Dan Șucu, unul dintre cei mai influenți antreprenori români: Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize
G4Media, 6 februarie 2026 16:00
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, a declarat vineri că în multe sectoare de activitate economică se simt „mugurii unei crize”, generată de cheltuirea „nejudicioasă” a banului public şi de birocratizarea excesivă. Potrivit acestuia, kurzarbeit (o măsură care permite companiilor să reducă programul de lucru al angajaţilor, pentru a evita concedierile) ar împiedica o creştere […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
16:20
O societate elenă vrea să încheie un acord pe 20 de ani pentru GNL americane / România este printre potenţialii cumpărători / Europa se pregătește de oprirea importurilor de gaze rusești până la finalul lui 2027 # G4Media
Atlantic Sea LNG Trade, o societate mixtă înfiinţată de furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii Aktor, este în negocieri pentru a-şi asigura anual până la 15 miliarde metri cubi (bcm) de gaze naturale lichefiate (GNL) americane, timp de 20 de ani, pentru a le livra către Europa de Sud, a declarat şeful […] © G4Media.ro.
16:20
Statele Unite acuză China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear şi că a efectuat teste secrete # G4Media
Statele Unite au acuzat vineri China de o „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare şi de urmărirea obţinerii unui arsenal comparabil cu cel american sau rus, precum şi de efectuarea unor teste nucleare secrete, potrivit agenţiilor de știri Reuters şi EFE. „Această acumulare este opacă şi nu este supusă niciunei limitări de control al […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
16:10
Suedia îi va obliga pe solicitanţi de azil să locuiască în centre, într-o nouă înăsprire a regulilor privind imigraţia # G4Media
Guvernul de centru-dreapta al Suediei a anunţat vineri că intenţionează să-i oblige pe toţi solicitanţii de azil să locuiască în centre de primire a migranţilor în timp ce cazurile lor sunt procesate, într-o nouă înăsprire a reglementărilor privind imigraţia, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Oamenii vor trebui să dovedească faptul că s-au […] © G4Media.ro.
16:10
Judecătorii din Ungaria refuză să aplice un decret al lui Viktor Orban pentru a împiedica procesele împotriva unei taxe contestate # G4Media
Un decret al prim-ministrului ungar Viktor Orban care le cerea tribunalelor din ţară să pună capăt tuturor procedurilor împotriva unei taxe municipale contestate se confruntă cu rezistenţa judecătorilor, relatează vineri media locale, transmite Agerpres. Decretul, publicat marţi seară în baza puterilor excepţionale pe care şi le-a arogat în 2022 şeful guvernului naţionalist în urma invadării […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:00
Dan Șucu, unul dintre cei mai influenți antreprenori români: Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize # G4Media
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, a declarat vineri că în multe sectoare de activitate economică se simt „mugurii unei crize”, generată de cheltuirea „nejudicioasă” a banului public şi de birocratizarea excesivă. Potrivit acestuia, kurzarbeit (o măsură care permite companiilor să reducă programul de lucru al angajaţilor, pentru a evita concedierile) ar împiedica o creştere […] © G4Media.ro.
15:50
Etapa de audiţii ale semifinaliştilor care vor concura pentru un loc în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 se va desfăşura între 9 şi 11 februarie, 68 de piese urmând să intre în competiţie. Luni se va da startul etapei de audiţii ale semifinaliştilor, în Studioul 3 al Televiziunii Naţionale, etapă care se va desfăşura timp […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:40
Moscova devine mai periculoasă pentru generalii ruși decât linia frontului / Ce se știe despre generalul KGB Alekseev, rănit grav vineri în capitala Rusiei # G4Media
Moscova pare să devină mai periculoasă pentru generalii ruși decât liniile frontului din Ucraina. Majoritatea liderilor militari ruși uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina au fost omorâți în primii doi ani ai conflictului, când liniile frontului se schimbau rapid și situația rămânea dificil de prevăzut, scrie BBC. După ce linia frontului a devenit relativ […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:20
Problemele lui Jonas Vingegaard continuă: Dublul câștigător al Marei Bucle nu este apt pentru Turul UAE # G4Media
Inițial așteptat să se reîntoarcă la Turul UAE, Jonas Vingegaard mai amână încă o dată revenirea sa în ciclismul pe șosea, oportunitate pentru Remco Evenepoel și Isaac Del Toro să preia cârmele conducerii competiției. Într-un comunicat publicat vineri, echipa sa, Visma–Lease a Bike, precizează că „o căzătură recentă urmată de o boală a modificat planul”. […] © G4Media.ro.
