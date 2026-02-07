FOTO Un autobuz a „secerat” un stâlp, 2 pasageri la spital. Șoferului i s-ar fi făcut rău
Newsweek.ro, 7 februarie 2026 10:20
Un grav accident rutier a avut loc azi noapte în Buzău. Un autobuz a „secerat” un stâlp și a lovit o...
Acum 5 minute
10:50
Cum să ne ferim de escrocheriile ce folosesc numele institituțiilor publice. Avertismentul Poliției # Newsweek.ro
Poliția avertizeacă că în ultima perioadă s-au înregistrat tot mai multe escrocherii în numele unor ...
Acum 10 minute
10:40
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat că a primit șpagă 15.000 €. Reținut de DNA # Newsweek.ro
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 au fost reț...
Acum 30 minute
10:30
Serviciul 112 e de 22 de ani în România. Câți oameni au apelat numărul de urgență și de ce? # Newsweek.ro
112, de 22 de ani în România. STS spune că în prezent apelarea responsabilă este la cel mai bun nive...
10:20
FOTO Un autobuz a „secerat” un stâlp, 2 pasageri la spital. Șoferului i s-ar fi făcut rău # Newsweek.ro
Un grav accident rutier a avut loc azi noapte în Buzău. Un autobuz a „secerat” un stâlp și a lovit o...
Acum o oră
10:10
Efect maxim cu efort minim. Cercetătorii au descoperit că și o scurtă plimbare imediat după masă sca...
Acum 2 ore
09:30
Ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, găsit mort în baie. S-a înecat # Newsweek.ro
Serghei Tropin, ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, în perioada 1996...
09:20
VIDEO Scandal, în SUA. Trump a postat un filmuleț în care Barack Obama și soția sa erau prezentați ca maimuțe # Newsweek.ro
Donald Trump a postat un filmuleț pe Truth Social, rețeaua sa de socializate, în care fostul președi...
09:00
Finală de foc, la Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea se va „duela” cu Emma Răducanu # Newsweek.ro
Turneul de teni Transylvania Open 2026 va avea o finală de foc. Românca Sorana Cîrstea se va „duela”...
Acum 4 ore
08:50
VIDEO Franța și Canada îi dau „șah” lui Trump. Și-au deschis consulate în capitala Groenlandei # Newsweek.ro
Franța și Canada și-au deschis consulate în capitala Groenlandei, teritoriul arctic semiautonom al D...
08:40
Pentagonul va rupe legăturile cu Universitatea Harvard. „Noi antrenăm războinici, nu wokesteri” # Newsweek.ro
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard. Este c...
08:30
„Bombă” financiară, la Stellantis. Întoarce armele, renunță la „100 electric” și sacrifică 22.000.000.000 € # Newsweek.ro
În contextul crizei profunde din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, ...
08:20
Explozie într-un bloc din Chitila, lângă București. 40 de oameni, evacuați. Sunt 2 răniți # Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din orașul Chitila, de lângă București. 40 de persoane ...
07:50
Cum cureți corect tapiseria din piele a mașinii? Secretul care te ajută să o menții „ca nouă” pentru mult timp # Newsweek.ro
Curățarea tapiseriei de piele la mașină nu este atât de complicată pe cât pare, dar trebuie făcută c...
07:40
Amendă 100.000 lei dacă construiești o bucătărie de vară fără autorizație. Cum să nu primești amenda? # Newsweek.ro
Construirea unei bucătării de vară fără autorizație poate aduce amenzi de până la 100.000 de lei. Af...
07:30
VIDEO Rusia fabrică o armă periculoasă pentru porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Nu poate fi detectată # Newsweek.ro
Rușii au prezentat teste cu noi ambarcațiuni fără pilot, cu fibră optică, despre care se presupune c...
07:20
Document exploziv, ținut secret ani la rând: serviciile britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice # Newsweek.ro
Un raport secret al serviciilor de informații britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice...
07:10
Atenție la țepele șoferilor de ridesharing. Cum încearcă să te păcălească ca să plătești în plus # Newsweek.ro
Tot mai mulți pasageri reclamă practici abuzive în ridesharing, unde unii șoferi cer bani în plus pe...
07:00
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase # Newsweek.ro
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase. Berb...
Acum 6 ore
06:40
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei # Newsweek.ro
Un avocat susține că anularea indexării pensiilor este ilegală, iar pensionarii ar fi deja păgubiți ...
Acum 12 ore
22:50
Maia Sandu, despre raportul Congresului SUA: "Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false" # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre raportul Congresului SUA: "Libertatea d...
22:10
Suedia se alătură poliției aeriene NATO cu avioanele JAS 39 Gripen. Prima misiune în Islanda # Newsweek.ro
Într-o desfășurare istorică, șase avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și un contingent de pes...
22:00
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani. Cauza: a fost foarte frig # Newsweek.ro
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani, spune ministrul Energi...
Acum 24 ore
21:50
„La Blouse Roumaine”, celebra pictură a lui Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureş...
21:20
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: "Ingerinţă" # Newsweek.ro
Lia Savonea, preşedintele Înaltei Curţi, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, după scrisoarea acestui...
20:50
Adrian Cocoș (PSD) exercită atribuțiile de primar al Sectorului 3, în locul lui Robert Negoiță # Newsweek.ro
Adrian Cocoș (PSD), viceprimar al Sectorului 3 din partea PSD, va exercita atribuțiile de primar al ...
20:40
Un dosar al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă. De ce e acuzat omul lui Putin? # Newsweek.ro
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă, pentr...
