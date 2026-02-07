Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina
HotNews.ro, 7 februarie 2026 12:20
Oficialii britanici au identificat opțiuni militare pentru asaltul și sechestrarea navelor rusești în discuțiile cu NATO. Experții în transport maritim afirmă că o intervenție de acest tip poate deschide un front nou contra Moscovei, în…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
12:40
„Astea sunt obiectivele pe care ni le-a trasat președintele”. Pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA sunt „în plină desfășurare” # HotNews.ro
Consilierul pe politică externă și securitate națională al lui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a declarat vineri, la televiziunea publică, că vizita șeful statului în SUA este o prioritate și a dat indicații membrilor echipei sale…
Acum 30 minute
12:20
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina # HotNews.ro
Oficialii britanici au identificat opțiuni militare pentru asaltul și sechestrarea navelor rusești în discuțiile cu NATO. Experții în transport maritim afirmă că o intervenție de acest tip poate deschide un front nou contra Moscovei, în…
Acum o oră
12:00
Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?” # HotNews.ro
Canale rusești pro-război și corespondenți militari apropiați de Kremlin au reacționat dur după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Armatei ruse (GRU), calificând incidentul drept „o…
Acum 2 ore
11:40
Avertismentul unui consilier prezidențial: Fiecare agresiune a Rusiei din istoria recentă a fost mai violentă decât precedenta # HotNews.ro
În jurul datei de 24 februarie, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană va lansa un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care va fi „foarte dur” și va fi axat…
11:30
Portretul Reginei Elisabeta a II-a de pe noile monede australiene, comparat de colecționari cu personajul animat Shrek # HotNews.ro
Lansarea noilor monede comemorative de către monetăria națională a Australiei, dedicate centenarului nașterii Reginei Elisabeta a II-a, a generat o controversă neașteptată în rândul colecționarilor, potrivit The Guardian. Două monede dedicate reginei Elisabeta a II-a,…
11:00
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați” # HotNews.ro
Tânărul de 27 de ani, cunoscut sub numele de DJ Young Slade, a fost găsit vineri într-un iaz din Milton, Georgia, după ce fusese dat dispărut pe 4 februarie. Artistul Lil Jon s-a declarat „devastat”, în timp ce…
Acum 4 ore
10:40
OFICIAL De ce sunt acuzații nepotul lui Piedone și alți șefi din Primăria Sectorului 5. Schema în care este implicat un om de afaceri deja arestat # HotNews.ro
Direcția Națională Anticorupție a anunțat sâmbătă dimineață că Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Bașca, arhitect-șef al Sectorului 5, și Florin Cioran, director general adjunct la Poliția Locală Sector 5, au fost reținuți…
10:30
Restricții pe pârtiile din Poiana Brașov: Mai multe trasee sunt închise total sau parțial în acest weekend # HotNews.ro
Patru pârtii din Poiana Brașov sunt vizate de restricții de acces în acest weekend din cauza unor evenimente sportive. Sâmbătă, aceste trasee devin indisponibile total sau parțial pentru publicul larg, iar duminică concursurile pentru copii…
10:20
Cum explică nota 2,70 din BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la Sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență” # HotNews.ro
Adrian Cocoș, viceprimarul PSD al Sectorului 3, care a preluat atribuțiile edilului Robert Negoiță, aflat sub control judiciar, cât timp nu are voie să-și exercite funcția publică, a reacționat sâmbătă dimineață, sugerând că presa că…
10:00
„Furt de identitate pe licitații de 3 miliarde de euro?!”. Continuă scandalul pe proiectul Centurii Metropolitane Cluj: Ce a transmis compania din Bosnia care neagă că a participat la licitația câștigată alături de români # HotNews.ro
Scandalul privind contractul pentru Centura Metropolitană Cluj, câștigată anul trecut de Dimex 2000 SRL, în parteneriat cu o companie din Bosnia și una din Bulgaria, continuă după ce în urmă cu câteva zile firma boasniacă…
09:50
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului # HotNews.ro
Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au fost închise din precauție, din cauza atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean din apropiere, au anunțat sâmbătă autoritățile poloneze, citate de Reuters. „Având în vedere necesitatea de a asigura posibilitatea…
