Guvernul de la Varșovia îl acuză pe ambasadorul SUA de „șantaj”, după ce diplomatul pro-Trump a amenințat cu retragerea trupelor americane din Polonia
HotNews.ro, 6 februarie 2026 16:00
Disputa dintre guvernul polonez și ambasadorul SUA Tom Rose a continuat vineri, cu un membru important al guvernului denunțând aparentele amenințări formulate de diplomatul american, scriu EFE și site-ul Polskie Radio. Ministrul polonez al Justiției,…
• • •
Acum 10 minute
16:10
ULTIMA ORĂ Statele Unite acuză China că a efectuat teste nucleare secrete și că a încercat să mascheze exploziile „pentru a-și ascunde activitățile față de lume” # HotNews.ro
Statele Unite au acuzat vineri China că ar fi efectuat cel puțin un test nuclear secret în 2020 și au cerut un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât…
Acum 30 minute
16:00
15:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina 2026 încep oficial astăzi/ Toate datele despre ceremonia de deschidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă găzduite de Milano-Cortina vor fi deschise oficial vineri la ora 21.00, printr-o ceremonie care va combina elemente ale celor doi co-organizatori, încercând să reflecte atât viața urbană, cât și pe cea…
15:50
OFICIAL Cine preia atribuțiile de primar la Sectorul 3 după ce DNA i-a interzis lui Robert Negoiță să se apropie de primărie # HotNews.ro
Având în vedere interdicția lui Robert Negoiță de a-și exercita atribuțiile de primar pentru o perioadă de 60 de zile, impusă de DNA, unul dintre cei doi viceprimar va prelua atribuțiile de primar pentru această…
Acum o oră
15:40
Prințesa moștenitoare a Norvegiei și-a cerut scuze regelui și reginei pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și-a cerut din nou scuze vineri pentru prietenia sa cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein, unul dintre mai multe scandaluri care au lovit monarhia țării nordice, transmite Reuters. „Îmi cer de…
15:30
Postul de televiziune va difuza din acest weekend un jurnal de știri la ora 13.00, relatează PaginadeMedia. Potrivit unui comunicat de presă al televiziunii, jurnalul va fi difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la…
Acum 2 ore
15:20
Ce a spus Cătălin Măruță în ultima emisiune la ProTV. Mesaj direct pentru telespectatori privind viitorul său # HotNews.ro
„La Măruță se termină în două ore, dar eu Măruță voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a spus Cătălin Măruță în debutul emisiunii de vineri, ultima pe care o realizează pentru ProTV. Într-un discurs de aproximativ…
15:00
Omul de afaceri Dan Șucu, avertisment pentru guvern: Relansarea economiei nu se face cu promisiuni”. Prima condiție, oprirea risipei banului public # HotNews.ro
Concordia anunță că o parte importantă din măsurile propuse pentru relansarea economică au fost preluate în programul Guvernului, dar avertizează că fără reforme rapide, pachetul riscă să rămână doar o promisiune. „Dacă Guvernul vrea relansare…
14:50
FIDELIS II, care se desfășoară începând de azi și până în 13 februarie vine cu dobânzi atractive la emisiunile în lei și la cele în euro. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18…
14:40
TikTok „creează dependență” în mod voit și forțează creierul utilizatorilor în „modul pilot automat” pentru a nu se opri din scroll, acuză Bruxelles-ul / Compania riscă o amendă uriașă # HotNews.ro
O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință…
Acum 4 ore
14:20
Cum înduri boala pe viață a propriului copil. „O singură dorință am: să trăiesc doar cu o zi mai puțin decât el”- mărturia cutremurătoare a unei mame # HotNews.ro
Cazul șocant al părinților din Australia care și-au ucis cei doi copii adolescenți cu autism, iar apoi s-au sinucis, a stârnit reacții puternice în rândul familiilor care au copii cu dizabilități severe. Părinții din Australia erau…
14:20
Ruina unui vis olimpic, în pragul JO de la Milano-Cortina. Foto-reportaj cu pista de bob de la Sinaia, care arată ca după război # HotNews.ro
În timp ce România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă, unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din țară zace abandonat,…
14:10
Ce au vorbit românii cu ANA, asistentul virtual al Fiscului. Cea mai frecventă întrebare # HotNews.ro
În prima săptămână de la lansarea chatbotul ANAF în Spațiul Privat Virtual (SPV), aproximativ 23.000 de contribuabili au avut întrebări pentru ANA, așa cum a fost botezat asistentul virtual. Peste 80% dintre cei care care…
14:10
Suedia înăsprește și mai mult condițiile pentru solicitanții de azil și anunță că le va limita libertatea de mișcare: „Acestea nu sunt închisori” # HotNews.ro
Guvernul de centru-dreapta al Suediei a anunțat vineri că intenționează să îi oblige pe toți solicitanții de azil să locuiască în centre de primire a migranților pe durata procesării dosarelor lor, într-o nouă înăsprire a…