15:10
Statinele, medicamente administrate pentru scăderea colesterolului, nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, potrivit unui nou studiu # G4Media
Statinele, medicamente administrate pentru scăderea colesterolului, nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite în prospectele din ambalajele lor, potrivit unei ample analize a unor studii clinice anterioare, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Pentru cei mai mulţi dintre oameni, beneficiile statinelor depăşesc cu mult riscurile, a declarat într-un comunicat coordonatoarea studiului, […] © G4Media.ro.
15:00
Proiectul pentru construcția unei autobaze în zona unui șantier arheologic imens din Alba Iulia continuă / Consilierii locali au votat o hotărâre pentru obținerea finanțării / Vestigii bine conservate ale vechiului oraș roman, descoperite pe terenul destinat proiectului # G4Media
Proiectul construcției unei autobaze în Alba Iulia, în zona unui șantier arheologic uriaș de epocă romană, continuă, cel puțin deocamdată. După dezbateri aprinse, consilierii locali au aprobat, vineri, o hotărâre care permite administrației locale să depună un proiect de finanțare europeană exact pentru acest lucru. Cercetările arheologice pe terenul pe care ar urma să fie […] © G4Media.ro.
15:00
Un atentat sinucigaș în timpul rugăciunilor de vineri într-o moschee șiită din Islamabad, capitala Pakistanului, a făcut cel puțin 31 de morți și 169 de răniți, potrivit unui nou bilanț al autorităților, transmite agenția Reuters. „Bilanțul uman al exploziei s-a agravat. În total, 31 de persoane și-au pierdut viața. Numărul răniților transportați la spitale a […] © G4Media.ro.
15:00
Declic și Funky Citizens cer coaliției de guvernare să modifice Legile Justiției odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2026 # G4Media
Comunitatea Declic și Funky Citizens solicită partidelor din coaliție să prioritizeze reforma Justiției și să adopte modificările legilor Justiției odată cu aprobarea bugetului țării pentru anul 2026. Potrivit unui comunicat al celor două organizații, demersul vine în contextul în care coaliția de guvernare și-a asumat public reforma justiției, însă până acum nu a avut loc […] © G4Media.ro.
14:40
Elev din Predeal, împușcat în cap, la școală, cu un pistol airsoft / Mesaj anonim pe aplicația „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” / Inspectoratul Școlar Județean Brașov confirmă incidentul # G4Media
Probleme grave de conduită profesorală, posibile abuzuri asupra elevilor și lipsa de reacție a conducerii unității școlare la o școală din Predeal, județul Brașov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Toate acestea sunt reclamate de către un elev de 17 ani. El a trimis un mesaj anonim, online, în cadrul campaniei naționale […] © G4Media.ro.
14:40
Medicul Eugenia Bratu, Institutul de Sănătate Publică: Telefonul poate fi un drog pentru copii și cu bună știință noi nu am da un drog copilului. E foarte mică distanța dintre o utilizare corectă și una dezastruoasă pentru sănătate # G4Media
Copiii și adolescenții din România petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, iar utilizarea excesivă este asociată cu apariția anxietății, depresiei, tulburărilor de somn și a problemelor de atenție, arată studiile citate de dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef Secție Promovarea Sănătății în cadrul INSP, la RFI România în emisiunea Sănătatea […] © G4Media.ro.
14:30
Bernard Blistène, nume de referință în lumea artei globale, curator internațional și Director Onorific al Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou Paris (pe care l-a condus între 2013 și 2021), este curatorul retrospectivei Ștefan Bertalan la MARe/Muzeul de Artă Recentă (Parteneriat) # G4Media
Începând cu 6 februarie, MARe/Muzeul de Artă Recentă prezintă o expoziție eveniment pentru capitala României. „Ștefan Bertalan. În ritmul lumii – O retrospectivă” este curatoriată de Bernard Blistène, recunoscut drept una dintre cele mai influente 25 de figuri din lumea artistică globală. Prezența lui Blistène la București validează relevanța internațională a scenei locale de artă […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:20
Liderul opoziției din Ungaria îl acuză pe Viktor Orban că imită “schema Georgescu” pe TikTok / Magyar Peter: Partidul Fidesz, sprijinit de Rusia, “inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială” # G4Media
Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, a acuzat joi partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, că desfășoară o campanie de dezinformare pe TikTok “identică” cu cea folosită de candidatul pro-rus Călin Georgescu în timpul alegerile anulate din 2024. Magyar este liderul partidului de centru-dreapta Tisza, al cărui mesaj pro-european și ascensiune rapidă în sondajele […] © G4Media.ro.
