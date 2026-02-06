Constanța: Incendiu într-un bloc din Năvodari. Un om a fost găsit decedat | AUDIO
Europa FM, 6 februarie 2026 23:50
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu violet izbucnit la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Zeci de locatari au fost evacuați din calea flăcărilor și a fumului. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru lichidarea focului. Alerta de la Navodari a fost dată cu câteva minute înainte de ora 20,00. Ardea […]
23:50
Acum 6 ore
19:50
Investigație a Comisiei Europeane asupra modului în care TikTok dă dependență utilizatorilor. Aceștia intră într-un „pilot automat” și deprind comportamente compulsive | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană acuză TikTok că încalcă regulile europene pentru servicii digitale, din cauza modului în care aplicația este construită pentru a crea dependență. Potrivit unei evaluări, funcții precum derularea infinită a clipurilor, redarea automată și notificările constante îi țin pe utilizatori conectați ore întregi. Aceste mecanisme pot afecta sănătatea mintală, în special în cazul copiilor, […]
19:50
Apropiați ai lui Robert Negoiță l-au avertizat în chestiunea asfaltărilor ilegale că depășește o limită: „Nimeni nu e şmecher forever” | AUDIO # Europa FM
În ancheta care-l vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, au apărut în presă stenograme aflate la dosar. Din acestea reiese că apropiați ai edilului i-au atras atenția acestuia că depășește o limită, dar și că primarul obișnuia să dea ordine verbale în chestiuni care-i depășeau competențele. „Bă, şefule, sunt anumite lucruri pe care le […]
19:50
Lia Savonea acuză „presiuni indirecte”, după scrisoarea trimisă CCR de premier: „Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat” # Europa FM
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) îi răspunde premierului Ilie Bolojan după ce acesta a transmis președintei CCR o scrisoare în care avertizează că România este pe cale să piardă 230 de milioane de euro în lipsa unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR urmează să se pronunțe în această chestiune […]
19:50
Șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu: „Domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical” | AUDIO # Europa FM
Starea selecționerului Echipei Naționale a României, Mircea Lucescu, s-a îmbunătățit, a transmis șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă. Selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar din București în urmă cu două zile, din cauza unei infecții subcutanate. Mircea Lucescu este încă în spital și urmează să fie externat în perioada […]
19:50
Salvați Copiii atrage atenția asupra numărului în creștere de nou-născuți care mor: „Nu avem suficiente investiții” în maternități. „Guvernele ar trebui să țină seama de vulnerabilitatea extraordinară a copiilor” | AUDIO # Europa FM
Organizația Salvați Copiii atrage atenția că rata mortalității infantile în România crește de câțiva ani. În 2024 s-a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani: 6,6 decese la mia de copii născuți vii. Este mai mult decât dublul mediei la nivel european. În aceste condiții, dotarea maternităților și accesul rapid la servicii medicale […]
19:50
Aeroportul Internațional din Suceava va avea un nou terminal. Investiția va trece de 30 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Un nou terminal pentru aeroportul din Suceava. A fost lansată licitația pentru proiectarea şi execuţia Terminalului 3, investiție care se ridică la peste 30 de milioane de euro. Lucrările ar trebui finalizate în doi ani. Aproape 11.000 de metri pătraţi va avea noul terminal al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” din Suceava.Acesta va fi de […]
19:50
Gorj: Revoltă la Motru, după ce oamenii au rămas fără căldură. Societatea furnizoare nu mai are bani pentru achiziția de cărbune: „12 grade sunt în casă” | AUDIO # Europa FM
Disperați că nu au căldură în case, localnicii din orașul Motru, județul Gorj, au ieșit vineri, 6 februarie, în stradă. Femei cu copii în brațe, tineri și bătrâni au venit în fața primăriei pentru a cere socoteală autorităților. De aproape două săptămâni, localitatea este fără agent termic, după ce societatea furnizoare a rămas fără bani […]
