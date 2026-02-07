EXCLUSIV TechRider: Declinul puternic al pieței auto a lovit mai dur persoanele fizice decât firmele / APIA explică ce factori influențează decizia de cumpărare
G4Media, 7 februarie 2026 10:50
Declinul puternic al înmatriculărilor de autoturisme noi din ianuarie 2026 a lovit ambele categorii de cumpărători, însă impactul a fost semnificativ mai dur în cazul persoanelor fizice, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru TechRider.ro. Citește articolul integral pe TechRider.ro. © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
11:00
Una dintre cele mai neașteptate faze din cadrul ceremoniei de deschidere de la Milano Cortina a avut loc în momentul în care a venit rândul Monaco să defileze. Steagul a fost purtat de un voluntar: singurul reprezentant se odihnea pentru că va concura sâmbătă. VIDEO Spectacol total: Cele mai importante momente ale festivității de deschidere […] © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Anchetă în Buzău după utilizarea ilegală a îngrășămintelor pe zeci de hectare de teren. Utilizarea ureei e interzisă iarna din cauza pericolului de infestare a pânzei freatice cu substanțe cancerigene # G4Media
Poliția Buzău și Garda de Mediu au început o anchetă după ce presa locală a dezvăluit o operațiune de fertilizare chimică pe terenuri agricole din zona Boldu – Ziduri – Valea Râmnicului în plină iarnă. Imaginile difuzate în premieră de Campus TV arată suprafețe mari de teren agricol acoperite cu ceea ce pare a fi […] © G4Media.ro.
10:50
Cum a obținut o studentă praf cosmic într-un laborator și ce ne spune acesta despre originile vieții # G4Media
Recrearea unei bucăți din univers într-o sticlă poate suna a science-fiction, dar exact asta a făcut studenta Linda Losurdo. Losurdo, doctorandă în fizica materialelor și a plasmei la Universitatea din Sydney, Australia, a folosit gaze simple și electricitate pentru a recrea condițiile întâlnite de obicei în apropierea stelelor și supernovelor, obținând o cantitate infimă de […] © G4Media.ro.
10:50
EXCLUSIV TechRider: Declinul puternic al pieței auto a lovit mai dur persoanele fizice decât firmele / APIA explică ce factori influențează decizia de cumpărare
Declinul puternic al înmatriculărilor de autoturisme noi din ianuarie 2026 a lovit ambele categorii de cumpărători, însă impactul a fost semnificativ mai dur în cazul persoanelor fizice, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru TechRider.ro. Citește articolul integral pe TechRider.ro.
Acum o oră
10:40
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: România va livra Ucrainei combustibil din rezerva de stat pentru generatoare / Românii au donat peste 60 de generatoare și peste 60.000 de euro pentru ucrainenii care tremură de frig în case în cadrul campaniei lui Radu Hossu # G4Media
Suferinţa ucrainenilor care tremură de frig în case la minus 20 de grade din cauza atacurilor ruseşti i-a mobilizat pe români care au donat în cadrul campaniei Generatoare de Speranţă. Campania a fost iniţiată de voluntarul și corespondentul de război Radu Hossu şi Asociaţia Caradja Cantacuzino şi este susţinută de TVR. Până acum s-au strâns […] © G4Media.ro.
10:40
Cuba raționalizează carburanții și trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza crizei energetice produse de blocada SUA # G4Media
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de ţiţei din Venezuela, transmite Agerpres. Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga şi alţi miniştri au anunţat la televiziunea de stat […] © G4Media.ro.
10:30
O schiță de Michelangelo cu un picior, vândută cu peste 27 de milioane de dolari: record la licitație # G4Media
Un desen puțin mai mare decât o palmă, ce reprezintă un călcâi ușor ridicat de la sol și conturul unei umbre dedesubt, a fost vândut cu o cifră record la licitație: 27 de milioane de dolari. Prețul a bubuit când s-a aflat că schița este făcută de pictorul Michelangelo. Joi, lucrarea s-a vândut pentru 27,2 […] © G4Media.ro.
