
Donald Trump a pledat joi pentru „un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea New START, ultimul tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, relatează agențiile internaționale de presă.
11:00
General rus împușcat de mai multe ori într-un bloc din Moscova: ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU # Adevarul.ro
Un general de rang înalt din armata Rusiei a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar autorul atacului a fugit de la fața locului, anunță surse oficiale ruse.
Acum 2 ore
10:45
Viiturile au lovit mai multe zone ale țării. Hidrologii au emis un Cod roșu de inundații în două județe # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod roșu de inundații pentru vineri, 6 februarie.
10:45
Escrocherie cu inteligența artificială: cum păcălesc infractorii victimele folosind vocea rudelor pentru a cere bani # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după apariția unei metode de fraudă tot mai sofisticate: infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și a convinge victimele să trimită bani.
10:45
Trump a lansat un site de medicamente cu numele său. Americanii, asigurați că vor cumpăra mai ieftin # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la preţuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde preţurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume.
10:30
Un fost agent MI6 susține că Epstein a fost „recrutat de crima organizată rusă” și că „probabil” avea informații compromițătoare despre Donald Trump # Adevarul.ro
Un fost agent MI6 a declarat că este „destul de probabil” ca Jeffrey Epstein să fi avut informații compromițătoare despre Donald Trump, sugerând totodată că finanțistul pedofil ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”.
10:30
Vești bune pentru zidul galben! FRF pune în vânzare biletele pentru partida Turcia-România. Prețul unui bilet și metoda de achiziționare # Adevarul.ro
Biletele vor fi puse în vânzare online, urmând să fie personalizate și livrate suporterilor înaintea meciului.
10:30
Un gigant italian revine după 7 ani în România să lucreze la noua fabrică „verde” a OMV Petrom de la Rafinăria PetroBrazi # Adevarul.ro
O companie italiană a decis să revină în România după o absență de șapte ani pentru a participa la construcția noii fabrici de combustibili sustenabili a OMV Petrom de la rafinăria Petrobrazi.
10:15
Sorana Cîrstea a detronat campioana en-titre și s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Show total la Cluj # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Cluj-Napoca, după ce a învins campioana en-titre.
10:15
Patronat: Muncitorii străini respinși de România sunt primiți cu brațele deschise în Spania, Italia și Portugalia # Adevarul.ro
Muncitorii străini care nu pot veni să muncească în România din cauza lacunelor legislative sunt primiți cu brațele deschise în Spania, Italia și Portugalia, a informat vineri Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).
10:15
Accident teribil în Cluj: Un bărbat s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un magazin din parcarea unui mall # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani s-a răsturnat cu mașina joi seară, 5 februarie, în parcarea mall-ului din Florești. Potrivit polițiștilor, acesta nu avea permis valabil și a refuzat recoltarea probelor biologice.
10:00
Frații Pavăl renunță la investițiile în parcurile industrial-logistice: teren de 40 ha vândut către belgienii de la WDP pentru 15 milioane de euro # Adevarul.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au decis să se retragă din sectorul industrial și logistic al pieței imobiliare, nemulțumiți de randamentele scăzute, de aproximativ 7,5%, pe care le oferă această nișă.
10:00
Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod galben de ceață valabile pentru zone din 14 județe în orele următoare.
Acum 4 ore
09:45
Un juriu american a condamnat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care acuza unul dintre şoferii săi că a violat-o. Această decizie, prima dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare, ar putea crea un precedent.
09:45
Capitala riscă falimentul dacă bugetul 2026 nu ajunge la 5,5 miliarde de lei, avertizează Ciucu. „De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei.
09:15
Un francez a câștigat de trei ori la loz într-o zi și a devenit milionar. Ce va face cu banii # Adevarul.ro
Un bărbat din Franța a câștigat de trei ori la loz, devenind astfel milionar. În 2025, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de Compania Națională de Loterie (FDJ), în urma jocurilor de tip „răzuiește și câștigă”.
09:15
Românii strâng cureaua după majorarea TVA: statul încasează mai mulți bani, însă consumul populației înregistrează o scădere semnificativă # Adevarul.ro
Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record, însă majorarea taxelor și accizelor a dus la scăderea semnificativă a consumului populației. Statul a încasat anul trecut 133 de miliarde de lei, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.
