VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu
Primasport.ro, 6 februarie 2026 18:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
19:10
Deşi e serios accidentată, Lindsey Vonn e văzută cu şanse la o medalie olimpică. ”A părut simetrică” # Primasport.ro
Deşi e serios accidentată, Lindsey Vonn e văzută cu şanse la o medalie olimpică. ”A părut simetrică”
Acum 30 minute
19:00
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt 3-1. Piteştenilor le-a intrat totul!
Acum o oră
18:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu
18:40
Răzvan Burleanu după ce Chivu a purtat torţa olimpică la Milano. ”Am fost mândri”
18:30
VIDEO | Dennis Politic a debutat la Hermannstadt la o zi după ce s-a despărţit de FCSB # Primasport.ro
VIDEO | Dennis Politic a debutat la Hermannstadt la o zi după ce s-a despărţit de FCSB
Acum 2 ore
18:10
Nana Antwi, jucătorul ce aparţine de FCSB, ar putea semna cu alt club! Ofertă de 200.000 de euro # Primasport.ro
Nana Antwi, jucătorul ce aparţine de FCSB, ar putea semna cu alt club! Ofertă de 200.000 de euro
17:40
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Deschidere de scor după o execuţie cum se vede extrem de rar! # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Deschidere de scor după o execuţie cum se vede extrem de rar!
17:30
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol anulat al gazdelor după o fază la limită # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol anulat al gazdelor după o fază la limită
Acum 4 ore
17:20
Giorgia Meloni şi JD Vance au salutat valorile comune, în cadrul întâlnirii lor de la Milano, cu ocazia Jocurilor Olimpice # Primasport.ro
Giorgia Meloni şi JD Vance au salutat valorile comune, în cadrul întâlnirii lor de la Milano, cu ocazia Jocurilor Olimpice
17:20
Lovitură în Superliga! Experimentatul Vali Creţu e aproape să semneze. ”Cred că mai poate” # Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Experimentatul Vali Creţu e aproape să semneze. ”Cred că mai poate”
17:10
Transferul zilei în Superliga! A fost adus un jucător ce a trecut pe la Barcelona
17:10
Mikaela Shiffrin, Ilia Malinin sau Johannes Klaebo, printre vedetele aşteptate să strălucească la JO Milano-Cortina # Primasport.ro
Mikaela Shiffrin, Ilia Malinin sau Johannes Klaebo, printre vedetele aşteptate să strălucească la JO Milano-Cortina
17:00
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina # Primasport.ro
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
16:50
Steliano Filip a plecat din Liga 3! Unde ar putea semna fostul dinamovist
16:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
16:40
Mihai Roman s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu altă echipă din România
16:40
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ce a avut evoluţii bune în Superliga # Primasport.ro
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ce a avut evoluţii bune în Superliga
16:30
Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj
16:30
Bobul a adus singura medalie pentru România la JO de iarnă, în 1968, la Grenoble
16:30
Duşurile din 70 de camere ale satului olimpic au fost sabotate
16:30
Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare # Primasport.ro
Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare
16:20
FR Ciclism anunţă un parteneriat “cu un colos al industriei bicicletelor”
16:10
Modificări în grila Prima TV din 9 februarie: Focus la 13:00, Exclusiv VIP mai devreme, Terra Nostra în premieră # Primasport.ro
Modificări în grila Prima TV din 9 februarie: Focus la 13:00, Exclusiv VIP mai devreme, Terra Nostra în premieră
16:10
Superliga „fierbe” pe timp de iarnă: Derby-urile din runda 26 se joacă la Cluj şi Bucureşti # Primasport.ro
Superliga „fierbe” pe timp de iarnă: Derby-urile din runda 26 se joacă la Cluj şi Bucureşti
16:10
MM Stoica, rezervat în declaraţii, cu privire la arbitrajul de la meciul cu Botoşani: ”Nu mai are nicio explicaţie” # Primasport.ro
MM Stoica, rezervat în declaraţii, cu privire la arbitrajul de la meciul cu Botoşani: ”Nu mai are nicio explicaţie”
Acum 6 ore
15:00
Răzvan Burleanu a răspuns la cea mai cerută întrebare! Preşedintele FRF a spus cine va conduce România la baraj: „Suntem pregătiţi pentru orice scenariu” # Primasport.ro
Răzvan Burleanu a răspuns la cea mai cerută întrebare! Preşedintele FRF a spus cine va conduce România la baraj: „Suntem pregătiţi pentru orice scenariu”
14:40
Aur pentru România la turneul de tenis de masă WTT Feeder Cappadocia 2026