10:30
VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?” # G4Media
Într-o Ucraină devastată de război, cu zeci de mii de militari uciși de trupele ruse, povestea lui Nazar Dalețki e o mică minune. Un soldat îngropat cu onoruri militare în 2023 s-a întors acasă dintr-un lagăr de prizonieri rusesc. Iar momentul în care și-a sunat familia, prezentat de BBC, arată emoția fără margini a unei […] © G4Media.ro.
10:30
Argeş, Gorj şi Vrancea sunt judeţele cu nivelul cel mai crescut de apeluri nejustificate la 112 # G4Media
Numărul apelor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne unul ridicat, potrivit informaţiilor furnizate, sâmbătă, de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), cu prilejul aniversării a 22 de ani de la operaţionalizarea numărului unic de urgenţă, transmite Agerpres. Anul 2025 a marcat cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:00
Trei șefi din Primăria Sectorului 5 din București, reținuți de DNA. Cum funcționa mecanismul prin care avizau construcția unui bloc cu nereguli contra șpagă # G4Media
Administratorul public al Sectorului 5 – Cârlogea Iulian Constantin, arhitectul șef Bașca Robert-Mihai și directorul adjunct al poliției locale Chioran Florin au fost reținuți vineri seară de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită, potrivit unui comunicat al parchetului. Totodată, Olaru Cătălin, Șeful Serviciului Disciplina în Construcții din Poliția Locală Sector 5 a fost […] © G4Media.ro.
10:00
Record incredibil: Biletele fanilor români pentru Turcia – România s-au epuizat în 20 de secunde # G4Media
Federația Română de Fotbal a anunțat sâmbătă că biletele rezervate fanilor români pentru meciul cu Turcia din barajul de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an s-au vândut în 20 de secunde. Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui Chivu De 20 de secunde a fost nevoie pentru […] © G4Media.ro.
09:40
VIDEO Spectacol total: Cele mai importante momente ale festivității de deschidere de la Milano Cortina 2026 – Ceremonie istorică # G4Media
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina 2026 a adus o premieră istorică: evenimentul a avut loc în patru locații în același timp. A fost un spectacol grandios care a adus la un loc eleganța urbană a orașului Milano și spiritul sălbatic al Dolomiților. GALERIE FOTO Cortina și magia JO 2026 – […] © G4Media.ro.
09:30
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia # G4Media
Ucraina a fost vizată sâmbătă dimineață de un atac rus de amploare asupra infrastructurii energetice, care a provocat întreruperi de curent în mare parte din țară, au anunțat autoritățile ucrainene. Totodată, Polonia a închis aeroporturile din două orașe apropiate de granița cu Ucraina, scrie Mediafax. „Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra instalațiilor rețelei electrice […] © G4Media.ro.
09:20
Dosarele de corupție ale baronului PNL de Iași Costel Alexe se îndreaptă spre prescriere. Cum tărăgănează judecătorii o sentință # G4Media
Dosarele de corupție ale președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe (PNL), se îndreaptă spre prescripție. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care a fost acuzat Alexe, iar cele două procese în care acesta joacă rolul de inculpat nu au trecut nici măcar de prima instanță, arată o analiză realizată de Ziarul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:10
Ce înseamnă sindromul ”indigestie investițională” de care suferă multe comune și orașe mici. Consilier al premierului Bolojan: 80% din comunele cu mai puțin de 2000 de locuitori și 66% din comunele între 2000 și 5000 locuitori nu-și pot acoperi salariile # G4Media
Victor Giosan, consilier al premierului Ilie Bolojan specializat în politici publice pentru administrație, a atras atenția într-o analiză că multe localități mici și mijlocii suferă de sindromul ”indigestiei investițională”. Ele au intrat în criză pentru că au lansat prea multe investiții nesustenabile și au devenit dependente de împrumuturi bancare sau de la stat, potrivit oficialului […] © G4Media.ro.
