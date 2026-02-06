Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj
Primasport.ro, 6 februarie 2026 16:30
Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
16:40
Mihai Roman s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu altă echipă din România
16:40
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ce a avut evoluţii bune în Superliga
Acum 30 minute
16:30
Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj
16:30
Bobul a adus singura medalie pentru România la JO de iarnă, în 1968, la Grenoble
16:30
Duşurile din 70 de camere ale satului olimpic au fost sabotate
16:30
Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare
16:20
FR Ciclism anunţă un parteneriat “cu un colos al industriei bicicletelor”
Acum o oră
16:10
Modificări în grila Prima TV din 9 februarie: Focus la 13:00, Exclusiv VIP mai devreme, Terra Nostra în premieră
16:10
Superliga „fierbe” pe timp de iarnă: Derby-urile din runda 26 se joacă la Cluj şi Bucureşti
16:10
MM Stoica, rezervat în declaraţii, cu privire la arbitrajul de la meciul cu Botoşani: ”Nu mai are nicio explicaţie”
Acum 2 ore
15:00
Răzvan Burleanu a răspuns la cea mai cerută întrebare! Preşedintele FRF a spus cine va conduce România la baraj: „Suntem pregătiţi pentru orice scenariu”
Acum 4 ore
14:40
Aur pentru România la turneul de tenis de masă WTT Feeder Cappadocia 2026
14:30
FCSB ameninţă cu Comisia de Disciplină după victoria cu FCSB! Mihai Stocia, critic la adresa lui Iulian Călin: „Nu mai are nicio explicaţie”
14:20
Denis Alibec a revenit cu brio la Farul, dar încă nu se gândeşte la naţională: „E devreme să vorbim despre asta”
13:10
Probleme pentru Leicester City! Fosta campioană a Angliei, depunctată pentru încălcarea regulilor financiare
13:00
Mobilizare maximă! Biletele pentru barajul cu Turcia au fost SOLD-OUT în 20 de secunde
13:00
Sportivii români la JO 2026: Vineri, sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs
Acum 6 ore
12:40
Probleme pentru FCSB înainte de meciul cu Oţelul! Unul dintre jucătorii de bază va lipsi din cauza unei accidentări
12:20
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie
12:10
Fostul handbalist Bogdan Voina şi-a anunţat candidatura la şefia FRH
12:10
Vestea momentului în fotbalul italian! Cristi Chivu va semna un nou contract cu Inter
11:50
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea lui FC Argeş
11:40
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea
11:10
Joao Paulo şi-a făcut simţită prezenţa de la primul meci în tricoul FCSB! Gigi Becali l-a lăudat pe mijlocaşul adus de la Oţelul: „E stăpân pe el” | VIDEO EXCLUSIV
10:50
„Nu sunteţi angajaţi, că sună comunist”! Gigi Becali a stabilit modul în care este administrată FCSB: „Sunteţi slujitori şi faceţi ce vi se zice!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 8 ore
10:20
Final de drum în SuperLigă! După o serie de refuzuri, Stipe Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo | EXCLUSIV
10:00
„Sunt dezamăgit”! Giannis Anestis, reacţie amară după ce a fost învins de FCSB
09:30
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini sau Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere
09:10
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la 20:00
Acum 12 ore
08:10
Top sloturi la cazinourile online din România şi unde le poţi găsi
Acum 24 ore
00:20
Atalanta a eliminat-o pe Juventus Torino în sferturile de finală ale Cupei Italiei
00:10
VIDEO | Betis - Atletico Madrid 0-5. Calificare en-fanfare a trupei lui Simeone în semifinalele Cupei Spaniei
00:00
VIDEO | Al Okhdood - Al Hilal 0-6. Benzema a făcut recital în faţa lui Marius Şumudică
5 februarie 2026
23:50
Daria Snigur, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Transylvania Open
23:50
Dennis Politic, prezentat oficial de Hermannstadt
23:40
Elias Charalambous, foarte îngrijorat. Mai mulţi jucători au probleme medicale după meciul cu Botoşani. ”A avut o durere”
23:40
Tragedie la meciul Kocaelispor - Besiktas, din Cupa Turciei. Un suporter a murit după ce a căzut din tribun
23:30
Joao Paulo a avut parte de un debut bun la FCSB. ”Toţi jucătorii de aici sunt buni”
23:30
„Telenovela” transferului lui Kevin Ciubotaru la FCSB s-a încheiat! Gigi Becali a intrat în direct şi a făcut anunţul: „Să îl dau împrumut” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Răsturnare de situaţie în privinţa transferului lui Dennis Politic! Gigi Becali confirmă că l-a cedat la alt club din SuperLiga: „L-am trimis la Piteşti” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
”Încă nu am murit”. Leo Grozavu nu capitulează în bătălia pentru play-off
23:10
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse au fost eliminate în semifinale la Transylvania Open, la dublu. Nemulţumirile exprimate de românce la final
23:10
Cine este atacantul dorit de FCSB? Gigi Becali a oferit o informaţie surpriză: „Este vorba de doi jucători” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Bucurie maximă pentru Gigi Becali după victoria FCSB-ului! Finanţatorul „roş-albaştrilor” este convins că va prinde play-off-ul: „Nu mai am emoţii. Suntem la mâna noastră” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
VIDEO | FCSB - FC Botoşani 2-1. Supliciu şi speranţe de play-off
22:10
VIDEO | FCSB - FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazdele revin în avantaj
21:50
Laszlo Balint, discurs plin de amărăciune. ”E o înfrângere dureroasă, dar cumva firească”
21:40
Ce onoare! Cristian Chivu a purtat torţa olimpică la Milano
21:40
OFICIAL | La două zile după eşecul cu „U” Cluj, FC Argeş şi-a prezentat noua achiziţie: „Îi dorim cât mai multe realizări în tricoul alb-violet”
21:20
S-au tras la sorţi meciurile confruntării Paraguay – România, ce contează pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis
