Robert Negoiță va contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune. Acuzațiile care i se aduc edilului Sectorului 3
StirileProtv.ro, 7 februarie 2026 07:50
Edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că va contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune.
Acum 5 minute
08:10
CCR decide soarta banilor din PNRR. 231 de milioane de euro de la UE depind de reforma pensiilor speciale ale magistraților # StirileProtv.ro
Pe ultima sută de metri, Guvernul încearcă să obțină o decizie de la CCR pentru reforma pensiilor magistraților.
08:10
Pacienții cu hepatită cer recunoașterea concediul medical și pentru tratamentele în ambulatoriu # StirileProtv.ro
Oamenii cu boli cronice, gravidele și rudele pacienților de cancer nu vor mai pierde banii pentru prima zi de concediu medical.
Acum 15 minute
08:00
Accident spectaculos în Ilfov. Un turc a sărit cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui magazin # StirileProtv.ro
Accident spectaculos, vineri noapte, într-o comună din județul Ilfov. Un cetățean turc de 54 de ani a ajuns la spital, după ce a sărit cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui magazin.
Acum 30 minute
07:50
Premieră medicală în SUA. Un pacient a fost menținut în viață 48 de ore fără plămâni, înainte de transplant # StirileProtv.ro
O echipă de medici din Statele Unite au reuşit să menţină în viaţă un pacient în stare critică timp de două zile fără plămâni, folosind un sistem artificial care a preluat complet funcţia respiratorie.
07:50
Primul sportiv român care intră în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă. Programul de astăzi al reprezentanţilor României # StirileProtv.ro
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.
07:50
Robert Negoiță va contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune. Acuzațiile care i se aduc edilului Sectorului 3 # StirileProtv.ro
Edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că va contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune.
Acum o oră
07:30
Vizibilitate redusă din cauza ceții pe drumurile din 16 județe. Șoferii sunt sfătuiți să conducă cu prudență # StirileProtv.ro
Circulaţie rutieră este afectată de ceaţă în 16 judeţe, sâmbătă simineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR. Ei recomandă şoferilor să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic.
07:20
Un înalt oficial din Rusia a fost găsit mort în apartamentul lui din Moscova. Autoritățile exclud varianta unei crime # StirileProtv.ro
Fostul ministru-adjunct al justiţiei din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunţat agenţiile de stat TASS şi RIA.
Acum 12 ore
22:20
Rapid și Petrolul, doar o remiză în „Primvs Derby”. Giuleștenii au ratat trecerea pe primul loc în clasament # StirileProtv.ro
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Superligii.
22:10
România și Franța au destructurat o grupare de crimă organizată. Spălare de bani, trafic de substanțe și evaziune fiscală # StirileProtv.ro
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca au pus în aplicare, la data de 3 februarie, 10 mandate de percheziţie domiciliară.
22:10
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson # StirileProtv.ro
Poliția Metropolitană efectuează percheziții la proprietățile legate de Peter Mandelson din Wiltshire și nordul Londrei, ca parte a anchetei privind acuzațiile de abuz în serviciu, după implicarea în dosarele Epstein.
22:00
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se luptă în finala turneului Transylvania Open. Duelul, în direct la Pro Arena și pe VOYO # StirileProtv.ro
Emma Răducanu, locul 30 WTA și principala favorită a întrecerii de la Cluj-Napoca, și Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, și se vor duela în s-a calificat, vineri, în finala turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open.
21:50
Horoscop 7 februarie 2026, cu Neti Sandu. O să primiți un dar de la cineva care vă iubește. # StirileProtv.ro
Horoscop 7 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care ne-au lipsit și care ne pot face viața mai frumoasă și o să hrănim această relație la rădăcină.
20:40
Maia Sandu, despre raportul SUA: „Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false”. Ce spune despre România # StirileProtv.ro
Președinta Maia Sandu a comentat joi raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care critica presupuse presiuni asupra rețelelor sociale pentru cenzurarea conținutului în timpul alegerilor, inclusiv în Moldova.
20:30
Videoclipul modificat cu soții Obama înfățișați drept maimuțe, șters de Trump. „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut” # StirileProtv.ro
Un videoclip considerat rasist în care Barack și Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe, distribuit de Donald Trump pe Truth Social, a fost șters după aproape 12 ore, în urma indignării stârnite inclusiv în rândul republicanilor.
20:30
Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament din Năvodari. O persoană a murit # StirileProtv.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, vineri seară, într-un apartament din Năvodari, iar pompierii sosiţi la intervenţie au găsit în interior o persoană decedată. De asemenea, mai mulţi locatari sunt evacuaţi.
20:20
Ce riscă TikTok dacă se confirmă că este conceput ca să creeze dependență. Funcțiile care pot afecta sănătatea mintală # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a constatat, la nivel preliminar, că TikTok e conceput astfel încât să creeze dependență. Și că asta poate afecta sănătatea mintală, mai ales la copii.