09:10
Două persoane au fost rănite după o explozie într-o garsonieră din orașul ilfovean Chitila # G4Media
Două persoane au fost rănite sâmbătă dimineață în urma unei explozii care s-a produs într-o garsonieră situată într-un bloc din localitatea Chitila (județul Ilfov), potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. 40 de persoane au fost evacuate din bloc după explozie. Evenimentul a avut loc în jurul orei 4:00 dimineață şi a dus […] © G4Media.ro.
08:50
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se vor duela sâmbătă, 7 februarie, în finala Transylvania Open 2026 la tenis de câmp. Duelul va avea loc în BT Arena din Cluj-Napoca, după finala de dublu feminin. Partida nu va începe mai devreme de ora 16:30, conform programului afișat de organizatori. Meciul poate fi urmărit în direct pe […] © G4Media.ro.
08:50
China anulează condamnarea la moarte a unui cetăţean canadian, indiciu al relațiilor îmbunătățite dintre cele două țări # G4Media
China a anulat sâmbătă condamnarea la moarte a unui cetăţean canadian închis de peste zece ani pentru trafic de droguri, informează sâmbătă AFP, citând sub rezerva anonimatului o sursă guvernamentală canadiană şi pe Zhang Dongshuo, avocatul celui vizat, care a precizat că clientul său va fi rejudecat. Agenţia apreciază că decizia este un nou indiciu […] © G4Media.ro.
08:40
Jocurile Olimpice de la Milano Cortina au început oficial după ce vineri seara a avut loc festivitatea de deschidere pe legendarul stadion San Siro. Delia Reit este primul sportiv din România care va concura la cea de-a 25-a ediție a JO de iarnă. VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor […] © G4Media.ro.
08:20
Trump nu își cere scuze pentru clipul rasist în care familia Obama apărea cu corpuri de maimuțe # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat vineri noaptea că nu a văzut întregul videoclip înainte ca acesta să fie distribuit pe platforma sa de socializare joi noaptea. Clipul includea o animație rasistă cu fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama înfățișați cu corpuri de maimuțe. Donald Trump a spus că nu își va […] © G4Media.ro.
08:20
O companie din Coreea de Sud a trimis accidental utilizatorilor bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari # G4Media
Bursa sud-coreeană de criptomonede Bithumb a anunțat sâmbătă că a distribuit accidental clienților bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari ca recompense promoționale, ceea ce a declanșat o vânzare masivă pe bursă, potrivit Agerpres. Bithumb și-a cerut scuze pentru greșeala, care a avut loc vineri, și a declarat că a recuperat 99,7% […] © G4Media.ro.
08:10
Maia Sandu despre despre nominalizarea la Premiul Nobel: ”Merită premiul ucrainenii care luptă pentru țara lor, care își sacrifică viața pentru pace” # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să meargă la ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a declarat că adevărații oameni care merită […] © G4Media.ro.
08:00
EXCLUSIV Un fost colonel SIE este acuzat de CNSAS de poliție politică în regimul comunist. După 1990, a ocupat posturi în mai multe ambasade, iar presa de investigație a susținut că, deși spion, lucra sub acoperire pentru un mare dezvoltator imobiliar # G4Media
La finalul anului 2025, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus la Curtea de Apel București o acțiune în care a solicitat constatarea calității de lucrător al fostei poliții politice comuniste pentru colonelul în rezervă Teodor Dorobanțu, pensionat din cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE) după 1990. Contactat de G4Media.ro, Dorobanțu a transmis […] © G4Media.ro.
08:00
Inteligența artificială, reglementarea accesului minorilor la social media, controversele de la premiile Grammy și un tigru siberian ținut într-o curte din România sunt doar câteva dintre subiectele care au atras atenția pe rețelele sociale în ultima săptămână. O rețea socială pentru inteligențe artificiale Unul dintre cele mai discutate subiecte de pe online este apariția Moltbook, […] © G4Media.ro.