19:50
Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete și că ar vrea să fie inclusă într-un tratat alături de Moscova. Cum răspund oficialii de la Beijing | AUDIO # Europa FM
Un nou tratat privind controlul nucelear între SUA și Rusia este, încă, sub semnul întrebării. Între timp, Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Ambasadorul Chinei pentru dezarmare spune că SUA exagerează și că Beijingul a acționat întotdeauna responsabil în chestiuni nucleare. Însă, SUA ar vrea ca un nou tratat privind controlul […]
19:50
Scădere a traficului de mărfuri în Portul Constanța, comparativ cu anii anteriori. Operatorul portuar Alexandru Arcaș numește printre cauze inflația și creșterea bruscă a taxelor | AUDIO # Europa FM
Portul Constanța se confruntă cu o scădere dramatică a traficului de mărfuri față de anii anteriori. Potrivit operatorilor portuari, în 2025 exporturile de mărfuri containerizate au scăzut cu aproape 40 de procente. Infrastructura deficitară și taxele tot mai mari sunt cele care afectează inclusiv forța de muncă în port, atenționează agenții economici. Proiectele guvernamentale privind […]
19:50
Proiectul de OUG care stabilește excepţiile de la măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pus în transparență decizională. Care sunt categoriile exceptate | AUDIO # Europa FM
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă (OUG) care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical a fost pus în transparență decizională. Documentul stabilește care sunt categoriile exceptate și menționează că, în cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă pentru care sunt eliberate mai multe certificate de concediu medical succesive, […]
15:50
Consiliul Concurenței investighează un posibil abuz al CFR SA și Electrificare CFR privind accesul competitorilor pe piața furnizării de energie electrică pentru tracțiune | AUDIO # Europa FM
Consiliul Concurenței a declanșat un control la CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, pentru a verifica un posibil abuz de putere prin care compania de stat, împreună cu filiala Electrificare CFR, ar limita accesul competitorilor pe piața furnizării de energie electrică pentru tracțiune. Mai multe inspecții inopinate au fost efectuate la sediile Companiei Naționale […]
15:50
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano pentru Jocurile Olimpice de Iarnă | AUDIO # Europa FM
Antrenorul român și fostul internațional Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Echipa de fotbal Inter Milano, pe care o antrenează Cristi Chivu, a publicat mai multe imagini cu momentul pe rețelele de socializare. În această seară, flacăra olimpică va ajunge pe stadionul San Siro, […]
15:50
O a treia persoană, reținută în cazul femeii care și-a ucis mama pentru a-i moșteni averea. Ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinație de sedative să folosească | AUDIO # Europa FM
Anchetatorii au reținut încă o persoană în cazul fiicei care și-a ucis mama cu sprijinul unei asistente pentru a-i moșteni averea. Este vorba despre o femeie în vârstă de 40 de ani, pe care oamenii legii o acuză de complicitate la omor calificat. Fiica femeii, dar și asistenta acuzată că a ajutat-o, au fost arestate […]
15:50
Șefa ÎCCJ acuză că documentarul Recorder, „Justiție capturată”, este „o manipulare care a lovit puternic în încrederea actului de justiție”. Reacția vine după ce Inspecția Judiciară nu a constatat nereguli la CAB | AUDIO # Europa FM
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București, în urma verificărilor făcute la această instanță după dezvăluirile Recorder din documentarul „Justiție Capturată”. Inspecția Judiciară consideră prescrierea dosarelor prezentate în documentar drept o „coincidență temporală”. Raportul a fost adoptat în ședința CSM, ședință în care Lia Savonea, președinta Instanței Supreme, a catalogat […]
15:50
Reacția primarului sectorului 3 după ce a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a-și exercita funcția: „Vom regla lucrurile acestea, sper eu, săptămâna viitoare, în instanță” | AUDIO # Europa FM
Prima reacție a lui Robert Negoiță a după ce DNA l-a plasat sub control judiciar și i-a interzis să își exercite funcția de primar. Edilul sectorului 3 spune că va contesta decizia procurorilor. Acesta a fost audiat joi seară timp de aproape șase ore la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție. Negoiță a declarat că […]
