Reguli noi în transporturile de marfă/persoane din România: atestat CPP pentru șoferii de dube, case fiscale

Newsweek.ro, 6 februarie 2026 14:20

Au intrat în vigoare reguli noi în transporturile de marfă și persoane din România, prin modificarea...

Acum 10 minute
14:40
Lista salariilor din perioada 1938 - 2026 folosite la calculul pensiei. Cum verifici dacă pensia ta e corectă Newsweek.ro
Salariile medii brute sunt esențiale pentru calcul pensiei. Vă prezentăm lista cu salariile medii br...
14:40
Sistemul HELIOS, arma laser a Lockheed Martin, testat cu succes pe dstrugătorul USS Preble. 4 drone, distruse Newsweek.ro
Marina SUA a confirmat că distrugătorul USS Preble a neutralizat patru drone folosind sistemul laser...
Acum 30 minute
14:30
Alertă ANSVSA pentru părinți. Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine Newsweek.ro
ANSVSA anunță retragerea urgentă a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari Aptamil și Milupa, ...
Acum o oră
14:10
Stenograme în dosarul lui Robert Negoiță: „Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Să bubuie” Newsweek.ro
Apropiații lui Robert Negoiță discutau despre drumul făcut din bani publici pe terenul fratelui său ...
13:50
Pentru ce a dat ANPC amenzi de peste 1,55 milioane de lei la peste 200 de societăți Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 72 de amenzi contravenționale, în va...
Acum 2 ore
13:40
Avioane Craiova va livra Armatei primele 2 avioane IAR-99 modernizate. Pe ele se vor pregăti piloții de F-16 Newsweek.ro
Primele aeronave IAR-99 modernizate la standardul SM (Șoim) au terminat teste de zbor și urmează să ...
13:30
Dosarul Epstein: Jack Lang, fost ministru francez al culturii, convocat la Ministerul Afacerilor Externe Newsweek.ro
Președintele Institutului Lumii Arabe (IMA) din Franța, Jack Lang, fost ministru al culturii, a fost...
13:10
Bolojan avertizează CCR să nu amâne tăierea pensiilor speciale cu 7.500 lei. „Sunt în joc 2.600.000.000 euro” Newsweek.ro
Ilie Bolona a scris CCR o scrisoare în care le cere să decidă dacă e constituțional să taie pensiile...
13:00
VIDEO Cum arată noul break „cocoțat” de familie Dacia C-Neo. E pe platformă de Bigster. 20.000 € preț de bază? Newsweek.ro
Dacia își extinde gama în 2026 cu un break „cocoțat” de familie, adică stil „Stepway”, cu elemente d...
12:50
Noile rachete balistice, mai puternice decât ATACMS, care pot lovi Moscova. Atacă precis la 850 km distanță Newsweek.ro
Ucraina se află în faza finală a testelor noilor rachete balistice proprii, FP-7 și FP-9, capabile s...
12:50
JO 2026: Japonia supraveghează reţelele se socializare, pentru a-şi proteja sportivii prezenţi la Milano Newsweek.ro
Comitetul Olimpic Japonez (JOC) a anunţat vineri că a demarat o colaborare cu gigantul tehnologic Me...
Acum 4 ore
12:40
Accesul la rețelele de socializare, interzis total copiilor sub 13 ani. Explicațiile Salvați Copiii România Newsweek.ro
Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic ...
12:30
Serviciul de securitate al Norvegiei avertizează în legătură cu intensificarea spionajului rusesc în Arctica Newsweek.ro
Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilo...
12:20
Anchetă pentru abuz de poziție dominantă, la CFR. Nu ar fi electrificat special anumite linii Newsweek.ro
Consiliul Concurenței a demarat o anchetă privind un posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Nu ar...
12:10
Elon Musk taie internetul trupelor ruse în Ucraina, la cererea Kievului. Starlink devine armă strategică Newsweek.ro
Starlink, compania lui Elon Musk, a restricționat accesul trupelor ruse la internetul prin satelit, ...
