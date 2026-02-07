De ce o banană dimineața ar putea să nu fie o alegere atât de sănătoasă pe cât credeai
Click.ro, 7 februarie 2026 04:10
Banana este adesea considerată un mic dejun rapid și sănătos. Este sățioasă, ușor de digerat și perfectă pentru zilele când timpul lipsește. Totuși, consumul unei banane pe stomacul gol poate declanșa în corp un lanț de reacții neașteptate, afectând energia, digestia, hormonii și chiar starea de spi
• • •
Acum o oră
04:10
Acum 2 ore
03:10
Ești singur și simți că ai un atac de cord? Ai doar 10 secunde. Fă acest lucru ca să supraviețuiești! # Click.ro
Liniștea din apartament poate fi brusc tulburătoare. Simți o apăsare ciudată în piept, inima îți bate mai repede, iar o senzație de constricție se extinde spre gât sau brațe. În astfel de momente, primul gând care apare este adesea: „Oare am un atac de cord?”.
Acum 4 ore
02:10
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi # Click.ro
Se apropie weekendul, iar astrele par să aducă energie pozitivă pentru câteva zodii norocoase. Pentru aceste semne, următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale.
01:20
Ce brand românesc apare în cel mai recent videoclip al Thaliei, actrița din telenovela „Sărmana Maria” # Click.ro
Thalia, una dintre cele mai îndrăgite artiste latino și cunoscută publicului din România mai ales pentru rolul din telenovela „Sărmana Maria” (1995), revine în atenția fanilor cu un nou proiect muzical de succes. Cel mai recent videoclip al său, „Miro tu cara en la luna”, a devenit viral.
01:10
De câte ori ai tăiat ceapa verde și ai aruncat capetele cu rădăcini, considerându-le resturi inutile? Poate mai des decât ai vrea să recunoști. Ei bine, există un mod extrem de simplu de a le da o a doua viață și de a obține ceapă verde proaspătă direct din bucătăria ta.
Acum 6 ore
00:20
Cel mai tânăr concurent de la Românii au talent a cucerit toată țara: „Ești absolut adorabil!” Teodor are doar 3 ani și își dorește să ajungă un mare artist # Click.ro
Noul sezon al reality-show-ului „Românii au talent” a revenit de curând pe micile ecrane, spre încântarea telespectatorilor, dar mai ales a talentaților care și-au dorit să își dea o șansă. Printre ei se numără cel mai tânăr concurent, în vârstă de doar 3 ani, pe numele său Teodor Copăceanu.
00:10
De ce e recomandat să-ți zgârii valizele înainte să pleci într-o călătorie. Motivul dezvăluit de un expert în securitate # Click.ro
Călătoriile pot fi pline de surprize, iar furtul de bagaje este un risc real, mai ales în aeroporturi și mijloace de transport aglomerate. Joseph Barton, expert în securitate de la AdleyBarton.com, recomandă turiștilor un truc neașteptat: zgâriarea sau murdărirea intenționată a valizelor noi.
6 februarie 2026
23:50
Ce diferență de vârstă este între Marian Godină, concurentul de la Survivor 2026, și soția lui. Cu câți ani este Georgiana mai tânără de fapt # Click.ro
Cunoscutul polițist din România, Marian Godină, se numără printre cei patru concurenți care au pășit recent în competiția „Survivor”. Deși și-a câștigat popularitatea prin aparițiile de la „iUmor” și prin diverse postări online, unele chiar controversate, viața sa privată a rămas în mare parte în um
23:30
Metoda simplă care va curăța imediat scurgerea de la duș. Trucul de nota zece care te scapă mereu de meșteri # Click.ro
Oricât de mult am încerca să evităm această problemă, tuturor ni s-a întâmplat să ne confruntăm cu înfundarea scurgerii de la duș. Iar atunci când această problemă începe să își facă apariția, este important să știm cum putem scăpa de acumulările de păr, săpun sau de calcar.
