Scandalul ICE, minimalizat de Meloni înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Este absurd”
HotNews.ro, 6 februarie 2026 18:50
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, s-a întâlnit vineri, la Milano, cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă. Întâlnirea a fost folosită pentru a reafirma…
Acum 5 minute
19:20
TikTok ripostează după acuzațiile Comisiei Europene: „Descriere complet falsă a platformei noastre” # HotNews.ro
TikTok a anunțat vineri că va contesta concluziile pe care le-a catalogat drept „false” ale Comisiei Europene, după ce instituția a transmis platformei deținută de un grup chinez că trebuie să își modifice „designul adictiv”…
Acum 15 minute
19:10
De la fontă la fondante: Un antreprenor român a luat fonduri europene și fabrică prăjituri într-un oraș care renunță la industriile poluante # HotNews.ro
Dacă mergeți la cumpărături la Auchan, Carrefour, Kaufland, Mega Image sau Profi și aveți poftă de prăjituri însiropate, ambalate și ținute la rece, cu siguranță ați încercat sau veți încerca produsele comercializate sub brandurile „Senneville”,…
19:10
Surpriză pe piața auto din Germania: o marcă est-europeană a depășit în premieră Mercedes și BMW # HotNews.ro
Apetitul europenilor, în general, și al germanilor în mod special pentru automobile cât mai accesibile a condus la o situație neașteptat în vânzările de pe cea mai mare piață auto din Europa, Germania. Mărcile premium…
Acum 30 minute
19:00
Ministrul Muncii vrea o intervenție „rapidă și fermă” în domeniul ride-sharing. „Într-un singur control au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat vineri că autoritățile trebuie să intervină „rapid și ferm în reglementarea” domeniului ride-sharing, în care vor continua controalele. Oficialul a spus că, „în Constanța, într-un singur control, săptămâna trecută,…
Acum o oră
18:50
Scandalul ICE, minimalizat de Meloni înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Este absurd” # HotNews.ro
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, s-a întâlnit vineri, la Milano, cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă. Întâlnirea a fost folosită pentru a reafirma…
18:40
„Aici Radio Europa Liberă”. Istoria radioului care le-a oferit românilor o alternativă la propaganda comunistă / Revenită în 2018 ca site, Europa Liberă se închide acum definitiv în România # HotNews.ro
„Aici, Radio Europa Liberă“, s-a auzit pentru prima dată în România la 4 iulie 1950. Semnalul radio era urmat de o melodie a lui George Enescu „Rapsodia Română“. Radioul a devenit în timp una dintre…
Acum 2 ore
18:20
Blocaj în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Un al treilea judecător va înclina balanță, după ce primii doi au avut opinii diferite # HotNews.ro
Dosarul se află acum în camera preliminară unde se decide dacă rechizitoriul este corect întocmit pentru a putea începe procesul. La termenul de astăzi, 6 februarie, cei doi judecători de la Tribunalul București au anunțat…
18:10
Avertisment al unui comisar european: „Criza locativă din Europa impune acțiuni la toate nivelurile” # HotNews.ro
Prețurile locuințelor au crescut cu peste 60% în întreaga Europă, în ultimul deceniu, în timp ce chiriile s-au scumpit cu aproximativ 20%. Există și un cost uman: aproape 17% dintre europeni trăiesc în spații supraaglomerate,…
18:10
Două importante țări NATO își deschid consulate în Groenlanda pe fondul amenințărilor americane # HotNews.ro
Franța și Canada vor deschide vineri consulate în capitala Groenlandei, Nuuk, consolidând legăturile din regiunea arctică pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice, după ce președintele SUA, Donald Trump și-a reafirmat interesul pentru achiziționarea insulei, situată într-o…
17:50
Regulile pentru concediul medical se schimbă din nou. Excepții la neplata primei zile. Cele 5 categorii care vor fi exceptate # HotNews.ro
Regulile privind neplata primei zile de concediu medical se modifică din nou, în urma criticilor din spațiul public, venite în special din zona ONG-urilor care apără drepturile pacienților cu afecțiuni cronice. Cinci categorii importante vor…
17:40
Replica ministrului Apărării, după ce a fost ironizat de primarul Craiovei pe tema blocului care afectează un radar al Armatei. „De ce își pune atât de vehement singură mâna în cap?” # HotNews.ro
Ministrul Radu Miruță a declarat, vineri, la B1 TV, că el nu a adus nicio acuzație Primăriei Craiova în cazul blocului despre care spune că afectează traiectoria radarului de la Cârcea și „pentru care deja…
17:30
