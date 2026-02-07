Grupul auto Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat etc.) trece printr-o perioadă extrem de delicată (acţiunile au scăzut cu 30% în doar câteva ore)
Gadget.ro, 7 februarie 2026 13:50
După un 2023 de mare succes, an în care Stellantis a fost cel mai profitabil grup auto, 2024 parcă a venit din altă lume. Gigantul auto a vândut în acel an doar 5.47 milioane de maşini, în scădere cu 14.4% vs 2023, iar profitul a scăzut cu 70% (de la 18.6 miliarde de euro în
Acum 15 minute
14:10
Vodafone readuce în actualitate abonamentul RED Start, cel care la portare costă doar 3 euro / lună şi oferă foarte multe resurse, inclusiv HBO Max fără publicitate gratuit 3 luni # Gadget.ro
Continuă lupta preţurilor pe piaţa telecom din România, iar Vodafone readuce în actualitate abonamentul RED Start, cel mai ieftin disponibil în oferta operatorului roşu. Acesta costă 3 euro / lună doar la portare şi doar la încheierea unui contract de 24 de luni, iar în aceşti bani primiţi următoarele resurse: Eu zic că pentru 3
Acum o oră
13:50
Grupul auto Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat etc.) trece printr-o perioadă extrem de delicată (acţiunile au scăzut cu 30% în doar câteva ore) # Gadget.ro
După un 2023 de mare succes, an în care Stellantis a fost cel mai profitabil grup auto, 2024 parcă a venit din altă lume. Gigantul auto a vândut în acel an doar 5.47 milioane de maşini, în scădere cu 14.4% vs 2023, iar profitul a scăzut cu 70% (de la 18.6 miliarde de euro în
Acum 24 ore
23:30
Platforma de streaming video Amazon Prime Video a lansat în România un magazin de unde puteţi închiria sau chiar cumpăra filme noi # Gadget.ro
În timp ce Netflix, HBO Max şi alte platforme de streaming video folosesc abonamentele ieftine cu reclame pentru a genera noi venituri, cei de la Amazon Prime Video mizează pe o idee veche, adaptată la zilele noastre. Amazon Prime Video are în România un singur plan tarifar, unul ce costă 19.99 lei / lună. În
22:50
Comisia Europeană nu este de acord cu ANCOM şi blochează propunerea de a obliga compania DIGI să ofere acces la reţeaua sa de internet fix concurenţei din România (este deschisă o investigaţie) # Gadget.ro
În primăvara anului trecut aflam că ANCOM intenţiona să oblige compania DIGI să ofere acces la reţeaua sa de internet fix concurenţei din România în aproape 6300 de localităţi, cu o populaţie de aproximativ 5.3 milioane de locuitori. ANCOM susţinea la acel moment că în aceste localităţi DIGI este fie majoritar într-o proporţie covârşitoare, fie
22:10
MG4 EV Urban ce în China are un preţ de plecare de sub 10.000 de dolari, va ajunge pe canal oficial în România la un preţ de peste 30.000 de dolari # Gadget.ro
În septembrie 2025 cei de la MG lansau în China noua versiune a modelului electric MG4. Aceasta avea un preţ de plecare de sub 10.000 de dolari şi venea cu o baterie de 42.8 kWh. Ei bine, această versiune a fost lansată recent de către MG Marea Britanie şi va ajunge în curând pe canal
21:30
Am aflat cum se prezintă situaţia numere portate / numere cedate la nivel de operator telecom şi am calculat pentru 2024 cine a câştigat / a pierdut cu adevărat clienţi pe telefonie mobilă # Gadget.ro
ANCOM a publicat săptămâna aceasta situaţia portărilor din 2025, raport pe care l-am detaliat şi noi într-un articol dedicat. Mare câştigător pe telefonie mobilă a fost Digi Mobil, urmat la mare distanţă de Vodafone, Orange şi Telekom. De fiecare dată când am povestit aici pe site despre portabilitate, foarte mulţi dintre voi ne-aţi întrebat de
Ieri
23:50
Samsung testează deja interfaţa One UI 8.5 (iată ce smartphone-uri şi tablete vor fi eligibile pentru actualizare) # Gadget.ro