13:40
Una dintre cele mai populare platforme online se va concentra pe căutarea bazată pe inteligență artificială # HotNews.ro
Platforma online Reddit se așteaptă ca motorul de căutare bazat pe AI să fie esențial pentru viitorul său și va perfecționa acest domeniu, pentru ca răspunsurile să fie mai complete, spune compania. Cunoscutul forum online…
13:30
Dr. Felix Dobrițoiu, medic chirurgie toracică, cu competențe în chirurgia robotică: „Nu am refuzat niciodată un pacient operabil” # HotNews.ro
Chirurgia realizată cu ajutorul roboților chirurgicali de înaltă precizie reprezintă cel mai modern și mai eficient tratament, mai ales în cazurile complexe. Dr. Felix Dobritoiu, medic specialist în Chirurgie toracică, cu competențe în chirurgia robotică…
13:30
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok din UK și atacuri informatice în SUA # HotNews.ro
Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații (GRU) din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost internat în spital la Moscova după ce a fost împușcat la Moscova, scriu The…
13:30
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire # HotNews.ro
Masina de protocol a primăriei Sibiu, folosită de Klaus Iohannis înainte să devină președintele României, va fi scoasă la licitație de o casă specializată din București. Maşina de protocol care a fost condusă de Iohannis,…
13:20
VIDEO Donald Trump, val de critici după ce a postat un clip AI cu soții Obama reprezentați ca maimuțe # HotNews.ro
Președintele SUA a distribuit joi seară, pe Truth Social, un clip realizat cu AI în care Barack și Michelle Obama sunt înfățișați ca maimuțe. Gestul lui Trump a fost calificat drept „josnic” de către vocile democratice…
13:00
DOCUMENT Premierul Bolojan, mesaj pentru șefa Curții Constituționale despre pensiile magistraților / Proiectul este blocat la CCR, după 4 amânări # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care îi spune că România depinde de decizia CCR din 11 februarie pentru a mai avea șanse să primească cele 231 de…
12:50
Stenograme. „N-a învățat nimic, îi dă înainte”. Un apropiat al lui Robert Negoiță spune, într-o discuție cu o angajată a Primăriei Sector 3, că l-a atenționat pe primar în legătură cu riscul de explozie pe drumurile făcute peste țevi de gaze # HotNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de abuz în serviciu. Din interceptări aflate la dosarul DNA, obținute de Antena 3 și G4Media, reiese că un…
12:40
Acuzațiile oficiale ale DNA împotriva lui Robert Negoiță: lucrări ilegale peste țevi de gaz pe mai multe străzi / „A provocat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor” # HotNews.ro
DNA a anunțat oficial acuzațiile împotriva lui Robert Negoiță, pus sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicția de a-și exercita funcția în această perioadă. Negoiță este acuzat că a dispus ilegal lucrări de…
Acum 6 ore
12:20
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră pe firul tranzacției Lukoil și negociază să îi cumpere activele, în pofida înțelegerii anunțate # HotNews.ro
Chevron și cel puțin încă o companie concurează să cumpere activele globale ale Lukoil, în pofida acordului inițial încheiat săptămâna trecută de gigantul energetic rusesc în vederea vânzării către fondul american de investiții Carlyle, au…
12:10
EGLD de 3 dolari și ceva. Criptomoneda românilor de la MultiversX a scăzut odată cu Bitcoin. Beni: „Piețele au fost absolut brutale” # HotNews.ro
Criptomoneda românilor de la MultiversX (EGLD) a scăzut, vineri, până la un preț minim de 3 dolari și 76 de cenți, cel mai mic nivel (ATL) înregistrat vreodată pe platforma CoinMarketCap, evoluția fiind în tendințele…
12:10
FOTO VIDEO „Nu vrem oameni influențați de Lia Savonea”. Protest în fața Ministerului Justiției, cu 3 zile înainte de finalizarea înscrierilor la concursul de șefi ai Parchetelor # HotNews.ro
Organizațiile Declic, Corpuția Ucide și Inițiativa România au organizat un flashmob, vineri, în fața Ministerului Justiției, pentru a atrage atenția autorităților că noii șefi ai DNA și DIICOT trebuie să fie oameni „competenți, independenți și…
11:50
Robert Negoiță, primul mesaj după ce procurorii i-au suspendat mandatul de primar: „Vom regla lucrurile acestea în instanță” # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat de o anchetă DNA pentru fapte de corupţie, a sugerat vineri dimineață, într-un live făcut pe Facebook, că o să atace decizia DNA, care i-a impus control judiciar și…
11:40
De ce este Donald Trump mai tentat acum decât oricând să atace Iranul? Dilemele dificile ale președintelui SUA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump pare să dezvolte tot mai mult gustul pentru folosirea forței militare, în condițiile în care în primul său an de la revenirea la Casa Albă a ordonat o operațiune armată pentru…
