A răspuns Lia! Șefa Înaltei Curți iese la atac și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presiuni asupra CCR
PSNews.ro, 6 februarie 2026 17:20
Șefa instanței supreme, Lia Savonea, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presiuni și ingerințe după ce acesta a trimis o scrisoare Curții Constituționale în care avertiza că România ar putea pierde bani din PNRR dacă instanța nu ia o decizie privind pensiile magistraților. Într-un comunicat numit „Apel către primul ministru pentru respectarea statului de […] Articolul A răspuns Lia! Șefa Înaltei Curți iese la atac și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presiuni asupra CCR apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
17:20
FT: Cum mută Rusia miliarde peste granițe. Facilitatea pentru tranzacții, sub umbrela A7 și fugarului Ilan Șor # PSNews.ro
Bancnote rusești colorate, de imitație, sunt folosite pentru a facilita mutarea rublelor în întreaga lume, ocolind restricțiile occidentale care au limitat plățile transfrontaliere. Emise de compania A7, afacerea este controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, notează Financial Times. A7 a devenit un jucător-cheie în eforturile Moscovei de a menține fluxurile financiare internaționale după suspendarea marilor […] Articolul FT: Cum mută Rusia miliarde peste granițe. Facilitatea pentru tranzacții, sub umbrela A7 și fugarului Ilan Șor apare prima dată în PS News.
17:20
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că ar fi făcut lobby împotriva României în programul Visa Waiver. Reacții # PSNews.ro
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA și fost propus de Marcel Ciolacu în 2025 ca „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat acuzații grave la adresa liderului AUR, George Simion. Într-o postare pe platforma X, Sprînceană susține că Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România […] Articolul Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că ar fi făcut lobby împotriva României în programul Visa Waiver. Reacții apare prima dată în PS News.
17:20
Peste 1.300 de consumatori din Craiova şi alte 6 localităţi, afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale # PSNews.ro
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Văii, Livezi, Podari şi Rovine sunt afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei produse, joi seară, la o conductă subterană, pe o stradă din Craiova. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele anunţă că reluarea alimentării se va face sâmbătă seară. Distrigaz […] Articolul Peste 1.300 de consumatori din Craiova şi alte 6 localităţi, afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele Forumului de la Davos, anchetat după ce numele său a apărut în noile dosare Epstein # PSNews.ro
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunțat joi deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile președintelui său, norvegianul Borge Brende, cu Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 și 2019. Organizatorii acestui eveniment, care reunește în fiecare an elitele economice, politice și diplomatice în stațiunea de […] Articolul Președintele Forumului de la Davos, anchetat după ce numele său a apărut în noile dosare Epstein apare prima dată în PS News.
17:20
A răspuns Lia! Șefa Înaltei Curți iese la atac și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presiuni asupra CCR # PSNews.ro
Șefa instanței supreme, Lia Savonea, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presiuni și ingerințe după ce acesta a trimis o scrisoare Curții Constituționale în care avertiza că România ar putea pierde bani din PNRR dacă instanța nu ia o decizie privind pensiile magistraților. Într-un comunicat numit „Apel către primul ministru pentru respectarea statului de […] Articolul A răspuns Lia! Șefa Înaltei Curți iese la atac și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de presiuni asupra CCR apare prima dată în PS News.
17:20
Ciprian Ciucu, noul primar general din București, acuză numeroasele probleme financiare pe care le are Primăria București în 2026. Chiar dacă Bucureștiul este cel mai bogat oraș din țară și una dintre zonele cele mai bogate din Europa Centrală și de Est, rezultatele sale financiare arată cât este de mic în comparație cu alte mari […] Articolul Capitală bogată, primărie săracă: unde dispar miliardele Bucureștiului apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au arătat deschidere, în cadrul consultărilor de vineri cu patronatele şi sindicatele, faţă de propunerile înaintate de partenerii sociali în ceea ce priveşte proietele de lege vizând reforma administrativă şi relansarea economică, arată Guvernul. Acestea vor fi analizate şi, în funcţie de argumente, vor fi luate în […] Articolul Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Avertismentul mediului de afaceri apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:10
România, între nemulțumire cronică și busolă politică dereglată. Ce expun date INSCOP despre societatea post-electorală # PSNews.ro
Datele primului Barometru informat.ro realizat de INSCOP în ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăți profund nemulțumite și polarizate, după un ciclu electoral excepțional de lung și tensionat. Sociologul Darie Cristea arată, într-un editorial publicat pe informat.ro, că „tabloul percepției publice este un diagnostic în sine”, subliniind că România a mai traversat perioade de nemulțumire, „de […] Articolul România, între nemulțumire cronică și busolă politică dereglată. Ce expun date INSCOP despre societatea post-electorală apare prima dată în PS News.