Seria de smartphone-uri premium Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra va fi lansată oficial pe data de 25 februarie 2026. Cele 3 device-uri vor veni din fabrică cu noua interfaţă One UI 8.5 bazată pe Android 16. Producătorul sud-coreean testează deja această versiune software şi pentru o aduce ca update pe
23:30
Dacia nu a îndeplinit ţintele de emisii CO2 în 2025 şi cum situaţia se poate repeta şi în 2026, marca românească va lansa curând o a două maşină electrică accesibilă (Dacia Evader) # Gadget.ro
În martie 2025 Comisia Europeană a anunţat o relaxare a măsurilor legate de respectarea cotelor emisiilor de CO2, în ideea în care companiile auto europene vor fi verificate într-un anumit interval de timp. Pentru a le oferi mai mult timp producătorilor europeni, Comisia Europeană va lua în calcul aplicarea de amenzi doar dacă cotele emisiilor
23:00
Digi Mobil rămâne lider detaşat la nivel de portabilitate, operatorul atrâgând în 2025 în reţeaua sa la fel de multe numere cât au reuşit Orange + Vodafone + Telekom + încă 112.000 numere # Gadget.ro
Acest articol îl repetăm an de an, deoarece an de an Digi Mobil reuşeşte să porteze foarte multe numere de telefon din alte reţele. Raportul ANCOM aferent anului 2025 ne arată că în România au fost portate 1.497.999 numere, iar dintre acestea mai bine de 97% au fost numere de telefonie mobilă (personal nu ştiu
19:50
Laptop Ninkear S14 – review (Pretenții de ultrabook la 600 de Euro? Pare că se poate, și se poate bine!) # Gadget.ro
Nu cred că sunt foarte mulți cei care au auzit de brandul Ninkear până acum. La fel a fost și cazul meu, dar vă spun din deschidere că această marcă merită a fi luată în vedere dacă ai nevoie de un laptop precum cel despre care vă voi spune mai multe în rândurile următoare. Nu
16:20
Synology a intrat și pe piața de camere de supraveghere pentru segmentul de business, o extensie interesantă dacă ne raportă la faptul că-i cunoaștem pentru prezenț pe zona de NAS-uri. NAS Synology DS225+ este unul dintre produsele testate recent de la compania taiwaneză. Piața de camere de supraveghere a ajuns la 42.40 miliarde dolari în
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Samsung Galaxy S21, S21 Plus şi S21 Ultra nu vor mai primi niciun fel de actualizare software # Gadget.ro
Pe 14 ianuarie 2021 se lansa seria flagship Samsung Galaxy S21. Aceasta era formată din trei modele ce ulterior au generat volume importante pentru producătorul sud-coreean (conform datelor existente, vorbim de aproximativ 25 de milioane unităţi la nivel global): La momentul respectiv Samsung a promis 3 actualizări majore ale sistemului de operare şi 4 ani
23:20
Orange taie din reducerea aplicată pachetelor de internet fix şi televiziune (Orange Extra, Supreme şi Premiere), iar preţurile lunare cresc simţitor # Gadget.ro
Orange reuşeşte să atragă foarte mulţi abonaţi pe serviciile de internet fix şi televiziune prin intermediul unor pachete ce oferă destul de multe resurse. Vorbim de cele 3 pachete pe care le cunoaşteţi deja: Orange Extra, Supreme şi Premiere. Până ieri, 3 februarie 2026, vă puteaţi abona la acestea pe 24 de luni la un
22:50
Producătorul auto chinez Geely intenţionează să îşi producă modelele destinate pieţei europene în fabricile Ford (cele două companii poartă negocieri) # Gadget.ro
Producătorii chinezi îşi doresc să devină şi mai competitivi pe piaţa auto din Europa şi caută soluţii pentru producţia de maşini pe bătrânul continent. Există mai multe strategii, de la construcţii de la zero în stilul fabricii BYD din Szeged, Ungaria, la asamblare în uzine deja existente în stilul fostei fabrici Nissan din Barcelona, utilizată
22:20
Google Pixel 10a este gata de lansare în februarie (iată ce ştim până acum despre device) # Gadget.ro
Google va lansa luna aceasta un nou smartphone, cel mai accesibil model al seriei Pixel 10. Numele său va fi Google Pixel 10a şi va întregi gama formată în prezent din Google Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro şi Pixel 10 Pro XL. Gigantul american a publicat recent un teaser prin care
