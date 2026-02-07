Eugen Neagoe a oferit declarația serii după Rapid - Petrolul 1-1: „Nu ne-au făcut adversarii «harakiri»”

17:10

CFR Cluj traversează cea mai bună perioadă din acest sezon, iar ascensiunea „feroviarilor” sub comanda lui Daniel Pancu nu a trecut neobservată nici de rivali. Înaintea derby-ului din Gruia, Cristiano Bergodi a vorbit la superlativ despre echipa clujeană și despre fostul său elev.Venit ca salvator în Gruia, Daniel Pancu a pus-o pe CFR Cluj pe linia de plutire. Cinci victorii la rând în Superligă, iar play-off-ul este marele vis al clujenilor. ...