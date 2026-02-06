„La Blouse Roumaine”, de Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureşti
Newsweek.ro, 6 februarie 2026 21:50
„La Blouse Roumaine”, celebra pictură a lui Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureş...
Acum 30 minute
22:10
Suedia se alătură poliției aeriene NATO cu avioanele JAS 39 Gripen. Prima misiune în Islanda # Newsweek.ro
Într-o desfășurare istorică, șase avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și un contingent de pes...
Acum o oră
22:00
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani. Cauza: a fost foarte frig # Newsweek.ro
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani, spune ministrul Energi...
21:50
„La Blouse Roumaine”, celebra pictură a lui Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureş...
Acum 2 ore
21:20
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: "Ingerinţă" # Newsweek.ro
Lia Savonea, preşedintele Înaltei Curţi, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, după scrisoarea acestui...
20:50
Adrian Cocoș (PSD) exercită atribuțiile de primar al Sectorului 3, în locul lui Robert Negoiță # Newsweek.ro
Adrian Cocoș (PSD), viceprimar al Sectorului 3 din partea PSD, va exercita atribuțiile de primar al ...
20:40
Un dosar al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă. De ce e acuzat omul lui Putin? # Newsweek.ro
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă, pentr...
Acum 4 ore
20:30
VIDEO SUA acuză China că testează în secret arme nucleare. Beijingul ar avea 600 de ogive nucleare # Newsweek.ro
Guvernul SUA a acuzat China că a efectuat în secret cel puțin un „test nuclear cu randament” în ulti...
20:10
Lasagna „leneșă” este soluția perfectă când vrei ceva gustos, dar rapid. Cu un sos, ricotta și mozza...
19:50
Bulgaria vizează aderarea la OCDE până în anul 2027. România îşi propune să adere anul acesta # Newsweek.ro
Bulgaria vizează aderarea la OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa) până anul v...
19:40
VIDEO Marele zăcământ românesc Neptun Deep, de la Marea Neagră, este aproape gata să înceapă exploatarea # Newsweek.ro
Marele zăcământ românesc Neptun Deep, de la Marea Neagră, este aproape gata să înceapă exploatarea. ...
19:40
Cartoanele de ouă, risc pentru sănătate. Salmonella poate supraviețui săptămâni întregi. Ce e de făcut? # Newsweek.ro
Ceea ce mulți consideră ecologic te poate îmbolnăvi: Experții avertizează insistent împotriva reutil...
19:20
Cum să elimini gustul amar din mâncare? Metoda prin care repari mâncarea care nu îți place # Newsweek.ro
Mâncarea ți-a ieșit amară sau ușor arsă? Nu o arunca! Există câteva trucuri simple care pot salva gu...
19:10
Românii din Spania aflaţi în concedii medicale pot să se treazească cu salarii mai mici # Newsweek.ro
Românii din Spania care îşi iau concedii medicale pot să se treazească cu salarii mai mici. Companii...
19:10
Actualizare sau rămas bun. WhatsApp nu va mai funcțion pe aceste telefoane în 2026. Și-au pierdut suportul # Newsweek.ro
Această schimbare WhatsApp afectează milioane de utilizatori: ce sisteme de operare funcționează înc...
18:50
Care sunt plantele perene pe care le poți planta în februarie. Vei avea o grădină înflorită la primăvară # Newsweek.ro
Februarie este momentul ideal pentru a planta plante perene care vor aduce culoare și viață grădinii...
18:40
Chinezii susțin că au făcut un „super-tun” cu microunde. Are 20 GW putere. Ar putea doborî sateliții Starlink # Newsweek.ro
Media din China susține că o echipă de specialiști de la Northwest Institute of Nuclear Technology (...
Acum 6 ore
18:20
Negocierile dintre Administrația Trump și Teheran, încheiate. Cetățenii SUA, sfătuiți să părăsească Iranul # Newsweek.ro
Două runde de discuții indirecte între Statele Unite și Iran au fost finalizate vineri la Muscat, ca...
