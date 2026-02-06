Amenzi pentru necurățarea zăpezii de pe mașină înainte de plecare la drum

17:20

În România, un cuplu divorţează la fiecare şapte minute. Ceea ce era altădată un subiect tabu, o ruşine, este astăzi o normalitate. Doar că în cele mai multe cazuri, nu vorbim doar despre doi oameni care nu se mai înţeleg şi decid să se separe. La mijloc sunt copiii, victime tăcute într-un război al părinţilor în care ei nu au nicio vină. Preocupaţi de durerile şi orgoliile lor, adulţii nu îi consultă, nu le explică ce se întâmplă şi nici nu-i întreabă ce simt. Sau, mai grav, îi folosesc ca arme împotriva fostului partener. Fiecare poveste e diferită, dar toate au o lecţie în comun: adulţii pot ieşi din rolul de soţ-soţie, dar niciodată din rolul de părinte.