Prevenția care salvează vieți: cum ajută screeningul depistarea cancerului colorectal
ViaCluj, 6 februarie 2026 14:50
Nu doare, nu se vede și, de cele mai multe ori, își croiește drum în liniște, pe parcursul multor ani. Cancerul colorectal a încetat de mult să fie doar o statistică rece în manualele de medicină, devenind a doua cauză de deces prin cancer la nivel global. Însă, dincolo de cifrele alarmante, există o realitate […] The post Prevenția care salvează vieți: cum ajută screeningul depistarea cancerului colorectal appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 15 minute
15:00
Nu doare, nu se vede și, de cele mai multe ori, își croiește drum în liniște, pe parcursul multor ani. Cancerul colorectal a încetat de mult să fie doar o statistică rece în manualele de medicină, devenind a doua cauză de deces prin cancer la nivel global. Însă, dincolo de cifrele alarmante, există o realitate […] The post Prevenția care salvează vieți: cum ajută screeningul în depistarea cancerului colorectal appeared first on ViaClujTV.
Acum 30 minute
14:50
Nu doare, nu se vede și, de cele mai multe ori, își croiește drum în liniște, pe parcursul multor ani. Cancerul colorectal a încetat de mult să fie doar o statistică rece în manualele de medicină, devenind a doua cauză de deces prin cancer la nivel global. Însă, dincolo de cifrele alarmante, există o realitate […] The post Prevenția care salvează vieți: cum ajută screeningul depistarea cancerului colorectal appeared first on ViaClujTV.
Acum 4 ore
12:40
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară și a dispus retragerea de urgență de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a suspiciunii de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă asociată bacteriei Bacillus cereus. Potrivit autorităților, contaminarea poate apărea în condițiile nerespectării Bunelor […] The post Alertă alimentară pentru sugari: ANSVSA retrage de urgență lapte praf Aptamil și Milupa appeared first on ViaClujTV.
12:20
Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de joi, 5 februarie 2025, în parcarea centrului comercial Vivo din comuna Florești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un restaurant de tip drive-thru, provocând pagube semnificative. Intervenție de urgență a pompierilor Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la […] The post Șofer fără permis a intrat cu mașina în restaurantul Noodle Pack Florești appeared first on ViaClujTV.
12:10
Derby exploziv la Cluj-Napoca: CFR Cluj – U Cluj, meci cu risc ridicat și măsuri speciale de securitate # ViaCluj
Cluj-Napoca intră în stare de alertă înaintea unuia dintre cele mai așteptate și tensionate meciuri ale sezonului din SuperLigă. Derby-ul CFR Cluj – U Cluj, programat sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 20:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, a fost încadrat oficial ca eveniment sportiv cu grad ridicat de risc. Oraș sub supraveghere: mobilizare […] The post Derby exploziv la Cluj-Napoca: CFR Cluj – U Cluj, meci cu risc ridicat și măsuri speciale de securitate appeared first on ViaClujTV.
Ieri
14:40
Peste 430.000 de pacienți au beneficiat în 2025 de serviciile Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj. Membrii echipei acestui spital au depășit pragul de 1.000.000 de analize efectuate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat împreună cu conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca o analiză a activității derulate în cadrul instituției medicale […] The post Peste un milion de analize realizate de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj appeared first on ViaClujTV.
13:30
Alertă alimentară: Produs retras de urgență din Kaufland din cauza unei bacterii periculoase # ViaCluj
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă a fost retras de urgență din magazinele Kaufland din România, după ce analizele au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, un agent patogen periculos pentru sănătate. Potrivit unui anunț oficial transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), compania SC Negro 2000 SRL […] The post Alertă alimentară: Produs retras de urgență din Kaufland din cauza unei bacterii periculoase appeared first on ViaClujTV.