20:00
Două zile până la Super Bowl - marea finală din NFL, transmisă LIVE pe VOYO. Un show de proporții îi așteaptă pe fani # StirileProtv.ro
Mai sunt două zile până la cel mai important eveniment sportiv al anului în Statele Unite, marea finală a campionatului de fotbal american.
19:50
Patriarhul Daniel a ținut ultima slujbă de pomenire a celor 16 noi sfinte. Cine sunt femeile canonizate # StirileProtv.ro
16 noi sfinte au primit locuri de cinste în Biserica Ortodoxă. Femeile, care au fost mame și soții de voievozi, dar și călugărițe și educatoare, au fost canonizate pentru viața trăită în demnitate și chinuri, apărându-și credința.
19:50
Planul de relansare economică propus de Guvern este contestat de mediul de afaceri: Nu va funcționa fără tăieri reale # StirileProtv.ro
Fără tăieri reale și rapide ale cheltuielilor la stat, planul de relansare economică gândit de guvern la o scară de patru miliarde de euro riscă să rămână pe hârtie.
19:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 încep, oficial, în Italia. De ce unii sportivi și-ar injecta acid hialuronic în zona intimă # StirileProtv.ro
Chiar dacă mai multe competiții sportive au luat deja startul Jocurilor Olimpice de iarnă se deschid, oficial, vineri seară, în Italia.
19:40
Discuțiile „nașilor” de la CFR Călători cu ChatGPT, interceptate: ”Ce vină aș avea pentru cele 17 locuri blocate”? # StirileProtv.ro
33 de angajați de la CFR Călători vor fi trimiși în judecată pentru o schemă de înșelătorie. Sunt bănuiți că ar fi rezervat bilete pentru elevii care beneficiau de gratuitate și vindeau locurile la preț întreg.
19:40
Pensiile ocupaționale ar putea fi deduse fiscal. Sunt o modalitate de retenție a angajaților # StirileProtv.ro
Ministerul Finanțelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaționale, potrivit unui proiect lansat în dezbatere.
19:40
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde # StirileProtv.ro
Statele Unite vor să colaboreze cu România în domeniul materiilor prime critice pentru energie, tehnologie și apărare.
19:30
Autoritățile schimbă regulile pentru concediile medicale. Anumite persoane nu vor mai pierde banii pentru prima zi # StirileProtv.ro
Autoritățile schimbă regulile pentru concediile medicale după valul de nemulțumiri din partea pacienților. Cei cu boli cronice, gravidele și rudele bolnavilor de cancer nu vor mai pierde banii pentru prima zi de concediu medical.
19:30
Reacția judecătorului CCR Dacian Dragoș pentru Știrile PRO TV, înainte de procesul care îi poate bloca mandatul # StirileProtv.ro
Pe ultima sută de metri, Guvernul încearcă să obțină o decizie de la CCR pentru reforma pensiilor magistraților.
19:20
DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro # StirileProtv.ro
Procurorii DNA au descins și la Primăria Sectorului 5, pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.
19:20
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate # StirileProtv.ro
Inspecția Judiciară susține, într-un raport, că a verificat acuzațiile din reportajul Recorder „Justiție Capturată” și nimic nu se confirmă.
Acum 24 ore
19:10
Dosarul Robert Negoiță. Edilul sectorului 3 nu mai are voie să intre în Primărie două luni: ”Vom regla lucrurile acestea” # StirileProtv.ro
Edilul sectorului 3 Robert Negoiță nu mai are voie să intre în Primărie în următoarele două luni. Procurorii anticorupție l-au plasat sub control judiciar pe cauțiune și i-au interzis să-și mai exercite funcția.
19:00
Probleme la sediul IPJ Botoșani: ”Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie” # StirileProtv.ro
Sindicaliştii Europol a publicat pe rețelele sociale, vineri, imagini în care se vede cum în sediul IPJ Botoşani plouă, iar pereţii sunt plini de infiltraţii.
18:50
Comisia Europeană a propus al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerţ şi energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele şi navele transportatoare de gaze lichefiate rusești.
18:50
Opinii contrarii ale judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu privind propaganda legionară. Soluția de avarie # StirileProtv.ro
Doi judecători nu s-au pus de acord în dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu, aflat în cameră preliminară la Tribunalul București, astfel că acesta va fi judecat de un complet de divergență.
18:40
Semnal de alarmă. Pentru prima dată în ultimii zece ani consumul românilor a scăzut cinci luni la rând # StirileProtv.ro
Consumul intern a intrat într-o fază de contracție vizibilă, pe fondul erodării puterii de cumpărare generate de inflație, ceea ce se vede în cele cinci luni consecutive de scădere (august–decembrie), o situație nemaiîntâlnită în ultimii 10 ani.
18:30
Cum explică prințesa moștenitoare a Norvegiei prietenia cu Jeffrey Epstein. Au fost dezvăluite numeroase mesaje # StirileProtv.ro
Prinţesa moştenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a declarat vineri că „regretă profund” „prietenia” sa cu criminalul sexual american Jeffrey Epstein şi situaţia creată pentru familia regală, într-un comunicat al palatului regal, conform AFP, scrie News.ro.