22:00
Ați folosit vreodată HomeRun, platforma care conectează profesioniști din diferite domenii cu cei care au nevoie de serviciile lor? # Gadget.ro
Întrebarea din titlu vine tocmai pentru că eu nu știam mare lucru despre această platformă, dar am participat la un eveniment organizat de HomeRun în urma căruia am aflat foarte multe detalii, pe care le voi împărtăși cu voi. Eu nu știam despre HomeRun pentru că îmi cam rezolv singur sau cu ajutorul unei rude
21:00
AMD introduce familia de FPGA-uri Kintex UltraScale+ Gen 2, cu accent pe performanță și disponibilitate pe termen lung # Gadget.ro
AMD a anunțat oficial noua generație de FPGA-uri (Field‑Programmable Gate Array) Kintex UltraScale+ Gen 2, o serie reproiectată pentru aplicații care necesită procesare intensă de date, latență redusă și cicluri de viață extinse. Compania estimează că aceste dispozitive vor rămâne disponibile cel puțin până după 2045, adresând astfel cerințele industriilor unde stabilitatea pe termen lung
18:20
Logitech G325 LIGHTSPEED sau cum să ai o pereche de căști pentru PC, consolă și smartphone (gaming, muzică etc) # Gadget.ro
Logitech a dezvoltat o pereche de căști cu gândul la versatilitate din start. Le poți folosi prin conexiune LIGHTSPEED cu un PC, dar și cu smartphone-ul, tableta sau laptopul prin bluetooth. Noile căști sunt concepute să fie ușoare și ies în față cu un design minimalist – cântăresc 212 gr. Au fost aduse în trei
11:20
5 specificații interesante la HyperX OMEN MAX 16 (cel mai puternic laptop de gaming din 2026?) # Gadget.ro
Am primit un comunicat de la HP în urmă cu ceva timp, era legat de lansarea a mai multe produse de gaming. Mă rog, știrea în sine era legată și de faptul că unifică diviziile OMEN și HyperX. Este clar că HP își caută o cale pe zona de laptopuri de gaming, acolo unde ASUS
00:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 04.02 – 10.02.2026 avem parte de clasicele oferte pentru produsele Parkside (cu acestea cred că trebuie să ne obişnuim să apară săptămânal), cât şi de
3 februarie 2026
23:30
Asociaţia Română a Magazinelor Online susţine că efectele negative ale taxei de 25 lei pentru coletele Temu, Shein etc. vehiculate în ultimele zile nu există, iar ipotezele sunt false # Gadget.ro
La finalul săptămânii trecute o analiză pe surse a celor de la adevărul.ro a făcut valuri în România, publicaţia susţinând că taxa de 25 lei aplicată tuturor coletelor venite din afara Uniunii Europene a căror valoare nu depăşeşte 150 euro, a distrus transportul cargo din ţara noastră, iar 99% din volumele de e-commerce au fost
23:00
Surpriză în şedinţa CNA de aprobare a listei must carry pentru 2026, grupul Digi retrăgând postul de televiziune Digi24 (iată de ce şi care este lista finală aprobată oficial) # Gadget.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână vă spuneam că CNA a publicat lista celor 58 de televiziuni comerciale propuse pentru a face din lista must carry pentru 2026. Această listă era formată din următoarele posturi de televiziune: Din cauza unor inadvertenţe la şedinţa din 28 ianuarie, aprobarea a fost mutată pentru şedinţa din 3 februarie,
21:30
Căști Open-Ear Sony LinkBuds Clip – review (Intrare timidă în segmentul TWS de tip clip) # Gadget.ro
Nici nu terminasem bine de testat o pereche de căști în format Clip, că deja veniseră și așteptau review și cele de la Sony, în fapt prima încercare a niponilor pe acest segment de căști TWS de tip Open-Ear. Sony LinkBuds Clip nu sunt primele căști Open-Ear TWS, am mai avut în trecut de-a face
2 februarie 2026
22:30
Xiaomi 17 Ultra va avea o baterie mai mică în Europa, cu toate acestea preţul va fi foarte mare (avem şi estimare pentru România) # Gadget.ro