12:10
Denisa Dan, managerul Jazz in the Park Festival, a ”dat din casă” informații despre unul dintre cele mai iubite evenimente ale Clujului. Deși pare un festival de nișă, jazz-ul adună, anual, din ce în ce mai mulți fani. Evenimentul are loc în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Primul mare nume […] The post Cine vine la Jazz in the Park Festival și până când mai poți lua bilete cu preț redus appeared first on ViaClujTV.
12:00
De Ziua Internațională a Femeii, Cluj-Napoca devine scena unui eveniment dedicat artei, feminității și echilibrului interior. „Inimi în Mișcare – ediția a II-a”, un spectacol comunitar de dans oriental și educație feminină, va avea loc duminică, 8 martie, de la ora 19:00, la Cinema Dacia – Sala Mare. Evenimentul este gândit ca un dar simbolic […] The post 8 Martie la Cluj: „Inimi în Mișcare”, dans oriental, sănătate feminină și intrare liberă appeared first on ViaClujTV.
11:40
Accident grav între Florești și Gilău – Un tânăr de 30 de ani, transportat de urgență la spital # ViaCluj
Un accident rutier a avut loc joi dimineață, 5 februarie 2026, pe DN1 E60, pe sectorul de drum dintre Florești și Gilău, incident în urma căruia un tânăr în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost transportat de urgență la spital. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în accident au fost implicate două autoturisme. Din […] The post Accident grav între Florești și Gilău – Un tânăr de 30 de ani, transportat de urgență la spital appeared first on ViaClujTV.
11:30
Scandal uriaș la Centura Metropolitană: partener „fantomă” în licitația de 4,7 miliarde lei. Contractul, suspendat temporar # ViaCluj
Licitația pentru Centura Metropolitană Cluj, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România, cu o valoare de aproximativ 4,72 miliarde de lei fără TVA, este în centrul unui scandal major, după ce una dintre firmele declarate partenere susține că nu a participat niciodată la procedura de atribuire. Contractul a fost câștigat în 2025 […] The post Scandal uriaș la Centura Metropolitană: partener „fantomă” în licitația de 4,7 miliarde lei. Contractul, suspendat temporar appeared first on ViaClujTV.
11:10
Mircea Abrudean, întâlnire la cel mai înalt nivel în SUA: România își consolidează sprijinul american și rolul strategic în regiune # ViaCluj
Mircea Abrudean, președintele Senatului României, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, menită să consolideze relațiile strategice dintre România și principalul său aliat transatlantic. Șeful Senatului a avut o întrevedere la cel mai înalt nivel cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA. La finalul discuțiilor, Mircea Abrudean a subliniat că […] The post Mircea Abrudean, întâlnire la cel mai înalt nivel în SUA: România își consolidează sprijinul american și rolul strategic în regiune appeared first on ViaClujTV.
10:40
Lewis Capaldi vine în premieră în România – Headliner UNTOLD ONE 2026, alături de giganții muzicii globale # ViaCluj
Lewis Capaldi, unul dintre cele mai influente și emoționante nume ale pop-ului internațional din ultimul deceniu, ajunge pentru prima dată în România, în postura de headliner al UNTOLD ONE 2026. Artistul britanic va urca pe scena principală a festivalului UNTOLD ONE, eveniment clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din […] The post Lewis Capaldi vine în premieră în România – Headliner UNTOLD ONE 2026, alături de giganții muzicii globale appeared first on ViaClujTV.
10:10
Business de familie: Cum și-a reinventat Claudia Badiu afacerea în fața provocărilor neașteptate # ViaCluj
Ce se întâmplă cu o afacere de familie atunci când viața aduce o schimbare radicală, iar responsabilitatea continuității cade pe umerii unui singur lider? Într-o nouă ediție a podcastului Business de familie, antreprenoarea Claudia Badiu vorbește deschis despre pierdere, asumare și deciziile care au dus la reinventarea unei afaceri într-un context extrem de dificil. Antreprenor […] The post Business de familie: Cum și-a reinventat Claudia Badiu afacerea în fața provocărilor neașteptate appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT), în parteneriat cu Muzeul Farmaciei din Cluj-Napoca, aduce pentru al doilea an consecutiv evenimentul cultural „Leacuri pentru suflet”, o inițiativă care propune literatura drept formă de alinare, reflecție și reconectare emoțională. Cea de-a doua ediție a evenimentului va avea loc sâmbătă, 14 februarie, între orele 16:00 și 18:00, într-un […] The post „Leacuri pentru suflet”, evenimentul FICT care readuce literatura la Muzeul Farmaciei appeared first on ViaClujTV.