14:20
Ce afecțiuni pot fi incluse în îngrijirile paliative la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
De îngrijiri paliative au nevoie pacienții cu boli cronice progresive sau incurabile, care reprezintă un risc pentru viață. În această categorie de patologii se înscriu cancerul, bolile avansate de inimă, insuficiența renală, ori afecțiuni grave precum accidentul vascular cerebral, demența, boala Parkinson. Acești pacienți au nevoi speciale, ce nu pot fi asigurate la domiciliu, oricât […] © G4Media.ro.
14:10
Secția pentru judecători a CSM, după ce procurorii au acuzat că li s-a restricționat accesul la ECRIS-ul instanțelor: Vor avea acces prin intermediul Dosarului Electronic Național # G4Media
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii susțin că, în prezent, dintr-un total de 242 de instanțe, în 101 dintre acestea există conturi create pentru accesul procurorilor la programul Ecris. „Programul Ecris este o aplicație pentru managementul fluxurilor de documente din instanțe, destinat exclusiv organizării activității judecătorilor si grefierilor. În esență, prin accesul la sistemul Ecris […] © G4Media.ro.
14:10
Ministrul justiţiei polonez, Waldemar Zurek, a denunţat vineri drept „şantaj” declaraţiile ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose, care a ameninţat cu retragerea trupelor americane staţionate în Polonia, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. În declaraţii acordate televiziunii de stat poloneze, Zurek a numit atitudinea diplomatului american „complet frivolă” şi a afirmat că Polonia […] © G4Media.ro.
13:50
Cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei, trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat / Anterior a tras și spre agenții de pază ai aceluiași local ca să se răzbune pe aceștia # G4Media
Un cetățean turc și alți trei complici au fost trimiși în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru tentativă de omor calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice și complicitate la comiterea infracțiunilor amintite, precum și pentru favorizarea făptuitorului și trecerea frauduloasă […] © G4Media.ro.
13:20
Ioan Aurel Pop și alți 48 de academicieni cer Parlamentului să ignore proiectul de lege inițiat de Daniel Fenechiu care elimină limita de mandate de președinte al Academiei Române și dă cale liberă pentru tunuri imobiliare cu proprietățile instituției # G4Media
Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și alți 48 de academicieni au cerut vineri Parlamentului printr-o scrisoare deschisă să ignore proiectul de lege inițiat de Daniel Fenechiu care elimină limita de mandate de președinte al Academiei Române și dă cale liberă pentru tunuri imobiliare cu proprietățile instituției. Cei 49 de membri ai Academiei Române susțin […] © G4Media.ro.
13:20
Franța acuză Rusia de manipulare / Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein # G4Media
Autoritățile franceze au detectat o amplă operațiune de dezinformare rusă, denumită „Storm-1516”, care încearcă să creeze impresia unei legături între președintele Emmanuel Macron și controversatul dosar Jeffrey Epstein, potrivit BFMTV, care citează surse guvernamentale, scrie Mediafax. Aceasta reprezintă o acțiune de interferență menită să manipuleze opinia publică franceză și internațională. Conform sursei citate, numele lui […] © G4Media.ro.
13:20
Trump distribuie un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe # G4Media
Fostul președinte american Barack Obama și soția sa Michelle sunt reprezentați ca maimuțe într-un montaj video conspiraționist postat joi seara de președintele Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth, dedicat alegerilor prezidențiale din 2020, scrie Le Figaro. Videoclipul, de puțin peste un minut, prezintă prezumtive dovezi de fraudă electorală. Chiar înainte de sfârșitul postării, timp […] © G4Media.ro.
13:20
Comisia Europeană acuză TikTok că produce dependență și amenință compania chineză cu o amendă de 6% din cifra de afaceri la nivel mondial dacă nu își schimbă algoritmul # G4Media
Comisia Europeană arată într-o concluzie preliminară că TikTok ”creează dependență”, încâlcând astfel legislația UE. Comisia a cerut companiei chineze să își schimbe algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european. Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Aceasta include funcții precum scroll infinit, […] © G4Media.ro.
13:10
Explozie într-un bloc din localitatea dâmbovițeană Titu / 17 persoane au fost evacuate din clădire # G4Media
O explozie neurmată de incendiu a avut loc, vineri, într-un bloc din localitatea Titu, iar 17 persoane au fost evacuate din clădire, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până […] © G4Media.ro.