20:30
VIDEO SUA acuză China că testează în secret arme nucleare. Beijingul ar avea 600 de ogive nucleare # Newsweek.ro
Guvernul SUA a acuzat China că a efectuat în secret cel puțin un „test nuclear cu randament” în ulti...
20:10
Lasagna „leneșă” este soluția perfectă când vrei ceva gustos, dar rapid. Cu un sos, ricotta și mozza...
19:50
Bulgaria vizează aderarea la OCDE până în anul 2027. România îşi propune să adere anul acesta # Newsweek.ro
Bulgaria vizează aderarea la OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa) până anul v...
19:40
VIDEO Marele zăcământ românesc Neptun Deep, de la Marea Neagră, este aproape gata să înceapă exploatarea # Newsweek.ro
Marele zăcământ românesc Neptun Deep, de la Marea Neagră, este aproape gata să înceapă exploatarea. ...
19:40
Cartoanele de ouă, risc pentru sănătate. Salmonella poate supraviețui săptămâni întregi. Ce e de făcut? # Newsweek.ro
Ceea ce mulți consideră ecologic te poate îmbolnăvi: Experții avertizează insistent împotriva reutil...
19:20
Cum să elimini gustul amar din mâncare? Metoda prin care repari mâncarea care nu îți place # Newsweek.ro
Mâncarea ți-a ieșit amară sau ușor arsă? Nu o arunca! Există câteva trucuri simple care pot salva gu...
19:10
Românii din Spania aflaţi în concedii medicale pot să se treazească cu salarii mai mici # Newsweek.ro
Românii din Spania care îşi iau concedii medicale pot să se treazească cu salarii mai mici. Companii...
19:10
Actualizare sau rămas bun. WhatsApp nu va mai funcțion pe aceste telefoane în 2026. Și-au pierdut suportul # Newsweek.ro
Această schimbare WhatsApp afectează milioane de utilizatori: ce sisteme de operare funcționează înc...
18:50
Care sunt plantele perene pe care le poți planta în februarie. Vei avea o grădină înflorită la primăvară # Newsweek.ro
Februarie este momentul ideal pentru a planta plante perene care vor aduce culoare și viață grădinii...
18:40
Chinezii susțin că au făcut un „super-tun” cu microunde. Are 20 GW putere. Ar putea doborî sateliții Starlink # Newsweek.ro
Media din China susține că o echipă de specialiști de la Northwest Institute of Nuclear Technology (...
18:20
Negocierile dintre Administrația Trump și Teheran, încheiate. Cetățenii SUA, sfătuiți să părăsească Iranul # Newsweek.ro
Două runde de discuții indirecte între Statele Unite și Iran au fost finalizate vineri la Muscat, ca...
18:20
Horoscop de weekend 7-8 februarie: Intră Mercur în Pești. Taur - prieteni, Scorpion - dragoste, Vărsător -bani # Newsweek.ro
Horoscop weekend 7-8 feb: Mercur intră în Pești, aducând intuiție și emoții profunde. Taurii au part...
18:10
Primăria Capitalei intră în forță pe străzi: 585 de gropi, identificate pentru plombare în București # Newsweek.ro
Primăria Capitalei anunță că a început acțiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezen...
18:10
Avocatul care și-a ucis iubita însăcinată mai încearcă să scape de pușcărie. Are o condamnare de 23 de ani # Newsweek.ro
Avocatul Sebastian Felecanu tot încearcă să scape de închisoare după ce și ucis prieten. Până acum n...
18:00
Ilie Bolojan anunță pachetul dublu de reforme: schimbări administrative și relansare economică # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Național Tripartit, că măsurile...
17:50
Ce se schimbă de fapt în legea concediilor medicale? Documentul pus în dezbatere publică # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății a pus în dezbatere documentul OUG care modifică legea concediului medical. Iată...
17:40
Mesaj de la Moscova după expirarea New START: Rusia, pregătită pentru negocieri nucleare # Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, anunţă vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că...
17:40
Străzile din București, ca după bombardament după ger. PMB a identificat 585 de gropi și a început plombarea # Newsweek.ro
Multe străzi din București arată ca după bombardament după gerul și precipitațiile din ultima perioa...
17:20
Vești pentru pacienții cu afecțiuni grave: rețeaua centrelor de boli rare se extinde la nivel național # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri, deschiderea unui centru de expertiză pentru...
17:10
Peste 1.300 consumatori din Craiova și șase localități afectați de avaria gazelor; reluare sâmbătă seară # Newsweek.ro
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Vă...
16:50
Ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar: Extremiștii vor fi aduși în fața justiției # Newsweek.ro
Ishaq Dar, a condamnat ferm ceea ce oficialul a numit „un atac sinucigaș asupra creștinilor nevinova...
16:40
Un expert imobiliar explică cum poți evita o țeapă tip Nordis la cumpărarea unui apartament în 7 pași # Newsweek.ro
În urma țepei imobiliare Nordis, în care peste 1.000 de oameni au fost păcăliți cu zeci de mii de eu...
16:30
Acuzații dure la adresa lui George Simion: „Era băut. A făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver” # Newsweek.ro
Dragoș Sprînceană, care susține că are relații apropiate de familia Trump dar și în politica din SUA...
16:30
Selecția Națională Eurovision: 68 de piese concurează pentru un loc în finala competiției # Newsweek.ro
Etapa de audiții ale semifinaliștilor care vor concura pentru un loc în finala Selecției Naționale E...