23:20
Reacțiile vedetelor după terminarea emisiunii „La Măruță”. Ce au transmis Andreea Esca. Radu Țibulcă sau Gabriela Cristea: „De astăzi, televiziunea din România se schimbă” # Click.ro
Mai multe vedete din România care au călcat pragul emisiunii „La Măruță”, moderată de Cătălin Măruță, la Pro TV, au transmis mesaje emoționante cu ocazia difuzării ultimei ediții. A apus un capitol de succes pentru prezentatorul TV, echipa emisiunii și milioanele de români care aproape două decenii
23:10
Ce surprize au pregătit astrele pentru fiecare zodie de Valentine’s Day. Se anunță schimbări neașteptate în viața de cuplu # Click.ro
Ziua Îndrăgostiților se apropie cu pași repezi, pe 14 februarie, și le oferă celor aflați într-o relație ocazia perfectă de a celebra iubirea. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie, de Valentine’s Day, potrivit www.tarot.com.
23:10
Serialul Netflix de acum 10 ani care a rupt topurile din lume în februarie 2026. Are o notă foarte mare pe IMDb și românii s-au îndrăgostit de el # Click.ro
Un serial lansat în urmă cu aproape un deceniu a revenit spectaculos în atenția publicului și domină din nou clasamentele de streaming.
22:30
Ce să adaugi în chiftele ca să rămână fragede și a doua zi. Secretul știut numai de americani, dezvăluit de un influencer celebru # Click.ro
Chiftelele sunt printre cele mai iubite preparate din bucătăria de acasă: rapide, gustoase și potrivite atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru pachețel sau aperitive.
22:10
Plantă de interior pe care trebuie să o eviți. Poate provoca probleme serioase de sănătate # Click.ro
Februarie este considerată o lună importantă pentru pasionații de grădinărit și pentru cei care își pregătesc locuința și spațiile verzi pentru sezonul de primăvară. Specialiștii atrag atenția că deciziile luate în această perioadă.
22:00
Andreea Raicu sare în apărarea vedetei de la „Neatza”, prinsă în ipostaze intime cu un presupus medic căsătorit: „Unde e scandalul?” # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) și-a susținut public părerea pe care o are, în urma valului de hate lansat asupra unei vedete televizate de la Antena 1, surprinsă recent în ipostaze tandre alături de un bărbat, presupus medic căsătorit, într-o mașină, într-o parcare din București, în plină zi, potrivit in
21:50
Greșeala pe care mulți o fac în grădină în februarie. Ce lucrări nu trebuie omise înainte de primăvară # Click.ro
Februarie este o lună decisivă pentru grădinari, iar specialiștii avertizează că lucrările efectuate acum pot influența sănătatea și aspectul grădinii pe tot parcursul primăverii.
21:30
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale” # Click.ro
Așa cum deja și-a obișnuit comunitatea de fani să posteze rețete delicioase, multe știute de la mama și de la bunica sa, Elwira Petre atrage atenția cu un nou preparat dulce, simplu și rapid de gătit. Este vorba despre brioșele sănătoase cu banane și afine, care pot reprezenta un mic dejun ideal și
20:20
O clădire în stare avansată de degradere, vedetă pe piața imobiliară. Cu ce sumă se vinde de ce are foarte mulți doritori # Click.ro
O clădire puternic degradată, fără instalații electrice și sanitare, aflată într-o zonă rurală din statul australian Victoria, a fost scoasă la vânzare pentru 145.000 de dolari și, în mod surprinzător, a atras un număr mare de potențiali cumpărători.
20:10
Horoscop săptămâna 7-13 februarie. Cinci zodii vor trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste înainte de Valentine's Day 2026 # Click.ro
Horoscop săptămâna 7-13 februarie. Cinci zodii vor trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste înainte de Valentine's Day 2026.
19:30
Recunoști vedeta din imagine? În prezent este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune # Click.ro
Vedeta din imagine este un cunoscut prezentator TV și om de radio din Televiziune, cu un succes remarcabil în cariera sa. De asemenea, telespectatorii îl văd des pe micile ecrane, în cadrul unei emisiuni televizate de la Pro TV. Ți-ai dat seama despre cine e vorba?
