Începe cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 – Emma Răducanu, favorita turneului
ViaCluj, 31 ianuarie 2026 09:20
Ediția a șasea a Transylvania Open WTA 250 debutează sâmbătă, 31 ianuarie, în BTarena din Cluj-Napoca cu un tablou principal puternic, în frunte cu favorita nr. 1 – Emma Răducanu, campioană de Grand Slam care revine pentru a doua oară în fața publicului din Cluj. Cu origini românești, jucătoarea care reprezintă Marea Britanie în circuitul
• • •
Acum o oră
09:20
Acum 24 ore
18:00
Anul "Cardinal Iuliu Hossu" se încheie la Cluj cu o liturghie oficiată de Preafericirea Sa, Claudiu Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. Celebrarea euharistică are loc în Capela Sfântul Iosif din Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Credinței din sec. XX din Cluj-Napoca. Urmăriți LIVE:
17:10
Cluj-Napoca: furt din locuință sub pretextul unui porumbel blocat în pod – Trei persoane arestate preventiv # ViaCluj
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar o a patra plasată în arest la domiciliu, într-un dosar de furt calificat la Cluj-Napoca. Inculpații ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 89 de ani cu pretextul că un porumbel s-ar fi blocat în pod, și au sustras bani și bijuterii în valoare totală de aproximativ
16:50
PEDITEL a depășit un milion de apeluri la finalul lui 2025 – Record în asistența medicală pediatrică pentru comunități # ViaCluj
52 de medici au ajutat cu sfat medical pediatric gratuit peste 1 milion de copii din România în cei 12 ani de funcționare PEDITEL, serviciul național și internațional de asistență medicală pediatrică gratuită, o inițiativă comunitară a Fundației Părinți din România, evaluat constant cu nota 9,75 din 10 de către apelanți. Numărul părinților care sună
16:30
Respirăm aer curat în Cluj? Ce înseamnă, de fapt, datele despre poluarea aerului din Cluj-Napoca # ViaCluj
Calitatea aerului din Cluj-Napoca a revenit în atenția publică după apariția unui studiu care arată că, în peste 60% din zilele anului 2025, concentrațiile unor poluanți au depășit limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii atrag însă atenția că interpretarea acestor date trebuie făcută cu prudență, întrucât depășirile menționate în studiu se raportează la
16:00
Apelurile la 112, în creștere în județul Cluj – Peste 25.000 de misiuni pentru salvatorii clujeni în 2025 # ViaCluj
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu" (ISU) al județului Cluj a desfășurat, în anul 2025, peste 25.000 de misiuni, în creștere cu 3.5% față de anul 2024. Dintre acestea, 3.987 au fost solicitări ale pompierilor la incendii, accidente rutiere sau pentru readucerea stării de normalitate. La rândul lor, pirotehniștii ISU Cluj au luat parte
15:30
Cum scapi de pietrele la fiere sau litiaza biliară, sfatul medicului chirurg Claudia Gherman # ViaCluj
Litiaza biliară (pietrele la fiere) poate fi o afecțiune tăcută sau extrem de dureroasă. Atunci când mergi la medic, este important să pleci cu o imagine clară asupra gravității situației tale și a pașilor următori. Află mai multe despre această afecțiune, dar și despre opțiunile de tratament și despre viața după operație de la prof.