16:10
Perechea Elena Zaharia/Darius Movileanu a câştigat, vineri, medalia de aur la dublu mixt la WTT Feeder Cappadocia 2026, competiţie de tenis de masă care se desfăşoară în Turcia. Perechea tricoloră a devenit campioana probei de dublu mixt, după ce a reuşit a treia victorie pe tablou, cu o prestaţie convingătoare şi în finală. Favoriţii #2, […] Articolul Tenis de masă: Aur pentru România la WTT Feeder Cappadocia 2026 apare prima dată în PS News.
16:10
Comisia Europeană explică rolul investigației TikTok în context electoral, inclusiv în România # PSNews.ro
Comisia Europeană a confirmat că investigația sa asupra platformei TikTok rămâne deschisă, fiind legată de alegerile din România și, mai larg, de monitorizarea comportamentului platformei în procese electorale din toate statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit unui reprezentant al Comisiei, ancheta a fost declanșată în contextul scrutinului din România, însă scopul ei este mai amplu: […] Articolul Comisia Europeană explică rolul investigației TikTok în context electoral, inclusiv în România apare prima dată în PS News.
16:10
33 de angajați CFR Călători, acuzați de corupție, au cerut sfatul ChatGPT ca să își construiască apărarea # PSNews.ro
33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă. 33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub acuzația de fraudă, […] Articolul 33 de angajați CFR Călători, acuzați de corupție, au cerut sfatul ChatGPT ca să își construiască apărarea apare prima dată în PS News.
16:10
SUA şi Rusia, pe punctul de a încheia un acord în vederea prelungirii Tratatului New START # PSNews.ro
Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de controlul armamentului nuclear după expirarea acestuia joi, dezvăluie Axios, care citează trei surse apropiate negocierilor, relatează AFP. Casa Albă nu a comentat imediat aceste dezvăluiri. Tratatul New START – ultimul acord în domeniul controlului […] Articolul SUA şi Rusia, pe punctul de a încheia un acord în vederea prelungirii Tratatului New START apare prima dată în PS News.
16:10
Cât de departe a ajuns lupta disperată a rețelei #Rezist pentru controlul justiției – cine este „în cărți” la șefia DNA # PSNews.ro
Un asalt controlat asupra justiției din România se desfășoară în această perioadă sub pretextul „unei competiții reale și transparente pentru funcțiile de conducere ale marilor parchete din România”. În fapt, asistăm la o încercare de „a-i schimba pe ai lor cu ai noștri”. Pentru că justiția e bună când îi anchetează pe alții, și nu […] Articolul Cât de departe a ajuns lupta disperată a rețelei #Rezist pentru controlul justiției – cine este „în cărți” la șefia DNA apare prima dată în PS News.
