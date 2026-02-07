Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false

11:40

Consiliul UE a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic de punere în aplicare a acordului Consiliului European de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Consiliul urmărește acum un acord rapid cu Parlamentul European pentru a face posibil ca prima plată să fie făcută la începutul celui