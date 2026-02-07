Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, afirmând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Declarațiile vin în contextul publicării unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA
Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: "Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că este recunoscătoare pentru faptul că a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, subliniind însă că ucrainenii care au revenit acasă după ce au fost prizonieri de război în Rusia sunt cei care merită acest premiu. „Apreciez, bineînțeles, acest lucru. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara
Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri continuarea consolidării rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR), prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara. Potrivit ministrului, cele două structuri menite să ofere pacienților trasee medicale clare, expertiză concentrată și îngrijire coordonată funcționează în cadrul: Spitalului Clinic
Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei, menite să determine această țară să renunțe la importurile de petrol din Rusia, informează dpa. Liderul de la Casa Albă a anunțat totodată reducerea așa-numitelor „taxe vamale reciproce" de la 25% la 18%. „Vești excelente pentru India
Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești. „În contextul importantelor negocieri de pace care se desfășoară la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor cu intenții sincere doar dacă va fi presată să
Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate
Consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie, a participat recent la lansarea a două rapoarte despre literația digitală și literația științifică a elevilor, realizate de BRIO pentru UNICEF România, cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării și al Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit acestuia, rezultatele ilustrează cât de bine pot aplica elevii competențele
Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor"
Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE) a fost desemnat raportor din umbră din partea Grupului PPE pentru elaborarea Avizului Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European privind Fondul pentru competitivitate, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. „Este o responsabilitate care îmi permite să contribui direct la conturarea unei abordări
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat pentru cotidianul finlandez Helsingin Sanomat (HS) că Europa ar trebui să înceapă discuții despre propria descurajare nucleară, în contextul deteriorării mediului de securitate european, relatează EFE, preluat de Agerpres. Oficialul european a efectuat joi o vizită în Finlanda pentru a
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR
Premierul Ilie Bolojan a avertizat vineri că amânarea unei decizii a Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-o scrisoare transmisă vineri Curții Constituționale, șeful Guvernului arată că ministrul investițiilor și proiectelor europene
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest", subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău
O „Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest", a subliniat ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, într-o întâlnire la Chișinău cu omologul său moldovean Mihai Popșoi. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, discuțiile au confirmat nivelul înalt al dialogului politic moldo-lituanian
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta, cel mai probabil, măsuri de consolidare a securității Groenlandei la reuniunea de săptămâna viitoare, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în contextul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind dorința sa de a obține controlul asupra insulei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Trump a
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună" cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut „o discuție foarte bună" cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council. „Am trecut în revistă proiectele comune România-SUA care cresc reziliența și întăresc parteneriatul nostru strategic, precum și cele care sunt în pregătire", a arătat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook. Abrudean a amintit și
Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro
Comisia Europeană și India au lansat discuții exploratorii privind posibila asociere a Indiei la Orizont Europa, principalul program al Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării, cu un buget de 93,5 miliarde de euro, destinat consolidării cooperării științifice și tehnologice la nivel internațional. Inițiativa vine în urma celui de-al 16-lea Summit UE–India, desfășurat recent la New
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Potrivit comunicatului oficial, aceasta include funcții precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat. Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul
Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA
Marile companii tehnologice americane sunt așteptate să aloce, cumulat, aproximativ 650 de miliarde de dolari pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale în 2026, într-unul dintre cele mai agresive cicluri de investiții corporative din istoria recentă, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres. Cheltuielile anunțate odată cu rezultatele financiare recente vizează în principal construirea unor centre de date
Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica
Rusia ar urma să-și intensifice activitățile de spionaj în Norvegia în acest an, concentrându-se din ce în ce mai mult pe teritoriul continental arctic al țării și pe arhipelagul Svalbard, a declarat vineri serviciul norvegian de securitate internă PST, avertizând totodată asupra riscurilor de sabotaj, informează Reuters. Raportul, denumit de PST „Evaluarea amenințărilor naționale" (NTV)
Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a discutat joi, la Helsinki, cu președintele Alexander Stubb, premierul Petteri Orpo și ministrul de externe Elina Valtonen, despre principalele provocări geopolitice, de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei până la securitatea Arcticii, relațiile transatlantice, China și situația din Orientul Mijlociu. „Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană. Într-o ordine mondială în
Parlamentul European dorește prioritizarea furnizorilor europeni în proiectele de mobilitate militară, pentru a reduce riscul exploatării unor vulnerabilități tehnologice de către actori străini
Parlamentul European va susține introducerea unei „preferințe europene" în planurile Uniunii Europene de îmbunătățire a mobilității militare, pentru a reduce riscul ca actori externi să poată încetini sau bloca deplasarea trupelor și a echipamentelor militare prin vulnerabilități tehnologice, relatează Euronews. Eurodeputatul francez François Kalfon,
Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate # CaleaEuropeana
Marea Britanie a semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice cu administrația Trump, în încercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare în defavoarea Chinei, informează Politico Europe. Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra a semnat parteneriatul la Washington cu subsecretarul de stat american Jacob Helberg miercuri seara. […] The post Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu reprezentanții BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate și despre măsurile necesare pentru punerea acesteia în aplicare. „Am avut o discuție foarte bună cu BusinessEurope. Împărtășim același sentiment de urgență. Și aceeași convingere că schimbările profunde care remodelează lumea reprezintă o oportunitate de a […] The post Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, „pilulă” de educație financiară: Prețul banilor este puterea de cumpărare, nu rata dobânzii # CaleaEuropeana
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, explică într-o analiză publicată pe blogul personal diferența dintre „prețul banilor” și „prețul creditului”, subliniind că una dintre cele mai frecvente confuzii din spațiul public este asocierea eronată a prețului banilor cu nivelul dobânzilor. Textul, prezentat drept o „pilulă” de educație financiară, face parte din demersul mai amplu […] The post Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, „pilulă” de educație financiară: Prețul banilor este puterea de cumpărare, nu rata dobânzii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisarul european pentru extindere merge în Turcia, în încercarea de a revigora relațiile UE cu această țară: Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important # CaleaEuropeana
După ani în care a privit Turcia ca pe o problemă, Uniunea Europeană o consideră acum parte a soluției, arată Politico Europe. Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră […] The post Comisarul european pentru extindere merge în Turcia, în încercarea de a revigora relațiile UE cu această țară: Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres. Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta […] The post Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare # CaleaEuropeana
Peședintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi „un nou tratat îmbunătățit și modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două țări, New START. Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a subliniat că „Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume” […] The post Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegerile din Ungaria: “Un lider cu adevărat puternic și influent” pe care îl “susțin complet și total” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru. În mesajul său, Trump afirmă că Viktor […] The post Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegerile din Ungaria: “Un lider cu adevărat puternic și influent” pe care îl “susțin complet și total” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană” # CaleaEuropeana
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie. ”Pentru o Europă care decide […] The post Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Zelenski și Tusk au semnat, la Kiev, o scrisoare de intenție privind producție comună Ucraina-Polonia în materie de apărare. Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze # CaleaEuropeana
Ucraina este pregătită să își schimbe dronele pentru rachete de apărare antiaeriană și avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu premierul Poloniei, Donald Tusk, informează TVP World. Zelenski a spus că cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre dezvoltarea interconectării […] The post Zelenski și Tusk au semnat, la Kiev, o scrisoare de intenție privind producție comună Ucraina-Polonia în materie de apărare. Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE) # CaleaEuropeana
România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de […] The post România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE) appeared first on caleaeuropeana.ro.
Tusk îi cere ambasadorului SUA la Varșovia să nu le mai “țină lecții” polonezilor: Aliații trebuie să se respecte. Așa înțelegem noi parteneriatul # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk l-a criticat joi seară pe ambasadorul SUA la Varșovia Tom Rose că „ține lecții” în loc să le arate polonezilor respect, pe fondul unei dispute online privind o susținere a președintelui american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace. Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce ambasadorul Tom Rose l-a […] The post Tusk îi cere ambasadorului SUA la Varșovia să nu le mai “țină lecții” polonezilor: Aliații trebuie să se respecte. Așa înțelegem noi parteneriatul appeared first on caleaeuropeana.ro.