16:10
Presa pro-AUR în prima săptămână din februarie 2026: scandaluri, conspirații și atacuri la Guvern # PSNews.ro
În ultima săptămână, media apropiată partidului AUR s-a concentrat pe câteva teme recurente: scandalul Adriana Georgescu și presupusa „rețea” politico-judiciară PNL–Guvern Bolojan, dosarele Jeffrey Epstein și ramificațiile lor în România, reactivarea lui Crin Antonescu ca voce anti-sistem, contestarea politicilor de austeritate ale Guvernului Bolojan și scandalul fostei ambasadoare SUA, Kathleen Kavalec, potrivit informat.ro. Metodologie […] Articolul Presa pro-AUR în prima săptămână din februarie 2026: scandaluri, conspirații și atacuri la Guvern apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:10
Toni Neacșu: România a pierdut mult mai mult decât 231 milioane euro din PNRR, iar Guvernul ascunde realitatea # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu atrage atenția asupra comunicării oficiale privind pierderea fondurilor din PNRR, criticând modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan și ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat situația publicului. Potrivit acestuia, declarațiile oficiale minimalizează pierderile reale și omit contextul complet al jaloanelor restante. 231 milioane euro? Realitatea e mai dură „Ilie Bolojan […] Articolul Toni Neacșu: România a pierdut mult mai mult decât 231 milioane euro din PNRR, iar Guvernul ascunde realitatea apare prima dată în PS News.
15:10
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat vineri, la emisiunea „OFF The Record”, că DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților. „În modul la care arată Direcția Națională Anticorupție, e foarte pregătită să preia astfel de competențe. Chestiunea asta totuși ține de legislativ, nu ține de noi”, a spus Voineag, citat de Mediafax. […] Articolul Marius Voineag: DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților apare prima dată în PS News.
15:10
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a poziționat România ca partener transatlantic de bază în domeniul securității economice, în cadrul Reuniunii Ministeriale privind Mineralele Rare de la Washington, găzduită de secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, și de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, România a participat la prima reuniune ministerială […] Articolul Ce a făcut Oana Țoiu la reuniunea privind mineralele rare de la Washington apare prima dată în PS News.
15:10
Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record, însă majorările de taxe și accize au dus la o reducere semnificativă a consumului populației. Statul a colectat anul trecut 133 miliarde de lei, cu 10% mai mult față de anul precedent. Creșterea încasărilor TVA și impactul asupra prețurilor Majorarea cotei TVA în luna august a fost […] Articolul Mărirea TVA-ului și decăderea consumului: Românii strâng cureaua tot mai mult apare prima dată în PS News.
15:10
Cosmin Marinescu: Prețul banilor, prețul creditului și rolul BNR. Clarificări esențiale pentru publicul larg # PSNews.ro
Într-un editorial cu miză educativă, Cosmin Marinescu, reprezentant al conducerii Băncii Naționale a României și coordonator al programelor de educație financiară ale instituției, atrage atenția asupra unor confuzii frecvente din spațiul public legate de funcționarea banilor, dobânzi și rolul politicii monetare. Autorul subliniază că o înțelegere corectă a acestor concepte nu este utilă doar specialiștilor, […] Articolul Cosmin Marinescu: Prețul banilor, prețul creditului și rolul BNR. Clarificări esențiale pentru publicul larg apare prima dată în PS News.
15:10
General de top din GRU, împușcat într-un bloc din Moscova. Atacatorul este căutat de autorități # PSNews.ro
Un general de rang înalt din armata Rusiei a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar atacatorul a reușit să fugă, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ruse și preluate de presa internațională. Comitetul de Investigații al Federației Ruse a anunțat, prin purtătoarea de cuvânt Svetlana Petrenko, că incidentul a […] Articolul General de top din GRU, împușcat într-un bloc din Moscova. Atacatorul este căutat de autorități apare prima dată în PS News.
15:10
Miruță e fiert pe achiziții. După elicoptere și tancuri, ministrul Apărării vrea să cumpere și sateliți # PSNews.ro
Invitat la Digi24, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România ar trebui să își dezvolte capacități de comunicații prin satelit, apreciind că această tehnologie oferă o perspectivă mult mai amplă și avantajoasă decât sistemele terestre. Oficialul a explicat că un astfel de satelit ar putea fi utilizat în parteneriat cu alte state, pe baza […] Articolul Miruță e fiert pe achiziții. După elicoptere și tancuri, ministrul Apărării vrea să cumpere și sateliți apare prima dată în PS News.
15:10
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit, despre pachetul de măsuri pentru relansarea economică. La finalul ședinței, Florin Jianu, președintele IMM România, a transmis că, deși inițiativa este un semnal pozitiv, efectele concrete ale programelor propuse sunt limitate și vor ajunge la un număr redus de […] Articolul Voucherele de vacanță 2026. Anunț după negocierile dintre sindicate și premier apare prima dată în PS News.
