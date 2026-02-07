Trump schimbă regula pentru vânzarea de arme: au prioritate țările cu cheltuieli militare mari
G4Media, 7 februarie 2026 07:50
Președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial care va reordona lista clienților pentru armele americane în favoarea țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică în regiunea lor, a anunțat Casa Albă, citată de Mediafax. Ordinul executiv care instituie strategia „America First Arms Transfer" marchează o schimbare semnificativă în politica de
• • •
Acum 5 minute
08:10
Maia Sandu despre despre nominalizarea la Premiul Nobel: "Merită premiul ucrainenii care luptă pentru țara lor, care își sacrifică viața pentru pace"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să meargă la ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră" de la TV8, șefa statului a declarat că adevărații oameni care merită
Acum 15 minute
08:00
EXCLUSIV Un fost colonel SIE este acuzat de CNSAS de poliție politică în regimul comunist. După 1990, a ocupat posturi în mai multe ambasade, iar presa de investigație a susținut că, deși spion, lucra sub acoperire pentru un mare dezvoltator imobiliar
La finalul anului 2025, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus la Curtea de Apel București o acțiune în care a solicitat constatarea calității de lucrător al fostei poliții politice comuniste pentru colonelul în rezervă Teodor Dorobanțu, pensionat din cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE) după 1990. Contactat de G4Media.ro, Dorobanțu a transmis
08:00
Inteligența artificială, reglementarea accesului minorilor la social media, controversele de la premiile Grammy și un tigru siberian ținut într-o curte din România sunt doar câteva dintre subiectele care au atras atenția pe rețelele sociale în ultima săptămână. O rețea socială pentru inteligențe artificiale Unul dintre cele mai discutate subiecte de pe online este apariția Moltbook,
Acum 30 minute
07:50
Ceața afectează, sâmbătă dimineața, circulația rutieră pe mai multe artere din țară și determină scăderea vizibilității în trafic, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Centrul Infotrafic informează că ceața reduce vizibilitatea pe artere rutiere din județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea
07:50
Președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial care va reordona lista clienților pentru armele americane în favoarea țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică în regiunea lor, a anunțat Casa Albă, citată de Mediafax. Ordinul executiv care instituie strategia „America First Arms Transfer" marchează o schimbare semnificativă în politica de
07:50
A treia rundă de negocieri Ucraina – Rusia – SUA va avea loc „curând", anunță un oficial de la Kremlin
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând", a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor, informează Agerpres. Delegaţiile rusă şi ucraineană s-au reunit la Abu Dhabi miercuri şi joi în prezenţa americanilor pentru a negocia o
Acum o oră
07:30
VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia
Vicepreședintele american JD Vance și soția sa Usha, dar și sportivii americani au fost fluierați și huiduți minute în șir de suporterii care au asistat pe stadionul San Siro din Milano la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, transmit Wall Street Journal și La Stampa. Într-un semn clar al degradării rapide a
07:20
Administrația Trump va închide site-urile de presă Europa Liberă din România și Bulgaria și va concedia ziariștii din cele două redacții. Europa Liberă România a publicat în ultimii ani anchete despre parlamentarii care încasează ilegal diurne, despre partidul extremist AUR și despre modul în care partidele cheltuiesc banii publici. "Astăzi, conducerea RFE/RL a anunțat intern
Acum 2 ore
07:10
Posturi în Armată date pe bani, militari duși de șefi la munci în gospodărie. Ministrul Radu Miruță anunță că a sesizat procurorii
Este anchetă de proporții la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a intrat în posesia unor informații cum că șefii duceau militarii la muncile gospodărești, în timpul programului, că vindeau posturi și că scoteau camioanele Armatei pentru a transporta lemne, potrivit Mediafax. Ministrul Radu Miruță spune că a
07:00
Eurogrupul va analiza posibilitatea emiterii de stablecoins şi sporirea rolului monedei euro
Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro şi să consolideze securitatea economică a Europei prin emiterea de stablecoins (monedele digitale stabile) ancorate de euro şi mai multă datori comună a UE, se arată într-un document pregătit pentru Eurogrup şi consultat de Reuters, transmite Agerpres.