14:10
UTCN se alătură Google Developer Groups on Campus: acces direct la tehnologii Google pentru studenți # ViaCluj
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prin Facultatea de Automatică și Calculatoare, anunță oficial integrarea în programul Google Developer Groups on Campus (GDGoC), un demers strategic care consolidează poziția instituției în ecosistemul academic și tehnologic din România. Odată cu această afiliere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca devine a treia universitate din țară acceptată în programul GDGoC, oferind […] The post UTCN se alătură Google Developer Groups on Campus: acces direct la tehnologii Google pentru studenți appeared first on ViaClujTV.
14:00
Peste 4000 de cadre didactice din toată țara protestează în fața Guvernului României. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” lansează un semnal de alarmă și acuză Guvernul României că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au generat o criză profundă în învățământul preuniversitar, cu efecte directe […] The post Protest în Educație: Legea 141/2025 riscă să distrugă învățământul preuniversitar appeared first on ViaClujTV.
13:50
Ce înseamnă, concret, anestezia la animalele de companie și în ce situații este absolut necesară? Care sunt cele mai mari temeri ale proprietarilor de animale atunci când aud cuvântul „anestezie” și cât sunt ele justificate? Există diferențe majore între anestezia la câini, pisici și alte animale de companie? Acestea sunt o parte din întrebările la […] The post Anestezia la animalele de companie: ce trebuie să știe stăpânii de animale appeared first on ViaClujTV.
13:40
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” lansează un semnal de alarmă și acuză Guvernul României că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au generat o criză profundă în învățământul preuniversitar, cu efecte directe asupra elevilor, cadrelor didactice și calității actului educațional. Potrivit sindicatelor, sistemul educațional se […] The post Protestul sindicatelor: Legea 141/2025 riscă să distrugă învățământul preuniversitar appeared first on ViaClujTV.
13:30
De ce apar tot mai multe cazuri de abuzuri sexuale, inclusiv cu victime minori, în România?Fenomenul nu este neapărat „nou”, dar a devenit mult mai vizibil și mai agresiv în spațiul digital. Statul a început să răspundă prin pedepse mai dure, însă numărul dosarelor care ajung la condamnare finală rămâne încă mic raportat la numărul […] The post Capcana de miere: de la pedofilie, la politică appeared first on ViaClujTV.
13:20
Primăria Comunei Jucu informează cetățenii că, în această perioadă, se desfășoară campania de vaccinare antirabică a câinilor, organizată prin cabinetul veterinar de circumscripție al comunei. Medicul veterinar s-a deplasat pe raza localității pentru a administra vaccinurile necesare animalelor de companie. Vaccinarea antirabică este obligatorie, conform prevederilor O.G. nr. 155/2001 și Legii nr. 258/2013, completate de […] The post Primăria Jucu anunță campanie obligatorie de vaccinare antirabică a câinilor appeared first on ViaClujTV.
12:40
Avertisment dur al sindicatelor: Legea 141/2025 riscă să distrugă învățământul preuniversitar # ViaCluj
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” lansează un semnal de alarmă și acuză Guvernul României că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au generat o criză profundă în învățământul preuniversitar, cu efecte directe asupra elevilor, cadrelor didactice și calității actului educațional. Potrivit sindicatelor, sistemul educațional se […] The post Avertisment dur al sindicatelor: Legea 141/2025 riscă să distrugă învățământul preuniversitar appeared first on ViaClujTV.