Într-un articol de acum câteva zile vă spuneam cât ar putea costa Xiaomi 17 în Europa şi am făcut o estimare şi pentru România. Iată că acum avem acelaşi tip de informaţie şi pentru flagship-ul Xiaomi 17 Ultra, cel care a fost lansat în China chiar în ziua de Crăciun. Înainte însă de a vă
22:00
Chinezii de la CATL anunţă lansarea bateriei 5C, una care promite să ofere o durată de viaţă mai mare decât cea a maşinii (până la 1.8 milioane de kilometri şi încărcare constantă fast charge) # Gadget.ro
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) este unul dintre cei mai mari producători globali de baterii pentru maşini electrice şi are ca parteneri nume importante din industria auto precum Tesla, BYD, Daimler, Toyota, BMW sau Volkswagen. Compania a anunţat recent lansarea bateriei 5C, una gândită să aibă o durată de viaţă extrem de lungă. Conform
21:50
Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări cu privire la achiziţia firmei de curierat Cargus de către Sameday (companie parte a grupului eMAG) # Gadget.ro
În vara anului trecut aflam că Sameday, companie de curierat parte a grupului eMAG, a cumpărat Cargus. După finalizarea tranzacţiei, Sameday va deveni liderul pieţei de curierat din România. Fan Courier, actualul lider, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 1.23 miliarde de lei, în timp ce Sameday şi Cargus au avut împreună
21:50
TOP 10: Oferte eMAG din 2.02.26 (cel mai ieftin televizor OLED Samsung pe 138 cm, soundbar cu recenzii excelente, cel mai bun laptop pentru editare foto și video, dar și cu autonomie extinsă etc) # Gadget.ro
Am făcut o listă cu 10 produse din oferta celui mai mare magazin online local. Printre ele se află și un robot de aspirare din categoria premium, dar și cel mai ieftin monitor IPS cu NVIDIA G-Sync. 1. Friteuză cu aer cald Ninja Double Stack XL de 9.5 litri, 6 funcții de gătit, 2 plăci
20:30
Surpriză mare în luna ianuarie 2026 pe piaţa de maşini noi din România, BYD a intrat în TOP 10 mărci auto, compania chineză înmatriculând mai multe maşini decât Renault # Gadget.ro
Ştiu, vorbim doar de prima lună din an, însă la cum arată lucrurile şi la cât de agresivi sunt producătorii chinezi în preţuri, vă spun încă de pe acum că topurile pe piaţa auto de maşini noi din România vor suferi nişte modificări importante în 2026. Conform datelor publicate de DGPCI pentru ianuarie 2026, luna
20:00
Orange YOXO oferă abonamentul Best Deal Nelimitat 5G la doar 2.89 euro / lună, însă reducerea este o mică amăgire, deoarece este valabilă doar în prima lună de facturare # Gadget.ro
Orange YOXO a lansat recent o nouă ofertă, una care este promovată deja destul de activ în mediul online. Conform acesteia, abonamentul Best Deal cu Nelimitat 5G poate fi activat până pe 28 februarie cu doar 2.89 euro / lună, sumă în care primiţi următoarele resurse: Până aici toate bune şi frumoase, însă această ofertă
10:20
Am răsfoit paginile catalogului LIDL ce a devenit activ de dimineață la nivel național și am ales mai multe produse din categoria non-food. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de vidat și grill de 1000W Nu știu câți dintre voi vidați mâncarea, dar dacă mă iau după listarea a astfel de produse în mod repetat
1 februarie 2026
15:00
Dacia Spring a fost numită de Green NCAP drept cea mai eficientă maşină electrică din Europa din 2025 # Gadget.ro
În 2019 cei de la EuroNCAP (oferă cunoscutele stele de siguranţă cu care unii producători se laudă prin prezentări) au lansat un nou proiect, unul care să arate utilizatorilor cât de prietenoase sunt maşinile noi cu mediul înconjurător. Principiul de funcţionare este similar ca la EuroNCAP, se oferă mai multe note care la final sunt
14:20
Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa de smartphone-uri la început de 2026 (nu pare a exista mare compatibilitate între DIGI şi produsele Apple) # Gadget.ro