O mașină de protocol a Președintelui Klaus Iohannis, în licitație de la doar 1.000 de Euro, alături de ceasuri de lux din aur # HotNews.ro
Mașina de protocol condusă de Președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Autoturismul are un preț de pornire de…
17:30
[P] Super Bowl LX – De ce merita sa stai treaz in noaptea de 8 februarie pentru Seahawks vs Patriots # HotNews.ro
Duminica, 8 februarie 2026, America se opreste. Literalmente. Se joaca Super Bowl LX, cel mai important meci de fotbal american al anului, finala NFL, evenimentul care combina sportul, spectacolul si banii la un nivel greu…
17:30
Franța trage un semnal de alarmă asupra unei rețele rusești de dezinformare, care a activat și în România / Cum a încercat să îl discrediteze pe Macron # HotNews.ro
O operațiune de influență rusească menită să sugereze implicarea lui Emmanuel Macron în scandalul legăturilor unor lideri influenți cu finanțistul Jeffrey Epstein condamnat pentru abuzuri sexuale a fost depistată în Franța, relatează BFMTV, citând o…
Acum 4 ore
17:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă, în orice moment, să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va „deschide canale paralele de comunicare”,…
17:20
„Astăzi nu se termină doar o emisiune”. Cătălin Măruță a încheiat în lacrimi ultima emisiune pentru ProTV / Ce mesaj a transmis prezentatorul # HotNews.ro
Emisiunea „La Măruță” a avut astăzi ultima ediție după 18 ani de difuzare pe ProTV. În final, prezentatorul Cătălin Măruță a avut un mesaj pentru telespectatori și a izbucnit în lacrimi în timp ce le…
17:10
Cine este Adrian Cocoș, care preia de la Negoiță atribuțiile de primar la Sectorul 3. A luat 2,70 la matematică la BAC # HotNews.ro
Conducerea Primăriei Sectorului 3 este asigurată în acest moment de viceprimarul PSD Adrian Cocoș, conform unui răspuns transmis către HotNews de purtătorul de cuvânt al instituției. Jurnaliștii de investigație de la Snoop.ro au scris în…
16:50
Lia Savonea, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii”. Șefa Înaltei Curți îi aduce acuzații grave premierului # HotNews.ro
Șefa instanței supreme, Lia Savonea, îl acuză pe premier de presiuni și ingerințe, după ce acesta a trimis o scrisoare CCR în care spune că România va pierde bani din PNRR dacă Curtea nu ia…
16:40
Agenția Mondială Antidoping analizează acuzațiile referitoare la „injecția în penis”, pe fondul îngrijorărilor care există la Jocurile Olimpice # HotNews.ro
În contextul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, care încep oficial vineri, există îngrijorări că unii săritori cu schiurile și-ar putea injecta acid hialuronic în penis pentru a păcăli măsurătorile și pentru a putea…
16:30
Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide în România, după șase ani de funcționare, potrivit informațiilor Pagina de Media. Data oficială a închiderii este 31 martie. Conform acelorași surse, și serviciul Europa…
16:10
ULTIMA ORĂ Statele Unite acuză China că a efectuat teste nucleare secrete și că a încercat să mascheze exploziile „pentru a-și ascunde activitățile față de lume” # HotNews.ro
Statele Unite au acuzat vineri China că ar fi efectuat cel puțin un test nuclear secret în 2020 și au cerut un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât…
16:00
Guvernul de la Varșovia îl acuză pe ambasadorul SUA de „șantaj”, după ce diplomatul pro-Trump a amenințat cu retragerea trupelor americane din Polonia # HotNews.ro
Disputa dintre guvernul polonez și ambasadorul SUA Tom Rose a continuat vineri, cu un membru important al guvernului denunțând aparentele amenințări formulate de diplomatul american, scriu EFE și site-ul Polskie Radio. Ministrul polonez al Justiției,…
15:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina 2026 încep oficial astăzi/ Toate datele despre ceremonia de deschidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă găzduite de Milano-Cortina vor fi deschise oficial vineri la ora 21.00, printr-o ceremonie care va combina elemente ale celor doi co-organizatori, încercând să reflecte atât viața urbană, cât și pe cea…
15:50
OFICIAL Cine preia atribuțiile de primar la Sectorul 3 după ce DNA i-a interzis lui Robert Negoiță să se apropie de primărie # HotNews.ro
Având în vedere interdicția lui Robert Negoiță de a-și exercita atribuțiile de primar pentru o perioadă de 60 de zile, impusă de DNA, unul dintre cei doi viceprimar va prelua atribuțiile de primar pentru această…
15:40
