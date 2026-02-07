Ciprian Ciucu, despre prietenia cu Drulă: Sunt genul ăla mai fraier
Cotidianul de Hunedoara, 7 februarie 2026 13:20
Primarul Ciprian Ciucu își mărturisește slăbiciunea legată de prsoanele pe care le apreciază cu riscul de a fi rănit ulterior. The post Ciprian Ciucu, despre prietenia cu Drulă: Sunt genul ăla mai fraier appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
13:50
Chitara lui Kurt Cobain și obiecte rare ale trupei The Beatles ajung la licitație în martie, la New York, într-un eveniment Christie’s de amploare. The post O chitară care i-a aparţinut lui Kurt Cobain este scoasă la licitație appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
13:40
Actrița cehă de film și televiziune Jana Brejchova, fosta soție a regizorului Milos Forman, a murit vineri după o boală îndelungată. The post A murit regina din Arabela appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:20
Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare # Cotidianul de Hunedoara
Circulația trenurilor din România a fost perturbată după ce componente esențiale ale instalațiilor de semnalizare și siguranță feroviară au fost furate sau distruse în mai multe stații, iar autoritățile lucrează la remediere împreună cu Poliția Transporturi Feroviare. The post Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Primarul Ciprian Ciucu își mărturisește slăbiciunea legată de prsoanele pe care le apreciază cu riscul de a fi rănit ulterior. The post Ciprian Ciucu, despre prietenia cu Drulă: Sunt genul ăla mai fraier appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:50
STS: Numărul apelurilor nejustificate la 112 în anul 2025, cel mai redus de la lansare # Cotidianul de Hunedoara
STS anunță o scădere record a apelurilor nejustificate la 112 în 2025, dar atenționează că numărul apelurilor abuzive rămâne ridicat, afectând intervențiile de urgență. The post STS: Numărul apelurilor nejustificate la 112 în anul 2025, cel mai redus de la lansare appeared first on Cotidianul RO.
12:30
După despărțirea recentă de antrenorul său Francis Roig și după eliminarea timpurie de la Australian Open, Raducanu a reușit să câștige patru meciuri în cinci zile la Cluj, cedând un singur set. The post Emma Răducanu, la Transylvania Open: „A fost un meci brutal” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Crede și vrea România să joace singură pe piața mineralelor critice, semnând un parteneriat direct cu SUA și poate, făcând asta, să compromită fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru exploatarea acestor minereuri în România? The post Chiar a „invitat”-o Marco Rubio pe Oana Țoiu? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Actorii „Bridgerton” vin la București pentru un Bal Mascat dedicat fanilor, cu ocazia lansării sezonului 4. Evenimentul are loc pe 19 februarie 2026 și este organizat de Netflix. The post Vedetele serialului „Bridgerton” vin la București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:50
VIDEO Imagini spectaculoase de pe cel mai provocator tronson al autostrăzii care străpunge Carpații # Cotidianul de Hunedoara
Imagini spectaculoase arată progresul pe lotul dificil al Autostrăzii Sibiu–Pitești, unde tunelurile prin Carpați avansează rapid. Constructorii continuă lucrările complexe, cu obiectivul final în decembrie 2028. The post VIDEO Imagini spectaculoase de pe cel mai provocator tronson al autostrăzii care străpunge Carpații appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Primarul cu 2,70 la BAC acuză că nota a fost scoasă dintr-un context vechi # Cotidianul de Hunedoara
„Nu sunt perfect și nu am spus niciodată că aș fi”, scrie Adrian Cocoș (PSD), cel care a preluat atribuțiile de edil al Sectorului 3. The post Primarul cu 2,70 la BAC acuză că nota a fost scoasă dintr-un context vechi appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Sorana e în finală la Transylvania Open! Duel „românesc” de senzație cu Emma Raducanu # Cotidianul de Hunedoara
