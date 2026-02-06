Statul iese iar să împrumute bani de la români cu dobânzi mult peste bănci. Fidelis: Cum poți profita de dobânda maximă
Economica.net, 6 februarie 2026 14:50
Statul iese iar să se împrumute de la populație prin programul Fidelis, care vine și de această dată cu randamente mult peste cele oferite de bănci, Dobânda maximă ajunge la 7,25% pentru lei și 6% pentru euro, aceasta din urmă fiind de câteva ori peste ce oferă băncile.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
14:50
Statul iese iar să împrumute bani de la români cu dobânzi mult peste bănci. Fidelis: Cum poți profita de dobânda maximă # Economica.net
Statul iese iar să se împrumute de la populație prin programul Fidelis, care vine și de această dată cu randamente mult peste cele oferite de bănci, Dobânda maximă ajunge la 7,25% pentru lei și 6% pentru euro, aceasta din urmă fiind de câteva ori peste ce oferă băncile.
Acum o oră
14:30
Algeria rămâne una dintre puținele destinații din Africa de Nord care nu s-au grăbit să se adapteze turismului de masă. Aici nu găsești vitrine lustruite pentru vizitatori, ci orașe trăite, peisaje ample și o cultură care se lasă descoperită treptat. Tocmai acest ritm mai lent îi atrage pe cei care caută experiențe reale, bine ancorate în viața locală.
Acum 2 ore
14:10
Stenograme dosar Negoiță – „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova”. Angajaţii Primăriei Sectorului 3 discutau de pericolul construirii de străzi peste conducte de gaze # Economica.net
Mai mulţi angajaţi cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz, potrivit stenogramelor aflate la dosarul în care primarul Robert Negoiţă este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu, scrie Agerpres
14:00
Mercosur – Controversatul preşedinte din Argentina trimite Congresului Naţional spre ratificare acordul istoric cu UE # Economica.net
Preşedintele argentinian Javier Milei a trimis joi Congresului acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) pentru a începe procesul de ratificare, informează EFE.
13:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings Limited a menţinut ratingul "BBB minus" cu perspectivă negativă acordat Romgaz, un calificativ de tip investment grade (-recomandat pentru investiţii-nr.), a anunţat compania într-un comunicat remis vineri BVB.
13:50
Pensii Pilon 2 – Peste 910.000 de români au utilizat în 2025 aplicaţia „Află la ce fond de pensii eşti!”, anunţă ASF # Economica.net
Peste 910.000 de români au utilizat în anul 2025 aplicaţia "Află la ce fond de pensii eşti!", găzduită pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), numărul solicitărilor fiind cu aproximativ 59% mai mare faţă de anul anterior, potrivit datelor furnizate de autoritate.
13:30
Serbia caută să cumpere gaze din alte surse, în încercarea de a se îndepărta de gazele rusești. Va avea interconexiune și cu România # Economica.net
Serbia își diversifică aprovizionarea cu energie, îndepărtându-se de Rusia și poartă deja discuții pentru a cumpăra gaze naturale prin intermediul unui mecanism de achiziții al Uniunii Europene, a declarat miercuri președintele Aleksandar Vucic într-un interviu acordat Reuters.
13:30
Alertă – Rusia a intensificat activităţile de spionaj în Arctica, avertizează Norvegia # Economica.net
Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilor de sabotaj din partea Moscovei, aşteptându-se la o intensificare a activităţilor de spionaj ale Rusiei în acest an în Norvegia, mai ales în regiunea arctică a acestei ţări şi în arhipelagul Svalbard, potrivit Reuters.
13:20
Super – mașina care va suda linii de tramvai în București. Tocmai a fost livrată constructorului PORR # Economica.net
Contrail Machinery, furnizor român de echipamente pentru sudură de șină, anunță că a livrat constructorului PORR o mașină de sudură care va sprijini următoarea fază a lucrărilor de tramvai din București.
13:20
Primul depozit frigorific complet automatizat din România va fi finanțat de BCR și BERD, cu 183 mil. lei fiecare # Economica.net
NewCold Romania SRL va dezvolta în România primul depozit frigorific complet automatizat. Proiectul liderului olandez în soluții globale de depozitare frigorifică va fi finanțat cu 182,8 milioane de lei de către BCR, în calitate de principal partener local al companiei olandeze, și cu 182,8 milioane de lei de către BERD.
Acum 4 ore
13:10
Ce s-a întâmplat cu preţurile alimentelor în ianuarie 2026 – indice internaţional FAO # Economica.net
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna ianuarie 2026, pentru a cincea lună la rând, pe fondul unor cotaţii mai mici la lactate, zahăr şi produse din carne, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
12:30
Bolojan „forţează” la CCR. Premierul ar fi trimis o informare la Curtea Constituţională despre consecinţele amânării unor decizii în legătură cu pensiile magistraţilor (surse) # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecinţele amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul CCR.