15:10
Radu Miruță: România trebuie să fie capabilă să își apere teritoriul și să contribuie la securitatea NATO # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România trebuie să fie capabilă să își apere teritoriul și să contribuie la securitatea NATO, subliniind că armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Oficialul a detaliat planurile de modernizare a industriei de apărare, controlul asupra banilor publici și inițiativele pentru echilibrarea pensiilor militare, potrivit Adevărul. […] Articolul Radu Miruță: România trebuie să fie capabilă să își apere teritoriul și să contribuie la securitatea NATO apare prima dată în PS News.
14:10
Olandezii râd de România din cauza lui Nicușor Dan, care se deplasează cu un ‘container zburător’ # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a devenit subiect de ironii într-un ziar olandez – nu pentru decizii politice sau poziții externe, ci pentru modul în care călătorește. Mai precis, pentru faptul că România nu are un avion prezidențial propriu. Publicația „De Groene Amsterdammer” descrie situația drept o alegere între două extreme: „o canapea zburătoare” sau „un container […] Articolul Olandezii râd de România din cauza lui Nicușor Dan, care se deplasează cu un ‘container zburător’ apare prima dată în PS News.
14:10
Disputa SUA–UE pe reglementarea platformelor digitale aduce România în prim-plan. Ce menționează raportul american # PSNews.ro
România este victimă colaterală în lupta marilor companii de tehnologie americane cu UE, care a început să strângă șurubul reglementărilor și să dea amenzi consistente. „Dacă poți prezenta reglementarea ca abuz politic, automat îi subminezi și legitimitatea”, arată experții consultați. Pe lângă acuzațiile la adresa Uniunii Europene de interferență în alegerile din unele țări membre, […] Articolul Disputa SUA–UE pe reglementarea platformelor digitale aduce România în prim-plan. Ce menționează raportul american apare prima dată în PS News.
14:10
CCR a primit de la Bolojan o informare privind consecințele amânării unor decizii în legătură cu pensiile magistraților # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care o informează că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. „Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele […] Articolul CCR a primit de la Bolojan o informare privind consecințele amânării unor decizii în legătură cu pensiile magistraților apare prima dată în PS News.
14:10
Reacția autorităților locale după anunțul lui Ilie Bolojan privitor la combinatul siderurgic Liberty Galați # PSNews.ro
Autoritățile gălățene au reacționat după anunțul premierului Ilie Bolojan privitor la combinatul siderurgic Liberty Galați. Declararea combinatului drept obiectiv strategic reprezintă soluția pentru plata salariilor restante, asigurarea securității energetice și desfășurarea licitației, au spus gălățenii. Autoritățile gălățene consideră că prin decizia Guvernului se fac „pași importanți” pentru soluționarea crizei de la Liberty Galați. „Combinatul Siderurgic […] Articolul Reacția autorităților locale după anunțul lui Ilie Bolojan privitor la combinatul siderurgic Liberty Galați apare prima dată în PS News.
14:10
UNICEF: 32% dintre elevi nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer. Reacția lui Daniel David # PSNews.ro
UNICEF a dat publicităţii rezultatele a două rapoarte naţionale şi independente prin care a dorit să afle nivelul elevilor din România în privinţa literaţiei digitale şi ştiinţifice. Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, scrie joi dimineaţă că analfabetismul funcţional trebuie considerat risc de securitate naţională şi ar trebui inclus în strategia de apărare a ţării. […] Articolul UNICEF: 32% dintre elevi nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer. Reacția lui Daniel David apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Cristian Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # PSNews.ro
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, este protagonistul unui moment emblematic și emoționant: el poartă torța olimpică pentru Milano Cortina 2026. Imagini cu Chivu devin virale pe social media. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, la finalul lunii ianuarie, că antrenorul nerazzurri este purtătorul torței pentru […] Articolul VIDEO Cristian Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina apare prima dată în PS News.