07:50
Ceața afectează, sâmbătă dimineața, circulația rutieră pe mai multe artere din țară și determină scăderea vizibilității în trafic, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Centrul Infotrafic informează că ceața reduce vizibilitatea pe artere rutiere din județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea […] © G4Media.ro.
07:50
Trump schimbă regula pentru vânzarea de arme: au prioritate țările cu cheltuieli militare mari # G4Media
Președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial care va reordona lista clienților pentru armele americane în favoarea țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică în regiunea lor, a anunțat Casa Albă, citată de Mediafax. Ordinul executiv care instituie strategia „America First Arms Transfer” marchează o schimbare semnificativă în politica de […] © G4Media.ro.
07:50
A treia rundă de negocieri Ucraina – Rusia – SUA va avea loc „curând”, anunță un oficial de la Kremlin # G4Media
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor, informează Agerpres. Delegaţiile rusă şi ucraineană s-au reunit la Abu Dhabi miercuri şi joi în prezenţa americanilor pentru a negocia o […] © G4Media.ro.
07:30
VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia # G4Media
Vicepreședintele american JD Vance și soția sa Usha, dar și sportivii americani au fost fluierați și huiduți minute în șir de suporterii care au asistat pe stadionul San Siro din Milano la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, transmit Wall Street Journal și La Stampa. Într-un semn clar al degradării rapide a […] © G4Media.ro.
07:20
Administrația Trump va închide site-urile de presă Europa Liberă din România și Bulgaria și va concedia ziariștii din cele două redacții. Europa Liberă România a publicat în ultimii ani anchete despre parlamentarii care încasează ilegal diurne, despre partidul extremist AUR și despre modul în care partidele cheltuiesc banii publici. ”Astăzi, conducerea RFE/RL a anunțat intern […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
Posturi în Armată date pe bani, militari duși de șefi la munci în gospodărie. Ministrul Radu Miruță anunță că a sesizat procurorii # G4Media
Este anchetă de proporții la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a intrat în posesia unor informații cum că șefii duceau militarii la muncile gospodărești, în timpul programului, că vindeau posturi și că scoteau camioanele Armatei pentru a transporta lemne, potrivit Mediafax. Ministrul Radu Miruță spune că a […] © G4Media.ro.
07:00
Eurogrupul va analiza posibilitatea emiterii de stablecoins şi sporirea rolului monedei euro # G4Media
Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro şi să consolideze securitatea economică a Europei prin emiterea de stablecoins (monedele digitale stabile) ancorate de euro şi mai multă datori comună a UE, se arată într-un document pregătit pentru Eurogrup şi consultat de Reuters, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
07:00
O dronă neidentificată a fost găsită vineri pe teritoriul Moldovei, au raportat autoritățile moldovene. Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție, potrivit Mediafax. Poliția din Moldova a declarat că acest incident […] © G4Media.ro.
07:00
Record pe bursa americană: indicele Dow a depășit 50.000 de puncte pentru prima dată în istorie. Creștere spectaculoasă a burselor # G4Media
Indicele Dow Jones Industrial Average al Bursei de la New York a crescut vineri cu peste 1.000 de puncte, marcând un nou record istoric pentru bursa americană, în ciuda tensiunilor geopolitice globale. Indicele a atins pentru prima dată 50.000 de puncte vineri, potrivit Mediafax. Este pentru prima dată când indicele vechi de 129 de ani […] © G4Media.ro.
06:50
BREAKING O reţea de spălare de bani formată din români și francezi, acuzată că a albit 300 de milioane de euro proveniți din vânzarea de droguri. 13 persoane arestate în ambele țări # G4Media
Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP, citată de Agerpres. „Sumele spălate de această reţea internaţională, în special din traficul […] © G4Media.ro.
