Acum 30 minute
22:40
VIDEO | Eugen Neagoe pleacă neînvins din Giuleşti. ”Nu am fost cu nimic mai prejos decât Rapidul”
22:30
”Şi colegii ar pune capul în gheată pentru mine”. Portarul Petrolului i-a exasperat pe rapidişti cu paradele sale
Acum o oră
22:20
Sorana Cîrstea merge în finala de la Transylvania Open şi va juca pentru trofeu cu Emma Răducanu
22:00
VIDEO | Rapid - Petrolul 1-1. Finalul a salvat un ”Primvs Derby” ce părea apatic
Acum 2 ore
21:40
Rareş Vidican va arbitra derby-ul Clujului. CFR - ”U” se vede sâmbătă, de la ora 20:00, pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
Rareş Vidican va arbitra derby-ul Clujului. CFR - ”U” se vede sâmbătă, de la ora 20:00, pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
21:40
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Paşcanu egalează imediat
21:30
VIDEO | Incidente serioase la Rapid – Petrolul! Jandarmii au intervenit cu substanţe iritant-lacrimogene după ce fani ai oaspeţilor au comis acte de violenţă
21:30
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Paradă de zile mari a portarului Bălbărău
21:20
Începe o nouă ediţie a JO de iarnă. România este reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă
21:20
Darius Olaru a fost desemnat autorul celui mai frumos gol din faza principală a Europa League
Acum 4 ore
20:50
Jucătorul de tenis de masă Darius Movileanu a obţinut două medalii la WTT Feeder Cappadocia
20:50
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Puţine ocazii în prima repriză
20:30
Emma Răducanu, prima finalistă la Transylvania Open. A trecut de Oleksanda Oliynykova după aproape 3 ore!
20:30
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica a răbufnit cu privire la acuzaţiile aduse lui Darius Olaru! ”Este o porcărie pe care au lansat-o unii”
20:20
Obiectivul surprinzător anunţat de Bogdan Andone. ”Mă bucur că avem 43 de puncte”
20:00
Veteranul Florin Bejan pleacă de la Hermannstadt şi semnează cu alt club din România
20:00
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
19:50
Marian Huja a revenit în Superliga şi a semnat cu o formaţie ce are mari pretenţii
19:40
VIDEO | ”Nu se poate aşa ceva”. Dorinel Munteanu nu îşi explică situaţia de la Hermannstadt
19:30
Rapid a înregistrat un transfer chiar în ziua meciului cu Petrolul
19:30
VIDEO | Dennis Politic a început cu pasă de gol aventura la Hermannstadt. ”Nu mi-e frică de o provocare chiar dacă echipa e pe penultimul loc”
19:30
Alex Băluţă şi-a găsit echipă! A fost prezentat în alt campionat, deşi voia să rămână în MLS
19:10
Deşi e serios accidentată, Lindsey Vonn e văzută cu şanse la o medalie olimpică. ”A părut simetrică”
19:00
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt 3-1. Piteştenilor le-a intrat totul!
Acum 6 ore
18:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu
18:40
Răzvan Burleanu după ce Chivu a purtat torţa olimpică la Milano. ”Am fost mândri”
18:30
VIDEO | Dennis Politic a debutat la Hermannstadt la o zi după ce s-a despărţit de FCSB
18:10
Nana Antwi, jucătorul ce aparţine de FCSB, ar putea semna cu alt club! Ofertă de 200.000 de euro
17:40
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Deschidere de scor după o execuţie cum se vede extrem de rar!
17:30
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol anulat al gazdelor după o fază la limită
17:20
Giorgia Meloni şi JD Vance au salutat valorile comune, în cadrul întâlnirii lor de la Milano, cu ocazia Jocurilor Olimpice
17:20
Lovitură în Superliga! Experimentatul Vali Creţu e aproape să semneze. ”Cred că mai poate”
17:10
Transferul zilei în Superliga! A fost adus un jucător ce a trecut pe la Barcelona
17:10
Mikaela Shiffrin, Ilia Malinin sau Johannes Klaebo, printre vedetele aşteptate să strălucească la JO Milano-Cortina
17:00
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Acum 8 ore
16:50
Steliano Filip a plecat din Liga 3! Unde ar putea semna fostul dinamovist
16:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
16:40
Mihai Roman s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu altă echipă din România
16:40
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ce a avut evoluţii bune în Superliga
16:30
Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj
16:30
Bobul a adus singura medalie pentru România la JO de iarnă, în 1968, la Grenoble
16:30
Duşurile din 70 de camere ale satului olimpic au fost sabotate
16:30
Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare
16:20
FR Ciclism anunţă un parteneriat “cu un colos al industriei bicicletelor”
16:10
Modificări în grila Prima TV din 9 februarie: Focus la 13:00, Exclusiv VIP mai devreme, Terra Nostra în premieră
16:10
Superliga „fierbe” pe timp de iarnă: Derby-urile din runda 26 se joacă la Cluj şi Bucureşti
16:10
MM Stoica, rezervat în declaraţii, cu privire la arbitrajul de la meciul cu Botoşani: ”Nu mai are nicio explicaţie”
15:00
Răzvan Burleanu a răspuns la cea mai cerută întrebare! Preşedintele FRF a spus cine va conduce România la baraj: „Suntem pregătiţi pentru orice scenariu”
Acum 12 ore
14:40
Aur pentru România la turneul de tenis de masă WTT Feeder Cappadocia 2026
14:30
FCSB ameninţă cu Comisia de Disciplină după victoria cu FCSB! Mihai Stocia, critic la adresa lui Iulian Călin: „Nu mai are nicio explicaţie”