3 februarie 2026
14:30
Wizz Air, principalul transportator aerian din România, împreună cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, anunță lansarea a două noi destinații atractive pentru sezonul estival 2026: Malta și Dubrovnik, ideale pentru vacanțe la soare. Tarifele pornesc de la 129 RON, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și în aplicația mobilă WIZZ. Începând cu 22 mai […] The post Wizz Air lansează zboruri directe din Cluj-Napoca către Malta și Dubrovnik din vara 2026 appeared first on ViaClujTV.
12:40
România are o economie diversificată și un potențial uriaș, însă pentru a deveni cu adevărat competitivă are nevoie de direcție susținută, colaborare între ecosisteme și lideri dispuși să construiască pe termen lung. Conferința regională RBL Cluj 2026, ajunsă la a VIII-a ediție, are loc pe 25-26 februarie 2026 și este construită împreună cu susținătorii RBL Cluj, într-un spirit de […] The post Conferința liderilor în business din România abordează tema economiei competitive appeared first on ViaClujTV.
12:30
Unul dintre cele mai importante evenimente de business din Transilvania va avea loc în Cluj-Napoca, în data de 12 martie. Este vorba de conferința regională a Patronatului Societăților din Construcții, Filiala Transilvania. Evenimentul va avea loc la Grand Hotel Italia. Acest eveniment va aduce în același loc autoritățile publice centrale și locale, antreprenori, specialiști în […] The post Cel mai important eveniment dedicat construcțiilor, organizat la Cluj în martie appeared first on ViaClujTV.
11:30
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV Cluj-Napoca organizează un Atelier de focaccia, dedicat pasionaților de gastronomie și panificație, care va avea loc miercuri, 12 februarie, de la ora 17:00, la Stația pilot a facultății. Evenimentul oferă participanților oportunitatea de a învăța direct de la specialiștii facultății tehnicile esențiale pentru prepararea focacciei, atât […] The post Vrei să faci focaccia perfectă? USAMV Cluj-Napoca te invită la un atelier practic appeared first on ViaClujTV.
11:30
100 de minute de joc, 14 ași, și o victorie categorică pentru Sorana Cîrstea în meciul care a încheiat ziua de luni la Transylvania Open WTA 250! Jucătoarea româncă a trecut în turul doi al turneului de tenis din Cluj cu scorul 6-4, 6-4, în fața Kamillei Rakhimova. La finalul meciului, a vorbit despre cât […] The post Transylvania Open: Sorana Cîrstea și Emma Răducanu avansează în turul doi appeared first on ViaClujTV.
11:10
Clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD anunță oficial primul val de artiști pentru ediția din 2026, care va avea loc sub noul concept UNTOLD ONE. Festivalul marchează astfel începutul unei noi decade, definită de ambiție, producții spectaculoase și experiențe premium pentru publicul internațional. Printre primele nume […] The post UNTOLD 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo și The Chainsmokers au fost confirmați appeared first on ViaClujTV.
2 februarie 2026
21:10
Asociația GAL Napoca Porolissum a lansat proiectul EMPOWER – Empowering Rural Youth: Establishing and Strengthening the Rural Youth Parliament in Sub-Saharan Africa, un proiect finanțat prin programul Erasmus+ – Capacity Building in the field of Youth for Sub-Saharan African countries, dedicat susținerii implicării tinerilor din mediul rural în viața civică și în procesele democratice, potrivit ClujToday.ro. Proiectul se […] The post Asociația GAL Napoca Porolissum a lansat proiectul EMPOWER appeared first on ViaClujTV.
20:50
Unul dintre cele mai importante patronate din regiune organizează o mare conferință regională. Concret, este vorba de Patronatul Societăților din Construcții, Filiala Transilvania. Membrii acestui patronat, împreună cu colegii lor din alte regiuni ale țării, se vor întâlni cu decidenți politici, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cu cei ai societății civile, pentru a […] The post Conferință regională a Patronatului Societăților din Construcții appeared first on ViaClujTV.