13:10
STUDIU Mașinile electrice încep să lase urme: Nu pe asfalt, ci în calitatea aerului / Ce dezvăluie măsurătorile dintr-o zonă cu pondere ridicată de vehicule cu emisii zero # G4Media
Adoptarea vehiculelor electrice în California este asociată cu reduceri măsurabile ale poluării aerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Keck School of Medicine of USC. Analiza arată că, între 2019 și 2023, cartierele care au înregistrat creșteri ale numărului de vehicule cu emisii zero (ZEV) au beneficiat de scăderi ale nivelurilor de dioxid […] © G4Media.ro.
13:00
Cu cât o regiune din Rusia este mai săracă, cu atât rata mortalității în război este mai mare / De ce încearcă Kremlinul să țină „povara pierderilor” cât mai departe posibil de Moscova, Sankt Petersburg și Caucazul de Nord / Numărul real al soldaților ruși morți ar putea depăși 400.000 # G4Media
BBC, împreună cu Mediazona și o echipă de voluntari, a identificat numele a 173.477 de soldați ruși uciși în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Distribuția morților pe regiuni relevă, în general, un tipar: cu cât nivelul de sărăcie este mai ridicat, cu atât rata victimelor este mai mare. „Bănuiesc că numărul persoanelor care […] © G4Media.ro.
13:00
Christian Horner a declarat că ar fi interesat să revină în Formula 1, dar cu o condiție cheie – să fie o echipă pe care o consideră capabilă de succes. Horner a ocupat funcția de team principal la Red Bull timp de 20 de ani, înainte de a fi înlăturat din post la scurt timp […] © G4Media.ro.
12:50
VIDEO Fosta vilă a lui Ceaușescu din centrul Timișoarei revine în administrarea Consiliului Județean Timiș după 20 de ani / ”Vila Internațional” a fost a unei societăți unde Ovidiu Tender avea 55% # G4Media
Consilierii județeni timișeni au aprobat readucerea Vilei Internațional, imobilul de protocol din zona centrală care era folosită și ca reședință a cuplului Ceaușescu atunci când sosea la Timișoara, în administrarea CJT, anunță De Bant. Societatea Intercenter, unde Consiliul Județean Timiș deținea 45% din acțiuni, în timp ce omul de afaceri Ovidiu Tender 55% va fi […] © G4Media.ro.
12:40
VIDEO Moda buncărelor! De ce milionarii își sapă viitorul sub pământ (și cu ce ne pregătim noi, restul) # G4Media
Pentru unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei, „planul B” nu mai înseamnă doar investiții și polițe de asigurare. Înseamnă beton, oțel, filtre de aer și metri buni de pământ deasupra capului. Dar hai să fim serioși: noi nu suntem miliardari. Ce facem dacă vine o iarnă grea, o pană de curent majoră, o […] © G4Media.ro.
12:40
Liga saudită răspunde protestelor lui Cristiano Ronaldo: „Nicio persoană, oricât de semnificativă, nu ia decizii dincolo de propriu club” # G4Media
Scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Saudi Pro League continuă, întrucât starul portughez își continuă greva individuală alimentată de nemulțumirea privind tratamentul financiar diferit al Fondului Public de Investiții. Oficialii din SPL și-au pierdut răbdarea și i-au răspuns lui Ronaldo printr-un comunicat publicat joi seară. CR7 vrea să își continue protestul individual lipsind și de la […] © G4Media.ro.
12:30
Premierul Bolojan a trimis la CCR o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților va duce la pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a trimis vineri la Curtea Constituțională (CCR) o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților poate duce la pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR. Informația a fost confirmată pentru G4Media de biroul de presă al guvernului. Șeful guvernului anunțase miercuri într-o conferință de presă că urma […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:20
Un bărbat de 66 de ani, din Târgu Jiu, care se dădea drept avocat şi încasa sume cuprinse între 350 de euro şi 3.500 de lei, a fost reţinut de poliţişti, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu, transmite Agerpres. Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului […] © G4Media.ro.
