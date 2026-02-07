Ionuț Radu, deloc în apele lui: ce notă a primit portarul român după Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sport.ro, 7 februarie 2026 08:50
Ionuț Radu nu a impresionat în partida pierdut de Celta Vigo în La Liga.
Acum 10 minute
09:10
FCSB ar putea încasa o sumă importantă de bani pentru un jucător care este în prezent împrumutat.
09:10
Remarcații lui Daniel Pancu de la „U” Cluj. Antrenorul celor de la CFR a spus unde a progresat Andrei Coubiș # Sport.ro
Daniel Pancu a susținut conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - Universitatea Cluj.
Acum 30 minute
09:00
Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu # Sport.ro
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu vor lupta pentru trofeul Malvensky, în finala Transylvania Open 2026, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
09:00
Costel Gâlcă, acoperit! Motivul din spatele deciziilor surprinzătoare din Rapid - Petrolul 1-1 # Sport.ro
Costel Gâlcă a folosit o parte din rezerve pentru meciul cu Petrolul, iar Victor Angelescu a venit cu explicația.
08:50
Ionuț Radu, deloc în apele lui: ce notă a primit portarul român după Celta Vigo - Osasuna 1-2 # Sport.ro
Ionuț Radu nu a impresionat în partida pierdut de Celta Vigo în La Liga.
08:50
Unirea Slobozia - Farul Constanța se joacă astăzi de la 13:00. Claudiu Niculescu debutează + Planul lui Ianis Zicu # Sport.ro
Tot ce trebuie să știți despre Unirea Slobozia - Farul Constanța se găsește pe Sport.ro.
Acum o oră
08:40
Cristi Chivu a reușit să impresioneze în primele sale luni ca antrenor la Inter Milano, iar formația italiană se pregătește să îl răsplătească pentru rezultatele excelente.
08:20
Jandarmeria din București a aplicat sancțiuni severe la partida Rapid - Petrolul.
Acum 2 ore
08:10
FCSB a pierdut doi jucători la meciul cu FC Botoșani, din ultima rundă, câștigat cu 2-1.
07:30
A renăscut "fabrica de talente" din Serie A. Clubul care a revoluționat transferurile propune alte nume interesante # Sport.ro
Clubul unde evoluează românul Răzvan Sava a reapărut pe harta din mercato a marilor cluburi europene.
07:30
Leicester City se află într-un declin accentuat, după decesul patronului Vichai Srivaddhanaprabha, într-un accident de elicopter, în octombrie 2018, chiar lângă stadionul echipei.
Acum 12 ore
00:10
„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open # Sport.ro
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finala Transylvania Open, va fi transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO, sâmbătă, de la ora 16:30.
00:00
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România” # Sport.ro
FCSB a anunțat joi seară despărțirea de un jucător imediat după meciul cu FC Botoșani de pe Arena Națională, din etapa #25, încheiat 2-1 pentru echipa campioană.
00:00
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba” # Sport.ro
Raul Bălbărău a avut declarația serii după prestația excelentă din Rapid Petrolul.
6 februarie 2026
23:40
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură” # Sport.ro
Alexandru Pașcanu a vorbit despre o fază controversată din meciul Rapid - Petrolul 1-1.
23:30
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) # Sport.ro
Conform clasamentului WTA, Emma Răducanu pornește cu prima șansă în finala Transylvania Open 2026, însă realitatea momentului arată altceva.
23:30
Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită va juca la al treilea club în decurs de un an.
23:20
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă # Sport.ro
Starul american Snoop Dogg a oferit imaginea serii pentru publicul din România. Acesta a fluturat tricolorul, în incinta complexului olimpic din stațiunea montană Cortina d'Ampezzo.
23:20
Team Romania, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Cine au fost sportivii care au purtat tricolorul # Sport.ro
Team Romania a defilat vineri seară pe San Siro, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano.
23:00
Rapid, la răscruce! Costel Gâlcă anunță un meci de totul sau nimic: "E important pentru noi" # Sport.ro
Rapid și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1, în Giulești. Amele goluri au fost marcate după pauză.
23:00
Seară de vis la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
23:00
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta” # Sport.ro
Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1.
23:00
Paul Papp a vorbit despre felul în care a abordat Petrolul meciul cu Rapid.