14:30
FCSB ameninţă cu Comisia de Disciplină după victoria cu FCSB! Mihai Stocia, critic la adresa lui Iulian Călin: „Nu mai are nicio explicaţie” # Primasport.ro
FCSB ameninţă cu Comisia de Disciplină după victoria cu FCSB! Mihai Stocia, critic la adresa lui Iulian Călin: „Nu mai are nicio explicaţie”
14:20
Denis Alibec a revenit cu brio la Farul, dar încă nu se gândeşte la naţională: „E devreme să vorbim despre asta” # Primasport.ro
Denis Alibec a revenit cu brio la Farul, dar încă nu se gândeşte la naţională: „E devreme să vorbim despre asta”
Acum 8 ore
13:10
Probleme pentru Leicester City! Fosta campioană a Angliei, depunctată pentru încălcarea regulilor financiare # Primasport.ro
Probleme pentru Leicester City! Fosta campioană a Angliei, depunctată pentru încălcarea regulilor financiare
13:00
Mobilizare maximă! Biletele pentru barajul cu Turcia au fost SOLD-OUT în 20 de secunde # Primasport.ro
Mobilizare maximă! Biletele pentru barajul cu Turcia au fost SOLD-OUT în 20 de secunde
13:00
Sportivii români la JO 2026: Vineri, sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs # Primasport.ro
Sportivii români la JO 2026: Vineri, sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs
12:40
Probleme pentru FCSB înainte de meciul cu Oţelul! Unul dintre jucătorii de bază va lipsi din cauza unei accidentări # Primasport.ro
Probleme pentru FCSB înainte de meciul cu Oţelul! Unul dintre jucătorii de bază va lipsi din cauza unei accidentări
12:20
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie # Primasport.ro
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie
12:10
Fostul handbalist Bogdan Voina şi-a anunţat candidatura la şefia FRH
12:10
Vestea momentului în fotbalul italian! Cristi Chivu va semna un nou contract cu Inter # Primasport.ro
Vestea momentului în fotbalul italian! Cristi Chivu va semna un nou contract cu Inter
11:50
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea lui FC Argeş # Primasport.ro
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea lui FC Argeş
11:40
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea # Primasport.ro
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea
Acum 12 ore
11:10
Joao Paulo şi-a făcut simţită prezenţa de la primul meci în tricoul FCSB! Gigi Becali l-a lăudat pe mijlocaşul adus de la Oţelul: „E stăpân pe el” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Joao Paulo şi-a făcut simţită prezenţa de la primul meci în tricoul FCSB! Gigi Becali l-a lăudat pe mijlocaşul adus de la Oţelul: „E stăpân pe el” | VIDEO EXCLUSIV
10:50
„Nu sunteţi angajaţi, că sună comunist”! Gigi Becali a stabilit modul în care este administrată FCSB: „Sunteţi slujitori şi faceţi ce vi se zice!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Nu sunteţi angajaţi, că sună comunist”! Gigi Becali a stabilit modul în care este administrată FCSB: „Sunteţi slujitori şi faceţi ce vi se zice!” | VIDEO EXCLUSIV
10:20
Final de drum în SuperLigă! După o serie de refuzuri, Stipe Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo | EXCLUSIV # Primasport.ro
Final de drum în SuperLigă! După o serie de refuzuri, Stipe Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo | EXCLUSIV
10:00
„Sunt dezamăgit”! Giannis Anestis, reacţie amară după ce a fost învins de FCSB
09:30
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini sau Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere # Primasport.ro
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini sau Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere
09:10
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la 20:00
08:10
Top sloturi la cazinourile online din România şi unde le poţi găsi
Acum 24 ore
00:20
Atalanta a eliminat-o pe Juventus Torino în sferturile de finală ale Cupei Italiei
00:10
VIDEO | Betis - Atletico Madrid 0-5. Calificare en-fanfare a trupei lui Simeone în semifinalele Cupei Spaniei # Primasport.ro
VIDEO | Betis - Atletico Madrid 0-5. Calificare en-fanfare a trupei lui Simeone în semifinalele Cupei Spaniei
00:00
VIDEO | Al Okhdood - Al Hilal 0-6. Benzema a făcut recital în faţa lui Marius Şumudică # Primasport.ro
VIDEO | Al Okhdood - Al Hilal 0-6. Benzema a făcut recital în faţa lui Marius Şumudică
5 februarie 2026
23:50
Daria Snigur, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Transylvania Open
23:50
Dennis Politic, prezentat oficial de Hermannstadt
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.