12:20
Partidul Franța Nesupusă (LFI) este acum clasificat ca partid de extremă stânga de către ministerul de interne de la Paris. Liderul Jean-Luc Mélenchon: “Decizie de republică bananieră” # G4Media
LFI este acum clasificat ca partid de extremă stânga de către ministerul de interne, într-o circulară făcută publică marți. Până acum, membrii partidului erau clasificați ca fiind de stânga, dar acum trec în tabăra extremei stângi, alături de Lutte ouvrière (LO) sau Noul Partid Aanticapitalist (NPA), de exemplu, relatează RMC. Este o premieră, deoarece până […] © G4Media.ro.
12:20
O instanţă din Polonia a ordonat arestarea preventivă a unui fost ministru fugit în Ungaria # G4Media
Un tribunal din Varşovia a ordonat arestarea preventivă a fostului ministru al justiţiei din guvernul naţionalist condus de partidul Lege şi Justiţie (PiS), Zbigniew Ziobro, care se confruntă cu acuzaţii de corupţie în ţara sa şi a primit azil politic în Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, relatează AFP preluată de Agerpres. Această decizie deschide […] © G4Media.ro.
12:20
Premieră în România: se lansează primul broker digital de asigurări pentru IMM-uri, SIGUU.RO (P) # G4Media
Trei minute. Atât durează să obții o poliță de asigurare prin Siguu.ro, menită să protejeze atât afacerea, cât și siguranța financiară a familiilor celor care o conduc, în fața oricărui dezastru. Lansarea acestei soluții digitale inovatoare, rapidă și ușor de utilizat, marchează un pas important în digitalizarea pieței de asigurări și reprezintă o premieră regională: […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO Protest al organizației Declic la Ministerul Justiției în plină procedură de numire a noilor procurori-șefi: ”Justiția capturată. Așa nu se mai poate, vrem nume nepătate” # G4Media
Activiști ai organizației civice Declic au protestat vineri la Ministerul Justiției în plină procedură de numire a noilor procurori șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. Activiștii au cerut înlocuirea actualilor șefi Marius Voineag și Alex Florența. ”Justiția capturată. Așa nu se mai poate, vrem integritate, vrem nume nepătate”, au scandat activiștii Declic. Protestul l-a […] © G4Media.ro.
12:00
Aliații europeni ai SUA au făcut mai multe concesii față de SUA în ceea ce privește Groenlanda decât recunosc public, a afirmat vicepreședintele JD Vance, citat de BBC. „Cu siguranță am obținut mult mai mult decât aveam inițial”, a declarat Vance într-un interviu acordat emisiunii Megyn Kelly Show. El a sugerat că „cadrul unui acord […] © G4Media.ro.
12:00
Organizația Salvaţi Copiii recomandă interdicţia totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani # G4Media
Organizaţia Salvaţi Copiii România recomandă interzicerea totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani şi permiterea accesului pentru cei cu vârste între 13 şi 15 ani doar cu acordul explicit al părinţilor. De asemenea, organizaţia solicită sancţiuni „reale” pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, […] © G4Media.ro.
12:00
Cine este Roberto Vannacci, noul ghimpe radical din coasta Giorgiei Meloni , admirator al lui Mussolini și Putin / De ce partidul său de extremă dreaptă Futuro Nazionale o încurcă pe șefa executivului italian # G4Media
Europarlamentarul italian Roberto Vannacci a trântit, marți, ușa Ligii pentru a-și înființa propriul partid, punând astfel capăt unor săptămâni de tensiuni interne, relatează L’Express, citată de Rador Radio România. Există ceva în dreapta extremei drepte? Roberto Vannacci este convins că există. Europarlamentarul, care proclamă acest lucru de luni de zile, a făcut în sfârșit pasul […] © G4Media.ro.
12:00
Danemarca, parţial paralizată din cauza ninsorilor abundente / Transporturi publice oprite, şcoli închise şi curse aeriene anulate # G4Media
Transporturi publice oprite, şcoli închise şi curse aeriene anulate: Danemarca a fost paralizată parţial vineri din cauza ninsorilor abundente care au căzut în majoritatea zonelor ţării, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Institutul Danez de Meteorologie (DMI) a emis o avertizare de ninsori pentru estul ţării, unde se află şi capitala Copenhaga, precum […] © G4Media.ro.
11:50
”Am făcut sex într-un hotel chinezesc, apoi am descoperit că am fost difuzați către mii de oameni” / Experiența terifiantă relatată de un cuplu pentru BBC / Fenomenul camerelor ascunse a luat o asemenea amploare încât unii chinezi montează corturi în camerele de hotel # G4Media
Într-o noapte din 2023, Eric naviga pe un canal de socializare pe care îl folosea în mod regulat pentru a viziona materiale pornografice. La câteva secunde după începerea unui videoclip, a înghețat. Și-a dat seama că cuplul pe care îl privea – intrând în cameră, punând jos bagajele și, mai târziu, făcând sex – era […] © G4Media.ro.