Furnizorii de energie și gaze semnalează că intervențiile impredictibile ale autorităților asupra adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor reprezintă „principalul risc pentru sector” # CaleaEuropeana
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) atrage atenția asupra riscurilor majore generate de „reglementările impredictibile și de intervențiile administrative succesive în sectorul energetic, care, în absența unei fundamentări economice solide și a unui dialog real cu industria, riscă să prelungească dezechilibrele existente și să afecteze funcționarea normală a pieței.” Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, […] The post Furnizorii de energie și gaze semnalează că intervențiile impredictibile ale autorităților asupra adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor reprezintă „principalul risc pentru sector” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Forumul la nivel înalt UE-OCDE a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru situații neprevăzute, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial # CaleaEuropeana
Săptămâna aceasta, OCDE și Comisia Europeană au lansat Forumul la nivel înalt UE-OCDE, în marja Summitului guvernelor mondiale de la Dubai. Concentrat pe tema „Comerț rezistent la șocuri: conectivitate sigură pentru reziliență economică”, prima ediție a Forumului a marcat începutul unei noi serii de discuții la nivel înalt privind îmbunătățirea rezilienței societăților și economiilor, se […] The post Forumul la nivel înalt UE-OCDE a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru situații neprevăzute, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele Camerei Deputaților: Vizitele politice România–Israel trebuie dublate de delegații de afaceri pentru a genera oportunități economice # CaleaEuropeana
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, aflat joi, 5 februarie, într-o vizită oficială în Israel, a subliniat necesitatea unei noi abordări în relațiile bilaterale româno-israeliene, centrată pe componenta economică și pe implicarea directă a mediului de afaceri. Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu a arătat că la fiecare vizită a liderilor politici din cele două […] The post Președintele Camerei Deputaților: Vizitele politice România–Israel trebuie dublate de delegații de afaceri pentru a genera oportunități economice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Guvernul Bolojan anunță un plan de relansare economică axat pe “investiții și competitivitate”, după crearea unui spațiu fiscal prin reducerea deficitului # CaleaEuropeana
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la finalul ședinței de Guvern, lansarea unui nou pachet de relansare economică, axat pe susținerea mediului de afaceri, cu prioritate pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. Potrivit oficialului, setul de măsuri marchează o schimbare majoră de direcție în politicile economice, prin reorientarea resurselor de la stimularea consumului […] The post Guvernul Bolojan anunță un plan de relansare economică axat pe “investiții și competitivitate”, după crearea unui spațiu fiscal prin reducerea deficitului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Pentru România, sprijinul Statelor Unite în menținerea statului de drept este esențial # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut o întâlnire cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, pe care a calificat-o drept o confirmare a „forței Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România”. „Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului […] The post Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Pentru România, sprijinul Statelor Unite în menținerea statului de drept este esențial appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Virgil Popescu salută dezvoltarea proiectului de interconectare Georgia-România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a salutat semnarea Memorandumului de Înțelegere (MoU) dintre operatorul rețelei de energie electrică din România, Transelectrica, și operatorul georgian Georgian State Electrosystem JSC (GSE), pentru dezvoltarea Proiectului de Interconectare Georgia – România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră. „Cablul submarin pentru transportul energiei a fost un […] The post Eurodeputatul Virgil Popescu salută dezvoltarea proiectului de interconectare Georgia-România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
Competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea, printre direcțiile-cheie pentru independența Europei, afirmă Von der Leyen după o întrevedere cu Macron # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit joi, la Paris, cu președintele francez, Emmanuel Macron, care i-a prezentat o imagine de ansamblu a principalelor subiecte de actualitate, în perspectiva summitului european de săptămâna viitoare. „Președintele Emmanuel Macron prezintă o imagine de ansamblu a subiectelor de actualitate înaintea summitului european de săptămâna viitoare. Competitivitate, […] The post Competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea, printre direcțiile-cheie pentru independența Europei, afirmă Von der Leyen după o întrevedere cu Macron appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de instrumente pentru consolidarea securității și rezilienței cablurilor de date submarine ale Uniunii Europene, inclusiv finanțări substanțiale pentru proiecte strategice, în contextul creșterii riscurilor la adresa acestei infrastructuri critice. Cablurile de date submarine transportă aproximativ 99% din traficul de internet intercontinental, fiind esențiale pentru funcționarea economiei europene, […] The post UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parteneriatul Strategic România-SUA “este puternic și se consolidează”: Nicușor Dan salută prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA la Smârdan # CaleaEuropeana
Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre și arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X. Potrivit șefului statului, exercițiile […] The post Parteneriatul Strategic România-SUA “este puternic și se consolidează”: Nicușor Dan salută prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA la Smârdan appeared first on caleaeuropeana.ro.
