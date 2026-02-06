Constanța: Incendiu într-un bloc din Năvodari. Un om a fost găsit decedat | AUDIO

15:50

Zeci de români au rămas blocați pe aeroportul din Berlin, după ce condițiile meteo au blocat avioanele la sol. Nu se pot opera aterizări sau decolări de pe aeroportul Brandenburg din cauza gheții de pe pistă și a ploii înghețate care afectează aeronavele. Mai multe zboruri au fost amânate sau anulate. Deocamdată nu se știe […]