15:30
Un accident rutier a avut loc în Piața Cipariu din Cluj-Napoca luni, 2 februarie, în jurul orei 14:30. În incident au fost implicate un autoturism și un autobuz CTP. Vom reveni cu mai multe informații. VEZI ȘI: Accident grav în Gherla, noaptea trecută: tânăr de 19 ani blocat în autoturism The post Accident rutier între un autoturism și un autobuz în Piața Cipariu – Trafic îngreunat appeared first on ViaClujTV.
15:20
Consiliul Județean Cluj a finalizat, pe parcursul anului 2025, lucrări de extindere și modernizare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare care însumează 44 de kilometri, în 19 localități din județ. Investițiile sunt realizate prin Compania de Apă „Someș” și finanțate din fonduri proprii ale forului județean. Valoarea totală a investițiilor realizate în 2025 […] The post 44 de kilometri de noi rețele de apă și canalizare, finalizați la Cluj în 2025 appeared first on ViaClujTV.
14:50
Conceptul de bază este „grija pentru cei rămași”. În loc ca familia să fie copleșită de decizii dificile și costuri neprevăzute în momente de doliu, utilizatorul își planifică totul din timp. Aceasta este ideea de la care pornit Eternya, o inițiativă a unor IT-ști clujeni. Află ami multe despre concept de la Bogdan Balomirean, invitat […] The post Planificare funerară, de la un subiect tabu, la un gest de iubire și responsabilitate appeared first on ViaClujTV.
14:20
Extinderea parcului Farmec, decisă de clujeni – Cetățenii sunt chemați să aleagă conceptul de amenajare # ViaCluj
Concept în premieră la Cluj-Napoca: un mecanism pilot de participare publică pentru un proiect de amenajare urbană. Clujenii sunt invitați să aleagă varianta de amenajare pentru extinderea parcului Farmec. Astfel, Primăria Cluj-Napoca organizează marți, 17 februarie 2026, de la ora 17:00, o dezbatere publică cu tema „Reabilitarea bazei sportive Farmec”. Dezbaterea va avea loc la Pavilionul Tinerilor, […] The post Extinderea parcului Farmec, decisă de clujeni – Cetățenii sunt chemați să aleagă conceptul de amenajare appeared first on ViaClujTV.
14:10
Zborurile Cluj–Istanbul se dublează din 2026 – Turkish Airlines va opera 14 curse săptămânale # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, alături de Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Turkish Airlines, anunță o premieră importantă pentru traficul aerian din Transilvania: dublarea frecvențelor zborurilor directe Cluj–Istanbul, începând cu sezonul de vară S2026. Turkish Airlines operează zboruri directe între Cluj-Napoca și Istanbul încă din anul 2016, iar în prezent acestea sunt efectuate zilnic. […] The post Zborurile Cluj–Istanbul se dublează din 2026 – Turkish Airlines va opera 14 curse săptămânale appeared first on ViaClujTV.
13:30
O premieră în România: lansarea Centrului pentru Cultură, Sănătate și Bunăstare Socială la Cluj-Napoca # ViaCluj
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB și Centrul Cultural Clujean (CCC) a lansat oficial Centrul pentru Cultură, Sănătate și Bunăstare Socială România (Centre for Culture, Health and Social Well-Being Romania). Evenimentul de lansare a reunit voci din mediile academic, cultural, de afaceri și ale administrației publice. Noul centru de […] The post O premieră în România: lansarea Centrului pentru Cultură, Sănătate și Bunăstare Socială la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:50
Meciurile de pe cele două tablouri principale ale Transylvania Open WTA 250 au debutat duminică, 1 februarie 2026. Ziua nu a fost lipsită de surprize, una din cele mai importante fiind victoria lui Yue Yuan, în trei seturi, cu Antonia Ruzic, cap de serie #6. Cele două au jucat un meci maraton, de peste două […] The post Start în primul tur la Transylvania Open 2026 – Tablou principal complet appeared first on ViaClujTV.