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru combaterea corupției și pentru politicile în materie de transparență, a reușit după negocieri intense să obțină sprijinul necesar la nivelul grupurilor politice pentru propunerea sa de a crește de trei ori față de nivelul actual bugetul pentru justiție în viitorul buget multianual al UE. Eurodeputatul anticipează […] The post După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor appeared first on caleaeuropeana.ro.
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului # CaleaEuropeana
A fost lansată cea mai recentă versiune a Codului european împotriva cancerului, care oferă prin cele 14 recomandări actualizate, o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine. Aproximativ 40% din cazurile de cancer pot fi evitate. Strategiile eficiente […] The post 40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului appeared first on caleaeuropeana.ro.
UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA # CaleaEuropeana
UNICEF este din ce în ce mai alarmat de rapoartele privind creșterea rapidă a volumului de imagini sexualizate generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) care circulă online, inclusiv cazuri în care fotografii ale copiilor au fost manipulate și sexualizate, potrivit unui comunicat. Deepfake-urile – imagini, videoclipuri sau fișiere audio generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței […] The post UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff # CaleaEuropeana
Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma unor discuții „productive”, marcând „primul astfel de schimb din ultimele cinci luni”, a declarat emisarul special american, Steve Witkoff, relatează The Guardian. „Acest rezultat a fost obținut în urma unor negocieri de pace detaliate și productive. Deși mai sunt multe […] The post SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania este de acord cu SUA în privința dezarmării nucleare: Un acord trebuie să includă și China # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe Johann Wadephul a pledat joi pentru restabilirea încrederii în politica internațională, în contextul îngrijorărilor în ascensiune cu privire la o potențială cursă a înarmării declanșată de expirarea tratatului New Start, care prevedea o limitare a numărului de focoase nucleare ale SUA și Rusiei, informează DPA, citat de Agerpres. Washingtonul consideră că […] The post Germania este de acord cu SUA în privința dezarmării nucleare: Un acord trebuie să includă și China appeared first on caleaeuropeana.ro.
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie” # CaleaEuropeana
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi un mesaj pe rețeaua de socializare X, din partea președintelui american Donald Trump, în care este subliniat angajamentul administrației de la Washington de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale esențiale. “Președintele Trump […] The post Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie” appeared first on caleaeuropeana.ro.
PNRR: România își consolidează rolul în lanțul valoric european al microelectronicii prin proiecte strategice pentru eficiență energetică # CaleaEuropeana
Eficiența energetică devine un criteriu-cheie la nivel european în proiectarea sistemelor moderne de calcul, permițând performanțe ridicate fără creșterea proporțională a consumului de resurse. Această direcție strategică se reflectă și în România, prin Proiectul Important de Interes European Comun în domeniul microelectronicii și tehnologiilor comunicațiilor (PIIEC ME/CT), finanțat prin PNRR. Potrivit unei postări publicate pe […] The post PNRR: România își consolidează rolul în lanțul valoric european al microelectronicii prin proiecte strategice pentru eficiență energetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, potrivit comunicatului oficial. Discuțiile s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare și a colaborării dintre […] The post Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro # CaleaEuropeana
Consiliul UE a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic de punere în aplicare a acordului Consiliului European de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Consiliul urmărește acum un acord rapid cu Parlamentul European pentru a face posibil ca prima plată să fie făcută la începutul celui […] The post Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
Secretarul general al ONU solicită un cadru succesor după expirarea ultimului tratat nuclear între Rusia și SUA # CaleaEuropeana
Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că expirarea Tratatului New START reprezintă „un moment grav” pentru pacea și securitatea internațională, în condițiile în care dispar limitele obligatorii din punct de vedere juridic privind armele nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, pe fondul intensificării tensiunilor globale, informează un comunicat. Într-o declarație emisă după […] The post Secretarul general al ONU solicită un cadru succesor după expirarea ultimului tratat nuclear între Rusia și SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