07:00
O dronă neidentificată a fost găsită vineri pe teritoriul Moldovei, au raportat autoritățile moldovene. Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție, potrivit Mediafax. Poliția din Moldova a declarat că acest incident
07:00
Record pe bursa americană: indicele Dow a depășit 50.000 de puncte pentru prima dată în istorie. Creștere spectaculoasă a burselor
Indicele Dow Jones Industrial Average al Bursei de la New York a crescut vineri cu peste 1.000 de puncte, marcând un nou record istoric pentru bursa americană, în ciuda tensiunilor geopolitice globale. Indicele a atins pentru prima dată 50.000 de puncte vineri, potrivit Mediafax. Este pentru prima dată când indicele vechi de 129 de ani
06:50
BREAKING O reţea de spălare de bani formată din români și francezi, acuzată că a albit 300 de milioane de euro proveniți din vânzarea de droguri. 13 persoane arestate în ambele țări
Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP, citată de Agerpres. „Sumele spălate de această reţea internaţională, în special din traficul
06:50
Animalele, victime în atacurile Armatei Roșii: o dronă rusă a ucis cel puțin șapte câini într-un adăpost din Zaporojie
O dronă rusă a lovit vineri dimineaţa un adăpost pentru animale în oraşul Zaporojie, în sudul Ucrainei, ucigând cel puţin şapte câini şi rănind alţii câţiva, potrivit personalului, informează Agerpres. Voluntari aflaţi la faţa locului plângeau, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la faţa locului. Unii încercau să se consoleze reciproc, în timp ce un altul
Acum 12 ore
23:00
Zelenski cere măsuri rapide de apărare aeriană și repararea rețelei electrice după atacurile rusești din ultimele zile
Președintele Volodimir Zelenski a solicitat vineri luarea de măsuri mai rapide pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și repararea daunelor provocate rețelelor electrice și sistemelor de încălzire în urma atacurilor aeriene masive ale Rusiei, transmite Mediafax. Forțele ruse au lansat o serie de atacuri nocturne în ultima lună, folosind drone și rachete care au eludat
22:40
Sorana Cîrstea o spulberă pe Daria Snigur și se califică în finala Transylvania Open, unde o va întâlni pe Emma Răducanu
Sorana Cîrstea a învins-o, vineri seara, pe Daria Snigur, și s-a calificat în finala Transylvania Open. Cîrstea a câștigat cu 2-0 la seturi (6:0, 6:3) în doar 57 de minute. Adversara din finală este Emma Răducanu, care a trecut în semifinale de Oleksandra Oliynykova. Finala este programată sâmbătă, 7 februarie. Transylvania Open are loc în
22:10
E-mailurile lui Epstein arată că acesta a ajutat la organizarea vizitei lui Woody Allen la Casa Albă
În 2015, Woody Allen și soția sa, Soon-Yi Previn, au făcut o călătorie la Washington, D.C. Cu ajutorul prietenului lor Jeffrey Epstein, au putut vizita Casa Albă, scrie Associated Press. Prietenia lui Allen cu Epstein era cunoscută de ani de zile, dar e-mailurile din imensa colecție de documente publicate recent de Departamentul de Justiție ilustrează
22:00
Actorul Timothy Busfiled, pus sub acuzare într-un caz de abuzuri sexuale asupra unor minori
Timothy Busfield, actorul şi regizorul american cunoscut pentru rolul din serialul „The West Wing", a fost pus sub acuzare de un juriu din New Mexico într-un caz de abuzuri sexuale comise asupra unor copii, conform unui anunţ făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters, transmite Agerpres. Busfield s-a predat autorităţilor la 13 ianuarie,
21:50
Imaginea reginei Elisabeta a II-a pe monedele comemorative australiene, comparată cu Shrek
Două monede australiene dedicate reginei Elisabeta a II-a au fost criticate pentru că nu seamănă cu defuncta monarhă, scrie The Guardian. Monedele de argint de 5 dolari australieni și 50 de cenți australieni, create de Monetăria Regală Australiană pentru a comemora centenarul nașterii reginei, au fost lansate în urma unui vot online care s-a încheiat
21:50
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale Sector 5, reținuți în urma perchezițiilor DNA / Propunere de arestare preventivă
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale Sector 5 au fost reținuți în urma perchezițiilor DNA care au avut loc vineri dimineața la Primăria Sectorului 5, conform informațiilor G4Media. Cei trei vor fi prezentați sâmbătă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, un alt șef din poliția locală a primit
21:30
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie, 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare, într-o […] © G4Media.ro.