Prințesa moștenitoare a Norvegiei și-a cerut scuze regelui și reginei pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și-a cerut din nou scuze vineri pentru prietenia sa cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein, unul dintre mai multe scandaluri care au lovit monarhia țării nordice, transmite Reuters. „Îmi cer de…
15:30
Postul de televiziune va difuza din acest weekend un jurnal de știri la ora 13.00, relatează PaginadeMedia. Potrivit unui comunicat de presă al televiziunii, jurnalul va fi difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la…
Acum 6 ore
15:20
Ce a spus Cătălin Măruță în ultima emisiune la ProTV. Mesaj direct pentru telespectatori privind viitorul său # HotNews.ro
„La Măruță se termină în două ore, dar eu Măruță voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a spus Cătălin Măruță în debutul emisiunii de vineri, ultima pe care o realizează pentru ProTV. Într-un discurs de aproximativ…
15:00
Omul de afaceri Dan Șucu, avertisment pentru guvern: Relansarea economiei nu se face cu promisiuni”. Prima condiție, oprirea risipei banului public # HotNews.ro
Concordia anunță că o parte importantă din măsurile propuse pentru relansarea economică au fost preluate în programul Guvernului, dar avertizează că fără reforme rapide, pachetul riscă să rămână doar o promisiune. „Dacă Guvernul vrea relansare…
14:50
FIDELIS II, care se desfășoară începând de azi și până în 13 februarie vine cu dobânzi atractive la emisiunile în lei și la cele în euro. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18…
14:40
TikTok „creează dependență” în mod voit și forțează creierul utilizatorilor în „modul pilot automat” pentru a nu se opri din scroll, acuză Bruxelles-ul / Compania riscă o amendă uriașă # HotNews.ro
O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale. Bruxelles-ul amenință…
14:20
Cum înduri boala pe viață a propriului copil. „O singură dorință am: să trăiesc doar cu o zi mai puțin decât el”- mărturia cutremurătoare a unei mame # HotNews.ro
Cazul șocant al părinților din Australia care și-au ucis cei doi copii adolescenți cu autism, iar apoi s-au sinucis, a stârnit reacții puternice în rândul familiilor care au copii cu dizabilități severe. Părinții din Australia erau…
14:20
Ruina unui vis olimpic, în pragul JO de la Milano-Cortina. Foto-reportaj cu pista de bob de la Sinaia, care arată ca după război # HotNews.ro
În timp ce România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă, unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din țară zace abandonat,…
14:10
Ce au vorbit românii cu ANA, asistentul virtual al Fiscului. Cea mai frecventă întrebare # HotNews.ro
În prima săptămână de la lansarea chatbotul ANAF în Spațiul Privat Virtual (SPV), aproximativ 23.000 de contribuabili au avut întrebări pentru ANA, așa cum a fost botezat asistentul virtual. Peste 80% dintre cei care care…
14:10
Suedia înăsprește și mai mult condițiile pentru solicitanții de azil și anunță că le va limita libertatea de mișcare: „Acestea nu sunt închisori” # HotNews.ro
Guvernul de centru-dreapta al Suediei a anunțat vineri că intenționează să îi oblige pe toți solicitanții de azil să locuiască în centre de primire a migranților pe durata procesării dosarelor lor, într-o nouă înăsprire a…
13:40
Una dintre cele mai populare platforme online se va concentra pe căutarea bazată pe inteligență artificială # HotNews.ro
Platforma online Reddit se așteaptă ca motorul de căutare bazat pe AI să fie esențial pentru viitorul său și va perfecționa acest domeniu, pentru ca răspunsurile să fie mai complete, spune compania. Cunoscutul forum online…
13:30
Dr. Felix Dobrițoiu, medic chirurgie toracică, cu competențe în chirurgia robotică: „Nu am refuzat niciodată un pacient operabil” # HotNews.ro
Chirurgia realizată cu ajutorul roboților chirurgicali de înaltă precizie reprezintă cel mai modern și mai eficient tratament, mai ales în cazurile complexe. Dr. Felix Dobritoiu, medic specialist în Chirurgie toracică, cu competențe în chirurgia robotică…
13:30
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok din UK și atacuri informatice în SUA # HotNews.ro
Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații (GRU) din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost internat în spital la Moscova după ce a fost împușcat la Moscova, scriu The…
13:30
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire # HotNews.ro
Masina de protocol a primăriei Sibiu, folosită de Klaus Iohannis înainte să devină președintele României, va fi scoasă la licitație de o casă specializată din București. Maşina de protocol care a fost condusă de Iohannis,…
Acum 8 ore
13:20
