Tusk îi cere ambasadorului SUA la Varșovia să nu le mai “țină lecții” polonezilor: Aliații trebuie să se respecte. Așa înțelegem noi parteneriatul
CaleaEuropeana, 5 februarie 2026 21:50
Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk l-a criticat joi seară pe ambasadorul SUA la Varșovia Tom Rose că „ține lecții" în loc să le arate polonezilor respect, pe fondul unei dispute online privind o susținere a președintelui american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace. Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce ambasadorul Tom Rose l-a […]
Acum 30 minute
22:00
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE) # CaleaEuropeana
România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de […]
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
20:40
Acum 6 ore
17:00
Furnizorii de energie și gaze semnalează că intervențiile impredictibile ale autorităților asupra adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor reprezintă „principalul risc pentru sector” # CaleaEuropeana
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) atrage atenția asupra riscurilor majore generate de „reglementările impredictibile și de intervențiile administrative succesive în sectorul energetic, care, în absența unei fundamentări economice solide și a unui dialog real cu industria, riscă să prelungească dezechilibrele existente și să afecteze funcționarea normală a pieței." Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, […]
Acum 8 ore
16:20
Forumul la nivel înalt UE-OCDE a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru situații neprevăzute, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial # CaleaEuropeana
Săptămâna aceasta, OCDE și Comisia Europeană au lansat Forumul la nivel înalt UE-OCDE, în marja Summitului guvernelor mondiale de la Dubai. Concentrat pe tema „Comerț rezistent la șocuri: conectivitate sigură pentru reziliență economică", prima ediție a Forumului a marcat începutul unei noi serii de discuții la nivel înalt privind îmbunătățirea rezilienței societăților și economiilor, se […]
16:10
Președintele Camerei Deputaților: Vizitele politice România–Israel trebuie dublate de delegații de afaceri pentru a genera oportunități economice # CaleaEuropeana
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, aflat joi, 5 februarie, într-o vizită oficială în Israel, a subliniat necesitatea unei noi abordări în relațiile bilaterale româno-israeliene, centrată pe componenta economică și pe implicarea directă a mediului de afaceri. Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu a arătat că la fiecare vizită a liderilor politici din cele două […]
16:00
Guvernul Bolojan anunță un plan de relansare economică axat pe “investiții și competitivitate”, după crearea unui spațiu fiscal prin reducerea deficitului # CaleaEuropeana
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la finalul ședinței de Guvern, lansarea unui nou pachet de relansare economică, axat pe susținerea mediului de afaceri, cu prioritate pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. Potrivit oficialului, setul de măsuri marchează o schimbare majoră de direcție în politicile economice, prin reorientarea resurselor de la stimularea consumului […]
15:50
Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Pentru România, sprijinul Statelor Unite în menținerea statului de drept este esențial # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut o întâlnire cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, pe care a calificat-o drept o confirmare a „forței Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România". „Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului […]
15:30
Eurodeputatul Virgil Popescu salută dezvoltarea proiectului de interconectare Georgia-România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a salutat semnarea Memorandumului de Înțelegere (MoU) dintre operatorul rețelei de energie electrică din România, Transelectrica, și operatorul georgian Georgian State Electrosystem JSC (GSE), pentru dezvoltarea Proiectului de Interconectare Georgia – România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră. „Cablul submarin pentru transportul energiei a fost un […]
14:50
Competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea, printre direcțiile-cheie pentru independența Europei, afirmă Von der Leyen după o întrevedere cu Macron # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit joi, la Paris, cu președintele francez, Emmanuel Macron, care i-a prezentat o imagine de ansamblu a principalelor subiecte de actualitate, în perspectiva summitului european de săptămâna viitoare. „Președintele Emmanuel Macron prezintă o imagine de ansamblu a subiectelor de actualitate înaintea summitului european de săptămâna viitoare. Competitivitate, […]
14:40
UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de instrumente pentru consolidarea securității și rezilienței cablurilor de date submarine ale Uniunii Europene, inclusiv finanțări substanțiale pentru proiecte strategice, în contextul creșterii riscurilor la adresa acestei infrastructuri critice. Cablurile de date submarine transportă aproximativ 99% din traficul de internet intercontinental, fiind esențiale pentru funcționarea economiei europene, […]
14:30
Parteneriatul Strategic România-SUA “este puternic și se consolidează”: Nicușor Dan salută prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA la Smârdan # CaleaEuropeana
Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre și arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X. Potrivit șefului statului, exercițiile […]
Acum 12 ore
14:20
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru combaterea corupției și pentru politicile în materie de transparență, a reușit după negocieri intense să obțină sprijinul necesar la nivelul grupurilor politice pentru propunerea sa de a crește de trei ori față de nivelul actual bugetul pentru justiție în viitorul buget multianual al UE. Eurodeputatul anticipează […]