09:30
După serialul „The Queen’s Gambit”, Netflix a lansat un film despre adevărata „regină” a șahului # HotNews.ro
Filmul documentar „Regina șahului” (Queen of Chess) poate fi văzut de vineri, 6 februarie, pe Netflix. Spune povestea demnă de Hollywood a marii maestre în șah Judit Polgár. „În 1989, înainte de Searching for Bobby…
09:10
Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Condiția care pune Kievul într-o poziție aproape imposibilă # HotNews.ro
Negocierile între SUA și Ucraina au avut ca obiectiv ambițios ca Moscova și Kievul să încheie un acord de pace până în luna martie, însă acest termen este probabil să fie depășit din cauza lipsei…
09:00
Firma care deține site-ul Lensa, de ochelari și lentile de contact, a fost amendată, în baza Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), cu 20.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter…
08:50
VIDEO JD Vance, huiduit la scena deschisă la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia. Proteste masive în Milano din cauza prezenței ICE la competiție # HotNews.ro
Stadionul din Milano a izbucnit în huiduieli în momentul în care JD Vance a apărut pe ecranele uriașe la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Gestul reflectă furia locală față de politicile administrației Trump și prezența…
Acum 6 ore
08:30
În ziua în care a fost reținut, nepotul lui Piedone a fost ales în conducerea partidului fondat de Dan Voiculescu # HotNews.ro
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, a fost reținut vineri seara târziu, după ce a fost audiat de procurorii DNA, potrivit surselor HotNews. Măsura preventivă a fost luată, după ce în cursul dimineții procurorii…
08:00
Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul” # HotNews.ro
Donald Trump a declanșat un scandal de rasism la Casa Albă după ce a distribuit un videoclip generat de AI în care soții Obama sunt înfățișați ca maimuțe. Deși postarea a fost ștearsă în urma…
07:10
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz # HotNews.ro
ANI trimitea la DNA, în 2023, o speță asemănatoare celui în care a fost pus sub acuzare joi Robert Negoiță: o companie din subordinea Primăriei Sector 3 a încheiat un contract de 250.000 euro cu…
07:10
Bolojan a ajuns să aplice soluția Dragnea în cazul plafonării gazelor. Dincolo de unele avantaje, ceva e greșit în ea # HotNews.ro
Desigur, ne bucurăm cu toții că vom plăti facturi mai mici la gaze încă un an, după măsura de reglementare a prețurilor anunțată miercuri seară premierul Ilie Bolojan. În realitate, însă, nici banii, nici gazele…
07:10
Weekend trending în București, 7-8 februarie: Turneul Internațional de vin fiert, expoziția lui „Banksy de România”, Delia și Bendeac pe marile ecrane # HotNews.ro
E încă început de februarie, dar vom avea un weekend fără zăpadă, cu temperaturi pozitive, cer înnorat și ploi. De asemenea, vor fi două zile în care s-au îngrămădit multe evenimente diferite în același timp.…
07:00
Un portret considerat mult timp copie după o creație Albrecht Dürer, păstrat la National Gallery din Londra, este confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger. „Portrait of Dürer’s Father at 70”, cum este intitulat, e…
Acum 12 ore
00:10
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români # HotNews.ro
Un grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, înfiinţat de patru români încă din 2018, a fost destructurat, după o cooperare între autorităţile judiciare din România şi Franţa, potrivit News.ro. Suspecţii au înfiinţat mai…
6 februarie 2026
23:50
Rapid București și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate vineri seară în Giulești, scor 0-0, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat pentru moment șansa de a urca pe primul loc în SuperLiga. La finalul…
Acum 24 ore
23:40
Timothy Busfield, pus oficial sub acuzare pentru abuzuri sexuale asupra unor gemeni. Cazul actorului din populara serie „The West Wing” # HotNews.ro
Actorul și regizorul american Timothy Busfield a fost inculpat de un mare juriu din New Mexico pentru presupuse abuzuri sexuale asupra unor copii gemeni, conform anunțului făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters.…
23:10
Videoclipul distribuit de Trump în care soții Obama apar ca maimuțe a fost șters. Casa Albă vorbește despre o „eroare” # HotNews.ro
Un videoclip distribuit joi seara pe contul președintelui american Donald Trump de pe Truth Social, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle apar ca maimuțe, a fost șters vineri, după critici pentru…