12:10
Planurile giganţilor Google, Facebook (Meta), Amazon şi Microsoft pentru noua epocă în care Inteligenţa Artificială „ia totul” # Economica.net
Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA estimează că, împreună, vor avea cheltuieli de capital de aproximativ 650 de miliarde de dolari în 2026, o sumă uluitoare alocată pentru noi centre de date şi echipamentele necesare pentru a le face să funcţioneze, inclusiv cipuri cu inteligenţă artificială, cabluri de reţea şi generatoare de rezervă, transmite Bloomberg.
12:00
Anunț ANAF pentru toți românii! Răspunsul la cea mai frecventă întrebare primită de chatbotul Ana – Clarificări despre declarația unică # Economica.net
Clarificări ANAF apar în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F. Cele mai multe întrebări pe care le-a primit chatbotul Ana sunt legate modul de depunere a Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
11:40
Noile reglementări în domeniul migrației în scop de muncă riscă să blocheze peste 70.000 de solicitări de avize de muncă deja depuse # Economica.net
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, pentru că legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii, susţine Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM). În timp ce Spania anunță măsuri de legalizare pentru peste 500.000 de muncitori străini și oferă stabilitate și perspective clare de integrare, România continuă să aplice o strategie rigidă și coercitivă, spun oficialii PIFM.
11:40
IKEA second-hand. Ce planuri are retailerul suedez pentru România unde revinde anual sute de articole folosite WKD # Economica.net
Retailerul suedez de mobilă IKEA a lansat platforme pentru revânzarea mobilierului folosit în cinci piețe europene. În România are însă momentan o altă strategie.
11:30
Muncitorii străini ilegali din cauze strict birocratice nu au nicio cale de reintrare în legalitate aici, dar pot merge fără probleme în Spania – Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă # Economica.net
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, pentru că legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii, susţine Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM). În timp ce Spania anunță măsuri de legalizare pentru peste 500.000 de muncitori străini și oferă stabilitate și perspective clare de integrare, România continuă să aplice o strategie rigidă și coercitivă, spun oficialii PIFM.
11:20
Alertă naţională de la ANSVSA – Toxină în laptele praf pentru sugari. Vezi produsele retrase din magazine şi farmacii # Economica.net
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP), informează vineri Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
11:20
Exporturile Germaniei către Statele Unite au scăzut cu 9,3% în 2025 din cauza tarifelor vamale, în timp ce excedentul comercial înregistrat de Germania pe relaţia cu cea mai mare economie a lumii a coborât la cel mai scăzut nivel de după 2021, a anunţat vineri Oficiul Federal de Statistică (Destatis), transmite AFP.
Acum 6 ore
11:00
Cui trebuie să te adresezi dacă ai o reclamație despre un joc de cazinou? Operatorului de jocuri de noroc sau producătorului jocului? În industria jocurilor de noroc se face o distincție clară între operatorii iGaming și dezvoltatorii de jocuri.
10:50
Cod roşu în România. Anunțul de ultimă oră al autorităților (vineri, 6 februarie 2026) # Economica.net
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod roşu de inundaţii, valabilă vineri până la ora 15:00 pe râul Nişcov, în judeţele Prahova şi Buzău.
10:50
Contract uriaş – Arabia Saudită negociază cu Airbus şi Boeing cea mai mare achiziţie de avioane din istoria sa # Economica.net
Saudia, principala companie aeriană din Arabia Saudită, a demarat discuţiile preliminare cu Boeing Co şi Airbus SE pentru ceea ce ar putea fi cea mai mare achiziţie de avioane din istoria sa, într-un moment în care regatul din Orientul Mijlociu cheltuie miliarde de dolari pentru a deveni important centru de călătorii şi turism, transmite Bloomberg.
10:40
Cresc salariile la privat în 2026 – Ce spun patronii despre cum vor da mai mulţi bani angajaţilor (studiu HR Ranstad România) # Economica.net
Peste 80% dintre angajatorii din România intenţionează să majoreze salariile în 2026, însă diferenţierea pe piaţa muncii se va face tot mai mult prin pachete de beneficii şi politici flexibile de lucru, potrivit unui studiu de specialitate.
10:00
Eșec al Petrom în Marea Neagră bulgărească – după primul foraj nu a găsit gaze, urmează o nouă sondă # Economica.net
Primul foraj al OMV Petrom și NewMed Energy în blocul Han Asparuh din Marea Neagră bulgăreasacă s-a finalizat fără descoperiri semnificative de resurse de gaze, iar cele două companii vor fora o doua sondă, după câteva săpămâni.