15:50
Dâmbovița: Explozie neurmată de incendiu într-un bloc din localitatea Titu. 17 oameni au fost evacuați | AUDIO # Europa FM
O explozie neurmată de incendiu a avut loc, vineri, 6 februarie, într-un bloc din localitatea Titu. 17 persoane au fost evacuate din clădire, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa. „Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la […]
15:50
Zeci de români, rămași blocați pe aeroportul din Berlin din cauza vremii. Cum sunt sfătuiți să procedeze | AUDIO # Europa FM
Zeci de români au rămas blocați pe aeroportul din Berlin, după ce condițiile meteo au blocat avioanele la sol. Nu se pot opera aterizări sau decolări de pe aeroportul Brandenburg din cauza gheții de pe pistă și a ploii înghețate care afectează aeronavele. Mai multe zboruri au fost amânate sau anulate. Deocamdată nu se știe […]
15:50
Simona Halep, despre reușita în tenis, într-un interviu exclusiv la un an de la retragere: „Mulți cred că există un secret, dar nu există”. „Mi-e dor de trăirile de pe teren, dar nu mi-e dor de dureri” | VIDEO # Europa FM
Nu există un secret în tenis, însă munca, disciplina și ambiția sunt elementele cheie pentru ca un sportiv să ajungă să facă performanță, spune Simona Halep, într-un interviu acordat în exclusivitate, într-o ediție specială a emisiunii „România în Direct”, transmisă live de la turneul de tenis feminin Transylvania Open. Sportiva a subliniat că, de-a lungul […]
15:50
Scrisoarea adresată de premierul Bolojan CCR, după cele patru amânări în cazul reformei pensiilor speciale ale magistraților: România e pe cale să piardă 230 de milioane de euro. Comisia Europeană, așteptată să anunțe o decizie oficială | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan avertizează personal Curtea Constituțională a României legat de consecințele amânării deciziei pensiilor magistraților. Prim-ministrul a trimis vineri dimineață o scrisoare prin care solicită judecătorilor să se grăbească și să ia o decizie, pentru ca România să nu piardă cele 230 de milioane de euro, fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. […]
11:50
Salvați Copiii propune interdicția totală a copiilor sub 13 ani pe rețelele sociale și cere sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare # Europa FM
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru protejarea drepturilor copilului în România, avertizează Salvați Copiii România. Organizația solicită măsuri legislative și administrative urgente pentru a limita accesul minorilor pe platformele digitale și pentru a introduce educația digitală obligatorie în școli. Salvați Copiii România atrage atenția asupra riscurilor […]
11:50
Cod roșu de precipitații pe râul Nișcov | Cod galben de precipitații pe râul Teleajen. Peste 20 de localități din șase județe au fost afectate de ploile abundente | VIDEO # Europa FM
Ploi abundente peste noapte în județele Buzău și Vrancea. A plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Există risc major de inundații pe râul Nișcov – afluent al râului Buzău. Pentru județele Prahova și Vrancea, hidrologii au emis cod portocaliu de inundații. Precipitații de peste 70 de litri pe metru pătrat s-au […]
11:50
Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru interzicerea accesului pe reţelele de socializare al minorilor sub 15 ani | AUDIO # Europa FM
Slovenia pregătește un proiect de lege pentru a interzice accesul minorilor cu vârsta sub 15 ani la rețelele sociale. Țara, cu o populație de aproape două milioane de locuitori, urmează astfel exemplul Spaniei și al Greciei, care – tot în aceste zile – au propus interdicții privind utilizarea social media de către adolescenți, semn al […]
10:30
Primarul Sectorului 3, sub control judiciar și cauțiune. Robert Negoiță nu își mai poate exercita funcția # Europa FM
Primarul Sectorului 3 este sub control judiciar și cauțiune. Edilul social-democrat Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite funcția. El a fost audiat aseară mai multe ore la DNA. Este suspectat de fapte de corupție, iar anchetatorii au făcut mai multe percheziții, atât la primăria de sector, cât și în alte locații din […]
10:30