22:20
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, au fost reținuți pentru 24 de ore, în dosarul referitor la…
22:10
Imagini spectaculoase de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina # HotNews.ro
Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă se desfășoară în Italia, la Milano și Cortina d’Ampezzo, și a fost deschisă oficială prin ceremonia de vineri seară de pe Stadionul San Siro. Competiția se desfășoară…
22:00
Guvernul respinge acuzațiile Liei Savonea privind presiuni asupra CCR: „Adevărul nu poate constitui o formă de ingerință” # HotNews.ro
Guvernul a respins vineri acuzațiile șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, potrivit cărora premierul a făcut presiuni asupra Curții Constituționale în legătură cu reforma pensiilor magistraților, după ce acesta a transmis CCR…
21:40
Ministrul Justiției spune că este pentru o „evaluare riguroasă” a conținutului pe care minorii îl pot accesa pe rețelele sociale # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, pentru Digi24, că instituțiile statului trebuie să limiteze accesul minorilor la conținutul de pe rețelele sociale care incită în mod evident la violență sau la comportamente antisociale. „Sunt…
21:30
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Până în 31 martie 2027 o să îl avem plafonat, poate chiar să mergem cu el în jos” / Cauza facturilor mari din această iarnă # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că prețul gazelor nu va crește „pentru cel puțin un an de zile de acum înainte” și că un pachet legislativ în acest sens urmează să fie publicat în…
21:00
Opțiunile lui Donald Trump privind dosarul Iran: De ce toate variantele prezintă riscuri importante # HotNews.ro
Dacă Statele Unite intră într-un nou război în Orientul Mijlociu, Trump ar face un pariu politic major într-o țară tot mai obosită de deciziile sale radicale, relatează CNN într-o analiză a soluțiilor pe care președintele…
20:50
Ministrul Mediului, despre construcțiile ilegale de pe litoral: „Raportul fusese ținut la sertar” / „Beach baruri și restaurante deja au început să fie dărâmate” # HotNews.ro
Ministrul Diana Buzoianu a declarat că ține de instanțe să stabilească de la caz la caz soluții în privința construcțiilor ilegale de pe litoral și a spus că demersurile vor dura „ani de zile, dar…
20:40
VIDEO Maia Sandu, după raportul Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de amestec prin cenzură în alegerile statelor membre: „Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru a cenzura conținutului online în timpul alegerilor, susținând că libertatea de exprimare trebuie protejată „pentru oameni, nu pentru…
20:10
Apelul unui fost consilier prezidențial către Nicușor Dan: „Este scandalos faptul că principalul serviciu de informații este păstrat descăpățânat” # HotNews.ro
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, l-a îndemnat pe președinte „să nu mai ezite” și să desemneze un candidat pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI) chiar dacă „veleitățile din…
20:00
Comisia Europeană propune sancțiuni mai largi împotriva Rusiei. Bruxelles-ul vrea adoptarea pachetului luna aceasta # HotNews.ro
Comisia Europeană a propus vineri al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerț și energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanță, remorcare etc.) pentru petrolierele și navele transportatoare de gaze lichefiate rusești,…
19:40
„Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA # HotNews.ro
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat vineri că FBI a arestat un „participant cheie” al atacului terorist care a avut loc în Benghazi, Libia, în 2012, și care s-a soldat cu moartea ambasadorului…
19:30
Semnal al Băncii Naționale: România este stabilă, dar funcționează pe echilibre fragile. Riscurile se adună # HotNews.ro
România nu este într-o criză financiară, însă nici nu mai e într-o zonă economică de confort, atrage atenția Banca Centrală. Este, pe scurt, concluzia sondajului publicat de Banca Națională a României privind riscurile sistemice, document…
19:20
TikTok ripostează după acuzațiile Comisiei Europene: „Descriere complet falsă a platformei noastre” # HotNews.ro
TikTok a anunțat vineri că va contesta concluziile pe care le-a catalogat drept „false” ale Comisiei Europene, după ce instituția a transmis platformei deținută de un grup chinez că trebuie să își modifice „designul adictiv”…