12:30
Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit în noaptea de duminică spre luni în jurul orei 01:00, la un accident rutier petrecut pe strada Dejului din municipiul Gherla. „Forțele noastre au găsit la fața locului un autoturism avariat, iar în interior se afla un tânăr care nu a putut să iasă singur afară, […] The post Accident grav în Gherla, noaptea trecută: tânăr de 19 ani blocat în autoturism appeared first on ViaClujTV.
11:00
Lord of the Dance, 30 de ani de magie pe scenă – Spectacolele din Cluj și București, aproape sold out # ViaCluj
Spectacolul aniversar Lord of the Dance-30 de ani ajunge în România la începutul lunii aprilie, cu o primă oprire la Cluj-Napoca, în 2 aprilie la BT Arena, iar în data de 3 aprilie în București, la Sala Palatului. Interesul publicului pentru celebrul spectacol Lord of the Dance se reflectă în ritmul accelerat de vânzare a […] The post Lord of the Dance, 30 de ani de magie pe scenă – Spectacolele din Cluj și București, aproape sold out appeared first on ViaClujTV.
31 ianuarie 2026
09:20
Începe cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 – Emma Răducanu, favorita turneului # ViaCluj
Ediția a șasea a Transylvania Open WTA 250 debutează sâmbătă, 31 ianuarie, în BTarena din Cluj-Napoca cu un tablou principal puternic, în frunte cu favorita nr. 1 – Emma Răducanu, campioană de Grand Slam care revine pentru a doua oară în fața publicului din Cluj. Cu origini românești, jucătoarea care reprezintă Marea Britanie în circuitul […] The post Începe cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 – Emma Răducanu, favorita turneului appeared first on ViaClujTV.
30 ianuarie 2026
18:00
Anul ”Cardinal Iuliu Hossu” se încheie la Cluj cu o liturghie oficiată de Preafericirea Sa, Claudiu Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. Celebrarea euharistică are loc în Capela Sfântul Iosif din Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Credinței din sec. XX din Cluj-Napoca. Urmăriți LIVE: The post LIVE Încheierea anului național ”Cardinal Iuliu Hossu” în Eparhia de Cluj-Gherla appeared first on ViaClujTV.
17:10
Cluj-Napoca: furt din locuință sub pretextul unui porumbel blocat în pod – Trei persoane arestate preventiv # ViaCluj
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar o a patra plasată în arest la domiciliu, într-un dosar de furt calificat la Cluj-Napoca. Inculpații ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 89 de ani cu pretextul că un porumbel s-ar fi blocat în pod, și au sustras bani și bijuterii în valoare totală de aproximativ […] The post Cluj-Napoca: furt din locuință sub pretextul unui porumbel blocat în pod – Trei persoane arestate preventiv appeared first on ViaClujTV.
16:50
PEDITEL a depășit un milion de apeluri la finalul lui 2025 – Record în asistența medicală pediatrică pentru comunități # ViaCluj
52 de medici au ajutat cu sfat medical pediatric gratuit peste 1 milion de copii din România în cei 12 ani de funcționare PEDITEL, serviciul național și internațional de asistență medicală pediatrică gratuită, o inițiativă comunitară a Fundației Părinți din România, evaluat constant cu nota 9,75 din 10 de către apelanți. Numărul părinților care sună […] The post PEDITEL a depășit un milion de apeluri la finalul lui 2025 – Record în asistența medicală pediatrică pentru comunități appeared first on ViaClujTV.