11:30
Cel mai mare ONG pentru drepurile copilului din România, mesaj ferm în dezbaterea privind accesul copiilor la rețelele sociale # HotNews.ro
La două zile după ce premierul Ilie Bolojan a respins ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, pe motiv că ar fi „greu de pus în practică”, cel mai mare ONG pentru drepurile copilului din…
11:30
După ce a redus drastic fondurile USAID, administrația Trump va finanța organizații din Europa aliniate mișcării MAGA # HotNews.ro
Finanțările acordate de Departamentul de Stat pentru promovarea „valorilor americane” fac ecoul strategiei de securitate a SUA și sunt în același timp parte a sărbătorilor dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor…
11:20
Noile criterii de risc fiscal, inactivare și dizolvare ale ANAF. „Dacă vorbești frumos, poate iei o amendă de 15.000 lei. Dacă nu, maximul de 200.000 lei”, spune un consultant # HotNews.ro
Modificările fiscale introduse anul trecut în decembrie și intrate în vigoare în 2026, luate în ideea de a curăța mediul de afaceri, pot să nască monștri birocratici, care vor afecta în egală măsură atât contribuabilii,…
11:20
Spania atrage muncitorii străini respinși de România. „E ca și cum ai avea o mașină bună în curte, dar fără plăcuțe. În loc să o înmatriculezi, o dai la fier vechi” # HotNews.ro
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, într-un context în care legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii. În timp ce Spania anunță măsuri de legalizare…
11:20
În această lună, atât alocațiile pentru copii, cât și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme decât de obicei, scrie site-ul Totuldespremame.ro. Mai precis, astăzi. Pentru că în luna februarie ziua obișnuită de plată, respectiv…
11:10
Ipoteză în cazul unei familii găsite fără viață: părinții ar fi ucis copiii (ambii cu autism), iar apoi s-au sinucis. Cazul a șocat un continent întreg # HotNews.ro
Un cuplu și cei doi fii adolescenți — ambii diagnosticați cu autism sever — au fost găsiți fără viață, pe 30 ianuarie, în casa lor din Mosman Park, Australia de Vest. Cazul a șocat întreaga…
11:10
Investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA. Ce verifică Consiliul Concurenței s # HotNews.ro
Autoritatea de concurență a anunțat că investighează dacă „anumite comportamente” ale CFR, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca efect…
11:00
Cine este Iulian Cârlogea, unul dintre cei vizați de perchezițiile DNA de la Primăria Sectorului 5 # HotNews.ro
Perchezițiile făcute vineri de procurorii anticorupție la Primăria Sectorului 5 vizează mai mulți angajați ai instituției, printre care și city managerul Iulian Cârlogea, conform surselor HotNews. Dosarul se referă la fapte de corupție în domeniul…
11:00
FOTO Un fenomen periculos ține avioanele la sol pe un aeroport aglomerat din Europa. Zeci de zboruri au fost anulate # HotNews.ro
Niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza începând de vineri dimineață, după ce ploaia înghețată și fenomenul „black ice” („gheaţă neagră”) au paralizat complet Aeroportul Internațional Berlin Brandenburg (BER), transformând pistele într-un patinoar…
10:50
Vreți copii care să se descurce în era AI? Nu le inhibați curiozitatea. Sfaturi și trucuri pentru părinți # HotNews.ro
Inteligența artificială poate rezolva probleme, genera texte și analiza date într-un ritm imposibil pentru oameni. Dar există un mod de a învăța și de a gândi pe care nu îl poate replica. Ce competențe devin…
10:30
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat # HotNews.ro
Un înalt oficial militar rus, generalul-locotenent Vladimir Alexeiev, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri la Moscova, potrivit anchetatorilor, citați de presa de stat, scrie Reuters. Vladimir Alekseev a…
Acum 8 ore
10:20
Primarul General, Ciprian Ciucu, a anunțat deschiderea unor negocieri cu Ministerul Finanțelor și liderii coaliției de guvernare pentru a evita intrarea Municipiului București în incapacitate de plată. „Îmi bat capul acum cu Ministerul Finanţelor şi…
10:20
„Să ne luăm soldații și echipamentele?”. Ambasadorul SUA, în conflict cu guvernarea Poloniei, în apărarea lui Trump. Premierul Tusk îi ceruse să nu dea lecții Varșoviei # HotNews.ro
Un schimb de replici postate joi seară online a ridicat tensiunea dintre Tom Rose, ambasadorul SUA la Varșovia, și politicienii aflați la guvernare. Declanșatorul: decizia președintelui parlamentului de a nu susține nominalizarea lui Donald Trump…
09:50
Răsturnare de situație în cazul profesorului acuzat că a sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii # HotNews.ro
Inițial, cadrul didactic a fost plasat pe 1 februarie în arest la domiciliu de către Judecătoria Câmpulung.