15:30
Aeroportul Internațional Cluj, reprezentat în Boardul ACI Europe la Bruxelles de David Ciceo # ViaCluj
Domnul David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj a participat, în calitate de membru, la ședința Boardului ACI Europe (Consiliul Internațional al Aeroporturilor – Regiunea Europa) care s-a desfășurat în 29 ianuarie la Bruxelles. La ședința de Board a ACI Europe au participat din partea Comisiei Europene domnul Henrik Nielsen, directorul Departamentului Schengen, Frontiere
11:10
BCR lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca: sprijin personalizat și specialiști dedicați pentru cei care vor să-și cumpere o casă # ViaCluj
Banca Comercială Română (BCR) lansează Centrul Xpert Casa Cluj-Napoca, un centru special gândit pentru cei care vor să-și cumpere o locuință și își doresc ghidaj clar, sprijin de încredere și acces rapid la informațiile care contează. Centrul face parte dintr-o rețea națională care mai cuprinde 15 centre imobiliare deschise în principalele orașe din țară, unde
Ieri
16:10
Business de Familie Lavanda Lola: Trei generații de femei și o pasiune care a înflorit în afacere # ViaCluj
În această ediție a podcastului Business de familie, aflăm cum o afacere poate fi o moștenire vie, în care pasiunea și profesionalismul se transmit de la mamă la fiică și de la bunică la nepoată. Pornită în 2010 la Bonțida, județul Cluj, brandul Lavanda Lola a devenit pe parcurs un exemplu de antreprenoriat construit organic,
16:00
Simona Halep a fost prezentă joi, 29 ianuarie, la conferința CARS Talks desfășurată la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca, un eveniment dedicat educației și siguranței rutiere pentru tineri. Campioana a vorbit în fața a peste 700 de liceeni despre responsabilitate, autocontrol și decizii luate în fracțiuni de secundă, valori esențiale atât în sportul de performanță,
11:40
Cum arată și cât costă cea mai scumpă locuință din Cluj – Record nou pe piața imobiliară din oraș # ViaCluj
Cea mai scumpă locuință listată la vânzare în Cluj-Napoca este o vilă din cartierul Grigorescu, complet autonomă energetic și oferă una dintre cele mai spectaculoase panorame urbane din România. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 400 mp, desfășurată pe trei niveluri. Zona de zi are acces direct către o terasă generoasă, de unde se
11:00
Fiica legendarei Nina Simone vine la Jazz in the Park – Lisa Simone, primul mare headliner anunțat # ViaCluj
Fiica legendarei Nina Simone, Lisa Simone, vine la Jazz in the Park 2026, unul dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică din România. Evenimentul ajuns la cea de-a 14-a ediție va avea loc în perioada 5–7 iunie 2026, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia" din Cluj-Napoca. Lisa Simone, primul mare nume confirmat pentru Jazz in the
11:00
Consiliul Județean Cluj a informat participanții la trafic că, în dimineața zilei de joi, 29 ianuarie 2026, pe raza județului nu există drumuri județene blocate circulației rutiere. Totuși, din cauza condițiilor meteorologice specifice sezonului rece — ceață, lapoviță și temperaturi sub zero grade Celsius — echipele de intervenție acționează pentru prevenirea și combaterea fenomenului de
10:40
Controale ale Poliției pentru Protecția Animalelor în Beliș și Petreștii de Jos: amenzi de 3.500 de lei # ViaCluj
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat acțiuni de control în comuna Beliș și în localitatea Petreștii de Jos, având ca obiectiv verificarea modului în care deținătorii de animale respectă obligațiile legale privind asigurarea condițiilor de bunăstare, conform legislației în vigoare. În urma verificărilor efectuate la 15 deținători de animale, oamenii legii au
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Investiție de peste 20 de milioane de lei pentru reabilitarea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a încheiat contractul de execuție a lucrărilor ce vizează reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Investiția este finanțată din fonduri europene și se ridică la aproximativ 5 milioane de euro. Lucrările vor fi realizate la imobilul spitalului situat pe strada Iuliu Moldovan nr. 23 și vizează corpurile
15:10
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță modificarea priorității de circulație pe strada Grădinarilor, la intersecția cu strada Măgura. Astfel, autovehiculele care circulă pe/spre strada Grădinarilor spre/pe strada Măgura au prioritate de trecere. Tronsonul vestic al străzii Grădinarilor (între strada Măgura și strada Fabricii) va trebui să acorde prioritatea, fiind semnalizat prin indicatorul rutier STOP. Măsura, stabilită în
15:00
Compania de Apă Someș anunță că, din cauza unei avarii la rețeaua de apă, furnizarea apei potabile este întreruptă, miercuri, 28 ianuarie 2026, în comuna Jucu. „Din cauza unor lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, în data de 28 ianuarie 2026, se întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii
13:10
Doi minori arestați pentru tentative de tâlhărie: au amenințat victimele cu spray-uri lacrimogene # ViaCluj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a anunțat că, la data de 27 ianuarie 2026, procurorul de caz a dispus propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile față de doi inculpați minori, ambii în vârstă de 17 ani, cercetați pentru comiterea mai multor tentative de tâlhărie calificată. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul
13:10
Ce alimentează astăzi extremismul, din America până în Europa – Ce ne spune criza americană despre viitorul democrației # ViaCluj
Ce sunt, de fapt, extremele politice: două capete opuse sau puncte care ajung să se întâlnească? Într-o ediție a emisiunii România Via Cluj dedicată extremismului contemporan, profesorul de filozofie Ciprian Mihali analizează modul în care radicalismele nu se întâlnesc prin idei comune, ci prin aceleași mecanisme, emoții și violență. De la tensiunile actuale din Statele
12:30
10:10
O discuție cu Gabriela Barbu, voluntar Peditel și Fundația Părinți din România, la PediTalks. Află de ce se implică voluntarii, cum au fost organizate o parte dintre evenimentele de conștientizare ale PEDITEL și ale Fundației Părinți din România, în a două ediție a podcastului PediTalks, moderat de fondatoarea PEDITEL, Cristina Grigore.