09:50
Schimbare-surpriză de şef la cel mai mare producător auto din lume. Toyota vrea decizii mai rapide pentru îmbunătăţi profitabilitatea # Economica.net
Grupul japonez Toyota, cel mai mare producător mondial de automobile, a anunţat vineri o schimbare surprinzătoare a directorului general, chiar dacă şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la profitul net înregistrat în anul fiscal 2025/26, transmite AFP.
09:40
Vânzări în scădere pentru One United Properties în 2025. Prețurile au crescut cu 18% # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a vândut mai puține locuințe anul trecut decât în 2024.
09:30
BRD a obținut în 2025 un profit net de 1,546 miliarde de lei, în creștere cu 6% față de anul precedent și un ROE de 17%, excluzând impozitul pe cifra de afaceri # Economica.net
Venitul net bancar al Grupului BRD a totalizat 4.350 milioane lei, în creștere cu 8% în 2025 față de anul precedent, impulsionat atât de veniturile din dobanzi, cat si de alte categorii de venituri. Veniturile nete din dobânzi, reprezentând 71% din venitul net bancar, au crescut cu 6,6% față de anul anterior, pe fondul rezilienței marjelor de dobândă, susținute de un portofoliu de credit mai extins și de o pondere mai mare a creditelor în totalul activelor. Profitul net a crescut la 1,546 miliarde de lei, mai mare cu 6% decât în 2024.
09:20
Program FIDELIS 2 - februarie 2026 - Ministerul Finanţelor va derula, începând de vineri, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, iar dobânzile sunt de până la 6% pentru emisiuni în euro şi până la 7,25% pentru emisiunile în lei.
Acum 8 ore
09:10
Estonia va restricţiona operaţiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunţat joi guvernul de la Riga, relatează dpa.
08:30
Donald Trump a cerut joi "un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat" cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, New START, relatează AFP şi Reuters.
08:20
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 5, într-un dosar de corupţie. Pe cine cercetează procurorii anticorupţie # Economica.net
Procurorii DNA fac vineri dimineață percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5, într-un dosar de corupție, potrivit unor surse judiciare.
Acum 24 ore
22:40
Ce planuri are Lefties, brandul low-cost al Inditex, pentru România. Spaniolii vin cu cel mai nou concept de magazin # Economica.net
Lefties, varianta mai ieftină a Zara, brand operat de grupul de fashion Inditex, va intra pe piața bucureșteană în prima jumătate a acestui an, au declarat pentru Economica oficialii companiei.
22:40
Tranzacțiile cu terenuri pentru proiecte imobiliare au totalizat aproximativ 450 de milioane de euro în 2025 # Economica.net
Piața terenurilor destinate proiectelor imobiliare din România a încheiat anul 2025 cu un volum estimat similar cu nivelul din 2024, când tranzacțiile au totalizat aproape 450 de milioane de euro, potrivit unui studiu Colliers, companie ce oferă servicii de consultanță imobiliară și de management al investițiilor. Sectorul rezidențial rămâne principalul motor al pieței, generând aproximativ două treimi din tranzacțiile cu terenuri din București,
22:40
Finanțare de aproape 6 milioane de euro pentru firma unui român care vrea să combată fake-urile de pe TikTok. La rundă a participat și guvernul britanic # Economica.net
Un start-up din Marea Britanie, co-fondat de un român, care vrea să combată dezinformarea cu ajutorul inteligenței artificiale, a primit o finanțare de tip seed de 5,7 milioane de euro
22:30
Rompetrol a fost dată în judecată de fostul său director general Ilias Kuldzhanov. El contestă chiar decizia prin care societatea cumpără petrol de la compania-mamă din Kazahstan # Economica.net
Compania Rompetrol Rafinare S.A. Constanța anunță acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că în data de 4 februarie 2026 a fost primită la registratura societății acțiunea formulată de acționarul Ilias Kuldzhanov.
22:30
Cât de mult se protejează românii pe internet și de ce sunt cei mai vulnerabili din Europa # Economica.net
În 2025, aproape 80% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au luat măsuri pentru a-și proteja datele cu caracter personal în mediul online. În timp ce securitatea digitală a devenit o prioritate pentru restul Europei, românii rămân cei mai vulnerabili utilizatori de internet, potrivit datelor Eurostat.
22:00
Bogdan Ivan: În cursul anului 2026 vor fi puse în funcţiune capacităţi pe gaze de aproximativ 2.280 de MW # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că în cursul anului 2026, pentru a atinge dezideratul ca România să devină exportator net de energie şi să îşi acopere tot necesarul de consum din producţia internă, vor fi puse în funcţiune capacităţi pe gaze de aproximativ 2.280 de MW.