14:00
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului # CaleaEuropeana
A fost lansată cea mai recentă versiune a Codului european împotriva cancerului, care oferă prin cele 14 recomandări actualizate, o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine. Aproximativ 40% din cazurile de cancer pot fi evitate. Strategiile eficiente […]
14:00
UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA # CaleaEuropeana
UNICEF este din ce în ce mai alarmat de rapoartele privind creșterea rapidă a volumului de imagini sexualizate generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) care circulă online, inclusiv cazuri în care fotografii ale copiilor au fost manipulate și sexualizate, potrivit unui comunicat. Deepfake-urile – imagini, videoclipuri sau fișiere audio generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței […]
13:40
SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff # CaleaEuropeana
Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma unor discuții „productive", marcând „primul astfel de schimb din ultimele cinci luni", a declarat emisarul special american, Steve Witkoff, relatează The Guardian. „Acest rezultat a fost obținut în urma unor negocieri de pace detaliate și productive. Deși mai sunt multe […]
13:30
Germania este de acord cu SUA în privința dezarmării nucleare: Un acord trebuie să includă și China # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe Johann Wadephul a pledat joi pentru restabilirea încrederii în politica internațională, în contextul îngrijorărilor în ascensiune cu privire la o potențială cursă a înarmării declanșată de expirarea tratatului New Start, care prevedea o limitare a numărului de focoase nucleare ale SUA și Rusiei, informează DPA, citat de Agerpres. Washingtonul consideră că […]
13:00
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie” # CaleaEuropeana
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi un mesaj pe rețeaua de socializare X, din partea președintelui american Donald Trump, în care este subliniat angajamentul administrației de la Washington de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale esențiale. "Președintele Trump […]
12:10
PNRR: România își consolidează rolul în lanțul valoric european al microelectronicii prin proiecte strategice pentru eficiență energetică # CaleaEuropeana
Eficiența energetică devine un criteriu-cheie la nivel european în proiectarea sistemelor moderne de calcul, permițând performanțe ridicate fără creșterea proporțională a consumului de resurse. Această direcție strategică se reflectă și în România, prin Proiectul Important de Interes European Comun în domeniul microelectronicii și tehnologiilor comunicațiilor (PIIEC ME/CT), finanțat prin PNRR. Potrivit unei postări publicate pe […]
12:10
Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, potrivit comunicatului oficial. Discuțiile s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare și a colaborării dintre […]
11:40
Statele membre au convenit asupra poziției cu privire la cadrul juridic pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro # CaleaEuropeana
Consiliul UE a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic de punere în aplicare a acordului Consiliului European de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Consiliul urmărește acum un acord rapid cu Parlamentul European pentru a face posibil ca prima plată să fie făcută la începutul celui […]
11:10
Secretarul general al ONU solicită un cadru succesor după expirarea ultimului tratat nuclear între Rusia și SUA # CaleaEuropeana
Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că expirarea Tratatului New START reprezintă „un moment grav" pentru pacea și securitatea internațională, în condițiile în care dispar limitele obligatorii din punct de vedere juridic privind armele nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, pe fondul intensificării tensiunilor globale, informează un comunicat. Într-o declarație emisă după […]
11:10
Germania vrea să dezvolte parteneriatul cu Australia în ceea ce privește materiile prime critice, afirmă ministrul german de externe # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat joi, cu prilejul unei vizite în Australia, că Berlinul este foarte interesat de aprofundarea parteneriatului cu Canberra în ceea ce privește materiile prime critice, transmite dpa, preluat de Agerpres. „Țara dumneavoastră este un partener important pentru noi în diversificarea lanțurilor noastre de aprovizionare. Multe materii prime critice […]
11:10
A fost lansată platforma online,”Prevenție pentru toți”, o inițiativă națională menită să ofere informații validate și accesibile pacienților # CaleaEuropeana
De Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București au lansat o platformă online dedicată prevenției și informării corecte a populației, atunci când se confruntă cu o suspiciune oncologică sau chiar cu un diagnostic confirmat. Proiectul „Prevenție pentru toți" reprezintă o […]
11:00
10:20
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire în SUA cu președintele Camerei Reprezentanților: România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american # CaleaEuropeana
România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, în urma unei întâlniri cu președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson. „I-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate, l-am asigurat că suntem un partener și […]
10:10
Senatorul Titus Corlățean a participat la Forumul de securitate organizat la Congresul SUA: „Discuții utile și necesare despre ce ne preocupă în materie de securitate internațională” # CaleaEuropeana
Senatorul Titus Corlățean a participat la Forumul de securitate organizat la Congresul SUA de congresmenii republicani Pete Sessions și Robert Aderholt, unde au avut loc discuții „utile și necesare" despre principalele preocupări în materie de securitate internațională. „Pe Pette Session l-am invitat personal în 2019, cand coordonam Comisia specială a Parlamentului României pentru prima președinție […]