09:30
Cei mai buni specialiști în investiții îți spun cifrele pe care să-ți faci bugetul pe 2026, care sunt riscurile și la ce te poți aștepta în acest an # HotNews.ro
Economia României intră în 2026 cu o combinație rară de creștere anemică, inflație încă ridicată și risc politic în creștere – un cocktail mai degrabă de gestionat decât de celebrat. Pentru un investitor sau un…
09:20
Măsură de ultimă oră luată de Estonia la graniță: „Deoarece Rusia se comportă uneori irațional” # HotNews.ro
Stat membru UE și NATO, Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la frontiera cu Rusia, începând cu 24 februarie, din motive de securitate, anunță guvernul de la Tallinn, potrivit dpa, citată de…
09:10
Laureatul Nobel Vernon Lomax Smith, Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din București # HotNews.ro
Academia de Studii Economice din București a adăugat un nou nume de prestigiu în galeria personalităților onorate cu titlul de Doctor Honoris Causa. Profesorul Vernon Lomax Smith, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, a primit…
09:10
Actrița dintr-un serial de referință al Netflix spune că a renunțat complet la cafeină din cauza unei probleme medicale avute după o călătorie # HotNews.ro
Actrița britanică Claire Foy afirmă că, în pofida programului adesea lung de pe platourile de filmare din cauza căruia a ajuns să bea până la 17 cești de ceai și cafea pe zi, a reușit…
08:40
După amenințările reciproce și trimiterea unei „armada masive” în Orientul Mijociu, SUA și Iranul încearcă azi și cartea diplomației. Ce vizează negocierile și care sunt „liniile roșii” # HotNews.ro
Înalți oficiali americani și iranieni sunt așteptați să se întâlnească vineri în Oman pentru discuții directe, în contextul unei crize care a stârnit temeri privind o confruntare militară între cele două țări, scrie BBC. Negocierile…
08:30
Procurorii DNA fac în această dimineaţă percheziţii la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind modul de eliberare a autorizațiilor pentru construcția de blocuri noi, au declarat surse judiciare pentru HotNews. Sunt vizate fapte de corupție…
08:30
România vs Polonia: de ce un investitor alege Varșovia pentru siguranță și Bucureștiul pentru randament # HotNews.ro
„Investitorii se uită foarte pragmatic atunci când vine vorba de a investi și am observat în practică faptul că o țară cu care suntem în reală competiție este Polonia. Și sunt foarte multe investiții care…
Acum 12 ore
08:10
„Atac” la suveranitatea Uniunii Europene, denunță un membru CNA după raportul din Congresul SUA despre „cenzura” din UE # HotNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei juridice din cadrul Congresului SUA, conform căruia Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale UE și exercită presiuni asupra platformelor de socializare pentru a cenzura…
07:50
VIDEO Imagini cu primul schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina după 5 luni: 314 persoane eliberate în urma negocierilor de la Abu Dhabi # HotNews.ro
După cinci luni de blocaj, Rusia și Ucraina au eliberat 314 prizonieri joi, în urma negocierilor de la Abu Dhabi coordonate de emisarul american Steve Witkoff. Părțile au convenit reluarea discuțiilor pentru încetarea conflictului, potrivit Reuters.…