18:20
Ce au întrebat-o contribuabilii pe ANA de la ANAF. 80% dintre ei au avut aceeași cerință # StirileProtv.ro
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au folosit chatbotul ANAF în prima săptămână de la lansare au solicitat informații privind depunerea Declarației Unice (formularul 212).
18:10
Savonea îl critică pe Bolojan pe tema scrisorii trimise la CCR: Pierderea banilor PNRR nu poate dicta decizia Curții # StirileProtv.ro
Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a criticat scrisoarea trimisă de Ilie Bolojan CCR pe tema pensiilor speciale ale magistraților, susţinând că reprezintă „o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”.
18:00
Organizația Salvaţi Copiii recomandă interdicţia totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani # StirileProtv.ro
Organizaţia Salvaţi Copiii România recomandă interzicerea totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani.
18:00
SUA vrea un nou tratat mai amplu de control al armamentului nuclear, cu China şi Rusia, după expirarea New START # StirileProtv.ro
Statele Unite au acuzat vineri Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând un nou tratat mai amplu de control al armamentului nuclear, care să includă atât China, cât şi Rusia, relatează Reuters.
17:50
Guvernul face excepţii de la neplata primei zile de concediu medical. Categoriile care scapă de tăiere # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătății a pus în transparență, la șase zile de la implementarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical, un OUG prin care se stabilesc o serie de excepții.
17:50
Conservatorii cancelarului Germaniei Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani pe rețele # StirileProtv.ro
Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la reţelele de socializare, deşi sunt semne de reticenţă din partea partenerilor lor de coaliţie.
17:40
Un deputat care a criticat președintele pe rețelele sociale a fost arestat și trimis în judecată, în Tunisia # StirileProtv.ro
Justiția tunisiană a plasat vineri în detenție un deputat care criticase pe rețelele sociale acțiunile președintelui Kais Saied după inundațiile recente, a anunțat avocatul său.
17:30
Mesajul lui Cătălin Măruță, pentru telespectatori, în ultima ediție „La Măruță”. „Astăzi nu se termină doar o emisiune” # StirileProtv.ro
Pe 6 februarie 2026 s-a încheiat emisiunea „La Măruță”, după 18 ani de difuzare continuă. În lumea televiziunii, asta înseamnă o perioadă extrem de lungă și consistentă pentru un show de divertisment.
17:30
Rusia, pregătită pentru negocieri nucleare multilaterale dacă iau parte Regatul Unit şi Franţa. China a refuzat să ia parte # StirileProtv.ro
Rusia a transmis, la Conferinţei Dezarmării, la ONU, la Geneva, că este pregătită de negocieri multilaterale dacă iau parte Regatul Unit şi Franţa, membre ”NATO, care s-a declarat alianţă nucleară”. SUA au cerut Chinei să ia parte, dar au fost refuzate.
17:20
Trei indivizi, căutați după ce au încercat să fure fier vechi. Suspecții riscă până la 10 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Polițiștii din Iași caută 3 indivizi care au încercat să jefuiască în miez de noapte o societate comercială specializată în colectarea și vânzarea de fier vechi.
17:00
Un studiu testează dacă AI și oamenii pot colabora eficient. Ce teren de experiment au folosit cercetătorii # StirileProtv.ro
Modele de inteligență artificială (AI) au jucat popularul joc de roluri Dungeons & Dragons (D&D) împreună cu jucători umani.
16:50
Donald Trump îi dă o mână de ajutor lui Viktor Orban înainte de alegerile din aprilie. Ce arată sondajele # StirileProtv.ro
Donald Trump îi dă o mână de ajutor lui Viktor Orban înainte de alegerile parlamentare din aprilie. Președintele SUA a transmis un mesaj de sprijin premierului maghiar pe care sondajele îl dau pierzător în alegeri.
16:30
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi alte localităţi, afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale # StirileProtv.ro
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Văii, Livezi, Podari şi Rovine sunt afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale.
16:30
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter, în cifre. Salariul lui a „explodat” după doar opt luni ca antrenor pe „Meazza” # StirileProtv.ro
Cristian Chivu (45 de ani) a reușit să îi convingă pe șefii lui Inter Milano în doar câteva luni de când a preluat postul de antrenor al grupării de pe „Giuseppe Meazza”.
16:20
Prădătorul de pe Roblox a împins-o la sinucidere, spune tatăl unei fete de 16 ani. Și-a scrijelit numele abuzatorului # StirileProtv.ro
Platforma de jocuri Roblox, utilizată de aproximativ 170.000 de copii sub 13 ani, este acuzată că facilitează contactul dintre prădători sexuali și minori, după ce o fată de 16 ani s-a sinucis.
16:20
Proiect de modificare a subvențiilor primite de partide. Un deputat vrea ca banii să nu mai fie folosiți „împotriva României” # StirileProtv.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a anunţat, vineri, că va depune în Parlament un proiect de lege pentru modificarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