14:10
Sociolog: Cum un document neasumat oficial din SUA a fost supraevaluat în dezbaterea despre alegerile din România # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, atrage atenția că un raport provizoriu, elaborat de stafful majorității din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, a fost prezentat și interpretat eronat în spațiul public românesc, deși documentul nu are statut oficial și nu este asumat bipartizan de Congresul american. În opinia sa, raportul tinde să minimalizeze […] Articolul Sociolog: Cum un document neasumat oficial din SUA a fost supraevaluat în dezbaterea despre alegerile din România apare prima dată în PS News.
14:10
Organizațiile pentru dizabilități cer reintroducerea scutirilor fiscale după decizia Guvernului # PSNews.ro
Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a prezentat, joi, ce a zis premierul Ilie Bolojan, cu privire la eliminarea scutirilor pentru persoanele cu dizabilităţi, în momentul când i s-a prezentat impactul bugetar care era nesemnificativ, ea arătând că răspunsul premierului către secretarul de stat care a calculat impactul bugetar al măsurii a […] Articolul Organizațiile pentru dizabilități cer reintroducerea scutirilor fiscale după decizia Guvernului apare prima dată în PS News.
14:10
Daraban: România exportă mult, dar rar sub nume propriu. Lipsa brandurilor cu valoare adăugată – o problemă strategică # PSNews.ro
România exportă mult, dar rar sub nume propriu. Astfel, lipsa brandurilor cu valoare adăugată rămâne o problemă strategică, a avertizat Mihai Daraban, în ediția din 4 februarie, a emisiunii Puterea Știrilor, cu Marinela Angheluș. Aproximativ 75% din comerțul exterior al României este intracomunitar. Produsele fabricate local ajung în export sub branduri străine, România fiind parte […] Articolul Daraban: România exportă mult, dar rar sub nume propriu. Lipsa brandurilor cu valoare adăugată – o problemă strategică apare prima dată în PS News.
14:10
„White paper”-ul american și Conferința de la München. De ce reapare România într-o dispută geopolitică mai largă # PSNews.ro
Raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA nu este un document izolat, ci un „white paper” pregătit pentru Conferința de Securitate de la München. Potrivit explicațiilor oferite la Puterea Știrilor de Vlad Gheorghe, documentul anticipează o nouă rundă de critici dure la adresa Uniunii Europene din partea mediului politic american conservator. Conferința de la München […] Articolul „White paper”-ul american și Conferința de la München. De ce reapare România într-o dispută geopolitică mai largă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Fostul prim-ministru Theodor Stolojan acuză Guvernul Bolojan de administrare slabă a companiilor de stat # PSNews.ro
Theodor Stolojan critică dur Guvernul Bolojan, acuzându-l de management slab sau chiar corupt în administrarea companiilor cu capital de stat. Acesta subliniază că autoritățile nu pot înlocui manageri din companiile de stat din cauza contractelor cu arbitraj internațional și că statul nu se implică în decizii strategice ale Romgaz, întârziind ani de zile finalizarea unei […] Articolul Fostul prim-ministru Theodor Stolojan acuză Guvernul Bolojan de administrare slabă a companiilor de stat apare prima dată în PS News.
13:10
VIDEO Prima reacție publică a lui Robert Negoiță, după decizia DNA. Cum s-a filmat primarul # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3 a reacționat public la scurt timp după ce procurorii anticorupție au decis să îl plaseze sub control judiciar și să îi interzică exercitarea atribuțiilor de edil, într-o intervenție video publicată pe rețelele sociale. „Știți și dumneavoastră, ați văzut ce s-a întâmplat ieri. Înainte de orice, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru […] Articolul VIDEO Prima reacție publică a lui Robert Negoiță, după decizia DNA. Cum s-a filmat primarul apare prima dată în PS News.
13:10
Centura Metropolitană Cluj-Napoca, blocată între suspiciuni grave și decizii administrative contestate # PSNews.ro
Proiectul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din nord-vestul României, se află într-un impas major, pe fondul unor suspiciuni juridice grave și al unor decizii administrative intens criticate de societatea civilă. Asociația Pro Infrastructura atrage atenția că explicațiile oferite de Primăria Cluj-Napoca pentru suspendarea contractului sunt neclare și ridică […] Articolul Centura Metropolitană Cluj-Napoca, blocată între suspiciuni grave și decizii administrative contestate apare prima dată în PS News.
