Acuzații dure la adresa lui George Simion: „Era băut. A făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver”
Newsweek.ro, 6 februarie 2026 16:30
Dragoș Sprînceană, care susține că are relații apropiate de familia Trump dar și în politica din SUA...
• • •
Acum 10 minute
16:40
Un expert imobiliar explică cum poți evita o țeapă tip Nordis la cumpărarea unui apartament în 7 pași # Newsweek.ro
În urma țepei imobiliare Nordis, în care peste 1.000 de oameni au fost păcăliți cu zeci de mii de eu...
Acum 30 minute
16:30
16:30
Selecția Națională Eurovision: 68 de piese concurează pentru un loc în finala competiției # Newsweek.ro
Etapa de audiții ale semifinaliștilor care vor concura pentru un loc în finala Selecției Naționale E...
16:20
Scandalul autobuzelor: La Sofia de 10 ori mai scumpe ca prețul pieței. La București, 30% din Otokare nu merg # Newsweek.ro
Mai multe persoane cer demiterea lui Stilyan Manolov, șeful Stolichni Autotransport EAD, un fel de S...
16:20
Antipatia față de Trump în Europa a atins cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, potrivit unui sondaj # Newsweek.ro
Antipatia față de Donald Trump în Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, arată...
Acum o oră
16:10
Consumul de sare, orele pe scaun și pe telefon înainte de somn pot afecta sănătatea inimii. Medicii anunță # Newsweek.ro
A avea o inimă sănătoasă este esențial pentru bunăstarea zilnică și longevitate, dar multe persoane ...
16:00
Bolojan s-a întâlnit cu patronatele. Dan Șucu, nemulțumit: Măsurile de relansare economică nu sunt suficiente # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu patronatele. La finalul discuțiilor, Dan Șucu a spus că măsur...
Acum 2 ore
15:40
VIDEO Nouă atracție extremă! Cel mai înalt, mai rapid și mai lung roller-coaster din lume. Ajungi la 250 km/h # Newsweek.ro
Pentru cei aflați în căutare de distracție, adrenalină și senzații tari, o nouă atracție extremă s-a...
15:40
O fabrică din Iași, mândria regiunii, în faliment după 20 de ani de agonie. Radiată și lacătul la poartă # Newsweek.ro
Combinat de Utilaj Greu din Iași, a dispărut oficial din Registrul Comerțului. Asta 20 de ani în ins...
15:20
Șapte ani de proces pentru o retragere de asociat. Fisurile unui sistem ce poate zdrobi firme de renume # Newsweek.ro
Retragerea unui asociat din grupul ieșean de firme Electra s‑a transformat într‑un maraton juridic d...
15:20
Profesorii din România trebuie să decidă dacă își doresc sau nu declanșarea unei greve în luna marti...
15:10
Când va deveni Planul Naţional pentru Boli Rare o realitate palpabilă pentru pacienţi? # Newsweek.ro
Prof. Univ. Dr. Maria Puiu, medic primar în genetică medicală, membru fondator al Alianţei Naţionale...
15:00
Situația în care este ilegal să-ți faci viză de flotant. Se anulează pe loc și riști dosar penal # Newsweek.ro
Foarte mulți români au vize de flotant. Poate se mută în alt oraș pentru un loc de muncă sau vrea să...
Acum 4 ore
14:40
Lista salariilor din perioada 1938 - 2026 folosite la calculul pensiei. Cum verifici dacă pensia ta e corectă # Newsweek.ro
Salariile medii brute sunt esențiale pentru calcul pensiei. Vă prezentăm lista cu salariile medii br...
14:40
Sistemul HELIOS, arma laser a Lockheed Martin, testat cu succes pe dstrugătorul USS Preble. 4 drone, distruse # Newsweek.ro
Marina SUA a confirmat că distrugătorul USS Preble a neutralizat patru drone folosind sistemul laser...
14:30
Alertă ANSVSA pentru părinți. Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine # Newsweek.ro
ANSVSA anunță retragerea urgentă a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari Aptamil și Milupa, ...
14:20
Reguli noi în transporturile de marfă/persoane din România: atestat CPP pentru șoferii de dube, case fiscale # Newsweek.ro
Au intrat în vigoare reguli noi în transporturile de marfă și persoane din România, prin modificarea...
14:10
Stenograme în dosarul lui Robert Negoiță: „Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Să bubuie” # Newsweek.ro
Apropiații lui Robert Negoiță discutau despre drumul făcut din bani publici pe terenul fratelui său ...
13:50
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 72 de amenzi contravenționale, în va...
13:40
Avioane Craiova va livra Armatei primele 2 avioane IAR-99 modernizate. Pe ele se vor pregăti piloții de F-16 # Newsweek.ro
Primele aeronave IAR-99 modernizate la standardul SM (Șoim) au terminat teste de zbor și urmează să ...
13:30
Dosarul Epstein: Jack Lang, fost ministru francez al culturii, convocat la Ministerul Afacerilor Externe # Newsweek.ro
Președintele Institutului Lumii Arabe (IMA) din Franța, Jack Lang, fost ministru al culturii, a fost...
13:10
Bolojan avertizează CCR să nu amâne tăierea pensiilor speciale cu 7.500 lei. „Sunt în joc 2.600.000.000 euro” # Newsweek.ro
Ilie Bolona a scris CCR o scrisoare în care le cere să decidă dacă e constituțional să taie pensiile...
13:00
VIDEO Cum arată noul break „cocoțat” de familie Dacia C-Neo. E pe platformă de Bigster. 20.000 € preț de bază? # Newsweek.ro
Dacia își extinde gama în 2026 cu un break „cocoțat” de familie, adică stil „Stepway”, cu elemente d...
