Voican (ANAT): Cerem imperativ redirecţionarea în turism a 10% din economiile generate prin amputarea voucherelor
Financial Intelligence, 6 februarie 2026 13:00
Operatorii din turism solicită ca, începând din acest an, sectorul să fie administrat de un minister distinct sau […]
Acum 30 minute
13:00
Antreprenorii trebuie să fie atenți la noile criterii de risc fiscal, inactivare, dizolvare și amenzi din partea ANAF. Măsurile pot să nască monștri birocratici (consultant) # Financial Intelligence
Dacă vorbim de un antreprenor mic sau mijlociu care își tratează firma ca pe propriul copil, suntem în […]
Romgaz a anunțat că, în data de 4 februarie 2026, ca urmare a actualizării criteriilor de evaluare a […]
ANAF: Peste 80% dintre întrebările adresate chatbotului au vizat depunerea Declaraţiei Unice # Financial Intelligence
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au interacţionat, în prima săptămână, cu chatbotul ANAF din […]
Acum o oră
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate […]
CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților # Financial Intelligence
CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților. Premierul a […]
Acum 4 ore
Ministerul Finanţelor va derula, începând de vineri, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie […]
@EducațieFinanciară: Prețul banilor nu este rata dobânzii (Cosmin Marinescu) # Financial Intelligence
Scrierea acestor rânduri constituie rodul preocupării de clarificare a unor noțiuni cheie pentru teoria și politica monetară. Totodată, […]
Acum 6 ore
City manager-ul Sectorului 5 din Capitală, Iulian Cârlogea, arhitectul primăriei Sectorului 5 și polițiști locali ar fi percheziționați […]
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei în 2025, în creștere cu 6%; Propunere de dividend – 50% din rezultatul net # Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei, în 2025, în creștere cu 6%, și un ROE […]
One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 (comunicat) # Financial Intelligence
One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în […]
Economia mondială – debutul pozitiv al anului economic 2026 umbrit de ajustările bursiere în sectorul tehnologic (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Indicatorii macroeconomici comunicați la începutul anului 2026 au prezentat evoluții predominant favorabile, care confirmă gradul […]
Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România # Financial Intelligence
Automobile Dacia continuă programul anual de plecări voluntare destinat angajaților. Măsura vizează salariații ale căror posturi sunt afectate […]
Acum 8 ore
Record de spații industriale și de logistică închiriate în România în 2025; Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați (Cushman & Wakefield Echinox) # Financial Intelligence
Cererea pentru spații industriale și de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri […]
Trump lansează un site în numele său pentru a cumpăra medicamente mai ieftine # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită […]
SUA cere cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat”, înaintea negocierilor importante cu Teheranul # Financial Intelligence
Ambasada virtuală a SUA în Iran a emis vineri dimineață o alertă de securitate prin care îi îndemna […]
Hillary Clinton dorește audierea, în public, a mărturiilor despre Jeffrey Epstein: „Să oprim jocurile” # Financial Intelligence
Fosta secretar de stat SUA Hillary Clinton i-a provocat joi pe republicanii din Comitetul de Supraveghere a Camerei […]
Bitcoin a scăzut cu 15%, ajungând pentru scurt timp sub 61.000 de dolari, pe măsură ce vânzările masive se intensifică, iar îndoielile cu privire la criptomonede cresc # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut pentru scurt timp sub 61.000 de dolari joi seară, pe măsură ce încrederea investitorilor a […]
Noi discuţii cu participarea Ucrainei, Rusiei şi SUA, ‘în săptămânile următoare’, anunţă Kievul # Financial Intelligence
Noi convorbiri între ruşi, ucraineni şi americani sunt prevăzute să aibă loc "în săptămânile următoare", a anunţat joi […]
O delegaţie a Uniunii Europene a anunţat joi, la La Paz, în urma unei vizite la nivel înalt, […]
Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump a cerut joi "un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat" cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral […]
Acum 24 ore
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță – plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de […]
5 februarie 2026
Donald Trump a anunţat joi "deplina sa susţinere" pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, de care este apropiat, […]
Pachetul de măsuri fiscale și de investiții pentru relansarea economică – comunicat MFP # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a publicat azi în transparență un pachet legislativ ce vizează instituirea unor mecanisme de susținere a […]