09:00
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime # Adevarul.ro
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip sexual în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul, care a zguduit statul balcanic, a escaladat ulterior în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți.
08:45
România și Turcia se luptă pentru un talent al apărării. FRF pune banii pe masă pentru a-l convinge pe jucătorul-cheie, înainte de baraj # Adevarul.ro
Reprezentanții FRF și Federația Turcă sunt în discuții cu Umit Akdag, iar fundașul de 22 de ani urmează să decidă ce echipă națională va reprezenta.
08:45
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri și a intrat în Cartea Recordurilor # Adevarul.ro
Un explorator român a descoperit cel mai lung șarpe din lume, pe insula Sulawesi din Indonezia. Este vorba despre o femelă piton, iar, potrivit Guinness World Records (GWR), are o lungime de 7,2 metri.
08:45
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut niciodată. Sunt revoltată de depravarea sa” # Adevarul.ro
Corina Tarniță, profesoară la Princeton, rupe tăcerea după apariția în documentele Epstein. Cercetătoarea spune că nu a știut nimic despre activitățile acestuia și că regretă orice legătură cu el.
08:30
Cele 16 românce care devin sfinte în mod oficial: de la domnițe și mame de sfinți, la martire ale secolului XX. Moment istoric pentru Biserica Ortodoxă # Adevarul.ro
Biserica Ortodoxă Română marchează vineri un moment istoric. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, va oficia la Catedrala Patriarhală ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 românce cu viață sfântă.
08:30
Din Playboy, pe trambulina Jocurilor Olimpice. Cum a pozat o sportivă înainte de startul competiției # Adevarul.ro
Săritoarea cu schiurile e la a treia participare la Olimpiada de Iarnă.
08:15
Spital oncologic într-un cartier rezidențial. Ion Țiriac pune la bătaie 100 de milioane de euro în noul proiect comunitar. „Nu vrem profit” # Adevarul.ro
Țiriac vrea să facă proiecte care să ajute oamenii, oferind servicii medicale și sociale fără a urmări profitul.
08:15
Scandal între Primăria Craiova şi MApN. Olguţa Vasilescu respinge acuzaţiile privind blocul care ar bloca un radar militar: „E de Doamne fereşte!” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, i-a răspuns ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea.
08:15
Percheziții la Primăria Sectorului 5. Conducerea instituției, suspectată într-un dosar de corupție | Surse # Adevarul.ro
Autoritățile au descins, vineri dimineață, la primăria sectorului 5, unde au făcut mai multe percheziții într-un dosar de corupție din domeniul imobiliar, au transmis mai multe surse.
Acum 6 ore
07:45
FCSB a obținut o victorie dificilă și rămâne în cărți pentru play-off, după un meci plin de emoții.
07:30
Vremea vineri, 6 februarie. Temperaturile scad ușor, dar se mențin mai mari decât normalul perioadei. Zonele în care ninge # Adevarul.ro
Vremea se răcește ușor, vineri, dar rămâne mai caldă decât normalul perioadei. Vor fi ploi slabe în mare parte din țară, iar noaptea apar ninsori și precipitații mixte în nord și la munte. Maximele ajung la 10 grade, potrivit ANM
07:15
Când împlinește 18 ani, un tânăr din sistemul de protecție a copilului ajunge în fața uneia dintre cele mai importante decizii din viața lui. Poate rămâne în sistem, dacă își continuă studiile, sau poate alege să plece și să își înceapă viața pe cont propriu.
07:15
Gabi Ruse și Jaqueline Cristian acuză organizatorii Transylvania Open de tratament preferențial. Au făcut circ la conferința de presă. „Nu e prima dată când se întâmplă!” # Adevarul.ro
După eliminarea din semifinalele de dublu de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au exprimat nemulțumirea față de programarea meciului.
07:15
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa şi vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediţie care se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei.