18:20
Horoscop de weekend 7-8 februarie: Intră Mercur în Pești. Taur - prieteni, Scorpion - dragoste, Vărsător -bani # Newsweek.ro
Horoscop weekend 7-8 feb: Mercur intră în Pești, aducând intuiție și emoții profunde. Taurii au part...
18:10
Primăria Capitalei intră în forță pe străzi: 585 de gropi, identificate pentru plombare în București # Newsweek.ro
Primăria Capitalei anunță că a început acțiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezen...
18:10
Avocatul care și-a ucis iubita însăcinată mai încearcă să scape de pușcărie. Are o condamnare de 23 de ani # Newsweek.ro
Avocatul Sebastian Felecanu tot încearcă să scape de închisoare după ce și ucis prieten. Până acum n...
18:00
Ilie Bolojan anunță pachetul dublu de reforme: schimbări administrative și relansare economică # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Național Tripartit, că măsurile...
17:50
Ce se schimbă de fapt în legea concediilor medicale? Documentul pus în dezbatere publică # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății a pus în dezbatere documentul OUG care modifică legea concediului medical. Iată...
17:40
Mesaj de la Moscova după expirarea New START: Rusia, pregătită pentru negocieri nucleare # Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, anunţă vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că...
17:40
Străzile din București, ca după bombardament după ger. PMB a identificat 585 de gropi și a început plombarea # Newsweek.ro
Multe străzi din București arată ca după bombardament după gerul și precipitațiile din ultima perioa...
17:20
Vești pentru pacienții cu afecțiuni grave: rețeaua centrelor de boli rare se extinde la nivel național # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri, deschiderea unui centru de expertiză pentru...
17:10
Peste 1.300 consumatori din Craiova și șase localități afectați de avaria gazelor; reluare sâmbătă seară # Newsweek.ro
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Vă...
16:50
Ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar: Extremiștii vor fi aduși în fața justiției # Newsweek.ro
Ishaq Dar, a condamnat ferm ceea ce oficialul a numit „un atac sinucigaș asupra creștinilor nevinova...
16:40
Un expert imobiliar explică cum poți evita o țeapă tip Nordis la cumpărarea unui apartament în 7 pași # Newsweek.ro
În urma țepei imobiliare Nordis, în care peste 1.000 de oameni au fost păcăliți cu zeci de mii de eu...
Acum 8 ore
16:30
Acuzații dure la adresa lui George Simion: „Era băut. A făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver” # Newsweek.ro
Dragoș Sprînceană, care susține că are relații apropiate de familia Trump dar și în politica din SUA...
16:30
Selecția Națională Eurovision: 68 de piese concurează pentru un loc în finala competiției # Newsweek.ro
Etapa de audiții ale semifinaliștilor care vor concura pentru un loc în finala Selecției Naționale E...
16:20
Scandalul autobuzelor: La Sofia de 10 ori mai scumpe ca prețul pieței. La București, 30% din Otokare nu merg # Newsweek.ro
Mai multe persoane cer demiterea lui Stilyan Manolov, șeful Stolichni Autotransport EAD, un fel de S...
16:20
Antipatia față de Trump în Europa a atins cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, potrivit unui sondaj # Newsweek.ro
Antipatia față de Donald Trump în Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, arată...
16:10
Consumul de sare, orele pe scaun și pe telefon înainte de somn pot afecta sănătatea inimii. Medicii anunță # Newsweek.ro
A avea o inimă sănătoasă este esențial pentru bunăstarea zilnică și longevitate, dar multe persoane ...
16:00
Bolojan s-a întâlnit cu patronatele. Dan Șucu, nemulțumit: Măsurile de relansare economică nu sunt suficiente # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu patronatele. La finalul discuțiilor, Dan Șucu a spus că măsur...
