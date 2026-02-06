Atentat sinucigaș cu bombă în capitala Pakistanului. Cel puțin 31 de oamemeni au murit în timp ce se rugau în moschee
StirileProtv.ro, 6 februarie 2026 16:00
Un sinucigaș cu bombă a distrus o moschee șiită aflată la periferia Islamabadului în timpul rugăciunilor de vineri, ucigând 31 de persoane și rănind cel puțin 169, au anunțat oficialii pakistanezi.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
16:20
Prădătorul de pe Roblox a împins-o la sinucidere, spune tatăl unei fete de 16 ani. Și-a scrijelit numele abuzatorului # StirileProtv.ro
Platforma de jocuri Roblox, utilizată de aproximativ 170.000 de copii sub 13 ani, este acuzată că facilitează contactul dintre prădători sexuali și minori, după ce o fată de 16 ani s-a sinucis.
16:20
Proiect de modificare a subvențiilor primite de partide. Un deputat vrea ca banii să nu mai fie folosiți „împotriva României” # StirileProtv.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a anunţat, vineri, că va depune în Parlament un proiect de lege pentru modificarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
16:20
Cherimoya, mărul cremos supranumit „fructul zeilor”. Are un gust surprinzător și un aspect bizar # StirileProtv.ro
Cherimoya, supranumită „fructul zeilor”, este un fruct exotic cu un aspect bizar, dar o pulpă incredibil de cremoasă și aromată. Originară din regiunile tropicale și subtropicale, această delicatesă naturală surprinde prin gust.
Acum 30 minute
16:00
16:00
Statul UE care livrează cele mai multe arme pentru Ucraina. A cheltuit până acum două miliarde de euro ca Rusia să nu triumfe # StirileProtv.ro
Ucraina a fost din nou anul trecut principalul destinatar al livrărilor de arme germane, urmată de două ţări scandinave membre ale NATO, Norvegia şi Suedia, au anunţat vineri autorităţile germane, informează AFP.
Acum 2 ore
15:10
Mai mulți angajați cu funcții de conducere din Primăria Sectorului 3 au fost înregistrați în timp ce vorbeau între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz, arată stenograme publicate de Agerpres.
15:10
Președintele FRF: „Starea medicală a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătăţit. Aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat” # StirileProtv.ro
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecționerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătățit și că, în zilele următoare, tehnicianul va fi externat.
14:30
Deținut de la Penitenciarul Giurgiu, dat în urmărire națională după ce nu s-a întors din întreruperea pedepsei # StirileProtv.ro
Un deținut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, nu a revenit în penitenciar după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei.
14:30
Scandal în Guvernul britanic. Lordul Peter Mandelson s-a oferit să-l ajute pe Jeffrey Epstein să obţină o viză pentru Rusia # StirileProtv.ro
Lordul Peter Mandelson i-a propus lui Jeffrey Epstein să-l ajute să obţină o viză rusească, pe care finanţistul pedofil plănuia să o folosească pentru a cunoaşte fete tinere la Moscova, sugerează documente publicate de către Guvernul SUA, afirmă BBC.
Acum 4 ore
14:20
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență # StirileProtv.ro
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu, în localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă, în urma unei decizii a instanţei, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
14:20
Un bărbat din Târgu Jiu a fost reținut după ce s-a dat drept avocat timp de trei ani și a păcălit mai multe persoane # StirileProtv.ro
Un bărbat de 66 de ani din Târgu Jiu a fost reținut după ce, timp de trei ani, ar fi păcălit mai multe persoane, pretinzând că este avocat.
14:10
Comisia Europeană: TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependenţă # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a constatat, vineri, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale prin modul în care creează dependență.
13:50
Apel al academicienilor către Parlament: Mandatele nelimitate la conducerea Academiei Române ar încălca spiritul democratic # StirileProtv.ro
49 de academicieni, cercetători și profesori universitari cer Parlamentului să nu adopte o lege care ar permite mandate nelimitate pentru președintele Academiei Române, avertizând că măsura ar încălca principiile democratice și spiritul instituției.
13:50
VIDEO. Regina Maxima a Țărilor de Jos a început pregătirea militară în armata olandeză. Anunțul oficial al Casei Regale # StirileProtv.ro
Armata olandeză are un nou voluntar de marcă, în contextul în care Țările de Jos încearcă să stimuleze recrutarea militară, pentru a combate temerile tot mai mari legate de pace și securitate în Europa.
13:50
Cinci români, arestați în Spania după zeci de jafuri comise în hoteluri și baruri. Prejudiciul se apropie de 400.000 € # StirileProtv.ro
Cinci români, membri ai unei bande de hoți, au fost arestați de autoritățile spaniole, după ce ar fi comis peste 80 de jafuri în lanț.