06:50
Animalele, victime în atacurile Armatei Roșii: o dronă rusă a ucis cel puțin șapte câini într-un adăpost din Zaporojie # G4Media
O dronă rusă a lovit vineri dimineaţa un adăpost pentru animale în oraşul Zaporojie, în sudul Ucrainei, ucigând cel puţin şapte câini şi rănind alţi câţiva, potrivit personalului, informează Agerpres. Voluntari aflaţi la faţa locului plângeau, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la faţa locului. Unii încercau să se consoleze reciproc, în timp ce un altul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Zelenski cere măsuri rapide de apărare aeriană și repararea rețelei electrice după atacurile rusești din ultimele zile # G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a solicitat vineri luarea de măsuri mai rapide pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și repararea daunelor provocate rețelelor electrice și sistemelor de încălzire în urma atacurilor aeriene masive ale Rusiei, transmite Mediafax. Forțele ruse au lansat o serie de atacuri nocturne în ultima lună, folosind drone și rachete care au eludat […] © G4Media.ro.
22:40
Sorana Cîrstea o spulberă pe Daria Snigur și se califică în finala Transylvania Open, unde o va întâlni pe Emma Răducanu # G4Media
Sorana Cîrstea a învins-o, vineri seara, pe Daria Snigur, și s-a calificat în finala Transylvania Open. Cîrstea a câștigat cu 2-0 la seturi (6:0, 6:3) în doar 57 de minute. Adversara din finală este Emma Răducanu, care a trecut în semifinale de Oleksandra Oliynykova. Finala este programată sâmbătă, 7 februarie. Transylvania Open are loc în […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:10
E-mailurile lui Epstein arată că acesta a ajutat la organizarea vizitei lui Woody Allen la Casa Albă # G4Media
În 2015, Woody Allen și soția sa, Soon-Yi Previn, au făcut o călătorie la Washington, D.C. Cu ajutorul prietenului lor Jeffrey Epstein, au putut vizita Casa Albă, scrie Associated Press. Prietenia lui Allen cu Epstein era cunoscută de ani de zile, dar e-mailurile din imensa colecție de documente publicate recent de Departamentul de Justiție ilustrează […] © G4Media.ro.
22:00
Actorul Timothy Busfiled, pus sub acuzare într-un caz de abuzuri sexuale asupra unor minori # G4Media
Timothy Busfield, actorul şi regizorul american cunoscut pentru rolul din serialul „The West Wing”, a fost pus sub acuzare de un juriu din New Mexico într-un caz de abuzuri sexuale comise asupra unor copii, conform unui anunţ făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters, transmite Agerpres. Busfield s-a predat autorităţilor la 13 ianuarie, […] © G4Media.ro.
21:50
Imaginea reginei Elisabeta a II-a pe monedele comemorative australiene, comparată cu Shrek # G4Media
Două monede australiene dedicate reginei Elisabeta a II-a au fost criticate pentru că nu seamănă cu defuncta monarhă, scrie The Guardian. Monedele de argint de 5 dolari australieni și 50 de cenți australieni, create de Monetăria Regală Australiană pentru a comemora centenarul nașterii reginei, au fost lansate în urma unui vot online care s-a încheiat […] © G4Media.ro.
21:50
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale Sector 5, reținuți în urma perchezițiilor DNA / Propunere de arestare preventivă # G4Media
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale Sector 5 au fost reținuți în urma perchezițiilor DNA care au avut loc vineri dimineața la Primăria Sectorului 5, conform informațiilor G4Media. Cei trei vor fi prezentați sâmbătă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, un alt șef din poliția locală a primit […] © G4Media.ro.
21:30
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării # G4Media
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie, 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare, într-o […] © G4Media.ro.
