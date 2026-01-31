Începe cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 – Emma Răducanu, favorita turneului

11:40

Cea mai scumpă locuință listată la vânzare în Cluj-Napoca este o vilă din cartierul Grigorescu, complet autonomă energetic și oferă una dintre cele mai spectaculoase panorame urbane din România. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 400 mp, desfășurată pe trei niveluri. Zona de zi are acces direct către o terasă generoasă, de unde se […]