Nereguli grave privind protecția mediului în județul Arad. Autoritățile au închis trei balastiere și au ridicat 24 de tone de azot depozitat ilegal | AUDIO # Europa FM
Nereguli pe bandă rulantă la abaterile pentru Protecția Mediului în județul Arad. Trei balastiere au fost închise de comisarii Gărzii de Mediu, iar într-un caz separat, polițiștii au ridicat 24 de tone de azot depozitat ilegal în apropierea unui drum principal și circulat. Trei din cinci balastiere controlate în județul Arad au fost închise de […]
10:30
Încep Jocurile Olimpice de iarnă 2026 la Milano-Cortina, ediția desfășurată pe cea mai mare suprafață din istorie # Europa FM
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe astăzi, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României). Ediția din acest an se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției. 6.000 de membri ai forțelor de ordine, […]
10:30
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează vineri percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală, într-un dosar ce vizează trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelectual. Potrivit acestora, în dosar sunt vizați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul șef, ancheta vizând acte de corupție din domeniul imobiliar, potrivt AGERPRES. […]
10:30
Mai multe blocuri și instituții din Râmnicu Vâlcea nu vor avea apă caldă și căldură pe tot parcursul zilei, din cauza unei avarii la o conductă de agent termic | AUDIO # Europa FM
Din cauza unei avarii la o conductă de agent termic, mai multe blocuri, școli și instituții din Râmnicu Vâlcea nu vor avea apă caldă și căldură pe tot parcursul zilei. Furnizorul de agent termic, CET Govora, a anunțat că se execută lucrări de reparații la conducta spartă. Rămân fără căldură și apă caldă mai multe […]
10:30
16 femei românce, canonizate de Patriarhia Română. Printre ele – soții de domnitori, mame de sfinți și starețe de mănăstiri. | AUDIO # Europa FM
16 femei românce sunt canonizate astăzi de Patriarhia Română. Sunt femei care au avut vieți sfinte. Printre ele se numără soții de domnitori, mame de sfinți sau starețe de mănăstiri. Ceremonia este oficiată de Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală. Aceste canonizări fac parte dintr-un proces mai amplu de adăugare a peste 30 de noi sfinți […]
10:30
Biletele pentru partida Turcia – România se pun în vânzare astăzi, vineri, la prânz. Tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beșiktaș Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, pe 26 martie, ora 19:00. Biletele pentru această partidă, rezervate suporterilor români, vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui […]
10:30
Administrația Trump lansează TrumpRx, un site prin care americanii pot accesa medicamente la prețuri reduse # Europa FM
Președintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web prin care americanilor li se vor oferi medicamente la prețuri reduse, în condițiile în care costurile acestora în SUA sunt printre cele mai mari din lume, notează AFP. „Începând de această seară, zeci de medicamente frecvent prescrise vor fi disponibile la prețuri considerabil reduse […]
10:30
Reacția Olguței Vasilescu, după ce ministrul Apărării a semnalat că un bloc din Craiova a fost construit lângă un depozit de armament: Dacă MApN a adus muniție în unul dintre cele mai populate cartiere, este foarte grav | AUDIO # Europa FM
Reacție a primarului municipiului Craiova, după ce ministrul Apărării Naționale a semnalat că un bloc de locuințe a fost construit în apropierea unui depozit de armament. Imobilul de nouă etaje nu ar respecta distanța legală și ar afecta traiectoria radarului de la Cârcea, susține Radu Miruță. Blocul este amplasat într-o zonă deja urbanizată, iar autorizația […]
10:30
Guvernul Cubei va prezenta săptămâna viitoare un plan de raționalizare, pe fondul intenției SUA de a bloca aprovizionarea țării cu petrol | AUDIO # Europa FM
Președintele cubanez anunță că executivul de la Havana va prezenta săptămâna viitoare un plan de raționalizare, cu măsuri restrictive și economii obligatorii. Se întâmplă în contextul în care Cuba se confruntă cu o criză severă de combustibil, iar SUA intenționează să blocheze aprovizionarea cu petrol a acestei țări. Președintele Cubei anunță că guvernul va prezenta […]
22:30