21:40
Lenovo își extinde ecosistemul de soluții inteligente pentru conferințe prin integrarea completă a ThinkSmart Computing cu sistemele Huddly # Economica.net
Grupul asiatic Lenovo a anunțat în cadrul ISE 2026 o nouă serie de soluții pentru conferințe, concepute pentru a face colaborarea între echipe mai inteligentă.
21:20
Șefa BCE Christine Lagarde minimalizează recenta aprieciere a euro și consideră că inflația este într-un loc bun # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, iar preşedinta BCE, Christine Lagarde, a minimalizat recenta apreciere a euro, şi a descris din nou inflaţia ca fiind "într-un loc bun", transmit Bloomberg şi Reuters, transmite Agerpres.
21:00
Numărul locurilor de muncă vacante în SUA, la cel mai scăzut nivel din septembrie 2020 # Economica.net
Numărul locurilor de muncă vacante din SUA a ajuns la cel mai scăzut nivel din septembrie 2020, un alt semn al problemelor de pe piaţa muncii, transmite AP, relatează Agerpres.
20:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi, iar rulajul total a depăşit 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro).
20:30
Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 2,2 miliarde de lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 2,233 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
20:20
Mai multe companii pândesc activele internaționale ale Lukoil, în ciuda acordului cu fondul american Carlyle – surse Reuters # Economica.net
Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului petrolier rus de săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului său către fondul american de private equity Carlyle, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
19:50
Răsturnare de situație pe piețele financiare. Aurul și argintul se prăbușesc. Când vor reîncepe creșterea și până unde # Economica.net
„Aurul se tranzacționează precum bitcoinul” a fost una dintre expresiile cel mai des auzite în ultimele săptămâni. O creștere abruptă, atipică, urmată de o scădere accentuată a prețului, au marcat finalul primei luni din 2026, arată directorul de trezorerie al Tavxe, Victor Dima.
19:40
Ministerul Finanțelor pune în dezbatere publică pachetul de relansare a economiei. Facilități pentru investitori și stimularea investițiilor strategice. Ce rol va avea BID # Economica.net
Ministerul Finanțelor a publicat azi în transparență un pachet legislativ ce vizează instituirea unor mecanisme de susținere a investițiilor strategice, menit să accelereze relansarea economică a României și modernizarea cadrul fiscal-bugetar, în acord cu politicile europene și naționale. Proiectul urmărește optimizarea cadrului de conformare a contribuabililor și mobilizarea resurselor financiare către sectoare cu valoare adăugată ridicată.
19:00
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Îi rog pe toți cei care au citit documentul privind plafonarea adaosului comercial la energie și gaze să îl igonre. A fost un exces de zel din partea unui coleg # Economica.net
Proiectul referitor la plafonarea adaosului comercial pentru activităţile de comercializare en-gros şi cele de furnizare energie electrică şi gaze naturale către consumatorii finali a fost o eroare materială, care ulterior a fost reparată, nu reprezintă un document de referinţă şi îi rog pe toţi cei care l-au citit să-l ignore, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:50
Volkswagen a depăşit anul trecut Tesla în privinţa vânzărilor de maşini complet electrice în Europa, conform datelor firmei de consultanţă JATO Dynamics publicate joi, o nouă lovitură pentru producătorul auto american, după ce grupul chinez BYD a devenit cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:30
Bogdan Ivan: Prețurile la gaze naturale nu vor crește în mod cert până pe 31 martie 2027. Va fi o plafonare în mai multe marje # Economica.net
Preţurile la gazele naturale nu vor creşte, în mod cert, până anul viitor, la 31 martie, va fi o plafonare în mai multe marje, până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, urmând să fie elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:20
FIFA anunță un număr record de transferuri în mercato de iarnă, suma totală a transferurilor fiind anul acesta mai mică decât în 2025 # Economica.net
Cu peste 5.900 de transferuri finalizate pe piaţa globală, mercato de iarnă a stabilit un record nou, însă sumele cheltuite sunt în scădere faţă de anul trecut, potrivit unui comunicat publicat joi de Federaţia internaţională de fotbal (FIFA), transmite AFP, relatează Agerpres.
18:00
Rusia spune că centrala nucleară de la Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, trebuie să rămână sub controlul său, dar se arată pregătită pentru o colaborare cu SUA # Economica.net
Rusia este pregătită pentru o cooperare internaţională în legătură cu centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), inclusiv cu SUA, a declarat joi şeful agenţiei nucleare ruse (Rosatom), Aleksei Lihacev, citat de Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.