13:40
Lewis Capaldi vine pentru prima dată în România: artistul britanic, confirmat la UNTOLD 2026 # StirileProtv.ro
Untold aduce în premieră în România unul dintre cei mai de succes artiști ai ultimului deceniu.
13:30
Explozie într-un bloc din Dâmboviţa. 17 persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate # StirileProtv.ro
O explozie s-a produs, vineri, într-un apartament situat la parterul unui bloc din Titu, judeţul Dâmboviţa, deflagraţia nefiind urmată de incendiu.
13:10
Festivalul florilor de cireș din Japonia a fost anulat în 2026. Ce comportamente toxice și revoltătoare au avut turiștii # StirileProtv.ro
Autoritățile din orașul japonez Fujiyoshida au anunțat anularea festivalului anual al florilor de cireș din Parcul Arakurayama Sengen, un eveniment care a atras aproximativ 200.000 de vizitatori în fiecare an timp de un deceniu.
13:10
Biletele pentru Turcia – România, epuizate în 20 de secunde: record de interes pentru meciul de la Istanbul # StirileProtv.ro
FRF anunţă, vineri, că biletele pentru meciul dintre naţionala României şi selecţionata Turciei, din martie, de la Istanbul, s-au epuizat în doar 20 de secunde.
13:10
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este surprinzător # StirileProtv.ro
Maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitaţie de Primăria Municipiului Sibiu.
13:00
Donald Trump anunţă un miting de rugăciune, pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP, potrivit News.ro.
13:00
Studenții reclamă lipsa de dialog cu Ilie Bolojan, pe fondul unor posibile tăieri în învățământul superior # StirileProtv.ro
Reprezentanții studenților sunt nemulțumiți de faptul că premierul Ilie Bolojan nu a răspuns cererii de audiență, pe fondul posibilelor tăieri în învățământul superior.
12:40
Donald Trump a distribuit pe Truth Social un videoclip în care Barack și Michelle Obama au trupuri de maimuțe # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama şi soția sa, Michelle Obama, apar cu corpuri de maimuţe într-un montaj video publicat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa, Truth Social.
12:30
Surse: CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților # StirileProtv.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecinţele amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul CCR.
12:30
Testament în România 2026 – cum se redactează și cum este validat. Pași esențiali pentru moștenire și succesiune legală # StirileProtv.ro
Redactarea unui testament în România 2026 este esențială pentru a asigura că bunurile tale ajung exact la persoanele pe care le dorești și pentru a evita conflictele legate de moștenire și succesiune. Legislația actuală prevede reguli clare.
12:30
Consiliul Concurenței anchetează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă # StirileProtv.ro
Consiliul Concurenței anunță că a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.
Acum 6 ore
12:20
Tribunalul Constanţa a prelungit măsura arestului preventiv pentru primarul suspendat al Mangaliei cu încă 30 de zile # StirileProtv.ro
Tribunalul Constanța a analizat dacă se impune sau nu prelungirea măsurii arestului preventiv cu încă 30 de zile.
12:10
DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize # StirileProtv.ro
Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provoat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei după ce ar fi dispus construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură.
12:00
Mai multe sortimente de lapte praf pentru sugari, retrase de pe piață din cauza suspiciunilor de contaminare cu o toxină # StirileProtv.ro
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari, din cauza suspiciunii de contaminare cu o toxină periculoasă pentru sănătatea copiilor.
12:00
Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații # StirileProtv.ro
Peste 80% dintre contribuabilii care au interacționat cu chatbot-ul virtual al ANAF în prima săptămână de la lansare au solicitat informații despre depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
11:20
Serghei Lavrov: Ucraina trebuie să fie un stat neutru şi benign pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung # StirileProtv.ro
Ucraina trebuie să fie "un stat neutru şi benign" pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat joi publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat vineri de Xinhua.
11:20
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, reținută într-un dosar de omor în care sunt implicate alte două femei # StirileProtv.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost reținută vineri, la Sibiu, într-un dosar de omor.
11:20
Analiză: Aproximativ o treime din cazurile de demență sunt asociate cu boli care nu afectează creierul # StirileProtv.ro
Demenţa este considerată în mod tradiţional o consecinţă a bolilor care afectează direct creierul, însă date noi sugerează o perspectivă mai amplă și cumva neașteptată.
11:10
Tatăl copilului reținut de ICE, despre trauma detenției: „Are coșmaruri și se trezește plângând” # StirileProtv.ro
Adrián Alexander Conejo Arias a declarat pentru Telemundo că fiul său, Liam Conejo Ramos, „nu mai este același de când s-a întâmplat totul”. Tatăl și fiul s-au întors acum în Minnesota.