16:30
Respirăm aer curat în Cluj? Ce înseamnă, de fapt, datele despre poluarea aerului din Cluj-Napoca # ViaCluj
Calitatea aerului din Cluj-Napoca a revenit în atenția publică după apariția unui studiu care arată că, în peste 60% din zilele anului 2025, concentrațiile unor poluanți au depășit limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii atrag însă atenția că interpretarea acestor date trebuie făcută cu prudență, întrucât depășirile menționate în studiu se raportează la […] The post Respirăm aer curat în Cluj? Ce înseamnă, de fapt, datele despre poluarea aerului din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
16:00
Apelurile la 112, în creștere în județul Cluj – Peste 25.000 de misiuni pentru salvatorii clujeni în 2025 # ViaCluj
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” (ISU) al județului Cluj a desfășurat, în anul 2025, peste 25.000 de misiuni, în creștere cu 3.5% față de anul 2024. Dintre acestea, 3.987 au fost solicitări ale pompierilor la incendii, accidente rutiere sau pentru readucerea stării de normalitate. La rândul lor, pirotehniștii ISU Cluj au luat parte […] The post Apelurile la 112, în creștere în județul Cluj – Peste 25.000 de misiuni pentru salvatorii clujeni în 2025 appeared first on ViaClujTV.
15:30
Cum scapi de pietrele la fiere sau litiaza biliară, sfatul medicului chirurg Claudia Gherman # ViaCluj
Litiaza biliară (pietrele la fiere) poate fi o afecțiune tăcută sau extrem de dureroasă. Atunci când mergi la medic, este important să pleci cu o imagine clară asupra gravității situației tale și a pașilor următori. Află mai multe despre această afecțiune, dar și despre opțiunile de tratament și despre viața după operație de la prof. […] The post Cum scapi de pietrele la fiere sau litiaza biliară, sfatul medicului chirurg Claudia Gherman appeared first on ViaClujTV.
15:30
Aeroportul Internațional Cluj, reprezentat în Boardul ACI Europe la Bruxelles de David Ciceo # ViaCluj
Domnul David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj a participat, în calitate de membru, la ședința Boardului ACI Europe (Consiliul Internațional al Aeroporturilor – Regiunea Europa) care s-a desfășurat în 29 ianuarie la Bruxelles. La ședința de Board a ACI Europe au participat din partea Comisiei Europene domnul Henrik Nielsen, directorul Departamentului Schengen, Frontiere […] The post Aeroportul Internațional Cluj, reprezentat în Boardul ACI Europe la Bruxelles de David Ciceo appeared first on ViaClujTV.
11:10
BCR lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca: sprijin personalizat și specialiști dedicați pentru cei care vor să-și cumpere o casă # ViaCluj
Banca Comercială Română (BCR) lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca, un centru special gândit pentru cei care vor să-și cumpere o locuință și își doresc ghidaj clar, sprijin de încredere și acces rapid la informațiile care contează. Centrul face parte dintr-o rețea națională care mai cuprinde 15 centre imobiliare deschise în principalele orașe din țară, unde […] The post BCR lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca: sprijin personalizat și specialiști dedicați pentru cei care vor să-și cumpere o casă appeared first on ViaClujTV.
29 ianuarie 2026
16:10
Business de Familie Lavanda Lola: Trei generații de femei și o pasiune care a înflorit în afacere # ViaCluj
În această ediție a podcastului Business de familie, aflăm cum o afacere poate fi o moștenire vie, în care pasiunea și profesionalismul se transmit de la mamă la fiică și de la bunică la nepoată. Pornită în 2010 la Bonțida, județul Cluj, brandul Lavanda Lola a devenit pe parcurs un exemplu de antreprenoriat construit organic, […] The post Business de Familie Lavanda Lola: Trei generații de femei și o pasiune care a înflorit în afacere appeared first on ViaClujTV.
16:00
Simona Halep a fost prezentă joi, 29 ianuarie, la conferința CARS Talks desfășurată la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca, un eveniment dedicat educației și siguranței rutiere pentru tineri. Campioana a vorbit în fața a peste 700 de liceeni despre responsabilitate, autocontrol și decizii luate în fracțiuni de secundă, valori esențiale atât în sportul de performanță, […] The post Simona Halep, prezentă la CARS Talks Cluj-Napoca: mesaj de responsabilitate pentru tineri appeared first on ViaClujTV.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.