Sorana Cîrstea a oferit publicului de la Cluj o seară aproape fără greșeală și s-a calificat în finala Transylvania Open. The post Sorana e în finală la Transylvania Open! Duel „românesc” de senzație cu Emma Raducanu appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Biletele pentru meciul România – Turcia la Cupa Mondială 2026 s-au vândut în 20 de secunde. FRF negociază suplimentarea acestora și îi sfătuiește pe fani să cumpere doar din surse oficiale. The post FRF încearcă să suplimenteze biletele pentru meciul România – Turcia appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Emma, bijuteria noastră de la Transylvania Open: frumusețe, grație, inocență # Cotidianul de Hunedoara
Emma s-a calificat în finală și va juca cu Sorana astăzi de la ora 16.30 în BTarena din Cluj. The post Emma, bijuteria noastră de la Transylvania Open: frumusețe, grație, inocență appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cât mai e șpaga în primăria lui Piedone: 15.000 de euro pentru o autorizație # Cotidianul de Hunedoara
DNA a reținut mai mulți funcționari din Primăria Sector 5 și Poliția Locală, acuzați de corupție în legătură cu documentele de recepție a unor imobile. Arhitectul șef și directorul adjunct sunt suspectați că au primit mită. The post Cât mai e șpaga în primăria lui Piedone: 15.000 de euro pentru o autorizație appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Americanii se grăbesc. SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie, spune Reuters # Cotidianul de Hunedoara
SUA vor ca Ucraina și Rusia să semneze un acord de pace până în martie 2026, urmat de alegeri și referendum în Ucraina în mai. The post Americanii se grăbesc. SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie, spune Reuters appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Îmbrățișând modelul antropocentric – omul considerându-se centrul universului -, ființa umană a înclinat spre o libertate întunecată. O libertate negativă The post Crizele economice, o radiografie spirituală appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Fiecare schimbare începe cu tine. Despre agresivitatea din comentariile online și responsabilitatea noastră colectivă # Cotidianul de Hunedoara
Internetul poate fi un spațiu frumos de dialog, informare și reconectare cu valori umane. Dar asta presupune o alegere: să nu adaugi petrol pe foc. The post Fiecare schimbare începe cu tine. Despre agresivitatea din comentariile online și responsabilitatea noastră colectivă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:50
Bill și Hillary Clinton solicită ca audierile lor în dosarul Jeffrey Epstein să fie publice # Cotidianul de Hunedoara
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cadrul investigației dosarului Jeffrey Epstein, pentru transparență și corectitudine, în contextul legăturilor lor cu finanțatorul american decedat. The post Bill și Hillary Clinton solicită ca audierile lor în dosarul Jeffrey Epstein să fie publice appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Descoperă 5 afaceri surprinzătoare care pot învinge inflația și criza în 2026. The post 5 idei de afaceri care bat inflația și criza în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite. Zeci de locatari, evacuaţi # Cotidianul de Hunedoara
Explozie într‑un bloc din Chitila, Ilfov: două persoane rănite și zeci de locatari evacuați. Cauza preliminară este o scurgere de gaze. Autoritățile intervin și evaluează siguranța clădirii. The post Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite. Zeci de locatari, evacuaţi appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Posibilă reuniune a Consiliului pentru Pace privind Gaza, luna aceasta, la Washington # Cotidianul de Hunedoara
Reuniune posibilă la Washington a Consiliului pentru Pace privind Gaza unde lideri internaționali ar urma să discute armistițiul și reconstrucția teritoriului. The post Posibilă reuniune a Consiliului pentru Pace privind Gaza, luna aceasta, la Washington appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Centrul Infotrafic avertizează asupra ceții dense în 16 județe și recomandă șoferilor să circule cu prudență și viteză redusă. The post Ceață în 16 județe din România. Avertisment Infotrafic pentru șoferi appeared first on Cotidianul RO.