21:30
Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de farfurii, cești, boluri și alte articole de masă și bucătărie din ceramică din China, după o revizuire a măsurilor antidumping în vigoare din 2013, scrie Reuters. Blocul celor 27 de țări va aplica o taxă generală de 79% asupra produselor, înlocuind taxele anterioare care variau […] © G4Media.ro.
21:20
Incidente la meciul Rapid – Petrolul / Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce suporteri ai Petrolului au comis acte de violenţă în Peluza Sud # G4Media
Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal FC Rapid Bucureşti – FC Petrolul Ploieşti au folosit substanţe iritant-lacrimogene după ce mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud, vineri, pe timpul primei reprize, transmite Agerpres. „În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment […] © G4Media.ro.
21:20
Deputata sârbă de opoziție, Marinika Tepic, de origine română, susține că a primit amenințări cu moartea / „Ai grijă în următoarele 40 de zile” # G4Media
Deputata din opoziție din Partidul Libertății și Justiției, Marinika Tepic, de origine română, a raportat că a primit amenințări cu moartea, au informat mass-media sârbe, citate de agenția bulgară de presă BTA. Tepic a adăugat că amenințarea era scrisă de mână, adresată ei și avea următorul conținut: „Marinika, româncă (…), ai grijă în următoarele 40 […] © G4Media.ro.
20:50
Donald Trump a șters videoclipul cu imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a șters un videoclip de pe rețelele sociale care conținea un clip rasist în care Barack și Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe, notează BBC. Clipul, pe melodia „The Lion Sleeps Tonight”, se afla la sfârșitul unui videoclip de 62 de secunde pe care l-a distribuit și care conținea afirmații despre […] © G4Media.ro.
20:40
Ministerul Sănătăţii şi CNAS propun mai multe excepţii, după scandalul tăierii de la plată a primei zile de concediu medical (TVRinfo) # G4Media
După scandalul tăierii de la plată a primei zile de concediu medical, Ministerul Sănătăţii şi CNAS propun mai multe excepţii, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, transmite TVRinfo. Femeile însărcinate și cele în concediu de risc maternal, bolnavii cronici – dar numai cei incluşi în programe naţionale de sănătate – şi pacienţii spitalizaţi vor primi […] © G4Media.ro.
20:30
Muzeul Auschwitz nu va mai vinde din martie bilete de intrare la fața locului din cauza „practicilor neetice” ale agențiilor de turism / Vizitele vor fi rezervate online # G4Media
Muzeul Auschwitz, unul dintre cele mai vizitate locuri memoriale din Polonia, a anunțat că va înceta vânzarea biletelor de intrare la fața locului începând de luna viitoare, vizitele trebuind să fie rezervate online în avans, scrie Notes from Poland. Muzeul afirmă că această decizie este o reacție la „practicile neetice” ale agențiilor de turism private […] © G4Media.ro.
20:20
Ludovic Orban, către președinte: Nu aşteptaţi consens de la coaliţie, desemnaţi un candidat la conducerea SRI / De doi ani şi jumătate SRI funcţionează în afara legii # G4Media
Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, consideră că este „scandalos” că de doi ani şi jumătate SRI funcţionează fără o conducere legitimă, transmiţându-i preşedintelui Nicuşor Dan să nu mai ezite, să nu mai aştepte un consens în coaliţie şi să desemneze un candidat pe care să îl propună Parlamentului, transmite Agerpres.Orban apreciază că răspunderea este […] © G4Media.ro.
20:20
Emma Răducanu s-a calificat cu greu în finala Transylvania Open după un duel intens cu Oliynykova / Posibilă finală cu Sorana Cîrstea # G4Media
Emma Răducanu (locul 30 WTA) s-a impus vineri seară în semifinalele Transylvania Open 2026 în fața Oleksandrei Oliynykova (locul 91 WTA) și se poate întâlni cu Sorana Cîrstea în finala de la Cluj-Napoca. Favorita numărul unu a turneului a trecut cu greu de Oliynykova după trei seturi desfășurate pe parcursul a două ore și 48 […] © G4Media.ro.
