„Emisarul” lui Ciolacu la Trump, acuzații grave: Simion, un mic trădător, a sabotat România

Un scandal de proporții zguduie Bulgaria, după ce sute de femei au descoperit că momente extrem de intime din viața lor au fost filmate în secret și distribuite pe internet.Imagini realizate cu camere ascunse, în saloane de înfrumusețare, au ajuns pe platforme pentru adulți din întreaga lume. Printre victime se numără femei tinere, persoane publice, dar și minore. Procurorii au deschis o anchetă penală amplă, iar cazul capătă proporții internaționale, transmite Euronews.com The post Filmări pe ascuns în saloane de înfrumusețare: sute de femei, inclusiv minore, expuse pe site-uri pentru adulți appeared first on Cotidianul RO.