08:00
VIDEO JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreședintele SUA J.D. Vance și soția sa au fost huiduiți de public la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. The post VIDEO JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Nu este nevoie să faci serii de 50 de abdomene o dată la două zile pentru a scăpa de acel strat de grăsime care îți acoperă abdomenul. The post 7 pași ca să scapi rapid de grăsimea de pe burtă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:10
VIDEO. Ce spune Ciprian Ciucu despre un nou partid politic alături de Ilie Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Interviul integral cu primarul Capitalei poate fi urmărit sâmbătă, începând cu ora 12.00, la Prima TV. The post VIDEO. Ce spune Ciprian Ciucu despre un nou partid politic alături de Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
06:00
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare # Cotidianul de Hunedoara
Un grup infracțional specializat în spălarea banilor, activ din 2018, a fost destructurat în urma unei anchete comune România - Franța. The post 4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:20
Negocierile dintre Rusia și Ucraina vor continua „curând” după runda de la Abu Dhabi, anunță Kremlinul. The post Anunț la ceas de seară de la Kremlin despre pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Ursula von der Leyen îi dă iar peste cap planurile lui Putin. Dă drumul la noi sancțiuni # Cotidianul de Hunedoara
UE intenționează să blocheze transportul maritim al petrolului rusesc și să extindă sancțiunile economice, exercitând presiune asupra Rusiei pentru negocieri de pace. The post Ursula von der Leyen îi dă iar peste cap planurile lui Putin. Dă drumul la noi sancțiuni appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Cum explică șeful de la Energie facturile „piperate” ale românilor? Consumul mare a urcat prețurile # Cotidianul de Hunedoara
România a consumat cu 25% mai mult gaz în această iarnă din cauza temperaturilor extreme, ceea ce a dus la facturi mai mari, deși prețul a fost plafonat. The post Cum explică șeful de la Energie facturile „piperate” ale românilor? Consumul mare a urcat prețurile appeared first on Cotidianul RO.
20:20
VIDEO. Tragedie la Năvodari. Incendiu grav la bloc. Un om, găsit mort în apartament # Cotidianul de Hunedoara
Descoperă ce se întâmplă acum la Năvodari, unde pompierii se luptă cu flăcările izbucnite la un bloc de locuințe. The post VIDEO. Tragedie la Năvodari. Incendiu grav la bloc. Un om, găsit mort în apartament appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Iarna-i grea, caloriferul rece. Cât gaz mai are România să ieșim din iarnă? # Cotidianul de Hunedoara
Descoperă ce cred specialiștii despre rezervele de gaz ale României. Ne ajută să ieșim din iarnă? The post Iarna-i grea, caloriferul rece. Cât gaz mai are România să ieșim din iarnă? appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Nepalezii și pakistanezii care muncesc în România riscă să fie „furați” de Spania # Cotidianul de Hunedoara
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă avertizează că România va pierde muncitori străini în favoarea Spaniei. De ce vor pleca nepalezii și pakistanezii noștri? Deși avem nevoie de ei pe piața muncii, în mod paradoxal aproape că îi forțăm să ia această decizie! The post Nepalezii și pakistanezii care muncesc în România riscă să fie „furați” de Spania appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Băncile din România se scaldă în bani. Profituri colosale în timpuri grele pentru consumatori # Cotidianul de Hunedoara
BRD a încheiat anul 2025 cu profit, venituri și creditare în creștere. The post Băncile din România se scaldă în bani. Profituri colosale în timpuri grele pentru consumatori appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Guvernul Bolojan intră tare în sporurile bugetarilor. Banii nu se mai dau automat # Cotidianul de Hunedoara