07:15
Start la Olimpiada de iarnă, competiția în care România a câștigat o singură medalie în 102 ani. Cine au fost cei doi eroi # Adevarul.ro
Jocurile Olimpice debutează astăzi în Italia, cu o participare-record a românilor.
07:00
Ucraina și Rusia au făcut primul schimb de prizonieri după cinci luni. Au fost vizate peste 300 de persoane # Adevarul.ro
Ucraina şi Rusia au încheiat, joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, cele două părţi efectuând un schimb important de prizonieri şi convenind să reia negocierile în curând.
06:45
China plătește Rusiei pentru acces în Arctica, în timp ce își consolidează relațiile cu statele nordice # Adevarul.ro
China plătește Rusiei sute de mii de dolari pentru a participa la expediții științifice în Arctica, într-un demers care evidențiază ambițiile Beijingului de a-și extinde prezența într-o regiune din ce în ce mai importantă din punct de vedere geopolitic.
06:15
Ucraina ar putea primi pe lângă avioane Gripen și cea mai performantă rachetă aer-aer a Europei # Adevarul.ro
Un viitor lot de avioane de luptă suedeze JAS 39 Gripen, destinat Ucrainei, ar putea fi echipat cu Meteor, considerată cea mai avansată rachetă aer-aer produsă în Europa, ceea ce ar oferi Kievului o capacitate semnificativ sporită de a lovi avioanele rusești de la mare distanță, scrie Business Insid
Acum 8 ore
05:45
Un plan prezentat de presa apropiată Gardienilor Revoluției descrie o confruntare în mai multe etape, menită să provoace pierderi militare și economice majore.
05:15
Stalinizarea prin înfometare a basarabenilor. Foametea organizată de sovietici care a ucis 300.000 de oameni # Adevarul.ro
Timp de aproximativ doi ani, Basarabia a fost supusă unui proces organizat de înfometare de către Uniunea Sovietică. Este vorba despre perioada 1946-1947 atunci când autoritățile de la Kremlin au hotărât sovietizarea totală a regiunii, cu urmări dramatice asupra populației.
04:45
O simulare de război arată cât de vulnerabilă este Europa în fața unui posibil atac rusesc # Adevarul.ro
Pe fondul unei implicări tot mai limitate a Statelor Unite, Rusia ar putea fi pregătită pentru un nou conflict mai devreme decât se estima până acum.
04:15
Strategia UE pentru metale rare. România, între riscuri industriale și oportunități strategice # Adevarul.ro
România este identificată ca având un rol potențial important în strategia Europei de securizare și diversificare a aprovizionării cu elemente de pământuri rare, potrivit studiului "EY Rare earths: hidden leverage beneath the surface".
Acum 12 ore
03:45
Profeția apocaliptică a Inteligenței Artificiale privind locurile de muncă este pe cale să devină realitate # Adevarul.ro
La Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, tot mai mulți angajați privesc cu neliniște puterea propriei creații.
03:15
Afacerile mici migrează în zona de PFA. Consultant: "Va afecta capacitatea de investiție și angajare" # Adevarul.ro
2026 a adus presiuni fiscale mari, schimbări structurale (plafonul micro), competiție intensificată și nevoia de eficiență operațională, ceea ce determină micile afaceri să nu se mai poată aza pe stat, ci doar pe optimizare, viteză de execuție și competitivitate reală.
02:45
Ce poartă un operator ucrainean de drone pe front: de la arme anti-dronă la „Crocs tactici” # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina nu se poartă doar cu tancuri și rachete, ci și cu foarfeci, bandă izolatoare și… încălțăminte de tip Crocs. Un fost operator ucrainean de drone, Dimko Jluktenko,
02:15
De ce pierde România în relația economică cu China: „Acolo e un fel de lagăr de concentrare care produce ieftin” # Adevarul.ro
Relația comercială cu China a devenit o problemă structurală acută pentru economia românească, responsabilă pentru aproximativ un sfert din deficitul total de cont curent al țării.
01:15
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari # Adevarul.ro
Mulți români rămân uimiți de transformările prin care orașele mici din România au trecut în ultimii ani. Ei reclamă prețurile tot mai mari, traficul sufocant și, în același timp, ancorarea în trecut a multora dintre acestea.