11:50
Cum vrea Ciucu să salveze Bucureștiul de la faliment. E nevoie de 1.000.000.000€, altfel închidem porțile Newsweek.ro
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul este subfinanțat și că e nevoie de 5.500.000.0...
11:50
Un șofer vitezoman, „premiat” cu 1.822 lei amendă și 3 luni fără permis. Cu cât a mes în localitate? Newsweek.ro
Un șofer vitezoman a dat peste cap radarul poliției într-o localitate cu un Audi și a fost „premiat”...
11:40
Atac armat la Moscova. General rus GRU, care coordona atacurile cu rachete asupra Ucrainei, împușcat în spate Newsweek.ro
Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova, în apropierea unei clădiri rezidențiale....
11:20
Avioanele ucrainene Gripen ar putea fi dotate cu racheta Meteor, &#34;monstrul&#34; care atacă Rusia cu 5.000 km/h Newsweek.ro
Ucraina ar putea primi una dintre cele mai avansate rachete aer-aer din lume, Meteor, integrată pe a...
11:10
Administratorul primăriei sector 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri Newsweek.ro
Administratorul primăriei sector 5, care se află în vizorul DNA, este nepotul lui Piedone. Iulian Câ...
11:00
Explozie într-o mină ilegală de cărbune din India. Cel puțin 18 morţi Newsweek.ro
Cel puţin 18 persoane au murit într-o explozie, într-o mină clandestină de cărbune, în statul indian...
Acum 6 ore
10:40
13.900.000 de turiști s-au cazat în România, anul trecut. Ce au vizitat? Newsweek.ro
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiri...
10:40
Coreea de Nord nu merge la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Și-a organizat propriile competiții Newsweek.ro
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la ...
10:30
FOTO Inundații în România. Sunt afectate 21 de localități din 5 județe. Drumuri blocate și case izolate Newsweek.ro
Sunt inundații în 21 de localități din cinci județe din țară. Mai multe gospodării sunt izolate ruti...
10:10
Probleme în sistemul de sănătate din Germania? Pacienții așteaptă 42 de zile pentru o programare. Cum e la noi Newsweek.ro
În Germania, țară în care trăiesc aproximativ 900.000 de români, persoanele cu asigurare medicală ob...
10:00
Câte focoase nucleare vrea China. De ce refuză Beijingul un nou acord START cu SUA și Rusia Newsweek.ro
Tratatul New START a expirat, iar lumea rămâne fără niciun acord de control nuclear. SUA și Rusia nu...
10:00
Escrocheria prea greu de detectat. Hackerii schimbă litere în simboluri pentru a te păcăli. Iată cum fac asta Newsweek.ro
Escrocheriile de tip phishing se extind peste tot în lume. Hackerii reușesc să schimbe literele în s...
09:50
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime Newsweek.ro
Pensiile continuă să fie mici în România, iar pentru unii pensionari primirea dosarului de pensie es...
09:40
„Să tacă armele, încep Jocurile Olimpice”. Va respecta Putin armistițiul olimpic milenar la Milano-Cortina? Newsweek.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 readuc apelul la armistițiul olimpic, o pauză simboli...
09:30
Ți-a luat poliția permisul auto? Sunt 3 condiții ca să îl iei înapoi mai devreme cu 2 luni Newsweek.ro
Oricine poate rămâne fără permis. Uneori se poate întâmpla ca șoferii să rămâne fără permis din neat...
09:10
JO 2026 Start pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina.Programul complet al sportivilor români Newsweek.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 încep vineri, în Italia, cu ceremonia de deschidere d...
09:10
S-a dezlănțuit iadul în Belgorod după un val de bombardamente masive ucrainene. Orașul a suferit &#34;daune grave&#34; Newsweek.ro
Bombardamentele nocturne atribuite Ucrainei au provocat pagube importante în orașul rus Belgorod, af...