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe: Dacă nu conștientizăm cât de rapid crește acest curent autodenumit suveranist, în 2028 vom fi toți istorie, nu doar domnul Bolojan # Europa FM
Ilie Bolojan va rezista în fruntea guvernului până la rotativă, pentru că nimeni nu are curajul să-și asume, într-un moment dificil, lucrurile pe care și le-a acceptat el, inclusiv pierderile de imagine, consideră consilierul premierului, Vlad Gheorghe. Invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann, Vlad Gheorghe a vorbit despre […]
22:30
Fermierii afectați de înghețul din primăvara anului trecut vor primi despăgubiri | AUDIO # Europa FM
Vești bune pentru fermierii afectați de înghețul târziu din primăvara anului trecut. Aceștia vor primi despăgubiri de până la 2.000 de euro pe hectar, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Comisia Europeană a acordat României peste 11 milioane de euro, iar banii vor intra în conturile fermierilor în perioada următoare. Sprijinul financiar se acordă sub […]
22:30
Ministrul Energiei, despre ancheta DNA care îl vizează pe Robert Negoiță: Pentru a construi orice tip de obiectiv de investiții, este nevoie de avize din partea tuturor autorităților și companiilor afectate | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar privind construirea ilegală a unui drum peste conducte de gaz. În cadrul unei conferințe de presă la sediul PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat cum se poate rezolva situația: dacă acele străzi trebuie să dispară sau conductele de gaz […]
22:30
Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova. 30 de persoane au fost evacuate | AUDIO # Europa FM
30 de persoane au fost evacuate din locuințele lor, la Craiova, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze. Traficul rutier a fost deviat, iar echipajele de intervenție se află la fața locului. Avaria s-a produs pe bulevardul Nicolae Romanescu, la conducta de gaz subterană care alimenta zonele din apropiere. Inspectoratul pentru Situații […]
22:30
Arabia Saudită permite, pentru prima dată după 73 de ani, vânzarea controlată de alcool pentru rezidenții străini | AUDIO # Europa FM
După 73 de ani de interdicție, Arabia Saudită a început discret să permită vânzarea controlată de alcool. Beneficiarii acestei relaxări sunt rezidenți străini bogați, nemusulmani. Accesul este strict controlat, cu verificări de identitate, religie și venit, iar turiștii sunt excluși. Decizia marchează o schimbare majoră după 73 de ani de interdicție. Un magazin fără însemne […]
18:30
Piața Victoriei. Coace Bolojan un nou partid liberal? Răspunde Vlad Gheorghe, noul consilier al premierului # Europa FM
Coace Bolojan un nou partid liberal? Răspunde Vlad Gheorghe, noul consilier al premierului, invitat joi seară, 5 februarie, în emisiunea „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann. Premierul Ilie Bolojan a intrat în conflict și cu propriul partid. Liberalii i-au dat un vot de încredere pentru a continua ca prim-ministru, dar s-au opus ca liderii de […]
18:30
Acordarea voucherelor de vacanță, sub semnul întrebării. Ministrul Finanțelor: Voi face aceste anunțuri când vom avea prezentarea proiectului de buget | AUDIO # Europa FM
Acordarea voucherelor de vacanță este pusă sub semnul întrebării. Întrebat de jurnaliști dacă bugetul pe anul 2026 prevede acordarea în continuare a acestor facilități, ministrul de Finanțe a evitat să dea un răspuns clar. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare: Voi face aceste anunțuri când vom avea prezentarea proiectului de buget Reporter: Este luată în calcul […]
18:30
Patru sportivi români vor fi portdrapel la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de Iarnă | AUDIO # Europa FM
Patru sportivi ai Federației Române de Schi Biatlon vor fi portdrapel la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Competițiile încep mâine și se desfășoară până pe 22 februarie. La Predazzo, tricolorul României va fi purtat de Daniela Toth și Paul Pepene, în timp ce, la Livigno, România va fi reprezentată de […]
18:30
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de peste 300 de prizonieri după a doua rundă de negoiceri purtate la Abu Dhabi # Europa FM