27 ianuarie 2026
14:10
Zeci de mii de vizitatori și investiții de peste 100 de milioane de lei în muzeele clujene # ViaCluj
Muzeele subordonate Consiliului Județean Cluj au reprezentat, și în anul 2025, una dintre atracțiile principale atât pentru publicul clujean, cât și pentru turiști. Au fost înregistrate cifre semnificative de vizitatori, respectiv peste 200.000 de oameni. Muzeul Etnografic și Muzeul de Artă, în topul preferințelor publicului Astfel, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost, și în anul precedent,
13:30
Ultimii ani au adus o preocupare sporită pentru construcțiile eficiente, inclusiv pentru casele pasive. Este vorba de construcții cu o amprentă redusă de carbon, care au un triplu avantaj: sunt prietenoase cu natura, reduc valoarea facturilor plătite de proprietari și oferă un grad sporit de confort celor care aleg astfel de construcții. Cele mai noi
13:10
Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj a atins în 2025 cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri din istoria sa. Potrivit unei analize realizate de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anul trecut au fost înregistrați peste 3,58 milioane de pasageri, în creștere cu aproximativ 10% față de 2024, când traficul a fost de 3,26
11:30
Conferința CARS Talks powered by Inter Cars Romania, parte a campaniei CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță – aduce în prim-plan educația și siguranța rutieră pentru tineri la Cluj-Napoca. Campania CARS este o inițiativă civică lansată de Clubul Sportiv SAVU RACING în parteneriat cu Asociația CARS Academy și are ca scop dezvoltarea unei
11:20
Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți și talentați actori români din România, împlinește 90 de ani. Născut la 27 ianuarie 1936 în Cluj, Piersic și-a început cariera artistică la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1957. Spectacolul său de absolvire a fost "Peer Gynt" de Henrik Ibsen, iar doi ani mai
11:20
Albert Oprea, elev de 10 ani din Cluj-Napoca, impresionează la Românii au talent cu arta LEGO # ViaCluj
Albert Oprea, elev în clasa a IV-a D, a reușit să emoționeze publicul și juriul emisiunii Românii au Talent. La doar 10 ani, Albert a demonstrat că perseverența și dedicarea pot transforma o pasiune într-o adevărată formă de artă. Tânărul talent a impresionat prin modul în care îmbină piesele LEGO, realizând creații complexe, care depășesc
11:00
Lord of the Dance, cea mai cunoscută trupă de dans irlandez, fondată de celebrul Michael Flatley, revine în România în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu un spectacol unic, programat pe 2 aprilie 2026 la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj Napoca si pe 3 aprilie 2026, la Sala Palatului din București. Alexandru Costin,
11:00
Licitația pentru proiectarea și execuția noului skatepark din Baza Sportivă Gheorgheni a fost adjudecată, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Proiectul intră acum în etapa legală de depunere a eventualelor contestații, urmând ca, ulterior, să fie demarate lucrările. Noua investiție are ca obiectiv realizarea unui ansamblu modern dedicat sporturilor urbane și activ
11:00
Snow Day Buscat: peste 70 de copii din medii defavorizate au fost invitați la schi pe pârtia din Băișoara # ViaCluj
Peste 70 de copii proveniți din medii defavorizate vor avea parte de o experiență de neuitat pe pârtia Buscat din Băișoara, județul Cluj, în cadrul evenimentului Snow Day, care va avea loc duminică, 1 februarie 2026. Pentru mulți dintre participanți, contactul cu sporturile de iarnă reprezintă o premieră absolută. Copiii provin atât din zone rurale, […] The post Snow Day Buscat: peste 70 de copii din medii defavorizate au fost invitați la schi pe pârtia din Băișoara appeared first on ViaClujTV.