19:10
Ce mănâncă sportivii la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 pentru a rămâne în formă maximă: „Aici nu e restaurant cu stele Michelin” # Click.ro
Sportivii care participă la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 au parte de o ofertă culinară variată în cele șase sate olimpice unde sunt cazați, iar organizatorii promit meniuri adaptate cerințelor nutriționale ale sportivilor de performanță, potrivit agenției Reuters.
18:40
Adi Vasile face primele declarații despre nunta cu Delia. Cum va arăta evenimentul mult așteptat: „Ne dorim un mix între tradițional și modern” # Click.ro
Adi Vasile (43 de ani), noul prezentator al emisiunii Survivor 2026, traversează o perioadă importantă a vieții sale. Nu doar că se bucură de succes pe plan profesional, dar urmează să se căsătorească cu logodnica sa, Delia, pe care a cerut-o de soție în anul 2024.
18:40
Motive de bucurie pentru Loredana! Elena Boncea, fiica vedetei, joacă în musicalul „Invizibilii”: „Are un costum fabulos” # Click.ro
Elena Boncea (28 de ani), fiica Loredanei Groza (55 de ani), are un motiv de bucurie în acest weekend.
18:40
Revine Mircea Lucescu pe teren, după externare? Rică Răducanu își laudă nașul în vârstă de 80 de ani: „Era om serios, nu mergea cu noi la gagici” # Click.ro
Revine Mircea Lucescu, pe teren, după externare? Rică Răducanu își laudă nașul: „Om serios, nu mergea cu noi la gagici”
18:10
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter # Click.ro
Retras din activitatea de jucător după o carieră de succes în campionate de top ale Europei, Cristi Chivu a intrat în lumea afacerilor cu ambiția de a-și multiplica veniturile obținute pe teren.
17:50
Divertis are interzis pe micul ecran: „Nu ne acceptă la tv din cauza conținutului politic.” Unde vor juca, de fapt: „Banii se câștigă greu” # Click.ro
Divertis are interzis pe micul ecran: „Nu ne acceptă la tv din cauza conținutului politic” Unde vor juca: „Banii se câștigă greu
17:40
Ziua mondială fără telefon mobil. Ce mesaj important are actrița Laura Cosoi: „Viața se întâmplă aici, nu pe ecran” # Click.ro
Laura Cosoi (44 de ani) sărbătorește Ziua mondială fără telefon mobil. Într-o lume în care tehnologia a devenit indispensabila pentru mulți dintre noi, există persoane care renunță deseori la utilizarea excesivă a telefonului mobil. Actrița a decis și ea ca ziua această să fie dedicată mai mult soci
17:10
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului # Click.ro
Cel mai spectaculos viaduct de pe Valea Oltului, ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea, continuă să impresioneze și astăzi prin soliditatea și eleganța sa.
17:00
Cătălin Măruță, cu lacrimi în ochi la ultima ediție a emisiunii de „La Măruță”: „Fiecare știm ce problemă avem și ce ne doare” # Click.ro
Cătălin Măruță (48 de ani), cunoscutul prezentator TV, a fost copleșit de emoții astăzi, 6 februarie, odată cu difuzarea ultimului episod al emisiunii „La Măruță”. Se încheie astfel un capitol frumos și plin de provocări în cariera sa, iar vedeta a simțit nevoia să transmită câteva cuvinte.
17:00
Care sunt calitățile oamenilor care preferă să poarte negru. De ce avem instinctiv mai multă încredere în ei # Click.ro
Să fim sinceri: există un sentiment aparte atunci când alegi să te îmbraci complet în negru, fără compromisuri, fără să te mai gândești la alte culori sau combinații complicate. Dintr-o dată, percepția celor din jur se schimbă, iar modul în care interacționează cu tine capătă o subtilitate pe care n
17:00
Horoscop sâmbătă, 7 februarie. Scorpionii își schimbă destinul cu 180 de grade, Gemenii iubesc din nou, iar Fecioarele primesc un cadou # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 7 februarie. Scorpionii își schimbă destinul cu 180 de grade, Gemenii iubesc din nou, iar Fecioarele primesc un cadou.
