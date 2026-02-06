Președintele Forumului de la Davos, anchetat după ce numele său a apărut în noile dosare Epstein

16:10

Un asalt controlat asupra justiției din România se desfășoară în această perioadă sub pretextul „unei competiții reale și transparente pentru funcțiile de conducere ale marilor parchete din România". În fapt, asistăm la o încercare de „a-i schimba pe ai lor cu ai noștri". Pentru că justiția e bună când îi anchetează pe alții, și nu […]