VIDEO Donald Trump, val de critici după ce a postat un clip AI cu soții Obama reprezentați ca maimuțe # HotNews.ro
Președintele SUA a distribuit joi seară, pe Truth Social, un clip realizat cu AI în care Barack și Michelle Obama sunt înfățișați ca maimuțe. Gestul lui Trump a fost calificat drept „josnic” de către vocile democratice…
13:00
DOCUMENT Premierul Bolojan, mesaj pentru șefa Curții Constituționale despre pensiile magistraților / Proiectul este blocat la CCR, după 4 amânări # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care îi spune că România depinde de decizia CCR din 11 februarie pentru a mai avea șanse să primească cele 231 de…
12:50
Stenograme. „N-a învățat nimic, îi dă înainte”. Un apropiat al lui Robert Negoiță spune, într-o discuție cu o angajată a Primăriei Sector 3, că l-a atenționat pe primar în legătură cu riscul de explozie pe drumurile făcute peste țevi de gaze # HotNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de abuz în serviciu. Din interceptări aflate la dosarul DNA, obținute de Antena 3 și G4Media, reiese că un…
12:40
Acuzațiile oficiale ale DNA împotriva lui Robert Negoiță: lucrări ilegale peste țevi de gaz pe mai multe străzi / „A provocat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor” # HotNews.ro
DNA a anunțat oficial acuzațiile împotriva lui Robert Negoiță, pus sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicția de a-și exercita funcția în această perioadă. Negoiță este acuzat că a dispus ilegal lucrări de…
12:20
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră pe firul tranzacției Lukoil și negociază să îi cumpere activele, în pofida înțelegerii anunțate # HotNews.ro
Chevron și cel puțin încă o companie concurează să cumpere activele globale ale Lukoil, în pofida acordului inițial încheiat săptămâna trecută de gigantul energetic rusesc în vederea vânzării către fondul american de investiții Carlyle, au…
12:10
EGLD de 3 dolari și ceva. Criptomoneda românilor de la MultiversX a scăzut odată cu Bitcoin. Beni: „Piețele au fost absolut brutale” # HotNews.ro
Criptomoneda românilor de la MultiversX (EGLD) a scăzut, vineri, până la un preț minim de 3 dolari și 76 de cenți, cel mai mic nivel (ATL) înregistrat vreodată pe platforma CoinMarketCap, evoluția fiind în tendințele…
12:10
FOTO VIDEO „Nu vrem oameni influențați de Lia Savonea”. Protest în fața Ministerului Justiției, cu 3 zile înainte de finalizarea înscrierilor la concursul de șefi ai Parchetelor # HotNews.ro
Organizațiile Declic, Corpuția Ucide și Inițiativa România au organizat un flashmob, vineri, în fața Ministerului Justiției, pentru a atrage atenția autorităților că noii șefi ai DNA și DIICOT trebuie să fie oameni „competenți, independenți și…
11:50
Robert Negoiță, primul mesaj după ce procurorii i-au suspendat mandatul de primar: „Vom regla lucrurile acestea în instanță” # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat de o anchetă DNA pentru fapte de corupţie, a sugerat vineri dimineață, într-un live făcut pe Facebook, că o să atace decizia DNA, care i-a impus control judiciar și…
11:40
De ce este Donald Trump mai tentat acum decât oricând să atace Iranul? Dilemele dificile ale președintelui SUA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump pare să dezvolte tot mai mult gustul pentru folosirea forței militare, în condițiile în care în primul său an de la revenirea la Casa Albă a ordonat o operațiune armată pentru…
11:30
Cel mai mare ONG pentru drepurile copilului din România, mesaj ferm în dezbaterea privind accesul copiilor la rețelele sociale # HotNews.ro
La două zile după ce premierul Ilie Bolojan a respins ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, pe motiv că ar fi „greu de pus în practică”, cel mai mare ONG pentru drepurile copilului din…
11:30
După ce a redus drastic fondurile USAID, administrația Trump va finanța organizații din Europa aliniate mișcării MAGA # HotNews.ro
Finanțările acordate de Departamentul de Stat pentru promovarea „valorilor americane” fac ecoul strategiei de securitate a SUA și sunt în același timp parte a sărbătorilor dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor…
Acum 12 ore
11:20
Noile criterii de risc fiscal, inactivare și dizolvare ale ANAF. „Dacă vorbești frumos, poate iei o amendă de 15.000 lei. Dacă nu, maximul de 200.000 lei”, spune un consultant # HotNews.ro
Modificările fiscale introduse anul trecut în decembrie și intrate în vigoare în 2026, luate în ideea de a curăța mediul de afaceri, pot să nască monștri birocratici, care vor afecta în egală măsură atât contribuabilii,…