Acum 24 ore
08:40
“Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice” # CaleaEuropeana
Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia au anunțat miercuri lansarea unui parteneriat strategic menit să îmbunătățească aprovizionarea cu minerale critice, esențiale pentru sectoare precum cel al construcției de automobile, al apărării și cel digital. Această inițiativă vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea securității economice și naționale, prin colaborare internațională și implicarea activă a sectorului […]
08:20
Reîncepe cursa înarmărilor? Ultimul acord de reducere a armelor nucleare SUA-Rusia a expirat, deschizând o nouă eră de incertitudine. SUA cere includerea Chinei într-un nou acord, dar Beijingul refuză # CaleaEuropeana
Ultimul acord de reducere a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de New START, a expirat joi, 5 februarie 2026, lăsând în urma sa nicio înțelegere existentă între cele două superputeri nucleare și alimentând perspectiva unei noi curse a înarmărilor, deși mai mulți lideri au cerut public prelungirea sau menținerea acestui […]
08:00
Trump și Xi au discutat despre “Taiwan, războiul Rusia-Ucraina și Iran” după un dialog între liderul chinez și Putin. Liderul SUA va vizita China în luna aprilie # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, pe rețeaua sa socială Truth Social, că a avut o „convorbire lungă și aprofundată" cu omologul său chinez, Xi Jinping, menționând Iranul, războiul Rusiei din Ucraina, achizițiile de energie ale Chinei și vizita sa programată în aprilie drept principalele teme discutate. Comunicatul Beijingului a evidențiat însă Taiwanul drept […]
07:40
Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președint
07:30
Bolojan: Raportul Comitetului Judiciar din Camera Reprezentanților nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, pe care România o respectă # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, iar țara noastră respectă această valoare fundamentală. „La modul deschis, nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare, în care este menționată și […] The post Bolojan: Raportul Comitetului Judiciar din Camera Reprezentanților nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, pe care România o respectă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
18:20
Mobilitate urbană: Curtea de Conturi Europeană cere autorităților locale să își consolideze eforturile pentru a reduce dependența navetiștilor de mașină # CaleaEuropeana
Eforturile depuse de autoritățile locale în a-i convinge pe naveștiști să renunțe la mașină în favoarea unor moduri de transport durabile sunt adesea insuficiente, este concluzia la care a ajuns Curtea de Conturi Europeană într-un raport special remis CaleaEuropeană.ro. Cea mai mare parte a populației UE trăiește în zone urbane, care atrag locuri de muncă și […] The post Mobilitate urbană: Curtea de Conturi Europeană cere autorităților locale să își consolideze eforturile pentru a reduce dependența navetiștilor de mașină appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient # CaleaEuropeana
Cancerul depistat în faze avansate presupune de cele mai multe ori tratamente complexe, costuri ridicate pentru investigații, suferință în plus pentru pacient și o recuperare mai grea. În acest tablou, accesul pacienților oncologici la tratamente de ultimă generație devine vital pentru o șansă reală de vindecare. De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, Asociația Română […] The post ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Președintele Finlandei: Politica externă a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene # CaleaEuropeana
Europa și Finlanda trebuie să recunoască faptul că Statele Unite trec printr-o schimbare profundă, iar direcția ideologică a politicii externe promovate de actuala administrație americană intră în conflict cu valorile europene, a declarat miercuri președintele Finlandei, Alexander Stubb, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. Declarațiile vin în contextul în care mai multe state europene membre NATO, […] The post Președintele Finlandei: Politica externă a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Președintele Estoniei și premierul Letoniei sprijină numirea unui emisar special al Europei care să discute direct cu Rusia # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis special pentru a redeschide canalele diplomatice cu Rusia, ca parte a negocierilor în curs menite să pună capăt războiului din Ucraina, au declarat premierul Letoniei, Evika Siliņa, și președintele Estoniei, Alar Karis, în interviuri separate acordate Euronews. Comentariile reflectă o schimbare rapidă în gândirea strategică a Europei […] The post Președintele Estoniei și premierul Letoniei sprijină numirea unui emisar special al Europei care să discute direct cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova # CaleaEuropeana
România susține mai multe proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova, a transmis miercuri Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, responsabil pentru procesul de aderare a țării noastre la OCDE. „Reuniune ministerială importantă la OCDE, dedicată cooperării cu statele din estul […] The post Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
16:50
Ministrul Finanțelor, consultări cu mediul de afaceri: „Pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, în contextul pregătirii programului de măsuri de relansare economică. „Consultări cu mediul de afaceri la Finanțe: pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României. În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie […] The post Ministrul Finanțelor, consultări cu mediul de afaceri: „Pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan # CaleaEuropeana
Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, informează Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 […] The post “Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare privind oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, și de comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, […] The post Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Mihai Popșoi: Există o doză reală de anxietate pentru statele care nu beneficiază de umbrela NATO. Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul R. Moldova # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat miercuri, pentru matinalul Europe Today al Euronews, că lipsa unor garanții de securitate precum cele oferite de NATO generează o anxietate reală, subliniind că Chișinăul se bazează pe sprijinul comunității internaționale pentru a-și consolida securitatea și suveranitatea. „Există cu siguranță o doză semnificativă de anxietate […] The post Mihai Popșoi: Există o doză reală de anxietate pentru statele care nu beneficiază de umbrela NATO. Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul R. Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Donald Trump spune că Vladimir Putin și-a ținut cuvântul privind suspendarea bombardamentelor asupra Ucrainei timp de o săptămână # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump insistă că Vladimir Putin și-a ținut cuvântul cu privire la o pauză de o săptămână în atacurile asupra orașelor ucrainene, în ciuda bombardamentului masiv cu rachete al Rusiei de luni, informează Politico Europe. Trump le-a spus jurnaliștilor că Putin a încheiat un acord care a expirat duminică. „A fost de duminică […] The post Donald Trump spune că Vladimir Putin și-a ținut cuvântul privind suspendarea bombardamentelor asupra Ucrainei timp de o săptămână appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE # CaleaEuropeana
România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare, a transmis miercuri președintele Nicușor Dan, într-o reacție la controversatul document care acuză Comisia Europeană că interferează în mod regulat […] The post Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare # CaleaEuropeana
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la baza economiilor regiunii, a declarat marți comisarul pentru servicii financiare al Uniunii Europene, accentuând cererile tot mai numeroase ca blocul să fie mai puțin dependent de giganții tehnologici din SUA, informează Reuters. Europa se concentrează din ce în ce mai mult pe „suveranitatea digitală” […] The post Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Ministrul Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială de Combatere a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar # CaleaEuropeana
De Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că „depistarea precoce” reprezintă o prioritate reală a sistemului sanitar. „Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic și un parcurs de viață. Tocmai de aceea, depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar. Am ales să […] The post Ministrul Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială de Combatere a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Austriei despre producția în România pentru macro-proiectele europene de apărare finanțate prin SAFE # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a primit, miercuri, vizita ambasadoarei Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, pentru o discuție dedicată consolidării cooperării economice și industriale dintre cele două state, potrivit unui comunicat publicat pe Facebook. În cadrul dialogului, s-a discutat despre importanța strategică a industriei de apărare și despre necesitatea investițiilor rapide […] The post Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Austriei despre producția în România pentru macro-proiectele europene de apărare finanțate prin SAFE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
UE și UN Women lansează „Fondul pentru egalitatea de gen” pentru a sprijini redresarea incluzivă a Ucrainei și integrarea europeană # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și UN Women Ukraine au semnat miercuri un acord de proiect pentru înființarea Fondului pentru egalitatea de gen (GEF), un demers important pentru sprijinirea redresării Ucrainei, în conformitate cu valorile și standardele europene și ale Organizația Națiunilor Unite, potrivit comunicatului oficial. GEF este o inițiativă de asistență tehnică menită să accelereze reformele care […] The post UE și UN Women lansează „Fondul pentru egalitatea de gen” pentru a sprijini redresarea incluzivă a Ucrainei și integrarea europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Sorin Grindeanu, întrevedere cu Benjamin Netanyahu: Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel # CaleaEuropeana
Președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut marți o întrevedere cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia dezvoltarea relațiilor economice a fost una dintre temele centrale ale discuțiilor. „Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore […] The post Sorin Grindeanu, întrevedere cu Benjamin Netanyahu: Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Bogdan Ivan: CCP.RO, o infrastructură-cheie pentru stabilitatea pieței energiei din România. ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, salută confirmarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizării documentației depuse pentru CCP.RO – Contrapartea Centrală, un proiect considerat esențial pentru funcționarea piețelor moderne și pentru reducerea riscurilor din piața de energie. Bogdan Ivan: Autorizarea CCP.RO va reduce riscurile din piața de energie. ASF începe evaluarea dosarului „Astăzi, ASF […] The post Bogdan Ivan: CCP.RO, o infrastructură-cheie pentru stabilitatea pieței energiei din România. ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale appeared first on caleaeuropeana.ro.