13:10
Radu Miruță: Pensiile militare trebuie să fie corecte și echilibrate indiferent de anul pensionării # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că pensiile militarilor trebuie să fie corecte și echilibrate, indiferent de anul pensionării, și că sistemul actual a creat diferențe între cei aflați în activitate și cei ieșiți deja la pensie, potrivit Mediafax. „Problema a plecat din momentul în care creșterea veniturilor celor care sunt în activitate nu a mai […] Articolul Radu Miruță: Pensiile militare trebuie să fie corecte și echilibrate indiferent de anul pensionării apare prima dată în PS News.
13:10
Băncile avertizează: dezechilibrele macroeconomice, principalul risc pentru stabilitatea financiară a României în 2026 # PSNews.ro
Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne rămâne cel mai important risc sistemic pentru România, evaluat la un nivel ridicat de către instituțiile de credit. Deficitele gemene, încetinirea creșterii economice și presiunile asupra finanțelor publice se regăsesc în centrul preocupărilor băncilor, alături de riscuri tot mai mari generate de atacurile cibernetice, instabilitatea legislativă și vulnerabilitățile din sectorul privat, […] Articolul Băncile avertizează: dezechilibrele macroeconomice, principalul risc pentru stabilitatea financiară a României în 2026 apare prima dată în PS News.
13:10
Judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș, neagă existența unui „grup de rezistență” în interiorul CCR # PSNews.ro
Judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș, a respins public ideea existenței unui „grup de rezistență” în interiorul CCR, care ar acționa la comandă politică sau din interese externe, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, potrivit Mediafax. Întrebat direct dacă în CCR există judecători care răspund unor comenzi politice, Dragoș a declarat că nu crede […] Articolul Judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș, neagă existența unui „grup de rezistență” în interiorul CCR apare prima dată în PS News.
13:10
În ultimele zile, spațiul online a fost dominat de teme de politică internă, de la reorganizările și tensiunile din PSD până la situații care aduc în prim-plan comportamentul și responsabilitatea aleșilor locali. Agenda publică a fost puternic marcată de subiecte de justiție, precum achitarea fostului ministru Florian Bodog, pensionarea anticipată a judecătoarei Ionela Tudor, amânările […] Articolul Topul temelor din politica internă în tendințe, în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
13:10
Investitorii din regenerabile avertizează: re-reglementarea pieței energiei va duce la destabilizări și scumpiri # PSNews.ro
Propunerea legislativă de plafonare a adaosului comercial la furnizorii și traderii de energie și gaze este eronată, ilogică și fără șanse să-și atingă scopul, acela de a reduce prețurile la consumatori, a declarat Martin Moise, prim-vicepreședinte al Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), totodată investitor și manager în domeniu, […] Articolul Investitorii din regenerabile avertizează: re-reglementarea pieței energiei va duce la destabilizări și scumpiri apare prima dată în PS News.
12:10
„Dacă nu primim 5,5 miliarde, Bucureștiul intră în faliment!”. Ciprian Ciucu, ultimatum către Guvern # PSNews.ro
Primarul General, Ciprian Ciucu, a anunțat deschiderea unor negocieri cu Ministerul Finanțelor și liderii coaliției de guvernare pentru a evita intrarea Municipiului București în incapacitate de plată. „Îmi bat capul acum cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să fac să salvez Primăria”, a declarat Ciprian Ciucu într-un interviu pentru News.ro. Ediulul a afirmat că este […] Articolul „Dacă nu primim 5,5 miliarde, Bucureștiul intră în faliment!”. Ciprian Ciucu, ultimatum către Guvern apare prima dată în PS News.
