VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papeau ţine extraordinar de minge şi egalează
Primasport.ro, 7 februarie 2026 13:50
• • •
Acum 15 minute
14:10
Cum i-a convins Chivu pe cei de la Inter să-i prelungească contractul!
Acum o oră
13:50
Carrick sugerează că vrea să rămână la Manchester United şi după finalul mandatului temporar
13:50
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papeau ţine extraordinar de minge şi egalează
13:40
Cătălin Cîrjan a luat decizia finală cu privire la viitorul său la Dinamo
13:40
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rusu scapă în poartă şutul lui Alibec
Acum 2 ore
13:10
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
12:50
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
12:40
Un schior britanic a transmis mesaj anti-ICE în zăpadă. Mesajul său a stârnit controverse
12:40
Gigi Becali, reacţie incredibilă la adresa unui jucător din Superligă: "Un dobitoc!"
Acum 4 ore
12:10
Dat ca transferat la Sakaryaspor, Dorin Rotariu a ales să semneze cu altă echipă
11:50
Cristiano Ronaldo nu a jucat din nou pentru echipa Al-Nassr. Mesaj de susţinere transmis de fani
11:50
Rodrygo s-a accidentat şi nu va juca în meciul cu Valencia
11:30
Alex Oroian pleacă de la Hermannstadt şi semnează cu alt club din România
11:10
Craiova lui Rotaru a reacţionat după victoria celor de la FCU în instanţă: "Nu vă lăsaţi minţiţi şi manipulaţi de un cetăţean care nu a clădit nimic vreodată"
Acum 6 ore
10:10
Echipa de Cupa Davis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele meciuri de simplu
10:10
Pârtii din Poiana Braşov, parţial închise în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive
10:10
Situaţie disperată la echipa lui Andrei Raţiu: "Nu avem apă caldă la duşuri!"
09:20
Veste importantă pentru Bergodi! Un jucător exponenţial a revenit la antrenamente şi e apt pentru derby-ul cu CFR
09:10
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, ASTĂZI, de la 13:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Constănţenii atacă play-off-ul
09:10
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii au nevoie să câştige pentru a rămâne în cărţi pentru play-off
09:10
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul Clujului e şi derby pentru play-off
09:00
FRF anunţă că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde
08:50
Delia Reit, primul component Team Romania care intră în concursul olimpic
Acum 24 ore
00:20
Preşedintele italian Sergio Mattarella a declarat deschisă cea de-a XXV-a ediţie a JO de iarnă
00:10
Leeds a trecut acasă de Nottingham Forest, în deschiderea etapei din Premier League
00:10
VIDEO | Celta Vigo - Osasuna 1-2. Ionuţ Radu a primit cea mai mică notă de la gazde
6 februarie 2026
23:40
VIDEO EXCLUSIV | Victor Angelescu, anunţ despre noile transferuri ale Rapidului. ”Ar trebui să fie la un nivel optim”
23:00
VIDEO | ”Nu regret deciziile”. Costel Gâlcă a abordat o strategie interesantă
23:00
Sportivii tricolori au defilat la ceremonia de deschidere a JO de iarnă
22:40
VIDEO | Eugen Neagoe pleacă neînvins din Giuleşti. ”Nu am fost cu nimic mai prejos decât Rapidul”
22:30
”Şi colegii ar pune capul în gheată pentru mine”. Portarul Petrolului i-a exasperat pe rapidişti cu paradele sale
22:20
Sorana Cîrstea merge în finala de la Transylvania Open şi va juca pentru trofeu cu Emma Răducanu
22:00
VIDEO | Rapid - Petrolul 1-1. Finalul a salvat un ”Primvs Derby” ce părea apatic
21:40
Rareş Vidican va arbitra derby-ul Clujului. CFR - ”U” se vede sâmbătă, de la ora 20:00, pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
21:40
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Paşcanu egalează imediat
21:30
VIDEO | Incidente serioase la Rapid – Petrolul! Jandarmii au intervenit cu substanţe iritant-lacrimogene după ce fani ai oaspeţilor au comis acte de violenţă
21:30
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Paradă de zile mari a portarului Bălbărău
21:20
Începe o nouă ediţie a JO de iarnă. România este reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă
21:20
Darius Olaru a fost desemnat autorul celui mai frumos gol din faza principală a Europa League
20:50
Jucătorul de tenis de masă Darius Movileanu a obţinut două medalii la WTT Feeder Cappadocia
20:50
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Puţine ocazii în prima repriză
20:30
Emma Răducanu, prima finalistă la Transylvania Open. A trecut de Oleksanda Oliynykova după aproape 3 ore!
20:30
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica a răbufnit cu privire la acuzaţiile aduse lui Darius Olaru! ”Este o porcărie pe care au lansat-o unii”
20:20
Obiectivul surprinzător anunţat de Bogdan Andone. ”Mă bucur că avem 43 de puncte”
20:00
Veteranul Florin Bejan pleacă de la Hermannstadt şi semnează cu alt club din România
20:00
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
19:50
Marian Huja a revenit în Superliga şi a semnat cu o formaţie ce are mari pretenţii
19:40
VIDEO | ”Nu se poate aşa ceva”. Dorinel Munteanu nu îşi explică situaţia de la Hermannstadt
19:30
Rapid a înregistrat un transfer chiar în ziua meciului cu Petrolul
19:30
VIDEO | Dennis Politic a început cu pasă de gol aventura la Hermannstadt. ”Nu mi-e frică de o provocare chiar dacă echipa e pe penultimul loc”