09:00
Rusia cheltuie 250.000.000.000$ pentru război și înarmare. România își permite un buget de 30 ori mai mic Newsweek.ro
Rusia cheltuie pentru armată suma de 250 miliarde dolari, o parte din buget fiind „ascuns”. Rusia pa...
08:50
Mișcări militare spectaculoase în România: tancuri românești și americane, exercițiu comun la Galați Newsweek.ro
Tancuri românești și americane au fost în centrul unui exercițiu militar complex, desfășurat, timp d...
Acum 8 ore
08:40
Scandal la Craiova: Lia Olguța Vasilescu îi răspunde ministrului Apărării pe tema blocului de lângă radar Newsweek.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, R...
08:30
Percheziții Primăria Sectorului 5 din București. Sunt suspiciuni de corupție Newsweek.ro
Sunt percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, unde este primar fiul lui Cristian Popescu ...
08:20
5 zile preaviz ca să permiți accesul în apartament pentru lucrări. Ce termene trebuie respectate într-un bloc? Newsweek.ro
Asociațiile de Proprietari se conduc după reguli foarte clare. Ca exemplu, trebuie dat 5 zile preavi...
08:20
Eveniment istoric la Patriarhia Română: femei care au făcut minuni, declarate sfinte Newsweek.ro
Biserica ortodoxă a decis să le declare sfinte. 16 femei au dată de cinstire în calendarul ortodox, ...
08:10
Donald Trump își declară sprijinul total pentru Viktor Orban înaintea alegerilor din aprilie Newsweek.ro
Donald Trump a anunţat joi "deplina sa susţinere" pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, d...
07:50
Strategia lui Putin. Trupele Rusiei forțează un culoar prin Lituania spre Kaliningrad. Cum îl oprește NATO? Newsweek.ro
Publicația germană DIE WELT, împreună cu experți miliari, a realizat un joc de strategie care a simu...
07:50
BCE transmite un semnal-cheie piețelor: fără schimbări la dobânzi, fără panică la euro Newsweek.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, iar preşedinta BCE, Christ...
07:40
Acest tip de bere îl poți face la tine acasă. Se lasă la fermentat 5 zile în întuneric. Rețeta pas cu pas Newsweek.ro
Berea de ghimbir preparată acasă este o băutură naturală obținută prin fermentare, recunoscută pentr...
07:40
Ministrul Apărării: creștere de 10% la salariu pentru ca militarii să nu iasă la pensie. Cum face rost de bani Newsweek.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a recunosut exsitența uni probleme mari cu pensiile militare. Acestea...
07:30
Un cunoscut lanț de supermarketuri închide 60 de magazine. Mii de angajați mai primesc salarii până în aprilie Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de supermarketuri închide zeci de magazine din SUA. Mii de angajați rămân fără locu...
07:20
Cele mai mari găuri la bugetul României sunt la neîncasarea TVA şi CASS. Sunt peste 10.000.000.000 € Newsweek.ro
Cele mai mari găuri de astăzi, la bugetul României, sunt la neîncasarea TVA şi la veniturile din CAS...
07:10
Horoscop 7 februarie. Luna în Balanță strică rutina Peștilor. Taurii sunt impulsivi. Racii, surprize Newsweek.ro
Horoscop 7 februarie. Luna în Balanță strică rutina Peștilor. Taurii sunt impulsivi. Racii au parte ...
Acum 12 ore
06:40
Casa de Pensii anunță eșec total la Mica Recalculare. Bani puțini în plus și număr mic de dosare recalculate Newsweek.ro
Casa de pensii admite că numărul dosarelor rezolvate la mica recalculare este mic. În plus, sumele d...
Acum 24 ore
23:10
AEP va accelera verificarea nonagenarilor care sunt pe listele de votare Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera verificarea nonagenarilor care se află pe listele elec...
22:30
SUA, interesate de mineralele critice deţinute de România. Sunt esenţiale pentru tranziţia energetică Newsweek.ro
SUA sunt interesate de mineralele critice care sunt deţinute de România. Ele sunt esenţiale pentru t...
