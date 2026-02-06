Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică OUG care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical

13:15

Finlanda a avertizat SUA asupra unei prezentări a viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina ca fiind similare articolului 5 din Tratatul NATO, întrucât această formulare riscă să slăbească forța de descurajare a clauzei de apărare colectivă, se arată într-o notă a Departamentului de Stat.