22:40
Cele mai tari imagini de la "Primvs Derby". Rapid - Petrolul s-a jucat într-o atmosferă incendiară # Sport.ro
A fost un meci "de foc" în Giulești, unde Rapid și Petrolul s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1.
22:30
Marco Dulca a fost eliminat în Giulești, dar a ironizat Rapid și Dinamo la flash-interviu # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Petrolul Ploiești s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, în Giulești.
22:20
„Una din cele mai bune zile din viața mea!” Sorana Cîrstea încântă la Transylvania Open: prima reacție după calificarea în finală # Sport.ro
Sorana Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, scor 6-0, 6-3, în semifinalele Openului Transilvaniei, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.
22:20
Metaloglobus a anunțat oficial aducerea unui jucător trecut pe la academia lui Real Madrid.
22:10
Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1.
21:50
Show total la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Mariah Carey i-a surprins pe italieni # Sport.ro
În această seară are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Parada principală se desfășoară pe arena San Siro din Milano.
21:30
Finală de vis la Transylvania Open 2026: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu după ce s-a distrat pe teren, în semifinale # Sport.ro
Sorana Cîrstea nu a tremurat nicio secundă în semifinala Transylvania Open. Românca a ajuns în finală fără set pierdut, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
21:20
Jandarmii au intervenit de urgență în Rapid - Petrolul cu gaze lacrimogene. Ce s-a întâmplat # Sport.ro
Tensiune la Rapid - Petrolul.
21:10
Kevin Ciubotaru a vorbit despre telenovela legată de transferul său la FCSB.
20:50
Dorinel Munteanu a explodat după înfrângerea clară cu FC Argeș: „Nu știu ce e în capul lor” # Sport.ro
Dorinel Munteanu nu și-a ascuns nemulțumirea după înfrângerea clară cu FC Argeș.
20:30
Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 # Sport.ro
Emma Răducanu a ieșit învingătoare într-un meci de tenis cât un maraton. Semifinala a fost transmisă live de Pro Arena și VOYO.
20:30
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Acum 24 ore
19:40
Dennis Politic a debutat în tricoul lui FC Hermannstadt.
19:40
CFR Cluj a rezolvat încă un transfer.
19:10
Cupa Mondială 2026 se apropie. Evenimentul va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
19:10
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid în urmă cu două săptămâni.
19:00
Rapid - Petrolul este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
18:50
Inter și Cristi Chivu au ratat transferul unui jucător talentat.
18:50
Cristi Chivu face o excelentă promovare sportului românesc.
18:20
Sâmbătă are loc derby-ul Clujului, CFR - ”U”.
18:10
Sorana Cîrstea, exemplu pentru noua generație. Rocadă la vârf, în tenisul românesc, în timpul Transylvania Open 2026 # Sport.ro
Sorana Cîrstea, model de excelență sportivă, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, competiție transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
18:10
S-a marcat un gol senzațional în meciul FC Argeș - FC Hermannstadt.
18:00
Federația Română de Fotbal a lansat prima strategie comercială dedicată SuperLigii Feminine # Sport.ro
Eveniment important la sediul FRF, vineri 6 februarie 2026.
17:50
Valeriu Iftime, două extreme după FCSB - Botoșani: ”Pe dreapta ne-au făcut zob / Au tras de timp, nu e un meci de referință” # Sport.ro
FCSB - FC Botoșani s-a încheiat 2-1.
17:40
E gata! Ofertă pentru Jamie Vardy după evoluțiile din Serie A. Antrenorul l-a sunat personal # Sport.ro
Jamie Vardy face spectacol în Serie A, la Cremonese.
17:20
Dennis Politic voia să plece de la FCSB! Fotbalistul nu mai accepta situația de la campioana României. Care era motivul # Sport.ro
Dennis Politic nu va termina sezonul la FCSB, fiind împrumutat la FC Hermannstadt.
17:20
Pep Guardiola, cu ochii pe Arsenal! Ce a spus despre lupta la titlu din Premier League: „Sunt o eternitate” # Sport.ro
''Paisprezece meciuri în Premier League sunt o eternitate'', aşa că ''orice se poate întâmpla'' în cursa pentru titlu, a declarat vineri antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a cărui echipă este cu şase puncte în urma liderului Arsenal Londra, scrie AFP.