16:40
Ozkan Akbaba, rol principal în „La marginea lumii”, noul serial PRO TV: „Apa era rece ca gheața! După 2 minute, corpul meu a început să ardă!” # Click.ro
Click! vă prezintă imagini exclusive de la filmările serialului „La marginea lumii”, difuzat din 9 februarie la Pro TV.
16:40
Cine îl înlocuiește pe Robert Negoiță la Primăria Sectorul 3. A terminat liceul în 2011 cu specializarea tehnician mecatronist # Click.ro
Primăria Sectorului 3 rămâne fără primar pentru următoarele 60 de zile, după ce DNA i-a interzis lui Robert Negoiță să își exercite atribuțiile. Decizia a fost luată în cadrul controlului judiciar impus lui Negoiță,
15:40
El este bărbatul care a murit de șase ori: „M-au dus la morgă, dar m-am trezit” Povestea incredibilă a lui Ismail Azizi # Click.ro
Există povești care par imposibile, dar care se întâmplă cu adevărat. Ismail Azizi, un bărbat din Tanzania, este unul dintre oamenii ale căror experiențe sfidează logica și medicina! A murit și a revenit la viață de șase ori. În loc să fie privit ca un miracol, Azizi a fost respins și temut de comun
15:20
O femeie obsedată de Feng Shui a provocat mai multe accidente într-o curbă periculoasă. Motivul pentru care muta constant oglinda de trafic # Click.ro
Nenumărați oameni din întreaga lume se ghidează după sfaturile Feng Shui, pentru a crea o atmosferă cât mai armonioasă în jurul lor. Însă, atunci când este dus la extrem, acest interes poate avea consecințe teribile pentru toți din jur.
15:20
Audiență-record pe Netflix: creștere de peste 13.000% pentru documentarul rival al Melaniei Trump, chiar în ziua lansării # Click.ro
Documentarul „Melania”, lansat în cinematografele din întreaga lume cu un buget uriaș, a fost retras din multe săli după ce nu s-a vândut niciun bilet. În același timp, „Becoming”, despre fosta Primă Doamnă Michelle Obama,
15:10
Gabriela Cristea, apariția cu care a încins internetul! Fustă scurtă și look îndrăzneț după ce a slăbit considerabil # Click.ro
După o perioadă în care s-a concentrat pe sine și pe echilibrul personal, Gabriela Cristea a revenit în atenția publicului cu o apariție diferită față de cele cu care și-a obișnuit publicul. Mai suplă și cu un stil vestimentar schimbat, prezentatoarea TV a ales o ținută care a pus în evidență transf
15:00
Cele 3 zodii protejate de Divinitate în această primăvară. De la 1 martie, viața lor se schimbă radical în bine și primesc numai miracole # Click.ro
Deja începem să înaintăm tot mai mult spre primăvară, iar odată cu acest anotimp, nu numai natura va renaște, ci și nativii acestor trei zodii. Divinitatea le va fi alături la fiecare pas, iar viața lor se va schimba radical de-a lungul primăverii.
15:00
Maria Ciobanu și Sofia Vicoveanca au păpuși cu chipul lor: „Nu m-am considerat vreo frumusețe.” Gheorghe Turda: „Seamănă leit cu ele!” # Click.ro
Maria Ciobanu și Sofia Vicoveanca au păpuși cu chipul lor: „Nu m-am considerat vreo frumusețe.” Gheorghe Turda: „Seamănă leit cu ele!”
14:30
Eclipsa solară 2026. Aceste 4 zodii vor fi literalmente magneți de bani, începând cu 17 februarie. Te numeri printre ei? # Click.ro
Pe 17 februarie, cerul va fi scena unui fenomen spectaculos: o eclipsă solară inelară, în care Luna nu acoperă complet Soarele, lăsând în jurul său un cerc luminos, aproape hipnotic.
14:20
O criză fiscală pune stăpânire pe Flămânzi, oraș din Botoșani, după ce autoritățile au majorat recent impozitele locale. Mulți locuitori spun că sumele sunt prea mari pentru buzunarele lor și refuză să le plătească, în timp ce administrația locală caută soluții pentru a evita escaladarea tensiunii.