Negocierile de încheiere a războiului din Ucraina, purtate miercuri și joi între părțile ucraineană, rusă și americană, la Abu Dhabi, s-au încheiat fără prea multe concluzii decisive. Părțile au convenit să facă un schimb de prizonieri, a confirmat președintele Volodimir Zelenski pe contul său de X. Noi discuții ar urma să aibă loc în următoarele […]
18:30
33 de angajați CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Foloseau ChatGPT pentru a învăța cum să scape de pedeapsă | AUDIO # Europa FM
33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată pentru fraudă. Aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă, în încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea. Angajații, printre care și controlori de tren, sunt acuzați că blocau locurile din vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urile unor […]
18:30
Un bloc de nouă etaje afectează radarul militar de la Cârcea, spune Radu Miruță: Ministerul Apărării a respins avizul, dar aceeași solicitare a fost aprobată trei săptămâni mai târziu | AUDIO # Europa FM
Peste 1.000 de hectare care aparțineau Armatei au fost transferate, în ultimii ani, către dezvoltatori imobiliari, anunță ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Printre altele, dezvoltatorii trebuiau să construiască locuințe ieftine pentru angajații Ministerului, ceea ce nu s-a întâmplat. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Peste o mie de hectare cu potențial imobiliar major au fost transferate de […]
18:30
Un sondaj realizat de Parlamentul European între 6 și 30 noiembrie 2025 arată o imagine complexă a stării de spirit din România. Principala preocupare a populației rămâne inflația și creșterea costului vieții, menționată de 40% dintre respondenți – un nivel aproape identic cu media Uniunii Europene. În același timp, românii se declară surprinzător de optimiști: […]
18:30
Ministerul Sănătății elimină neplata primei zile de concediu medical pentru pacienții oncologici și pentru cei cu boli cronice | AUDIO # Europa FM
Ministerul Sănătății anunță că a finalizat o ordonanță de urgență prin care se elimină neplata primei zile de concediu medical pentru anumiți pacienți. Sunt incluși aici pacienții bolnavi de cancer sau cei cu boli cronice. Ordonanța se află în transparență decizională. Ordonanța de urgență va reglementa modalitatea în care se vor plăti concediile medicale pentru […]
18:30
Ministrul Apărării sesizează DNA după o serie de nereguli descoperite la Batalionul 52 din Satu Mare. Radu Miruță: Personalul militar a inventat activități care au dus la creșterea pensiei | AUDIO # Europa FM
Ministrul Apărării sesizează DNA după o serie de nereguli descoperite la Batalionul 52 „Tisa” din Satu Mare. Printre acestea se numără activități inventate pentru creșterea pensiei militarilor. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Au fost inventate de personalul militar de acolo activități inexistente” „Au fost inventate de personalul militar de acolo activități inexistente, care au fost create […]
18:30
Demisie de răsunet la Constanța. Sorin Mihai, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean, și-a dat demisia din funcție. El conducea învățământul constănțean de peste cinci ani, fiind cel mai longeviv inspector general școlar din județ. Conducerea organizației locale a PNL va face o altă propunere pentru șefia ISJ Constanța. Profesorul Sorin Mihai l-a anunțat pe […]
18:30
Avocata PNL Adriana Georgescu și falsul general SIE Gheorghe Iscru, plasați în arest la domiciliu în dosarul de trafic de influență # Europa FM
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL, și a falsului general SIE Gheorghe Iscru, în dosarul în care cei doi sunt acuzaţi de trafic de influenţă. Instanţa a dispus ca aceștia să fie plasaţi în arest la domiciliu pentru 22 de zile, urmând […]
18:30
Comisia Europeană consideră că jalonul pensiilor speciale nu este îndeplinit, transmite Dragoș Pîslaru: „Este pentru toată lumea foarte clar că a existat un termen pe care nu l-am îndeplinit.” România poate pierde peste 230 de milioane de euro din PNRR | AUDIO # Europa FM
Vin vești proaste de la Bruxelles! Comisia Europeană consideră că România nu a îndeplinit jalonul privind legea pensiilor speciale, prin urmare pierdem peste 230 de milioane de euro, condiționate de această reformă. „E doar o chestiune de timp până la anunțul oficial”, spune ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, la Europa FM. Ministrul Investițiilor […]