Descoperă cea mai recentă decizie a Guvernului privind sporurile bugetarilor: Executivul a aprobat un memorandum care schimbă modul de acordare a sporurilor salariale în sectorul public. The post Guvernul Bolojan intră tare în sporurile bugetarilor. Banii nu se mai dau automat appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Procesul lui Călin Georgescu, în impas. Judecătorii nu se pot înțelege între ei # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul lui Călin Georgescu privind acuzații de propagandă legionară s-a blocat la Tribunalul București. The post Procesul lui Călin Georgescu, în impas. Judecătorii nu se pot înțelege între ei appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Vechea gardă a social-democraților germani propune o noua viziune asupra ostilității UE-Rusia The post Motivul mobilizării UE nu este doar Rusia appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Apelul la o deschidere a UE către Rusia este însoțit de observații privind lipsa de legitimitate a liderilor de la Bruxelles The post Macron vrea discuții cu Putin. Este „patetic”, spune Rusia appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Dincolo de toate, cert este că, a aplica taarof, în farsi sau chiar altă limbă, este o demonstrație că îţi pasă de iranianul din faţa ta dar şi că apreciezi şi înţelegi importanţa pe care o dau iranienii stilisticii şi cuvintelor The post „E gratis” – Arta iraniană a negocierii appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Kremlinul a declarat că Rusia şi Statele Unite au recunoscut amândouă necesitatea de a lansa în curând discuţii despre controlul armelor nucleare. The post SUA acuză China că face teste nucleare secrete şi solicită un nou tratat appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Atribuțiile de primar ale lui Robert Negoiță au fost preluate de viceprimarul Adrian Cocoș. The post A picat la BAC cu aproape 3. Acum devine primar al Sectorului 3 appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Un decret al prim-ministrului ungar Viktor Orban care le cerea tribunalelor din ţară să pună capăt tuturor procedurilor împotriva unei taxe municipale contestate se confruntă cu rezistenţa judecătorilor, relatează vineri media locale The post Judecătorii din Ungaria refuză să aplice un decret al lui Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ministrul spune că dezvoltarea centrelor de expertiză merge în paralel cu extinderea accesului la terapii moderne. The post Rogobete: Centre de expertiză pentru boli rare, la Craiova și Timișoara appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Publicația, finanțată de Congresul SUA, se va închide în România și Bulgaria, relatează Pagina de media, după ce a părăsit și Ungaria în 2025 la cererea lui Viktor Orban. The post Publicația Europa Liberă, capăt de drum în România appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Răzvrătitul din PNL. Primarul anti-Bolojan iese la protest împotriva Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
Vladimir Petruț este edilul PNL care susține că, la o întâlnire a lui Ilie Bolojan cu primarii liberali de la Sighetul Marmației, premierul ar fi spus că nu va pune în aplicare rocada guvernamentală cu PSD prevăzută în protocolul coaliției. The post Răzvrătitul din PNL. Primarul anti-Bolojan iese la protest împotriva Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
16:40
ÎCCJ îi cere lui Ilie Bolojan să respecte statul de drept și independența justiției. The post Lia Savonea îl ceartă pe Ilie Bolojan, după scrisoarea către CCR appeared first on Cotidianul RO.
16:30
AUR: „Emisarul lui Ciolacu” la Trump apare în dosarul avocatei PNL – STENOGRAME # Cotidianul de Hunedoara
Dragoș Sprînceană apare de peste 80 de ori în dosarul avocatei PNL prinsă în flagrant de DNA, conform surselor judiciare Cotidianul. Totuși, asta nu înseamnă că afaceristul este vinovat și nici măcar acuzat de ceva în dosar. The post AUR: „Emisarul lui Ciolacu” la Trump apare în dosarul avocatei PNL – STENOGRAME appeared first on Cotidianul RO.
16:20
50 de academicieni solicită Parlamentului să nu discute Legea Academiei în forma actuală # Cotidianul de Hunedoara
49 de academicieni, cercetători și profesori universitari cer Parlamentului să nu adopte o lege care ar permite mandate nelimitate pentru președintele Academiei Române, avertizând că măsura ar încălca principiile democratice și spiritul instituției. The post 50 de academicieni solicită Parlamentului să nu discute Legea Academiei în forma actuală appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026”, a spus premierul Ilie Bolojan. The post „Au tras mâțul de coadă”. BNS pune tunurile pe reforma administrației appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. The post Eurovision România, piesele calificate în Semifinală appeared first on Cotidianul RO.
15:50
„Nevoia de reformă a Justiției nu se prescrie, oricât ar trage de timp partidele de la putere”, transmite coordonatoarea campaniei Delic. The post ONG-urile pun piciorul în prag: Vrem modificarea Legilor Justiției! appeared first on Cotidianul RO.