21:30
Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de farfurii, cești, boluri și alte articole de masă și bucătărie din ceramică din China, după o revizuire a măsurilor antidumping în vigoare din 2013, scrie Reuters. Blocul celor 27 de țări va aplica o taxă generală de 79% asupra produselor, înlocuind taxele anterioare care variau […] © G4Media.ro.
21:20
Incidente la meciul Rapid – Petrolul / Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce suporteri ai Petrolului au comis acte de violenţă în Peluza Sud # G4Media
Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal FC Rapid Bucureşti – FC Petrolul Ploieşti au folosit substanţe iritant-lacrimogene după ce mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud, vineri, pe timpul primei reprize, transmite Agerpres. „În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment […] © G4Media.ro.
21:20
Deputata sârbă de opoziție, Marinika Tepic, de origine română, susține că a primit amenințări cu moartea / „Ai grijă în următoarele 40 de zile” # G4Media
Deputata din opoziție din Partidul Libertății și Justiției, Marinika Tepic, de origine română, a raportat că a primit amenințări cu moartea, au informat mass-media sârbe, citate de agenția bulgară de presă BTA. Tepic a adăugat că amenințarea era scrisă de mână, adresată ei și avea următorul conținut: „Marinika, româncă (…), ai grijă în următoarele 40 […] © G4Media.ro.
20:50
Donald Trump a șters videoclipul cu imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a șters un videoclip de pe rețelele sociale care conținea un clip rasist în care Barack și Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe, notează BBC. Clipul, pe melodia „The Lion Sleeps Tonight”, se afla la sfârșitul unui videoclip de 62 de secunde pe care l-a distribuit și care conținea afirmații despre […] © G4Media.ro.
20:40
Ministerul Sănătăţii şi CNAS propun mai multe excepţii, după scandalul tăierii de la plată a primei zile de concediu medical (TVRinfo) # G4Media
După scandalul tăierii de la plată a primei zile de concediu medical, Ministerul Sănătăţii şi CNAS propun mai multe excepţii, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, transmite TVRinfo. Femeile însărcinate și cele în concediu de risc maternal, bolnavii cronici – dar numai cei incluşi în programe naţionale de sănătate – şi pacienţii spitalizaţi vor primi […] © G4Media.ro.
20:30
Muzeul Auschwitz nu va mai vinde din martie bilete de intrare la fața locului din cauza „practicilor neetice” ale agențiilor de turism / Vizitele vor fi rezervate online # G4Media
Muzeul Auschwitz, unul dintre cele mai vizitate locuri memoriale din Polonia, a anunțat că va înceta vânzarea biletelor de intrare la fața locului începând de luna viitoare, vizitele trebuind să fie rezervate online în avans, scrie Notes from Poland. Muzeul afirmă că această decizie este o reacție la „practicile neetice” ale agențiilor de turism private […] © G4Media.ro.
20:20
Ludovic Orban, către președinte: Nu aşteptaţi consens de la coaliţie, desemnaţi un candidat la conducerea SRI / De doi ani şi jumătate SRI funcţionează în afara legii # G4Media
Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, consideră că este „scandalos” că de doi ani şi jumătate SRI funcţionează fără o conducere legitimă, transmiţându-i preşedintelui Nicuşor Dan să nu mai ezite, să nu mai aştepte un consens în coaliţie şi să desemneze un candidat pe care să îl propună Parlamentului, transmite Agerpres.Orban apreciază că răspunderea este […] © G4Media.ro.
20:20
Emma Răducanu s-a calificat cu greu în finala Transylvania Open după un duel intens cu Oliynykova / Posibilă finală cu Sorana Cîrstea # G4Media
Emma Răducanu (locul 30 WTA) s-a impus vineri seară în semifinalele Transylvania Open 2026 în fața Oleksandrei Oliynykova (locul 91 WTA) și se poate întâlni cu Sorana Cîrstea în finala de la Cluj-Napoca. Favorita numărul unu a turneului a trecut cu greu de Oliynykova după trei seturi desfășurate pe parcursul a două ore și 48 […] © G4Media.ro.
20:20
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat vineri, la emisiunea „OFF The Record”, că DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților. „În modul la care arată Direcția Națională Anticorupție, e foarte pregătită să preia astfel de competențe”, transmite Mediafax. Invitat, vineri, la prima ediție e emisiunii Mediafax „OFF The Record”, procurorul-șef al DNA, […] © G4Media.ro.