11:50
OFICIAL Robert Negoiță are termen zece zile să achite cauțiunea de 800.000 de lei, pentru a fi cercetat în libertate, sub control judiciar / Are interdicție de a merge la sediul Primăriei Sector 3 și de a-și exercita atribuțiile de primar # G4Media
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, într-un comunicat de presă că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, are termen zece zile să achite cauțiunea de 800.000 de lei, pentru a fi cercetat în libertate, sub control judiciar. Totodată, procurorii i-au impus lui Robert Negoiță interdicția de a merge la sediul Primăriei Sector 3 și de […] © G4Media.ro.
11:40
Șeful inspectoratului școlar Constanța, Sorin Mihai, și-a dat demisia, după 6 ani la conducerea ISJ. PNL Constanța anunță că va propune un nume pentru funcție # G4Media
Șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, Sorin Mihai, și-a dat demisia din funcție, fără a preciza motivele deciziei, potrivit Info Sud-Est. Secretarul de stat Sorin Ion a confirmat pentru Europa FM că recent Corpul de Control al Ministerului Educației a descins la ISJ Constanța. Raportul nu este încă finalizat. „Astăzi, 5 februarie 2026, mi-am înaintat demisia […] © G4Media.ro.
11:40
Un al doilea val de furie populară în Iran după ce regimul criminal a ucis zeci de mii de protestatari # G4Media
Un nou val de furie populară se ridică în Iran, pe măsură ce oamenii, revoltați de uciderea în masă a protestatarilor luna trecută, își manifestă antipatia față de regim în ciuda riscurilor unei represiuni continue, transmite Wall Street Journal. Familiile aflate în doliu strigă sloganuri anti-regim la înmormântări și ceremonii de comemorare. Elevii refuză să […] © G4Media.ro.
11:40
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, susține ministrul de externe rus # G4Media
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat joi publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat vineri de agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. „Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă. Nu neapărat un aliat, ci […] © G4Media.ro.
11:30
Trei laureați ai Premiului Nobel, profesori și oameni de cultură din Austria cer să nu mai fie reduse orele de latină de la 12 la 8 pe săptămână: „Latina nu este un lux, este formare” # G4Media
Trei laureați ai Premiului Nobel – scriitorii Elfriede Jelinek și Peter Handke și fizicianul Anton Zeilinger – au lansat o petiție publică prin care solicită ministrului Educației din Austria, Christoph Wiederkehr, să renunțe la reducerea orelor de limba latină și să redea literaturii un rol central în planurile-cadru pentru învățământul secundar – liceu. Petiția, intitulată „Latein ist […] © G4Media.ro.
11:30
Primarul Capitalei: „Dacă nu avem minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment” / Edilul anunță negocieri cu Finanțele pentru a evita incapacitatea de plată # G4Media
Ciprian Ciucu a anunțat că a deschis discuții cu Ministerul Finanțelor și cu liderii coaliției de guvernare pentru a evita ca București să ajungă în incapacitate de plată, în condițiile în care municipalitatea ar avea nevoie, în 2026, de un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, scrie Mediafax. „Îmi bat capul acum cu Ministerul […] © G4Media.ro.
11:30
Combinare de cazuri în Sibiu: concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis într-un jaf, ar fi implicată într-o crimă / Adriana Viliginschi ar fi complice în cazul uciderii unei femei de către propria fiică # G4Media
Adriana Viliginschi a fost reținută în Sibiu, în cazul uciderii unei mame de către propria fiică. Viliginschi este concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, om de afaceri ucis în propria casă de către trei bărbați, în timpul unui jaf. Femeia a fost reținută vineri dimineață de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Aceștia au […] © G4Media.ro.
11:20
Patru ani de război în Ucraina: Plenară specială în Parlamentul European pe 24 februarie / Va fi votat și ajutorul de 90 de miliarde / Von der Leyen și Costa merg la Kiev # G4Media
Parlamentul European va organiza o ședință plenară specială și o dezbatere pe 24 februarie pentru a marca patru ani de război în Ucraina, urmând a fi votată și noua schemă de împrumut acrodat Kievului de 90 de miliarde de euro pentru apărare. Publicația Euroactiv notează că președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei, Ursula […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.