15:40
VIDEO Nouă atracție extremă! Cel mai înalt, mai rapid și mai lung roller-coaster din lume. Ajungi la 250 km/h # Newsweek.ro
Pentru cei aflați în căutare de distracție, adrenalină și senzații tari, o nouă atracție extremă s-a...
15:40
O fabrică din Iași, mândria regiunii, în faliment după 20 de ani de agonie. Radiată și lacătul la poartă # Newsweek.ro
Combinat de Utilaj Greu din Iași, a dispărut oficial din Registrul Comerțului. Asta 20 de ani în ins...
15:20
Șapte ani de proces pentru o retragere de asociat. Fisurile unui sistem ce poate zdrobi firme de renume # Newsweek.ro
Retragerea unui asociat din grupul ieșean de firme Electra s‑a transformat într‑un maraton juridic d...
15:20
Profesorii din România trebuie să decidă dacă își doresc sau nu declanșarea unei greve în luna marti...
15:10
Când va deveni Planul Naţional pentru Boli Rare o realitate palpabilă pentru pacienţi? # Newsweek.ro
Prof. Univ. Dr. Maria Puiu, medic primar în genetică medicală, membru fondator al Alianţei Naţionale...
15:00
Situația în care este ilegal să-ți faci viză de flotant. Se anulează pe loc și riști dosar penal # Newsweek.ro
Foarte mulți români au vize de flotant. Poate se mută în alt oraș pentru un loc de muncă sau vrea să...
14:40
Lista salariilor din perioada 1938 - 2026 folosite la calculul pensiei. Cum verifici dacă pensia ta e corectă # Newsweek.ro
Salariile medii brute sunt esențiale pentru calcul pensiei. Vă prezentăm lista cu salariile medii br...
14:40
Sistemul HELIOS, arma laser a Lockheed Martin, testat cu succes pe dstrugătorul USS Preble. 4 drone, distruse # Newsweek.ro
Marina SUA a confirmat că distrugătorul USS Preble a neutralizat patru drone folosind sistemul laser...
Acum 12 ore
14:30
Alertă ANSVSA pentru părinți. Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine # Newsweek.ro
ANSVSA anunță retragerea urgentă a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari Aptamil și Milupa, ...
14:20
Reguli noi în transporturile de marfă/persoane din România: atestat CPP pentru șoferii de dube, case fiscale # Newsweek.ro
Au intrat în vigoare reguli noi în transporturile de marfă și persoane din România, prin modificarea...
14:10
Stenograme în dosarul lui Robert Negoiță: „Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Să bubuie” # Newsweek.ro
Apropiații lui Robert Negoiță discutau despre drumul făcut din bani publici pe terenul fratelui său ...
13:50
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 72 de amenzi contravenționale, în va...
13:40
Avioane Craiova va livra Armatei primele 2 avioane IAR-99 modernizate. Pe ele se vor pregăti piloții de F-16 # Newsweek.ro
Primele aeronave IAR-99 modernizate la standardul SM (Șoim) au terminat teste de zbor și urmează să ...
13:30
Dosarul Epstein: Jack Lang, fost ministru francez al culturii, convocat la Ministerul Afacerilor Externe # Newsweek.ro
Președintele Institutului Lumii Arabe (IMA) din Franța, Jack Lang, fost ministru al culturii, a fost...
13:10
Bolojan avertizează CCR să nu amâne tăierea pensiilor speciale cu 7.500 lei. „Sunt în joc 2.600.000.000 euro” # Newsweek.ro
Ilie Bolona a scris CCR o scrisoare în care le cere să decidă dacă e constituțional să taie pensiile...
13:00
VIDEO Cum arată noul break „cocoțat” de familie Dacia C-Neo. E pe platformă de Bigster. 20.000 € preț de bază? # Newsweek.ro
Dacia își extinde gama în 2026 cu un break „cocoțat” de familie, adică stil „Stepway”, cu elemente d...
