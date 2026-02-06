AUR: „Emisarul lui Ciolacu” la Trump apare în dosarul avocatei PNL – STENOGRAME

15:40

„PSD și liderii săi fac un fel de balet pentru a obține anumite rezultate parțial favorabile pentru electoratul de stânga, prin aceste măsuri de atenuare a măsurilor de austeritate. Cred însă că, pe termen mediu, mulți se gândesc la nevoia unui modificări a configurației de guvernare sau chiar la o ieșire de la guvernare", a declarat fostul premier Adrian Năstase, într-un interviu pentru Cotidianul realizat de Alex Tudor.