12:10
Statul, cheltuielile publice și riscul fiscal: Cine achită nota de plată – Mihai Daraban # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, președintele CCIR a vorbit despre economia României și despre relația dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit lui Mihai Daraban, problemele bugetare nu sunt generate de sectorul privat, ci de un aparat public supradimensionat și de investiții fără randament economic. În lipsa reformelor reale, soluția recurenta a guvernelor este […] Articolul Statul, cheltuielile publice și riscul fiscal: Cine achită nota de plată – Mihai Daraban apare prima dată în PS News.
12:00
Procurorii DNA l-au investigat mai bine de jumătate de an pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. După acuzațiile privind asfaltarea ilegală a străzii de pe terenul firmei familiei sale, anchetatorii au verificat documentele aferente și au descoperit alte 11 străzi asfaltate fără documentație legală de către primarul Sectorului 3, transmite, în exclusivitate, MEDIAFAX. DNA a […] Articolul „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova” – Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță apare prima dată în PS News.
12:00
Tăieri de venituri și concedieri la stat, pe masa lui Bolojan. „Lăsăm pixurile jos și blocăm activitatea” # PSNews.ro
După protestele organizate de sindicaliști, premierul Ilie Bolojan se întâlnește de la ora 11:00 în ședința Consiliului Național Tripartid pentru Dialog Social cu sindicatele și cu patronatele pentru negocieri hotărâtoare. Pe masă sunt tăieri de venituri de până la 10%, concedieri la stat și reforma administrației, dar și ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici și […] Articolul Tăieri de venituri și concedieri la stat, pe masa lui Bolojan. „Lăsăm pixurile jos și blocăm activitatea” apare prima dată în PS News.
12:00
În bugetul pe anul 2026 vor fi alocați bani pentru 2.000 de militari voluntari, numărul urmând să fie reconsiderat în anii următor, în funcție de acest prim an în care se va organiza acest proiect. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că în buget va exista finanțare pentru 2.000 de militari voluntari. „Este în primul […] Articolul Bugetul Apărării pe 2026 include finanțare pentru 2.000 de militari voluntari apare prima dată în PS News.
12:00
În această lună, atât alocațiile pentru copii, cât și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme decât de obicei, scrie site-ul Totuldespremame.ro. Mai precis, astăzi. Pentru că în luna februarie ziua obișnuită de plată, respectiv data de 8, cade într-o duminică, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că va face plățile vineri, 6 […] Articolul Anunțul momentului despre plata alocațiilor pentru copii pe luna februarie apare prima dată în PS News.
12:00
SONDAJ Diferențe majore între bărbați și femei în percepția asupra UE și a suveranității României # PSNews.ro
Apartenența României la Uniunea Europeană este în mod clar evaluată diferit în funcție de gen, arată datele celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. Dincolo de opiniile generale, analiza defalcată relevă diferențe consistente între bărbați și femei în privința suveranității naționale și a protejării intereselor economice în cadrul UE. Prima linie de separație apare în […] Articolul SONDAJ Diferențe majore între bărbați și femei în percepția asupra UE și a suveranității României apare prima dată în PS News.
12:00
Comunicatul oficial al DNA – ce acuzații i se aduc lui Robert Negoiță. Prejudiciul din dosar și suspecții implicați # PSNews.ro
Robert Negoiță este vizat de o anchetă a DNA după ce procurorii au descoperit că primarul Sectorului 3 a ordonat asfaltarea mai multor străzi fără documentația legală necesară și fără avize. Potrivit procurorilor, în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2025, Negoiță și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu cu încălcarea dispozițiilor legale, dispunând efectuarea unor lucrări […] Articolul Comunicatul oficial al DNA – ce acuzații i se aduc lui Robert Negoiță. Prejudiciul din dosar și suspecții implicați apare prima dată în PS News.
12:00
Robert Negoiță, edilul Sectorului 3 al Capitalei, a fost plasat joi sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA. Deși a primit și interdicția de a-și exercita mandatul de primar pe perioada controlului judiciar, Negoiță nu-și pierde automat și mandatul de edil. Concret, art. 160 din Codul administrativ enumeră situațiile în care un primar poate pierde de […] Articolul Robert Negoiță nu mai poate fi primar în Sectorul 3 – cine îi preia atribuțiile apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.