14:20
Din garaj abandonat, la casă de vis. Cum a transformat un cuplu un spațiu uitat într-o locuință de familie # Click.ro
Uneori, poveștile incredibile se ascund chiar sub nasul nostru. Un cuplu din Anglia a demonstrat că orice spațiu uitat poate deveni o locuință de vis, transformând un garaj abandonat de peste zece ani într-o casă modernă, perfectă pentru familie. Renovarea spectaculoasă a atras atenția a milioane de
13:40
George Simion, vizat de acuzații deosebit de grave. „Băut”, ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din Visa Waiver # Click.ro
Dragoș Sprînceană, om de afaceri român stabilit în Statele Unite și apropiat al lui Donald Trump, lansează acuzații grave împotriva liderului AUR, George Simion. Într-o postare pe X, vineri, 6 februarie, Sprînceană
12:50
Gabi Tamaș, despre momentele critice din căsnicia sa. Soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori: „Eu eram de vină” # Click.ro
Deși este cunoscut în întreaga țară pentru cariera sa în fotbal, Gabi Tamaș rămâne o personalitate care atrage atenția și prin sinceritatea cu care vorbește despre viața sa. Fostul sportiv nu se ferește să dezvăluie momentele dificile, relațiile apropiate sau lecțiile învățate de-a lungul anilor, ar
12:20
Paradisul în care mașinile sunt interzise! Turiștii pot ajunge doar pe jos sau cu barca în această destinație din Europa # Click.ro
Între Milano și Veneția se ascunde o mică bijuterie a Italiei: Monte Isola, cea mai mare insulă locuită de pe un lac din Europa. Departe de agitația turistică, locul oferă peisaje de poveste, sate pescărești liniștite și trasee de plimbare de-a lungul lacului, toate fără zgomotul mașinilor. În aprop
12:10
Reținere șoc în dosarul fiicei care și-a omorât mama. Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, implicată # Click.ro
O nouă turnură șocantă a avut loc în cazul crimei din Sibiu: fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost reținută vineri de procurorii și polițiștii sibieni în dosarul în care două femei sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele. Femeia, în vârstă de 40 de an
12:00
Aceste patru fructe nu trebuie decojite niciodată. Sunt gustoase și foarte bune pentru sănătate # Click.ro
De multe ori, primul lucru pe care îl facem atunci când consumăm fructe este să scăpăm de coajă. Însă, experții spun că există unele situații în care acest obicei este o greșeală. Cojile acestor fructe sunt foarte bogate în nutrienți și ar trebui consumate alături de restul fructului.
12:00
Românul care a participat la măsurarea celui mai lung șarpe sălbatic din lume. „Baroneasa” impresionează prin dimensiuni uriașe # Click.ro
Un explorator bihorean stabilit în Bali de aproape 20 de ani a ajutat la documentarea unui record impresionant recunoscut de Guinness World Records. Radu Frențiu, originar din Beiuș, a fost parte din echipa care a măsurat pitonul reticulat femelă numit „Baroneasa”, considerat cel mai lung șarpe sălb
11:30
Furtună de reacții la o fotografie „incredibil de rasistă” postată de Trump cu Barack și Michelle Obama ca maimuțe # Click.ro
O postare a președintelui Donald Trump pe Truth Social a provocat un val de indignare pe rețelele sociale. Clipul, în care Barack și Michelle Obama apar cu fețele pe corpuri de maimuță, a declanșat o reacție furioasă pe rețelele sociale.
10:50
Călugărul bucătar Efrem Băndărică dezvăluie secretul tăiețeilor de casă: „Răbdarea ține loc de drojdie” # Click.ro
Călugărul bucătar Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, dezvăluie secretul tăiețeilor de casă. Cu ingrediente simple și multă răbdare, părintele arată cum rețeta tradițională poate fi un adevărat deliciu, iar experiența sa a stârnit reacții și amintiri frumoase din partea internauților.Bucătar