Conform celui mai recent raport Counterpoint Research, 7 din cele mai bine 10 vândute smartphone-uri în 2025 au fost iPhone-uri, iar la nivel global Apple a fost anul trecut cel mai mare producător de telefoane inteligente după volume, mărul muşcat livrând aproape 250 de milioane de unităţi în întreaga
14:20
OnePlus 16 – primele specificaţii pentru viitorul flagship de toamnă şi o imagine tip concept # Gadget.ro
Flagship-ul OnePlus 15 a ajuns pe canal oficial în România încă din noiembrie 2025, acesta fiind la acel moment primul smartphone din ţara noastră cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 la bord. Urmaşul acestui model va fi OnePlus 16, acesta urmând a fi lansat oficial undeva în toamna acestui an (dacă ne uităm pe […] The post OnePlus 16 – primele specificaţii pentru viitorul flagship de toamnă şi o imagine tip concept appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:00
Capitala României a recepţionat 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, producător chinez care ridică semne de îngrijorare în Europa (poate opri oricând autobuzuele şi troleibuzele de la distanţă) # Gadget.ro
Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat în acest final de săptămână că a recepţionat 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, acestea urmând a intra în circulaţie din primăvară pe linia 86. Capitala României devine astfel primul oraş din Europa cu acest model în parcul auto de transport în comun. Iată care sunt principalele specificaţii ale […] The post Capitala României a recepţionat 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, producător chinez care ridică semne de îngrijorare în Europa (poate opri oricând autobuzuele şi troleibuzele de la distanţă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:20
Samsung Galaxy S26 Ultra – toate specificaţiile hardware, dată de lansare şi chiar o primă imagine oficială cu cel mai puternic smartphone Samsung din 2026 # Gadget.ro
Nu ştiu dacă vă vine să credeţi, însă am intrat deja în a două lună din 2026, perioadă ce se anunţă destul de activă la nivel de lansări de smartphone-uri. Samsung va lansa în februarie seria flagship Samsung Galaxy S26, iar acum nu mai vorbim pe surse, ci pe date oficiale. Compania sud-coreeană va organiza […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra – toate specificaţiile hardware, dată de lansare şi chiar o primă imagine oficială cu cel mai puternic smartphone Samsung din 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
31 ianuarie 2026
23:40
Au trecut câteva luni de când nu am mai publicat un review auto, dar iată că în sfârșit am reușit să mai vin către voi cu o prezentare de mașină, de data asta un EV destul de popular la noi în țară. De fapt, conform datelor pe ultimul trimestru din 2025, se pare că Ford […] The post Ford Explorer EV Premium AWD 340CP (2025) – review (Explorarea continuă…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:40
Am văzut Train Dreams, film cu patru nominalizări la Oscar în 2026 şi cred că a fost cel mai plictisitor film din ultimele câteva luni (îl găsiţi pe Netflix) # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria„am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Aseară am vrut să mă uit la un film nominalizat anul acesta la Oscar şi am ales Train Dreams […] The post Am văzut Train Dreams, film cu patru nominalizări la Oscar în 2026 şi cred că a fost cel mai plictisitor film din ultimele câteva luni (îl găsiţi pe Netflix) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:20
Unul dintre primele smartphone-uri ce a debutat la nivel național este Honor Magic 8 Pro, iar un review detaliat urmează a fi publicat pe Gadget.ro în viitorul apropiat. Am structura 5 puncte PRO pentru Honor Magic 8 Pro: Doar un alt smartphone a mai obținut această certificare și nu ajunge pe canal oficial în țara […] The post 5 motive să-l alegi pe Honor Magic 8 Pro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:10