20:10
Franța și Canada deschid consulate în Groenlanda după noile declarații ale lui Donald Trump # G4Media
Franța și Canada deschid consulate în capitala Groenlandei, Nuuk. Mișcarea vine pe fondul tensiunilor geopolitice după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat interesul de a cumpăra insula, transmite Mediafax. Franța și Canada consolidează legăturile cu Arctica. Expansiunea diplomatică semnalează angajamentul celor două națiuni de a-și consolida prezența în regiune, anunță Reuters. Groenlanda este un […] © G4Media.ro.
19:50
Medaliile Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina sunt cele mai scumpe din istorie # G4Media
Medaliile Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 sunt cele mai scumpe din istorie, ca urmare a exploziei prețurilor la aur și argint, relatează L’Equipe. Cele 735 de medalii pe care sportivii olimpici le vor purta la gât la Milano-Cortina în perioada 6-22 februarie nu au avut niciodată o valoare atât de mare în […] © G4Media.ro.
19:40
Prințesa moștenitoare a Norvegiei și-a cerut scuze public pentru contactele cu Epstein: „Îmi cer scuze și pentru situația în care am pus familia regală” # G4Media
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și-a cerut vineri scuze public, pentru contactele sale cu Epstein, ca parte a unor mărturisiri mai ample, dedicate tuturor celor pe care „i-a dezamăgit”, notează Mediafax. „Este important pentru mine să îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit. O parte din conținutul mesajelor dintre Epstein și mine nu […] © G4Media.ro.
19:30
Ministrul Sănătății anunță extinderea rețelei naționale de centre pentru bolile rare cu o nouă unitate la Craiova # G4Media
Ministerul Sănătății extinde rețeaua de centre pentru bolile rare, cu noi unități la Craiova și Timișoara și acces mai larg la terapii moderne, anunță Mediafax. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, în cadrul unei postări pe social media, extinderea rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR), prin deschiderea unui nou centru la […] © G4Media.ro.
19:20
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, relatează AFP. Preşedintele american Donald Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite” de petrol şi produse petrochimice ale Iranului, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
WatchDog.md: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al primarului Chișinăului, Ion Ceban # G4Media
Nigeat Askerov, o persoană afiliată Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații a comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei […] © G4Media.ro.
18:30
Guvernul SUA va finanța think-tank-uri și organizații caritabile din Europa aliniate mișcării Maga (surse, FT) # G4Media
Departamentul de Stat al SUA va finanța think-tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării Maga în Europa pentru a disemina pozițiile politice ale Washingtonului și a combate amenințările la adresa libertății de exprimare acuzate de administrația Trump, potrivit FT. Sarah Rogers, înaltă funcționară a Departamentului de Stat, s-a deplasat în Europa în decembrie pentru a se […] © G4Media.ro.
18:20
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele rusești # G4Media
Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrat asupra sectoarelor bancar și energetic, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a finanța Războiul din Ucraina, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. În sectorul energetic, Uniunea Europeană propune introducerea unei interdicții totale asupra serviciilor maritime pentru petrolul rusesc, inclusiv întreținerea, […] © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Replica guvernului pentru Lia Savonea: Nu intră în preocupările premierului interpretarea dnei Lia Savonea privind cauzele neîndeplinirii unui jalon PNRR / Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente # G4Media
”Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict”, a declarat vineri pentru G4Media purtătoarea de cuvânt a guvernului Ioana Dogioiu, în replică la acuzațiile aduse de Lia Savonea după ce premierul Ilie Bolojan a transmis Curții Constituționale o scrisoare […] © G4Media.ro.
18:10
Cine a intrat în aripa de închisoare în care se afla celula lui Epstein în noaptea morții sale? Înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială (CBS) # G4Media
Documentele recent publicate de Departamentul de Justiție arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către aripa de închisoare izolată în care se afla celula sa, la aproximativ ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie CBS. Această mențiune din jurnalul […] © G4Media.ro.
18:10
Fost premier norvegian, anchetat pentru corupție în legătură cu dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein # G4Media
Thorbjørn Jagland a fost în contact cu Epstein în timp ce acesta era președintele comitetului Premiului Nobel și șef al Consiliului Europei, scrie publicația Politico. Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland se confruntă cu o anchetă a poliției pentru presupusă corupție în legătură cu contactul său cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. „Økokrim a deschis acum […] © G4Media.ro.