10:50
Conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este acuzată că blochează de peste un an un proiect legislativ esențial pentru protejarea sănătății publice și a sănătății animalelor. Proiectul a fost notificat Comisiei Europene încă din 1 noiembrie 2024 și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Concurenței la data de 15 ianuarie […] The post Adrian Oros: ANSVSA blochează o lege care putea preveni intoxicații mortale appeared first on ViaClujTV.
26 ianuarie 2026
14:20
Un incident grav a avut loc vineri, 23 ianuarie, în Gherla, județul Cluj. Doi veri, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș, după ce s-au dat cu un sac pe un derdeluș de pe malul apei. Un adolescent de 17 ani a sărit după ei, dar l-a găsit doar pe cel mai […] The post Continuă căutările băiețelului de patru ani care a căzut în râul Someș în Gherla appeared first on ViaClujTV.
13:40
Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca lansează o nouă aplicație pentru gestionarea rezervărilor la bazele sportive aflate în subordinea municipalității, respectiv Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur. „Primăria Municipiului Cluj-Napoca a dezvoltat o nouă aplicație online de rezervări pentru Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă La Terenuri. Pentru a face rezervări până în data […] The post Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație appeared first on ViaClujTV.
13:30
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produs. Nestlé România retrage voluntar de pe piață încă un lot pe lista de formulă de lapte. Este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis 800g, care a fost retras din supermarketurile Lidl și Kaufland din România. „Această situație este cauzată de […] The post Alertă alimentară: Lapte praf pentru bebeluși, retras din supermarketuri appeared first on ViaClujTV.
11:30
CFR Cluj a învins pe FCSB duminică seara, scor 1-4, într-un meci din etapa a 23-a din Superligă. În urma acestui rezultat, clujenii au trecut peste campioană în clasament și au 32 de puncte (locul 9) în timp ce FCSB 31 și se află pe locul 10. Prima repriză a partidei de pe Arena Națională […] The post CFR Cluj învinge pe FCSB cu 4-1 și o depășește în clasament appeared first on ViaClujTV.
25 ianuarie 2026
11:10
Primăria comunei Sic a încheiat lucrările de reparare a acoperișului și a fațadei Școlii Gimnaziale. Intervențiile au fost necesare din cauza degradărilor majore apărute în timp, care au dus la infiltrații de apă și la afectarea spațiilor interioare. Școala Gimnazială din localitatea Sic a fost reabilitată în urma unei finanțări acordate din fondul de rezervă al […] The post Școala Gimnazială din localitatea Sic, reabilitată cu fonduri din bugetul județului appeared first on ViaClujTV.
10:10
Strada Pădurii din Dezmir este modernizată printr-o investiție record de peste 88 milioane de lei # ViaCluj
Cel mai amplu contract de finanțare accesat vreodată de comuna Apahida prevede modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Pădurii din localitatea Dezmir, ca parte a unui proiect major de infrastructură rutieră. „Strada Pădurii beneficiază de lucrări de modernizare menite să îmbunătățească siguranța rutieră și condițiile de circulație pentru locuitorii din zonă”, a transmis […] The post Strada Pădurii din Dezmir este modernizată printr-o investiție record de peste 88 milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
24 ianuarie 2026
16:30
Unul dintre cele mai dinamice cluburi de afaceri din Cluj este BNI Crystal. Este vorba de unul dintre cele patru cluburi din Cluj care sunt membre ale uneia dintre cele mai mari rețele din Europa. Echipa BNI Crystal organizează un important eveniment dedicat antreprenorilor, în data de 28 ianuarie de la ora 18.00, în sala […] The post Cum conectează BNI Crystal antreprenori de calibru în Transilvania appeared first on ViaClujTV.
12:50
Artistul fotograf Camelia Burduja a fost printre primii care au practicat fotografia de nou-născuți din România, o nișă sensibilă, care are nevoie de multă răbdare și înțelegere. Un alt proiect de suflet al Cameliei este unul care îi aduce împreună în fața aparatului foto pe copii, dar și pe bunicii și străbunicii lor. Ce a […] The post Emoția dintr-o fotografie: Ce vezi dacă mergi la expoziția Rădăcini appeared first on ViaClujTV.