Xiaomi a lansat luna aceasta în România noua serie de smartphone-uri Xiaomi Redmi Note 15. Aceasta este formată din 5 modele, Xiaomi Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G şi Redmi Note 15 Pro+ 5G, unele pe care le-am prezentat deja într-un articol dedicat. Pentru că […] The post Oferta zilei: Xiaomi Redmi Note 14 cu 6 GB RAM şi 128 GB stocare costă doar 599 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:50
Toyota a fost şi în 2025 liderul absolut al pieţei auto la nivel mondial, gigantul japonez livrând peste 11.32 milioane de automobile # Gadget.ro
Gigantul japonez este de prin 2020 pe prima treaptă a podiumului, mai mereu la mare distanţă de concurenţă. În 2023 aflam că Toyota a comercializat la nivel global peste 11.23 milioane de automobile, iar în 2024 scriam de peste 10.82 milioane de maşini. Iată că au venit şi cifrele pentru 2025, iar Toyota continuă să […] The post Toyota a fost şi în 2025 liderul absolut al pieţei auto la nivel mondial, gigantul japonez livrând peste 11.32 milioane de automobile appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:20
Taxa de 25 lei destinată coletelor de pe Temu, Shein, AliExpress etc. pare a fi un dezastru total (nimeni nu mai livrează direct în România, ci opresc şi trimit din Ungaria) # Gadget.ro
În 2025 intrau zilnic în România peste 200.000 – 250.000 de colete de pe Shein, Temu, AliExpress & Co, astfel că exista o presiune constantă atât pe sistemul vamal, cât si pe comercianţii români. Statul român a decis ca de la 1 ianuarie 2026 să aplice o taxă de 25 lei pentru orice colet din […] The post Taxa de 25 lei destinată coletelor de pe Temu, Shein, AliExpress etc. pare a fi un dezastru total (nimeni nu mai livrează direct în România, ci opresc şi trimit din Ungaria) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:00
Vânzările de smartphone-uri la nivel global continuă să crească, astfel că în 2025 au fost livrate peste 1.26 miliarde de telefoane inteligente, în creştere cu 1.9% vs 2024. Am detaliat acest subiect la nivel de producător într-un articol dedicat. Cei de la Counterpoint Research au publicat în acest sfârşit de săptămână lista cu cele mai […] The post TOP 10: Cele mai bine vândute smartphone-uri în 2025 (iPhone-ul a fost din nou rege) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 ianuarie 2026
17:10
Gata distracţia, Google blochează redarea YouTube în fundal prin intermediul browserelor mobile (Brave, Vivaldi, Samsung Internet etc.) # Gadget.ro
Google continuă strategia agresivă de a reduce opţiunile de acces la diversele facilităţi ce se regăsesc în pachetul de bază YouTube Premium, iar mai nou aflăm despre o altă schimbare în acest sens. Conform celor de la Android Authority, Google a început să blocheze redarea YouTube în fundal prin intermediul browserelor mobile (Brave, Vivaldi, Samsung […] The post Gata distracţia, Google blochează redarea YouTube în fundal prin intermediul browserelor mobile (Brave, Vivaldi, Samsung Internet etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:40
Am condus Renault Clio 2026 – primele impresii pentru noua generație a celui mai de succes Renault din istoria mărcii # Gadget.ro
Clio a fost introdus pe piață încă din 1990, deci se poate lăuda cu o carieră de circa 35 de ani, perioadă în care s-a trecut prin șase generații distincte. Cu ultima dintre ele am luat contact acum câteva zile, când am condus versiunea HEV (Full Hybrid E-Tech) pe câțiva zeci de kilometri. Până la […] The post Am condus Renault Clio 2026 – primele impresii pentru noua generație a celui mai de succes Renault din istoria mărcii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:30