18:00
Grecia: Interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copii câștigă sprijin public, dar aplicarea în practică se lovește de dificultăți politice și juridice # G4Media
Aproximativ 80% dintre cetățenii Greciei susțin o propunere de interzicere a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, conform datelor sondajelor deținute de biroul prim-ministrului, chiar dacă persistă îndoieli cu privire la posibilitatea aplicării unei astfel de măsuri, relatează ekathimerini. Sondajele arată că 57% dintre respondenți cred că minorii vor găsi modalități […] © G4Media.ro.
17:50
Israelul poartă discuții de urgență și aprobă planuri de contingență pentru un atac asupra Iranului, pe fondul acumulării forțelor militare americane în regiune # G4Media
În timp ce Washingtonul masează forțele navale în apropierea Iranului, șeful forțelor aeriene israeliene și șeful serviciilor de informații militare au finalizat discuții cheie de planificare pentru posibile acțiuni în cazul în care SUA atacă Teheranul, Israelul fiind pregătit să se alăture dacă este vizat, scrie ynetnews. Comandantul Forțelor Aeriene israeliene, generalul-maior Tomer Bar, și […] © G4Media.ro.
17:50
Fostul ministru PSD Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu / Este acuzat de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro # G4Media
Tribunalul București a decis vineri, 6 februarie, să îi plaseze în arest la domiciliu pe fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, aceștia fiind acuzați de complicitate la dare de mită și dare de mită. Context Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin […] © G4Media.ro.
17:40
Brigada Azov din Ucraina, aflată în subordinea Ministerului ucrainean al internelor a anunțat, vineri, că 18 soldați ruși au fost luați prizonieri, scrie Mediafax. Brigada 12 Azov a desfășurat o „operațiune de eliminare” în satul Zolotyi Kolodiaz din regiunea Donețk. Potrivit membrilor batalionului, cei 18 soldați au fost capturați în ultima zi a operațiunii de […] © G4Media.ro.
17:30
Un deputat din Tunisia a fost arestat pentru că l-a criticat pe preşedinte pe reţelele sociale # G4Media
Justiţia tunisiană a decis vineri plasarea în detenţie a unui deputat care a criticat pe reţelele sociale acţiunile preşedintelui Kais Saied după recentele inundaţii şi ploi torenţiale din ţară, a declarat avocatul său pentru agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Procurorul general al tribunalului de primă instanţă din Tunis a emis un mandat de […] © G4Media.ro.
17:30
Mor caii din Delta Dunării de foame? Precizările medicului veterinar Ovidiu Roșu după semnalele de alarmă apărute online (VIDEO) # G4Media
În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații alarmante potrivit cărora caii sălbăticiți din Delta Dunării ar muri de foame, imagini și relatări care au stârnit îngrijorare și reacții emoționale puternice în rândul iubitorilor de animale. În acest context, Asociația ARCA, organizație cu peste 15 ani de activitate în monitorizarea și protejarea cailor sălbatici din Delta Dunării, […] © G4Media.ro.
17:30
Partidul cancelarului german Merz vrea interzicerea accesului la social media pentru copiii sub 16 ani # G4Media
Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la reţelele de socializare, deşi sunt semne de reticenţă din partea partenerilor de coaliţie de centru-stânga faţă de o interdicţie totală, transmite vineri Reuters. De când Australia a devenit, anul trecut, prima ţară care a interzis utilizarea platformelor de social media […] © G4Media.ro.
17:30
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului acuză Israelul de crime de război în acțiunile de colonizare # G4Media
Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) de la Geneva a criticat ferm cele mai recente activităţi de colonizare ale Israelului în teritoriile palestiniene, inclusiv în Ierusalimul de Est, acuzând Israelul de crime de război, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Pe 12 ianuarie, potrivit OHCHR, forţele de securitate au distrus […] © G4Media.ro.
17:20
Radu Drăgușin, inclus în lotul lui Tottenham Hotspurs pentru fazele eliminatorii din Liga Campionilor # G4Media
Internaționalul român Radu Drăgușin a fost inclus în lotul lui Tottenham Hotspurs pentru fazele eliminatorii din Liga Campionilor. Această mutare vine după ce Drăgușin a ratat grupa extinsă din cauza unei accidentări de durată și mai multe zvonuri l-au mutat pe fundașul român de la o echipa la alta în această perioadă de mercato, în […] © G4Media.ro.
