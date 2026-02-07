Jana Brejchová, actrița din serialul TV „Arabella”, a muit la 86 de ani
StirileProtv.ro, 7 februarie 2026 13:50
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a raportat sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska, informează DPA.
• • •