Xiaomi 17 este un smartphone cu valenţe premium lansat oficial în China în septembrie 2025. Telefonul este unul destul de compact, acesta având cu un ecran LTPO OLED de 6.36 inci, 191 de grame şi dimensiuni de 151.1 x 71.8 x 8.06 mm. Device-ul este excelent echipat şi la nivel hardware, printre cele mai importante […] The post Cât ar putea costa Xiaomi 17 în Europa şi estimare de preţ pentru România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Companiile care folosesc Microsoft 365 (adică mai toată lumea) vor putea urmări în timp real locaţia angajaţilor şi vor putea afla despre aceştia când întârzie, cand mint unde sunt şi multe altele # Gadget.ro
Dacă lucraţi într-o multinaţională sau într-o companie mai mică şi folosiţi serviciile Microsoft (în speţă pachetul Microsoft 365), aflaţi că în curând angajatorul vostru va putea să vă verifice locaţia în timp real oricând. Compania americană va activa în curând (iniţial s-a dorit în februarie, însă cel mai probabil se va întâmpla în martie) o […] The post Companiile care folosesc Microsoft 365 (adică mai toată lumea) vor putea urmări în timp real locaţia angajaţilor şi vor putea afla despre aceştia când întârzie, cand mint unde sunt şi multe altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
ANCOM a primit în 2025 peste 5200 de reclamaţii din partea românilor, iar Vodafone şi Fan Courier se detaşează lejer de restul concurenţei la capitolul plângeri # Gadget.ro
ANCOM a publicat situaţia reclamaţiilor primite în 2025, iar lista este mult mai mare decât cea din 2024. Dacă acum doi ani au existat 4202 reclamaţii, anul trecut acestea au urcat la 5244, adică au fost cu aproape 25% mai multe. Conform reprezentanţilor ANCOM, din cele 5244 de reclamaţii primite în 2025, 71% au vizat […] The post ANCOM a primit în 2025 peste 5200 de reclamaţii din partea românilor, iar Vodafone şi Fan Courier se detaşează lejer de restul concurenţei la capitolul plângeri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
A apărut un fel de Reddit al AI-urilor, iar într-o postare recentă, un agent AI a transmis celorlalţi cum a aflat toate parolele omului fără ca el să ştie acest lucru # Gadget.ro
Nu ştiu dacă este de bine sau de rău, cert este că cineva s-a gândit să facă o reţea socială dedicată AI-urilor, un fel de Reddit pentru agenţi AI. Aceasta se numeşte Moltbook, iar momentan este într-o etapă de test (faza beta). Scopul acestei platforme este acela de a servi drept spaţiu unde agenţii AI […] The post A apărut un fel de Reddit al AI-urilor, iar într-o postare recentă, un agent AI a transmis celorlalţi cum a aflat toate parolele omului fără ca el să ştie acest lucru appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:10
Mercedes-Benz a prezentat noul S-Class 2026 – actualizare majoră, tehnologie nouă și mult accent pe digitalizare # Gadget.ro
Mercedes-Benz a prezentat oficial noul S-Class 2026, o actualizare amplă a generației actuale. Producătorul spune că peste jumătate din componente au fost reproiectate sau înlocuite, ceea ce face ca acest facelift să fie unul dintre cele mai importante din istoria modelului. În același timp, Mercedes sărbătorește 140 de ani de la invenția automobilului, iar S-Class […] The post Mercedes-Benz a prezentat noul S-Class 2026 – actualizare majoră, tehnologie nouă și mult accent pe digitalizare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 ianuarie 2026
20:40
Un cititor şi-a comandat cartela prepay Digi Mobil cu 4 euro credit la 13.50 lei lei + transport de pe eMAG Marketplace (iată ce ne-a povestit) # Gadget.ro
Luna aceasta am fost într-un magazin DIGI pentru a cumpăra o cartelă prepay Digi Mobil şi am povestit într-un articol dedicat întreg procesul de achiziţie. În cadrul acestui articol am primit mai multe mesaje din partea voastră în care ne spuneaţi că se pot cumpăra cartele prepay Digi Mobil cu 4 euro credit şi de […] The post Un cititor şi-a comandat cartela prepay Digi Mobil cu 4 euro credit la 13.50 lei lei + transport de pe eMAG Marketplace (iată ce ne-a povestit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