12:50
Noile rachete balistice, mai puternice decât ATACMS, care pot lovi Moscova. Atacă precis la 850 km distanță # Newsweek.ro
Ucraina se află în faza finală a testelor noilor rachete balistice proprii, FP-7 și FP-9, capabile s...
12:50
JO 2026: Japonia supraveghează reţelele se socializare, pentru a-şi proteja sportivii prezenţi la Milano # Newsweek.ro
Comitetul Olimpic Japonez (JOC) a anunţat vineri că a demarat o colaborare cu gigantul tehnologic Me...
Acum 6 ore
12:40
Accesul la rețelele de socializare, interzis total copiilor sub 13 ani. Explicațiile Salvați Copiii România # Newsweek.ro
Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic ...
12:30
Serviciul de securitate al Norvegiei avertizează în legătură cu intensificarea spionajului rusesc în Arctica # Newsweek.ro
Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilo...
12:20
Anchetă pentru abuz de poziție dominantă, la CFR. Nu ar fi electrificat special anumite linii # Newsweek.ro
Consiliul Concurenței a demarat o anchetă privind un posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Nu ar...
12:10
Elon Musk taie internetul trupelor ruse în Ucraina, la cererea Kievului. Starlink devine armă strategică # Newsweek.ro
Starlink, compania lui Elon Musk, a restricționat accesul trupelor ruse la internetul prin satelit, ...
11:50
Cum vrea Ciucu să salveze Bucureștiul de la faliment. E nevoie de 1.000.000.000€, altfel închidem porțile # Newsweek.ro
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul este subfinanțat și că e nevoie de 5.500.000.0...
11:50
Un șofer vitezoman, „premiat” cu 1.822 lei amendă și 3 luni fără permis. Cu cât a mes în localitate? # Newsweek.ro
Un șofer vitezoman a dat peste cap radarul poliției într-o localitate cu un Audi și a fost „premiat”...
11:40
Atac armat la Moscova. General rus GRU, care coordona atacurile cu rachete asupra Ucrainei, împușcat în spate # Newsweek.ro
Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova, în apropierea unei clădiri rezidențiale....
11:20
Avioanele ucrainene Gripen ar putea fi dotate cu racheta Meteor, "monstrul" care atacă Rusia cu 5.000 km/h # Newsweek.ro
Ucraina ar putea primi una dintre cele mai avansate rachete aer-aer din lume, Meteor, integrată pe a...
11:10
Administratorul primăriei sector 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri # Newsweek.ro
Administratorul primăriei sector 5, care se află în vizorul DNA, este nepotul lui Piedone. Iulian Câ...
11:00
Cel puţin 18 persoane au murit într-o explozie, într-o mină clandestină de cărbune, în statul indian...
Acum 8 ore
10:40
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiri...
10:40
Coreea de Nord nu merge la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Și-a organizat propriile competiții # Newsweek.ro
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la ...
10:30
FOTO Inundații în România. Sunt afectate 21 de localități din 5 județe. Drumuri blocate și case izolate # Newsweek.ro
Sunt inundații în 21 de localități din cinci județe din țară. Mai multe gospodării sunt izolate ruti...
10:10
Probleme în sistemul de sănătate din Germania? Pacienții așteaptă 42 de zile pentru o programare. Cum e la noi # Newsweek.ro
În Germania, țară în care trăiesc aproximativ 900.000 de români, persoanele cu asigurare medicală ob...
10:00
Câte focoase nucleare vrea China. De ce refuză Beijingul un nou acord START cu SUA și Rusia # Newsweek.ro
Tratatul New START a expirat, iar lumea rămâne fără niciun acord de control nuclear. SUA și Rusia nu...
10:00
Escrocheria prea greu de detectat. Hackerii schimbă litere în simboluri pentru a te păcăli. Iată cum fac asta # Newsweek.ro
Escrocheriile de tip phishing se extind peste tot în lume. Hackerii reușesc să schimbe literele în s...
09:50
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime # Newsweek.ro
Pensiile continuă să fie mici în România, iar pentru unii pensionari primirea dosarului de pensie es...
09:40
„Să tacă armele, încep Jocurile Olimpice”. Va respecta Putin armistițiul olimpic milenar la Milano-Cortina? # Newsweek.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 readuc apelul la armistițiul olimpic, o pauză simboli...
09:30
Ți-a luat poliția permisul auto? Sunt 3 condiții ca să îl iei înapoi mai devreme cu 2 luni # Newsweek.ro
Oricine poate rămâne fără permis. Uneori se poate întâmpla ca șoferii să rămâne fără permis din neat...
09:10
JO 2026 Start pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina.Programul complet al sportivilor români # Newsweek.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 încep vineri, în Italia, cu ceremonia de deschidere d...
09:10
S-a dezlănțuit iadul în Belgorod după un val de bombardamente masive ucrainene. Orașul a suferit "daune grave" # Newsweek.ro
Bombardamentele nocturne atribuite Ucrainei au provocat pagube importante în orașul rus Belgorod, af...
09:00
Rusia cheltuie 250.000.000.000$ pentru război și înarmare. România își permite un buget de 30 ori mai mic # Newsweek.ro
Rusia cheltuie pentru armată suma de 250 miliarde dolari, o parte din buget fiind „ascuns”. Rusia pa...
08:50
Mișcări militare spectaculoase în România: tancuri românești și americane, exercițiu comun la Galați # Newsweek.ro
Tancuri românești și americane au fost în centrul unui exercițiu militar complex, desfășurat, timp d...
Acum 12 ore
08:40
Scandal la Craiova: Lia Olguța Vasilescu îi răspunde ministrului Apărării pe tema blocului de lângă radar # Newsweek.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, R...
08:30
Sunt percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, unde este primar fiul lui Cristian Popescu ...