Ministerul Finanţelor propune modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune modificări la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, acestea vizând excluderea unor venituri din plafonul de […]
Bonificaţie de 3% pentru persoanele fizice care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 (proiect) # Financial Intelligence
Persoanele fizice ar putea primi o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în […]
Ministerul Finanţelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale, începând cu 2026 (proiect) # Financial Intelligence
Contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit […]
Ministerul Finanţelor propune un credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune introducerea un mecanism de credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare, care ar permite contribuabililor să beneficieze de […]
Ministerul Finanţelor va finanţa investiţii strategice în economie prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor va finanţa proiecte de investiţii strategice în economie, prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare […]
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va primi 1 miliard de lei pentru instrumentele de garantare şi finanţare în nume şi cont stat (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor este autorizat ca pentru 2026 să transfere suma de 1 miliard de lei la dispoziţia Băncii […]
Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane # Financial Intelligence
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se […]
Exim Banca Românească va primi în perioada 2026-2030 până la 1 miliard de lei pentru susţinerea creditelor la export (proiect) # Financial Intelligence
Exim Banca Românească va primi de la Ministerul Finanţelor, în perioada 2026 – 2030, sume de până la […]
Generalul (r) Ştefan Dănilă: Faptul că New START nu a fost reînnoit nu înseamnă pragul unui război nuclear # Financial Intelligence
Faptul că Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă nu au reînnoit tratatul de dezarmare nucleară nu înseamnă […]
Activele internaţionale ale Lukoil sunt vizate şi de alte companii, în pofida acordului cu Carlyle (Reuters) # Financial Intelligence
Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului […]
Banca Angliei menţine nemodificată dobânda, dar înrăutăţeşte previziunile economice # Financial Intelligence
Banca Angliei (BoE) a decis joi să menţină nemodificată dobânda de politică monetară la 3,75%, în linie cu […]
Încep lucrările la Family Market Tomești. Investiție de 28 milioane de euro în conceptul de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS # Financial Intelligence
Proiectul Family Market Tomești, dezvoltat de compania IULIUS, a obținut autorizația de construire, marcând un pas esențial în […]
Primarul Robert Negoiță, audiat la DNA în legătură cu drumul construit pentru fratele său # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat într-un […]
Discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat la Abu Dhabi fără progrese, cu excepția unui schimb de prizonieri # Financial Intelligence
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi […]
Nazare: Impactul bugetar al pachetului de relansare economică, estimat la 2,1 – 2,2 miliarde de lei, în primul an # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că impactul bugetar al măsurilor prevăzute în pachetul de relansare economică va […]
ACUE: Reglementările impredictibile și intervențiile administrative – principalul risc pentru sectorul energetic # Financial Intelligence
Furnizorii nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport și distribuție, taxele […]
Cristina Prună, USR: Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum România # Financial Intelligence
Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum […]
Ieri
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a anunţat miercuri suspendarea publicării raportului său anual privind "Starea lumii", […]
Dezarmare nucleară: Expirarea New START are implicaţii şi asupra unor puteri nucleare regionale din Asia # Financial Intelligence
Tratatul New START privind armele nucleare, care a expirat pe 5 februarie şi, pentru prima dată în ultimele […]
Declaraţiile şi acţiunile SUA faţă de Rusia se contrazic, declară ministrul de externe rus # Financial Intelligence
Sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit azi despre câteva modificări fiscale care urmează, la TaxEU Forum. Florin Bărbuță, […]
Ministrul Finanţelor: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive # Financial Intelligence
Anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României şi se va muta accentul de […]
Valabilitatea Tratatului dintre SUA și Rusia privind limitarea armelor ofensive strategice expiră azi # Financial Intelligence
La 5 februarie 2026 expiră valabilitatea Tratatului între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă privind Măsurile de […]
Procurorii anticorupție efectuează, joi, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu, au precizat, pentru […]
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