11:00
Opoziția față de SUA s-a înăsprit în Europa de Vest după amenințarea privind Groenlanda, arată un sondaj # StirileProtv.ro
Europenii din vestul continentului prețuiesc autonomia și valorile Europei mai mult decât legăturile transatlantice și nu sunt dispuși să le sacrifice pentru a-l mulțumi pe Donald Trump, potrivit unui sondaj, citat de The Guardian.
10:50
Momentul în care o benzinărie din Egipt este „înghițită” de un crater uriaș de 15 metri adâncime | VIDEO # StirileProtv.ro
O benzinărie din Egipt a fost „înghițită” de un crater de 15 metri adâncime, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Două persoane au fost prinse în interior.
10:30
Horoscop cu Mercur în Pești din 6 februarie 2026. Ce arată astrele despre intuiție, emoții și comunicare # StirileProtv.ro
Horoscopul intrării lui Mercur în Pești pe 6 februarie 2026 marchează o perioadă în care rațiunea face loc intuiției, iar dialogurile capătă o încărcătură emoțională mai mare.
Acum 8 ore
10:20
Momentul în care mai multe baloane provoacă o explozie într-un lift din India. Două persoane au suferit arsuri. VIDEO # StirileProtv.ro
Mai multe baloane au provocat o explozie violentă într-un lift al unui imobil din Mumbai, după ce au luat foc, relatează Hindustan Times.
10:20
Oficialii spun că un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator care a fugit, scrie BBC.
10:10
Mesajul lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume. „Cine a spus că banii nu aduc fericirea știa cu adevărat despre ce vorbea” # StirileProtv.ro
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a afirmat joi, într-un mesaj laconic distribuit pe rețeaua de socializare X, al cărei proprietar este, că „banii nu aduc fericirea”, informează AFP.
10:00
Jennifer Garner a dezvăluit că în trecut i-a mușcat o bucată din ureche unui coleg, pe platoul de filmare # StirileProtv.ro
Jennifer Garner a povestit un episod neobișnuit petrecut pe platoul de filmare al producției The Kingdom, în urmă cu aproape 20 de ani.
10:00
Un bărbat din Germania a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare # StirileProtv.ro
Un bărbat din Germania, de 28 de ani, este judecat după ce ar fi încercat să-și otrăvească fiica de doar 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare. Fetița a supraviețuit, iar procesul continuă la Tribunalul Regional Landshut.
10:00
Utilizatorii WhatsApp, puși în alertă maximă și îndemnați să schimbe imediat o setare # StirileProtv.ro
Utilizatorii WhatsApp ar face bine să urmeze cele mai recente recomandări și să modifice rapid o setare din aplicație.
09:40
Meta testează o reţea socială de tip TikTok, bazată exclusiv pe clipuri video generate de AI # StirileProtv.ro
Gigantul american Meta a început să testeze o aplicaţie dedicată unei reţele sociale în care utilizatorii pot posta numai conţinut video generat cu ajutor inteligenţei artificiale.
09:20
Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie - 1 martie. Perioada exactă, decisă de fiecare Inspectorat # StirileProtv.ro
Copiii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie - 1 martie, perioada fiind stabilită prin decizia fiecărui Inspectorat şcolar.
09:10
iLikeIT. Cheile și portofelul nu se mai pierd: cum funcționează dispozitivele de localizare care se conectează la telefon # StirileProtv.ro
Cheile, portofelul sau ghiozdanul nu se mai pot juca de-a v-ați ascunselea cu noi. Acestea pot fi găsite direct pe telefon, cu ajutorul unor dispozitive de localizare.
09:00
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: „Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria” # StirileProtv.ro
Bucureștiul intră în faliment dacă nu va avea, în acest an, un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, anunță noul primar general, liberalul Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat News.ro.
08:50
Noua metodă prin care escrocii te pot păcăli cu inteligența artificială. Clonează vocile celor dragi pentru a cere bani # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment important pentru cetățeni după ce a identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate.
08:30
Bruxelles-ul este acuzat că subminează democrația prin planurile de relaxare a standardelor de elaborare a legislației # StirileProtv.ro
Zeci de organizații ale societății civile și grupuri din industrie au avertizat Comisia Europeană că va submina democrația dacă va merge mai departe cu un plan de simplificare a procesului său de elaborare a legilor, scrie Politico.
08:30
Surse: Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 5 din Capitală. Ancheta vizează acte de corupţie din domeniul imobiliar # StirileProtv.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, vineri, percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală într-un dosar de trafic de influenţă, dare de mită, luare de mită şi fals intelect, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