11:00
În ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată de meteorologi. Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026 Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere […] The post Prognoza meteo până la sfârșit de februarie appeared first on ViaClujTV.
23 ianuarie 2026
14:10
Cristiana Gavriș, de formație psiholog cu o vastă experiență coaching de business și în resurse umane, și-a dat seama că ceea ce a învățat în meseria sa, poate fi aplicat și în sport, nu doar în business. De 9 ani, Cristiana face coaching sportiv cu karatiștii de la Palatul copiilor din Cluj. Pe lângă rezultatele […] The post Știința din spatele performanței: rolul coachingului sportiv appeared first on ViaClujTV.
14:00
CFR Cluj a renunțat la serviciile atacantului David Ciubăncan (21 de ani). Clubul l-a transferat pe David Ciubăncan la UTA. Atacantul de 1,97 nu a fost nici măcar deplasat de Daniel Pancu în cantonamentul din Spania în această iarnă. CFR Cluj nu a încasat niciun ban de pe urma mutării, dar a păstrat 50% dintr-un transfer ulterior. „Mulțumim, […] The post CFR Cluj și-a cedat atacantul la o altă echipă din Superligă appeared first on ViaClujTV.
13:50
Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) a făcut public programul de circulație al mijloacelor de transport în comun pentru ziua de 24 ianuarie 2026, când este celebrată Ziua Unirii Principatelor Române. Potrivit anunțului oficial, transportul public de călători va funcționa între orele 06:00 și 23:00, conform programului specific zilelor de duminică. Linii CTP suplimentate pentru […] The post Program CTP Cluj de Ziua Unirii 2026: linii suplimentate și restricții de trafic appeared first on ViaClujTV.
12:40
CFR Cluj l-a transferat pe Mihai Popa (25 de ani) de la Torino. Produs al Academiei Hagi, Popa a mai evoluat la Viitorul, actuala Farul, Astra, Rapid, FC Voluntari, iar în 2023 a fost transferat de Torino. N-a prins niciun meci la gruparea din Serie A, care l-a împrumutat în sezonul precedent la CFR. 13 partide a […] The post Al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj – Mihai Popa a revenit în Gruia appeared first on ViaClujTV.
11:20
Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei # ViaCluj
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis în seara de joi, 22 ianuarie, un avertisment public ferm, direct de pe malul lacului din cartierul Gheorgheni. Odată cu încălzirea ușoară a vremii din următoarele zile, gheața devine extrem de periculoasă, iar riscul de înec pe malurile din oraș este major. „Începând din seara aceasta și în zilele […] The post Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei appeared first on ViaClujTV.
22 ianuarie 2026
15:10
Divorțurile și partajele nu afectează doar viața personală, ci pot pune în pericol și afacerile de familie și averea multigenerațională. În acest episod al podcastului Business de Familie, avocatul Romulus Luca dezvăluie provocările juridice cu care se confruntă familiile care gestionează averi și afaceri comune: moștenirea valorilor și carierei părintești, impactul divorțurilor și al partajelor […] The post Business de Familie – Romulus Luca, avocat: Impactul divorțului într-o afacere de familie appeared first on ViaClujTV.
15:00
Business de Familie cu Romulus Luca, avocat – Impactul divorțului într-o afacere de familie # ViaCluj
14:20
În fiecare an, în stațiunea elvețiană Davos, liderii lumii și cei mai influenți oameni de afaceri se reunesc în cadrul Forumului Economic Mondial, un eveniment care depășește cu mult eticheta unei simple conferințe. Dincolo de reuniunile plenare și discursurile oficiale, Davos devine o platformă intensă de negocieri, întâlniri bilaterale și constituire a unor grupuri de […] The post Lideri, afaceriști și negocieri: Importanța ascunsă a Forumului de la Davos appeared first on ViaClujTV.
14:00
UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă # ViaCluj
Proiectul de 17.000 de metri pătrați, în valoare totală de 255 de milioane de lei, va avea două corpuri de clădire: Corpul A, care va fi centrul propriu-zis de simulare și training (cu o valoare de 208 milioane de lei, fonduri proprii ale UMF Cluj) și Corpul B, o bibliotecă ce va avea aproximativ 250 […] The post UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă appeared first on ViaClujTV.