19:10
De la fontă la fondante: Un antreprenor român a luat fonduri europene și fabrică prăjituri într-un oraș care renunță la industriile poluante # HotNews.ro
Dacă mergeți la cumpărături la Auchan, Carrefour, Kaufland, Mega Image sau Profi și aveți poftă de prăjituri însiropate, ambalate și ținute la rece, cu siguranță ați încercat sau veți încerca produsele comercializate sub brandurile „Senneville”,…
19:10
Surpriză pe piața auto din Germania: o marcă est-europeană a depășit în premieră Mercedes și BMW # HotNews.ro
Apetitul europenilor, în general, și al germanilor în mod special pentru automobile cât mai accesibile a condus la o situație neașteptat în vânzările de pe cea mai mare piață auto din Europa, Germania. Mărcile premium…
19:00
Ministrul Muncii vrea o intervenție „rapidă și fermă” în domeniul ride-sharing. „Într-un singur control au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat vineri că autoritățile trebuie să intervină „rapid și ferm în reglementarea” domeniului ride-sharing, în care vor continua controalele. Oficialul a spus că, „în Constanța, într-un singur control, săptămâna trecută,…
18:50
Scandalul ICE, minimalizat de Meloni înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Este absurd” # HotNews.ro
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, s-a întâlnit vineri, la Milano, cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă. Întâlnirea a fost folosită pentru a reafirma…
18:40
„Aici Radio Europa Liberă”. Istoria radioului care le-a oferit românilor o alternativă la propaganda comunistă / Revenită în 2018 ca site, Europa Liberă se închide acum definitiv în România # HotNews.ro
„Aici, Radio Europa Liberă“, s-a auzit pentru prima dată în România la 4 iulie 1950. Semnalul radio era urmat de o melodie a lui George Enescu „Rapsodia Română“. Radioul a devenit în timp una dintre…
18:20
Blocaj în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Un al treilea judecător va înclina balanță, după ce primii doi au avut opinii diferite # HotNews.ro
Dosarul se află acum în camera preliminară unde se decide dacă rechizitoriul este corect întocmit pentru a putea începe procesul. La termenul de astăzi, 6 februarie, cei doi judecători de la Tribunalul București au anunțat…
18:10
Avertisment al unui comisar european: „Criza locativă din Europa impune acțiuni la toate nivelurile” # HotNews.ro
Prețurile locuințelor au crescut cu peste 60% în întreaga Europă, în ultimul deceniu, în timp ce chiriile s-au scumpit cu aproximativ 20%. Există și un cost uman: aproape 17% dintre europeni trăiesc în spații supraaglomerate,…
18:10
Două importante țări NATO își deschid consulate în Groenlanda pe fondul amenințărilor americane # HotNews.ro
Franța și Canada vor deschide vineri consulate în capitala Groenlandei, Nuuk, consolidând legăturile din regiunea arctică pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice, după ce președintele SUA, Donald Trump și-a reafirmat interesul pentru achiziționarea insulei, situată într-o…
17:50
Regulile pentru concediul medical se schimbă din nou. Excepții la neplata primei zile. Cele 5 categorii care vor fi exceptate # HotNews.ro
Regulile privind neplata primei zile de concediu medical se modifică din nou, în urma criticilor din spațiul public, venite în special din zona ONG-urilor care apără drepturile pacienților cu afecțiuni cronice. Cinci categorii importante vor…
17:40
Replica ministrului Apărării, după ce a fost ironizat de primarul Craiovei pe tema blocului care afectează un radar al Armatei. „De ce își pune atât de vehement singură mâna în cap?” # HotNews.ro
Ministrul Radu Miruță a declarat, vineri, la B1 TV, că el nu a adus nicio acuzație Primăriei Craiova în cazul blocului despre care spune că afectează traiectoria radarului de la Cârcea și „pentru care deja…
17:30
O mașină de protocol a Președintelui Klaus Iohannis, în licitație de la doar 1.000 de Euro, alături de ceasuri de lux din aur # HotNews.ro
Mașina de protocol condusă de Președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Autoturismul are un preț de pornire de…
17:30
[P] Super Bowl LX – De ce merita sa stai treaz in noaptea de 8 februarie pentru Seahawks vs Patriots # HotNews.ro
Duminica, 8 februarie 2026, America se opreste. Literalmente. Se joaca Super Bowl LX, cel mai important meci de fotbal american al anului, finala NFL, evenimentul care combina sportul, spectacolul si banii la un nivel greu…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.